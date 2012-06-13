За одну поездку вы исследуете заповедную природу островов и непростую историю Южно-Сахалинска, отразившуюся на его облике. Вы погуляете по берегам Тихого океана и Охотского моря, рассмотрите гроты, заглянете в пещеры, пофантазируете о том, кого напоминают столбовидные скалы у мысов Птичий и Великан. Вас ждёт дегустация дальневосточной кухни и морских деликатесов, купание в горячих источниках и завораживающие виды вулканов.

Описание

Организационные детали

Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована. Также в случае изменения расписания авиарейсов посещение Итурупа может быть перенесено, при этом набор экскурсий останется таким же.

Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.

Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.

На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и с водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.