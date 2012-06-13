Рассмотреть вулканы, погулять по побережью и познакомиться с японской архитектурой Южно-Сахалинска
Вы погуляете по берегам Тихого океана и Охотского моря, рассмотрите гроты, заглянете в пещеры, пофантазируете о том, кого напоминают столбовидные скалы у мысов Птичий и Великан.
Вас ждёт дегустация дальневосточной кухни и морских деликатесов, купание в горячих источниках и завораживающие виды вулканов.
июл
сен
сен
окт
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|159 799 ₽
Описание
Организационные детали
Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована. Также в случае изменения расписания авиарейсов посещение Итурупа может быть перенесено, при этом набор экскурсий останется таким же.
Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.
Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и с водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.
Проживание. В Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3* или «Белка» 3* в двухместных номерах с удобствами (5 ночей). В Курильске в гостинице «Томори» в двухместных номерах с удобствами в номере или напротив номера (3 ночи). По правилам гостиниц заселение происходит с 14:00.
Питание. В стоимость входят все завтраки при гостиницах и обеды на маршруте со 2-го по 6-й дни. Также в стоимость входит обед в кафе в первый день и ужины в кафе в Курильске в 4-6-й дни. В остальное время обеды и ужины за свой счёт в кафе. В Южно-Сахалинске средний чек в ресторанах — 800-900 руб., обеды могут быть дешевле в кафе или отелях с бизнес-ланчами ~ 400 руб.
Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску
После встречи в аэропорту Южно-Сахалинска и размещения в гостинице вы пообедаете в японском ресторане, попробуете блюда из морепродуктов.
Затем отправимся на экскурсию по городу, которому чуть более века. За свою историю Южно-Сахалинск успел побывать и поселением для каторжников, и японским населённым пунктом, что отразилось на его архитектуре и достопримечательностях. Город небольшой, поэтому вы успеете увидеть большинство знаковых мест. Побываем и на смотровой площадке на территории горнолыжного комплекса на горе Большевик. Полюбуемся городской панорамой и Сусунайской долиной с горными хребтами и лесами.
К вечеру вернёмся в гостиницу. Мы посоветуем, в каком ресторане поужинать.
Бухта Тихая: треккинг вдоль побережья
После завтрака направляемся в восточную часть Сахалина. (В пути около 3 часов). По дороге остановимся, чтобы осмотреть ворота Тории, установленные в 1940 году в честь 2600-летия образования Великой Японской империи. Такие ворота обычно стоят перед синтоисткими храмами и указывают на начало священной территории. Посмотрим сквозь них на море, если повезёт, вы сможете найти кусочек янтаря на память. Заглянем в посёлок Взморье, где желающие попробуют варёных крабов.
Доедем до бухты Тихая и совершим треккинг по побережью. Вода здесь чистая и прозрачная. Вы рассмотрите морские водоросли, похожие на диковинные цветы, понаблюдаете за стайками разноцветных рыбок. Увидим нерп и длинноногих японских журавлей, обитающих в бухте. Вы прогуляетесь по многочисленным гротам, осмотрите ущелья, заберётесь на уютные морские террасы с мягкой зелёной травой и россыпью ароматных эдельвейсов. Насладитесь свежестью морского бриза и шумом волн. При желании можно искупаться. Пообедаем здесь же, а к вечеру вернёмся в гостиницу.
Прогулка по мысам Птичий и Великан
Сегодня будем изучать юго-восточную часть Сахалина (в пути — около 3 часов). Дорога иногда будет непростой, но это окупится потрясающими пейзажами. По прибытии вас ждёт несложный треккинг вдоль берега Охотского моря. Пройдёмся от мыса Птичий до мыса Великан и рассмотрим гроты и пещеры, арки и столбы, стоящие в море, на которых располагаются колонии птиц. Один из каменных останцев — самый крупный — похож на голову великана, отчего мыс так и называется. Обед и отдых. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Перелёт в Курильск, вулкан Баранского, фумарольное поле и термальные источники
Сегодня с утра летим в Курильск, где после заселения в отель вы отправитесь к вулкану Баранского (1132 м), последнее извержение которого произошло более 70 лет назад, хотя учёные отмечают его повышенную активность и сегодня. Посмотрите на фумарольное поле с десятками небольших кратеров, из которых идёт горячий пар, полюбуетесь двумя кипящими озёрами, которые за ярко-бирюзовый цвет воды называют «Голубыми глазками» или «Голубым оком». Здесь берёт начало река Кипящая, а неподалёку располагается одноимённый курортный комплекс, который также называют «Ванночками Баранского». Устроим привал, вы сможете отдохнуть и расслабиться в бурлящих термальных источниках среди величественных сопок и могущественной тайги. Температура в ванночках около 42 °C.
Курильский залив, посещение термального комплекса
Утром отправимся гулять к Белым скалам — своеобразным хребтам из серо-белой пемзы, образовавших причудливые каньоны и расщелины. Их белый цвет красиво контрастирует с яркой зеленью.
Прогуляемся до дикого пляжа, покрытого белым кварцевым и чёрным песком. Полюбуемся вулканами Сахалина и простором Тихого океана.
Во второй половине дня заедем в термальный комплекс «Жаркие воды».
Залив Касатка
Сегодня весь день проведём на берегу океана. После завтрака едем на южную сторону острова, по пути посетим традиционное японское кладбище. В заливе Касатка вы осмотрите массив Чёртова скала, на котором сохранились остатки военных японских укреплений, а внутри скал — ходы и туннели и даже подземный госпиталь. Залив знаменит как место, откуда в 1941 году в Перл-Харбор стартовали японские самолёты. Но несмотря на печальную историю это место дарит спокойствие и безмятежность. Здесь на побережье мы и пообедаем, вы отдохнёте и насладитесь видами и запахом океана.
Плато Янкито и возвращение в Южно-Сахалинск
Этот день начнём на берегу Курильского залива. Местные пляжи — застывшая вулканическая лава, стирающая границу между реальным и космическим — кажется, что это другая планета. Дополняют пейзаж тёмные скалы, через твёрдую лавовую прослойку которых кое-где пробивается сочная зелёная трава.
После вернёмся из Курильска в Южно-Сахалинск, где разместимся в гостинице.
Свободный день
Сегодня свободный день. Можно посетить военный музейно-мемориальный комплекс «Победа» или краеведческий музей, расположенный в здании в национальном японском стиле. Его экспозиция знакомит с природным миром региона, историей и этнографией. Приятно прогуляться по парку им. Ю. А. Гагарина, где в японский период был разбит живописный сад и созданы несколько водоёмов.
Советуем посетить и местный рыбный рынок, где продаются морепродукты и деликатесы, купить их в подарок или себе про запас.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах
- Трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
- Трансфер из/в аэропорт в Курильске
- Все групповые переезды по программе. Экскурсии на Итурупе будут проходить на высокопроходимых джипах и вахтовках
- Проживание в гостиницах (8 ночей)
- Питание: все завтраки, 6 обедов, 3 ужина
- Оформление погранпропуска на остров Итуруп
- Входные билеты на термальный комплекс вулкана Баранского
- Посещение горячих источников «Жаркие воды»
- Помощь во время подготовки к путешествию и подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт Москва - Южно-Сахалинск - Москва
- Авиаперелёт Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск. Стоимость - 15 000 руб. Билеты приобретаются организатором
- Питание, не входящее в программу
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд из гостиницы
- Возможно одноместное размещение. Доплата составит 23 000 руб. за тур
- При желании за дополнительную плату возможно размещение в гостинице "Мега Палас" 4* в Южно-Сахалинске. Стоимость тура на при двухместном размещении в гостинице "Мега Палас" 4* - 159 800 руб. с человека. Доплата за одноместное размещение в гостинице "Мега Палас" 4* - 27 400 руб