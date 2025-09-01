За 4 дня на самом крупном и таинственном из Курильских островов вы погуляете по залитому лавой берегу Тихого океана, побродите по безлюдному пляжу с чёрным и белым песком, посмотрите на

кратеры фумарольного поля и причудливые скалы. Расслабитесь в термальных источниках у подножия вулкана и побываете в памятном для истории заливе Касатка. Едем туда, где встречаются море и океан, где спят вулканы и слышны только крики чаек и шелест волн.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет. Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

Экскурсии на Итурупе будут проходить на высокопроходимых джипах. При группе от 10 человек переезды запланированы на вахтовках.

Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована. Также в случае изменения расписания авиарейсов посещение Итурупа может быть перенесено, при этом набор экскурсий останется таким же.

Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.

На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся подобрать для вас пару для 2-местного размещения. Если пары не найдётся, вам нужно будет доплатить за 1-местное размещение.

С собой вам понадобятся: лёгкий головной убор от солнца, кроссовки/вибрамы треккинговые непромокаемые (Gore-Tex) либо обработанные водоотталкивающим средством, сменная пара обуви, удобные спортивные сандалии с жёсткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, брюки спортивные, удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки, особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть их поверх спортивных брюк. Они лёгкие и совсем не занимают места. Также нужны: удобная, лёгкая, ветро- и влагозащитная (!) куртка, свитер, флисовая кофта или подобная тёплая одежда, футболки с коротким и длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги, лёгкие х/б шорты/капри, футболки, купальный костюм, небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее), небольшой рюкзак на 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак, солнцезащитные очки, адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц, бутылка пластиковая для воды на маршруты, перчатки, телескопические палки для пеших переходов (по желанию), фото- или видеоаппаратура, средства от комаров и клещей (по желанию).