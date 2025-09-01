Мои заказы

Инопланетный Итуруп: прогулки и дзен среди волн и скал

Увидеть кипящие озёра, расслабиться в термальных источниках, полюбоваться валунами из застывшей лавы
За 4 дня на самом крупном и таинственном из Курильских островов вы погуляете по залитому лавой берегу Тихого океана, побродите по безлюдному пляжу с чёрным и белым песком, посмотрите на
читать дальшеуменьшить

кратеры фумарольного поля и причудливые скалы.

Расслабитесь в термальных источниках у подножия вулкана и побываете в памятном для истории заливе Касатка. Едем туда, где встречаются море и океан, где спят вулканы и слышны только крики чаек и шелест волн.

5
6 отзывов
Инопланетный Итуруп: прогулки и дзен среди волн и скал
Инопланетный Итуруп: прогулки и дзен среди волн и скал
Инопланетный Итуруп: прогулки и дзен среди волн и скал

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет. Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

Экскурсии на Итурупе будут проходить на высокопроходимых джипах. При группе от 10 человек переезды запланированы на вахтовках.

Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована. Также в случае изменения расписания авиарейсов посещение Итурупа может быть перенесено, при этом набор экскурсий останется таким же.

Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся подобрать для вас пару для 2-местного размещения. Если пары не найдётся, вам нужно будет доплатить за 1-местное размещение.

С собой вам понадобятся: лёгкий головной убор от солнца, кроссовки/вибрамы треккинговые непромокаемые (Gore-Tex) либо обработанные водоотталкивающим средством, сменная пара обуви, удобные спортивные сандалии с жёсткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, брюки спортивные, удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки, особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть их поверх спортивных брюк. Они лёгкие и совсем не занимают места. Также нужны: удобная, лёгкая, ветро- и влагозащитная (!) куртка, свитер, флисовая кофта или подобная тёплая одежда, футболки с коротким и длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги, лёгкие х/б шорты/капри, футболки, купальный костюм, небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее), небольшой рюкзак на 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак, солнцезащитные очки, адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц, бутылка пластиковая для воды на маршруты, перчатки, телескопические палки для пеших переходов (по желанию), фото- или видеоаппаратура, средства от комаров и клещей (по желанию).

Питание. В стоимость входит 3-разовое питание, начиная с ужина 1-го дня по завтрак 4-го дня.

Транспорт. Высокопроходимые джипы и резиновые лодки по маршруту.

Возраст участников. От 7 лет.

Уровень сложности. Средний. Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт на Итуруп, плато Янкито

Встречаемся и летим на Итуруп. Продолжим день на берегу Курильского залива. Местные пляжи — застывшая вулканическая лава, стирающая границу между реальным и космическим — кажется, что это другая планета.

Перелёт на Итуруп, плато ЯнкитоПерелёт на Итуруп, плато ЯнкитоПерелёт на Итуруп, плато ЯнкитоПерелёт на Итуруп, плато Янкито
2 день

Белые скалы, дикий пляж

Утром отправимся гулять к Белым скалам — своеобразным хребтам из серо-белой пемзы, образовавших причудливые каньоны и расщелины. Их белый цвет красиво контрастирует с яркой зеленью. Прогуляемся до дикого пляжа, покрытого белым кварцевым и чёрным песком. Полюбуемся вулканами Сахалина и простором Тихого океана. Затем вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.

При хорошей погоде к Белым скалам отправимся на резиновых лодках, чтобы наблюдать птичьи базары и лежбища сивучей. Если повезёт меньше, поедем на джипах.

Белые скалы, дикий пляжБелые скалы, дикий пляжБелые скалы, дикий пляжБелые скалы, дикий пляж
3 день

Вулкан Баранского, фумарольное поле и термальные источники

Сегодня вы увидите вулкан Баранского (1132 м), последнее извержение которого произошло более 70 лет назад, хотя учёные отмечают его повышенную активность и сегодня. Посмотрите на фумарольное поле с десятками небольших кратеров, из которых идёт горячий пар, полюбуетесь двумя кипящими озёрами, которые за ярко-бирюзовый цвет воды называют «Голубыми глазками» или «Голубым оком». Здесь берёт начало река Кипящая, а неподалёку располагается одноимённый курортный комплекс, который также называют «Ванночками Баранского».

Устроим привал, вы сможете отдохнуть и расслабиться в бурлящих термальных источниках среди величественных сопок и могущественной тайги. Температура в ванночках около 42 °C. Пообедаем здесь же, в окружении вулканов, а после вернёмся в гостиницу, где поужинаем.

Вулкан Баранского, фумарольное поле и термальные источникиВулкан Баранского, фумарольное поле и термальные источникиВулкан Баранского, фумарольное поле и термальные источники
4 день

Залив Касатка, перелёт в Южно-Сахалинск, отправление домой

Сегодня отправимся в залив Касатка, где вы осмотрите массив Чёртова скала, на котором сохранились остатки военных японских укреплений, а внутри скал — ходы и туннели и даже подземный госпиталь. Залив знаменит как место, откуда в 1941 году в Перл-Харбор стартовали японские самолёты. Но несмотря на печальную историю, это место дарит спокойствие и безмятежность. Здесь на побережье мы и пообедаем, вы отдохнёте и насладитесь видами и запахом океана.

Затем — перелёт из Курильска в Южно-Сахалинск. Можно будет остаться в аэропорту и подождать свой рейс или уехать в отель, если до вылета ещё много времени. Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы, отправляющиеся через день после окончания тура, чтобы иметь запас времени на случай задержки вылета. Питание и проживание в этот день оплачиваются дополнительно.

Залив Касатка, перелёт в Южно-Сахалинск, отправление домойЗалив Касатка, перелёт в Южно-Сахалинск, отправление домойЗалив Касатка, перелёт в Южно-Сахалинск, отправление домой

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник136 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/в гостиницу в Южно-Сахалинске
  • Трансфер из/в аэропорт в Курильске
  • Все групповые переезды по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах
  • Посещение источников вулкана Баранского
  • Оформление погранпропуска на остров Итуруп
  • Помощь во время подготовки к путешествию, в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Внутренние перелёты и билеты на теплоход по программе заезда
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Обратите внимание: в разные даты программы отличаются по количеству дней. Набор локаций одинаковый, но в 5-дневном туре будет теплоход вместо перелёта
  • Стоимость тура зависит от дат заезда и продолжительности:
  • 10.07, 24.07, 31.07, 14.08, 28.08, 04.09 (5 дней) - 137 000 ₽
  • 26.06, 03.07, 29.07, 08.08, 23.08, 21.09 (4 дня) - 136 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: В первый день тура встреча группы в городе Южно-Сахалинск (UUS). Точное время сообщим дополнительно. Затем - групповой трансфер в аэропорт и внутренний перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск. Билеты приобретаются заранее организаторами. В Курильске вас встретят у выхода из аэропорта. Далее - групповой трансфер в отель
Завершение: В последний день тура перелёт в Южно-Сахалинск. Вы можете остаться в аэропорту либо отправиться в гостиницу. Трансфер входит в стоимость. Трансфер из гостиницы в аэропорт - самостоятельный. Время окончания тура зависит от времени вылета на Итуруп
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 379 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
читать дальшеуменьшить

команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ольга
Организация хорошая, всё было вовремя, всё понятно. Особенно сильные впечатления, конечно, от самого Итурупа и от людеи, которых там встретила. Маршруты были организованы отлично, с заботои и вниманием, отлично кормили
читать дальшеуменьшить

на маршрутах. Очень хорошо общались на всех этапах - с водителем Евгением, с гидом Татьянои - она была особенно внимательна к нам, при задержке реиса в связи с плохои погодои, помогла рекомендациями и конкретно бутербродами). Посоветовала, куда можно ещё сходить в освободившиеся полдня, помогла забронировать места в "Ванночках", подвозила на своеи машине 29.08, хотя её обязанности перед нами были все исчерпаны 28.08. В кафе "Остров" кормили вкусно и сытно. В гостинице "Заречная" - тоже чистота, забота - тапочки, плащи, возможность стирки и сушкои. В самом Курильске небольшои музеи оказался очень интересным, все экспонаты оживали с замечательным экскурсоводом, к сожалению, не запомнила её имя.
Море, океан, вся природа, удивительные горячие источники - всё это полностью "перезагружает", восстанавливает нормальное представления о жизненных ценностях). Необыкновенное, сказочное путешествие. Никакая "заграница" не оставляла такого сильного впечатления.

В
Всё было организовано на высшем уровне, ничего не задерживали, всё понятно объясняли. Особенно запомнился сам Итуруп и люди, которые там встретились. Маршруты продуманы хорошо, чувствуешь заботу на каждом шагу, еда
читать дальшеуменьшить

на маршрутах была вкусная и сытная. На протяжении всей поездки было комфортно общаться с водителем Евгением и гидом Татьяной – она к нам очень внимательно относилась. Посоветовала куда можно сходить в пустые полдня, даже помогла с бронью и подвозила, когда уже не должна была. В кафе "Остров" кормили хорошо, блюда вкусные и порции большие. В гостинице "Заречная" тоже всё очень ухоженно, чисто, тапочки, дождевики, стиральная машинка. В Курильске - море, природа, горячие источники – всё это помогло переосмыслить много чего. Поездка получилась просто волшебной, ни одна зарубежная поездка так не впечатляла.

И
Спасибо за классный тур на Итуруп на 4 дня. Эти дни пролетели так быстро, будто миг. Еды было много, особенно рыбных блюд каждый день. Столько рыбы за раз я точно
читать дальшеуменьшить

раньше не пробовал(а). Погода менялась постоянно, причем в разных местах по-разному. Сам остров очень зеленый, поля цветов — просто сказка какая-то. Гид Александр очень приятный человек и рассказывал историю острова и людей, которые там живут, с большим интересом. К тому же, он делал вкуснейший чай, хотя сам рецепт так и остался загадкой:). Похоже, придется вернуться сюда еще раз. Весь тур прошел без всяких задержек, за что отдельное спасибо!

Г
Сахалин покорил с первого взгляда, просто не передать словами насколько там красиво. Особенно Итуруп — остров с такой потрясающей природой, что дух захватывает. Очень советую съездить туда и своими глазами увидеть всю эту красоту Курильских островов! Хотя уже почти две недели прошли с возвращения, впечатления не отпускают и до сих пор греют сердце.
П
Эмоций просто куча осталось после этой поездки, впечатления до сих пор не отпускают. Гид Александр на Итурупе выдал супер работу — такой внимательный и заботливый, с ним успели увидеть столько всего интересного, ощущалась настоящая душевность во всем. Как обычно, всё было на очень хорошем уровне, осталась очень довольна, спасибо огромное! Обязательно повторю опыт и поеду с вами ещё раз!
Н
Итуруп просто удивил своей красотой! Везде такая дикая природа, что глаз не оторвать. Каждый день открывались какие-то новые потрясающие виды. Организация была на высоте, а гид Татьяна очень здорово рассказала и показала все самые красивые места острова!

Тур входит в следующие категории Сахалина

Похожие туры на «Инопланетный Итуруп: прогулки и дзен среди волн и скал»

Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
На машине
13 дней
5 отзывов
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Погулять по необычным пляжам, проплыть по Охотскому морю и подняться на вулканы
Начало: В аэропорту города Южно-Сахалинск (точное время со...
13 июл в 10:00
10 авг в 10:00
343 000 ₽ за человека
Джип-тур на Итуруп и Шикотан в мини-группе: неизведанные места, релакс в термах и гастрономия
На машине
Джиппинг
10 дней
5 отзывов
Джип-тур на Итуруп и Шикотан в мини-группе: неизведанные места, релакс в термах и гастрономия
Посетить плато Янкито, сварить яйца в кипящем гейзере, увидеть мыс Край Света и вулкан Баранского
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, 9:00
21 июл в 08:00
25 авг в 08:00
160 050 ₽ за человека
Остров чудес: путешествие по достопримечательностям Итурупа и окрестностей в мини-группе
Круизы
6 дней
5 отзывов
Остров чудес: путешествие по достопримечательностям Итурупа и окрестностей в мини-группе
Погулять по плато Янкито, посетить залив Касатка, отправиться в круиз и заглянуть в Курильск
Начало: Морской порт Корсаков в 12:00 (предоставляется тра...
13 июл в 08:00
24 июл в 08:00
117 000 ₽ за человека
На Итуруп за впечатлениями: большое путешествие по топовым локациям острова
10 дней
6 отзывов
На Итуруп за впечатлениями: большое путешествие по топовым локациям острова
Отправиться на ловлю устриц, подняться на маяк Анива и сварить яйца в кипящем озере
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, 15:00
16 июл в 15:00
6 авг в 08:00
215 250 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Сахалине
Все туры из Сахалина
136 000 ₽ за человека