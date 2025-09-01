Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет. Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.
Экскурсии на Итурупе будут проходить на высокопроходимых джипах. При группе от 10 человек переезды запланированы на вахтовках.
Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована. Также в случае изменения расписания авиарейсов посещение Итурупа может быть перенесено, при этом набор экскурсий останется таким же.
Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся подобрать для вас пару для 2-местного размещения. Если пары не найдётся, вам нужно будет доплатить за 1-местное размещение.
С собой вам понадобятся: лёгкий головной убор от солнца, кроссовки/вибрамы треккинговые непромокаемые (Gore-Tex) либо обработанные водоотталкивающим средством, сменная пара обуви, удобные спортивные сандалии с жёсткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, брюки спортивные, удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки, особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть их поверх спортивных брюк. Они лёгкие и совсем не занимают места. Также нужны: удобная, лёгкая, ветро- и влагозащитная (!) куртка, свитер, флисовая кофта или подобная тёплая одежда, футболки с коротким и длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги, лёгкие х/б шорты/капри, футболки, купальный костюм, небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее), небольшой рюкзак на 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак, солнцезащитные очки, адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц, бутылка пластиковая для воды на маршруты, перчатки, телескопические палки для пеших переходов (по желанию), фото- или видеоаппаратура, средства от комаров и клещей (по желанию).
Питание. В стоимость входит 3-разовое питание, начиная с ужина 1-го дня по завтрак 4-го дня.
Транспорт. Высокопроходимые джипы и резиновые лодки по маршруту.
Возраст участников. От 7 лет.
Уровень сложности. Средний. Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.
Программа тура по дням
Перелёт на Итуруп, плато Янкито
Встречаемся и летим на Итуруп. Продолжим день на берегу Курильского залива. Местные пляжи — застывшая вулканическая лава, стирающая границу между реальным и космическим — кажется, что это другая планета.
Белые скалы, дикий пляж
Утром отправимся гулять к Белым скалам — своеобразным хребтам из серо-белой пемзы, образовавших причудливые каньоны и расщелины. Их белый цвет красиво контрастирует с яркой зеленью. Прогуляемся до дикого пляжа, покрытого белым кварцевым и чёрным песком. Полюбуемся вулканами Сахалина и простором Тихого океана. Затем вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
При хорошей погоде к Белым скалам отправимся на резиновых лодках, чтобы наблюдать птичьи базары и лежбища сивучей. Если повезёт меньше, поедем на джипах.
Вулкан Баранского, фумарольное поле и термальные источники
Сегодня вы увидите вулкан Баранского (1132 м), последнее извержение которого произошло более 70 лет назад, хотя учёные отмечают его повышенную активность и сегодня. Посмотрите на фумарольное поле с десятками небольших кратеров, из которых идёт горячий пар, полюбуетесь двумя кипящими озёрами, которые за ярко-бирюзовый цвет воды называют «Голубыми глазками» или «Голубым оком». Здесь берёт начало река Кипящая, а неподалёку располагается одноимённый курортный комплекс, который также называют «Ванночками Баранского».
Устроим привал, вы сможете отдохнуть и расслабиться в бурлящих термальных источниках среди величественных сопок и могущественной тайги. Температура в ванночках около 42 °C. Пообедаем здесь же, в окружении вулканов, а после вернёмся в гостиницу, где поужинаем.
Залив Касатка, перелёт в Южно-Сахалинск, отправление домой
Сегодня отправимся в залив Касатка, где вы осмотрите массив Чёртова скала, на котором сохранились остатки военных японских укреплений, а внутри скал — ходы и туннели и даже подземный госпиталь. Залив знаменит как место, откуда в 1941 году в Перл-Харбор стартовали японские самолёты. Но несмотря на печальную историю, это место дарит спокойствие и безмятежность. Здесь на побережье мы и пообедаем, вы отдохнёте и насладитесь видами и запахом океана.
Затем — перелёт из Курильска в Южно-Сахалинск. Можно будет остаться в аэропорту и подождать свой рейс или уехать в отель, если до вылета ещё много времени. Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы, отправляющиеся через день после окончания тура, чтобы иметь запас времени на случай задержки вылета. Питание и проживание в этот день оплачиваются дополнительно.
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/в гостиницу в Южно-Сахалинске
- Трансфер из/в аэропорт в Курильске
- Все групповые переезды по программе
- Сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах
- Посещение источников вулкана Баранского
- Оформление погранпропуска на остров Итуруп
- Помощь во время подготовки к путешествию, в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Внутренние перелёты и билеты на теплоход по программе заезда
- Доплата за 1-местное размещение
- Обратите внимание: в разные даты программы отличаются по количеству дней. Набор локаций одинаковый, но в 5-дневном туре будет теплоход вместо перелёта
- Стоимость тура зависит от дат заезда и продолжительности:
- 10.07, 24.07, 31.07, 14.08, 28.08, 04.09 (5 дней) - 137 000 ₽
- 26.06, 03.07, 29.07, 08.08, 23.08, 21.09 (4 дня) - 136 000 ₽