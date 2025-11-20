читать дальше

на мысы мы встретили орланов, оленей, белочки, на мысе Птичем нас встречали нерпы и какие то странные морские существа лежащие на берегу, выброшенные морем на берег. После берега мы пошли в лес, какой он необыкновенный, а как пахнет там - это просто не описать. Затем был мыс Великан, после просмотра красот, нас ожидал сюрприз - обед с видом на море, вино, бутеры с икоркой, сладости и конечно же обалденный чай с клоповкой!!!! Это отдельный восторг! В дороге очень было интересно, Анатолий рассказал про Сахалин очень много интересного. В общем довольны на все 100, очень советуем. Да, еще, мы попали на день рождение фирмы услуг по туру Анатолия, и мы хотели бы пожелать процветания и много вам клиентов, с вашей любовью к природе и вашим отношением к своему делу, у вас обязательно все получиться! С любовью "мы с Приморяья"