На джипах к мысам Великан и Птичий

Увидеть скалы, рождённые океаном, и почувствовать дыхание дикого Сахалина
Путешествие на юг Сахалина откроет перед вами природную силу острова.

Мы проедем от озера Тунайча до скалистого берега Тихого океана, чтобы вы отдохнули от городской суеты и насладились живописными видами.

Поездка по бездорожью приведёт к лагунам, величественному мысу Великан и Птичьему мысу — с его шумными пернатыми обитателями.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Село Охотское — остановимся здесь, чтобы прогуляться по набережной.
  • Озеро Тунайча — второе по величине озеро Сахалина, входящее в состав одноимённого природного парка.
  • Смотровую площадку Тунайчи — вид на озеро, лес и прибрежные хребты.
  • Лагуну Изменчивое — мелководную лагуну с подвижной береговой линией, зависящей от ветра и приливов.
  • Мыс Великан — памятник природы с арками, колоннами и скалами, созданными ветром и морем. Одно из самых фотогеничных мест южного побережья.
  • Мыс Птичий — место гнездования морских птиц: чаек, бакланов и стрижей. Со смотровой площадки можно наблюдать колонии на фоне волн.
  • Мыс Свободный — с панорамой прибрежных скал и бескрайнего океана.

Вы узнаете:

  • Как мыс Великан получил своё имя (и какое отношение к нему имел Иван Крузенштерн).
  • Почему пернатые выбирают мыс Птичий для обустройства гнёзд.
  • Чем уникальны арочные скалы мыса Великан.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari или Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica.
  • Перекус входит в стоимость (бутерброды с красной икрой, бокал красного вина, чай, кекс либо зефир).
  • В поездке вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица горького, 32 - ТЦ Реми Сити
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 551 туриста
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
читать дальше

и богатой историей с вами. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие! Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Знаем все скрытые жемчужины Сахалина и Курил. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы. Ваш комфорт — наш приоритет. Предлагаем конкурентные цены на наши услуги.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

С
Светлана
20 ноя 2025
Потрясающая поездка! Удивительной красоты природа, которая прекрасна в любое время года (и не только мыс, но и путь до него). А бонус к поездке осенью (как и весной, наверное) –
читать дальше

уединение. Огромная благодарность Анатолию за это мини приключение, внимание к деталям и готовность помочь. Комфортно добрались, узнали много интересной и полезной информации, полюбовались видами, побегали от волн, взобрались на мыс и вкусно перекусили. Хочется вернуться:)

С
Соболева
18 ноя 2025
Хорошая экскурсия, чтобы познакомится с окрестностями и природой этого места. Сама по себе экскурсия не выматывает, самое то, что бы и посмотреть места и не устать. Советую данную экскурсию и экскурсовода:)
Марина
Марина
17 ноя 2025
Поездка получилась потрясающая, даже выше моих ожиданий. Анатолий очень интересный рассказчик и собеседник, знает про Сахалин всё, время в дороге туда и обратно пролетело незаметно.
Нам повезло увидеть нерп, морских котиков, а еще мы видели следы медведя.
Анатолий, спасибо большое за это маленькое приключение, в следующий свой приезд на Сахалин обязательно обращусь снова к вам.
Иван
Иван
16 ноя 2025
Невероятные впечатления! Анатолий был очень любезен и коммуникативен в ходе поездки. Не смотря на погоду - удалось поймать невероятные эмоции от нахождения в этом месте. Однозначно рекомендую!
И
Ирина
16 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, кто думает, искренне советую!
Впечатлила природа, эмоций добавила лесная дорога с каким-то совершенно невероятными ямами-лужами!
Спасибо Анатолию: рассказал и историю края (мне немножко не хватило всяких местных легенд, но это я зануда люблю такое), и прохождение топонимов.
В целом- интересно, весело и красиво!
Людмила
Людмила
14 ноя 2025
12.11.25. Шикарная экскурсия! Спасибо Ивану и Анатолию. Проехали по южно-сахалинской тайге, полюбовались видами на озеро Тунайча. Несмотря на сложную дорогу, мы с ней справились. Иван-отличный водитель! И мыс Птичий -
читать дальше

это восторг! Удивительное и очень живописное место. Нашли много локаций для красивых фотографий. Виды природы просто завораживают. И хотя в межсезонье уже достаточно холодно, бонусом стало отсутствие большого количества людей на побережье. Поездка оставила незабываемые впечатления и море положительных эмоций! Спасибо

Елена
Елена
9 ноя 2025
Спасибо Анатолию за интересную экскурсию к красивейшим локациям! Ехать было комфортно, по пути наслаждались открывающимися панорамными видами и заснеженным лесом. Анатолий интересный рассказчик, узнала много нового о Сахалине. А посиделки на берегу моря внесли свою изюминку в путешествие)))) Рекомендую
Максим
Максим
9 ноя 2025
Напишу кратко - топовый гид и невероятной красоты экскурсия! Тот вариант когда вам не о чем беспокоиться, а остается только наслаждаться красотами Сахалина в комфортных условиях и приятной компании!
Анна
Анна
31 окт 2025
И так)))) мы с Приморья,нас морем особо не удивить, НО это другая природа, другой воздух, свои красоты. Мы остались просто в восторге, и дочь сказала:"это просто шикардос" 😁. По пути
читать дальше

на мысы мы встретили орланов, оленей, белочки, на мысе Птичем нас встречали нерпы и какие то странные морские существа лежащие на берегу, выброшенные морем на берег. После берега мы пошли в лес, какой он необыкновенный, а как пахнет там - это просто не описать. Затем был мыс Великан, после просмотра красот, нас ожидал сюрприз - обед с видом на море, вино, бутеры с икоркой, сладости и конечно же обалденный чай с клоповкой!!!! Это отдельный восторг! В дороге очень было интересно, Анатолий рассказал про Сахалин очень много интересного. В общем довольны на все 100, очень советуем. Да, еще, мы попали на день рождение фирмы услуг по туру Анатолия, и мы хотели бы пожелать процветания и много вам клиентов, с вашей любовью к природе и вашим отношением к своему делу, у вас обязательно все получиться! С любовью "мы с Приморяья"

А
Анастасия
30 окт 2025
Очень понравился тур с данным агентством. Были различные туры, этот самый лучший. Гид Михаил интересно рассказывает, максимально заботится о туристах. Рекомендую!
Ю
Юлия
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Анатолием! Увлекательная поездка к мысам Птичий и Великан удалась на славу, не ожидали увидеть такую красоту, нам повезло с погодой и мы смогли разглядеть мысы
читать дальше

во всей красе, отдельно хочется отметить компетентность Анатолия как гида и как опытного водителя,дорога к мысам - особый вид наслаждения, живописная и очень красочная! Однозначно рекомендую данную экскурсию всем гостям Сахалина🔥❤️

С
Светлана
27 окт 2025
Нам очень понравилось! Несмотря на непростую дорогу, это того стоит! Водитель Владислав - профессионал дела, все рассказывал, подсказывал. Спасибо большое!
О
Ольга
27 окт 2025
Отличный маршрут, очень красивые локации. С Анатолием все очень комфортно, эстетично. Несмотря на длительный переезд, впечатления очень яркие и запоминающиеся. Спасибо за тур.
Д
Диитрий
24 окт 2025
Отлично провели время. Увлекательная поездка. Шикарная природа. Приятный бонус в виде фуршета: вино и бутерброды с красной икрой.
Ирина
Ирина
23 окт 2025
Суперская экскурсия! 😍 спасибо огромное экскурсоводам за их работу. Живописные нереальные виды на данных локациях… Дорога непростая, обязательно средства от укачивания (принять и взять с собой). Несмотря на прохладную погоду, все прошло отлично!!

