Путешествие на юг Сахалина откроет перед вами природную силу острова.
Мы проедем от озера Тунайча до скалистого берега Тихого океана, чтобы вы отдохнули от городской суеты и насладились живописными видами.
Поездка по бездорожью приведёт к лагунам, величественному мысу Великан и Птичьему мысу — с его шумными пернатыми обитателями.
Мы проедем от озера Тунайча до скалистого берега Тихого океана, чтобы вы отдохнули от городской суеты и насладились живописными видами.
Поездка по бездорожью приведёт к лагунам, величественному мысу Великан и Птичьему мысу — с его шумными пернатыми обитателями.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Село Охотское — остановимся здесь, чтобы прогуляться по набережной.
- Озеро Тунайча — второе по величине озеро Сахалина, входящее в состав одноимённого природного парка.
- Смотровую площадку Тунайчи — вид на озеро, лес и прибрежные хребты.
- Лагуну Изменчивое — мелководную лагуну с подвижной береговой линией, зависящей от ветра и приливов.
- Мыс Великан — памятник природы с арками, колоннами и скалами, созданными ветром и морем. Одно из самых фотогеничных мест южного побережья.
- Мыс Птичий — место гнездования морских птиц: чаек, бакланов и стрижей. Со смотровой площадки можно наблюдать колонии на фоне волн.
- Мыс Свободный — с панорамой прибрежных скал и бескрайнего океана.
Вы узнаете:
- Как мыс Великан получил своё имя (и какое отношение к нему имел Иван Крузенштерн).
- Почему пернатые выбирают мыс Птичий для обустройства гнёзд.
- Чем уникальны арочные скалы мыса Великан.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari или Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica.
- Перекус входит в стоимость (бутерброды с красной икрой, бокал красного вина, чай, кекс либо зефир).
- В поездке вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица горького, 32 - ТЦ Реми Сити
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 551 туриста
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 122 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
20 ноя 2025
Потрясающая поездка! Удивительной красоты природа, которая прекрасна в любое время года (и не только мыс, но и путь до него). А бонус к поездке осенью (как и весной, наверное) –
С
Соболева
18 ноя 2025
Хорошая экскурсия, чтобы познакомится с окрестностями и природой этого места. Сама по себе экскурсия не выматывает, самое то, что бы и посмотреть места и не устать. Советую данную экскурсию и экскурсовода:)
Марина
17 ноя 2025
Поездка получилась потрясающая, даже выше моих ожиданий. Анатолий очень интересный рассказчик и собеседник, знает про Сахалин всё, время в дороге туда и обратно пролетело незаметно.
Нам повезло увидеть нерп, морских котиков, а еще мы видели следы медведя.
Анатолий, спасибо большое за это маленькое приключение, в следующий свой приезд на Сахалин обязательно обращусь снова к вам.
Нам повезло увидеть нерп, морских котиков, а еще мы видели следы медведя.
Анатолий, спасибо большое за это маленькое приключение, в следующий свой приезд на Сахалин обязательно обращусь снова к вам.
Иван
16 ноя 2025
Невероятные впечатления! Анатолий был очень любезен и коммуникативен в ходе поездки. Не смотря на погоду - удалось поймать невероятные эмоции от нахождения в этом месте. Однозначно рекомендую!
И
Ирина
16 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, кто думает, искренне советую!
Впечатлила природа, эмоций добавила лесная дорога с каким-то совершенно невероятными ямами-лужами!
Спасибо Анатолию: рассказал и историю края (мне немножко не хватило всяких местных легенд, но это я зануда люблю такое), и прохождение топонимов.
В целом- интересно, весело и красиво!
Впечатлила природа, эмоций добавила лесная дорога с каким-то совершенно невероятными ямами-лужами!
Спасибо Анатолию: рассказал и историю края (мне немножко не хватило всяких местных легенд, но это я зануда люблю такое), и прохождение топонимов.
В целом- интересно, весело и красиво!
Людмила
14 ноя 2025
12.11.25. Шикарная экскурсия! Спасибо Ивану и Анатолию. Проехали по южно-сахалинской тайге, полюбовались видами на озеро Тунайча. Несмотря на сложную дорогу, мы с ней справились. Иван-отличный водитель! И мыс Птичий -
Елена
9 ноя 2025
Спасибо Анатолию за интересную экскурсию к красивейшим локациям! Ехать было комфортно, по пути наслаждались открывающимися панорамными видами и заснеженным лесом. Анатолий интересный рассказчик, узнала много нового о Сахалине. А посиделки на берегу моря внесли свою изюминку в путешествие)))) Рекомендую
Максим
9 ноя 2025
Напишу кратко - топовый гид и невероятной красоты экскурсия! Тот вариант когда вам не о чем беспокоиться, а остается только наслаждаться красотами Сахалина в комфортных условиях и приятной компании!
Анна
31 окт 2025
И так)))) мы с Приморья,нас морем особо не удивить, НО это другая природа, другой воздух, свои красоты. Мы остались просто в восторге, и дочь сказала:"это просто шикардос" 😁. По пути
А
Анастасия
30 окт 2025
Очень понравился тур с данным агентством. Были различные туры, этот самый лучший. Гид Михаил интересно рассказывает, максимально заботится о туристах. Рекомендую!
Ю
Юлия
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом Анатолием! Увлекательная поездка к мысам Птичий и Великан удалась на славу, не ожидали увидеть такую красоту, нам повезло с погодой и мы смогли разглядеть мысы
С
Светлана
27 окт 2025
Нам очень понравилось! Несмотря на непростую дорогу, это того стоит! Водитель Владислав - профессионал дела, все рассказывал, подсказывал. Спасибо большое!
О
Ольга
27 окт 2025
Отличный маршрут, очень красивые локации. С Анатолием все очень комфортно, эстетично. Несмотря на длительный переезд, впечатления очень яркие и запоминающиеся. Спасибо за тур.
Д
Диитрий
24 окт 2025
Отлично провели время. Увлекательная поездка. Шикарная природа. Приятный бонус в виде фуршета: вино и бутерброды с красной икрой.
Ирина
23 окт 2025
Суперская экскурсия! 😍 спасибо огромное экскурсоводам за их работу. Живописные нереальные виды на данных локациях… Дорога непростая, обязательно средства от укачивания (принять и взять с собой). Несмотря на прохладную погоду, все прошло отлично!!
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии из Сахалина
Индивидуальная
до 4 чел.
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
Начало: В Южно-Сахалинске
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Оценить визитную карточку острова, погулять по пляжу и увидеть редкие растения
Начало: У вашего отеля
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
от 27 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Чудеса Сахалина на мысе Великан
Увидеть птичьи базары, диковинную растительность и исполинские арки из камней
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 25 500 ₽ за человека