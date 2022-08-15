Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан

Оценить «визитную карточку» острова, погулять по пляжу и увидеть редкие растения

5
2 отзыва
Мыс Великан — самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вы услышите, как он образовался, и рассмотрите его с разных ракурсов. По пути мы остановимся на пляже Охотского моря и живописных смотровых площадках. Поговорим об истории, традициях, людях, флоре и фауне острова.
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Ближайшие даты:
28
авг
29
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30
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Описание

Что вас ожидает

Фантастическая природа

По дороге к мысу нас ждут пляж и смотровые площадки с панорамными видами на сопки и озеро Тунайча. А также разбросанные по побережью причудливые пещеры, арки и столбы, стоящие прямо в море. Сам мыс Великан запомнится вам грандиозными размерами, окружающими бурлящими волнами и криками чаек. Я расшифрую его название и поделюсь связанными с ним легендами.

Увлекательные рассказы

Сахалин — одно из самых колоритных и необычных мест страны. Я расскажу, кто и при каких обстоятельствах его открыл, какие события здесь происходили и какие известные люди бывали. А еще вы отыщете местные необычные растения, научитесь различать разные виды елей и раскроете, что такое «сахалинское киви». Узнаете, что можно есть, а что лучше не трогать.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
15 авг 2022
Экскурсия была замечательной!!
Е
13 авг 2022
Ездили с водителем и экскурсоводом Денисом. Замечательная поездка, прекрасная природа. Самые яркие впечатления на всю жизнь! Спасибо!
Ездили с водителем и экскурсоводом Денисом. Замечательная поездка, прекрасная природа. Самые яркие впечатления на всю жизнь! Спасибо!Ездили с водителем и экскурсоводом Денисом. Замечательная поездка, прекрасная природа. Самые яркие впечатления на всю жизнь! Спасибо!Ездили с водителем и экскурсоводом Денисом. Замечательная поездка, прекрасная природа. Самые яркие впечатления на всю жизнь! Спасибо!

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