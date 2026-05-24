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Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан

Оценить визитную карточку острова, погулять по пляжу и увидеть редкие растения
Мыс Великан — самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вы услышите, как он образовался, и рассмотрите его с разных ракурсов. По пути мы остановимся на пляже Охотского моря и живописных смотровых площадках. Поговорим об истории, традициях, людях, флоре и фауне острова.
4.9
10 отзывов
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан

Описание экскурсии

Фантастическая природа

По дороге к мысу нас ждут пляж и смотровые площадки с панорамными видами на сопки и озеро Тунайча. А также разбросанные по побережью причудливые пещеры, арки и столбы, стоящие прямо в море. Сам мыс Великан запомнится вам грандиозными размерами, окружающими бурлящими волнами и криками чаек. Я расшифрую его название и поделюсь связанными с ним легендами.

Увлекательные рассказы

Сахалин — одно из самых колоритных и необычных мест страны. Я расскажу, кто и при каких обстоятельствах его открыл, какие события здесь происходили и какие известные люди бывали. А еще вы отыщете местные необычные растения, научитесь различать разные виды елей и раскроете, что такое «сахалинское киви». Узнаете, что можно есть, а что лучше не трогать.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 85 туристов
Меня зовут Ирина, и я влюбляю в Сахалин! Покажу вам самые интересные и красивые места острова. Научу есть лопух и папоротник, пить клоповку, добывать устриц и морского ежа. По возвращении домой вы поймете, что «просахалинились» и захотите вернуться к нам еще не раз.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ася
Гид был Артём! Он прекрасен! Так уверенно ехал по бездорожью, помогал с ребёнком всячески! Без его помощи было бы трудно! Подача материала и неспешность гида меня порадовала! Показал и рассказал где лучше обзор, спас от змеи! Он щедеврален.
Гид был Артём! Он прекрасен! Так уверенно ехал по бездорожью, помогал с ребёнком всячески! Без его
Гид был Артём! Он прекрасен! Так уверенно ехал по бездорожью, помогал с ребёнком всячески! Без его
Гид был Артём! Он прекрасен! Так уверенно ехал по бездорожью, помогал с ребёнком всячески! Без его
Гид был Артём! Он прекрасен! Так уверенно ехал по бездорожью, помогал с ребёнком всячески! Без его
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо за такой теплый отзыв.
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Наталья
Огромное спасибо! Поездка на бухту Тихая нам очень понравилась! гид Артем, много рассказывал про о. Сахалин. маршрут очень простой но насыщенный! увидели маленькие кусочек огромного богатого острова! прошлись по песчаному
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берегу, вдохнули морской соленый йодированный воздух ламинарии, угостились вкуснейшим бутербродом с рыбой, погрелись на солнышке, полюбовались волнами, прошли под порывами ветра и снега, наблюдали с высоты на птичий базар! всё это за небольшой промежуток нашей поездки! Спасибо Сахалин!

Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Большое спасибо за теплый отзыв. Были рады показать Вам кусочек нашего острова.
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Семён
Ирина очень хорошо знает и всем сердцем любит свой родной край, это восхищает и заражает. Мои вводные по экскурсии были специфическими, но в рамках ограниченного времени я получил все, что хотел. Виды, рассказы, вкусный обед и много морепродуктов.
Ирина очень хорошо знает и всем сердцем любит свой родной край, это восхищает и заражает. Мои
Ирина очень хорошо знает и всем сердцем любит свой родной край, это восхищает и заражает. Мои
Ирина очень хорошо знает и всем сердцем любит свой родной край, это восхищает и заражает. Мои
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Е
Ездили с водителем и экскурсоводом Денисом. Замечательная поездка, прекрасная природа. Самые яркие впечатления на всю жизнь! Спасибо!
Ездили с водителем и экскурсоводом Денисом. Замечательная поездка, прекрасная природа. Самые яркие впечатления на всю жизнь! Спасибо!
Ездили с водителем и экскурсоводом Денисом. Замечательная поездка, прекрасная природа. Самые яркие впечатления на всю жизнь! Спасибо!
Ездили с водителем и экскурсоводом Денисом. Замечательная поездка, прекрасная природа. Самые яркие впечатления на всю жизнь! Спасибо!
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Евгений
Ставлю оценку 4+, потому что есть с чем сравнивать. Во первых, хочется чтобы водитель не просто отвечал на вопросы, пусть и подробно, но все таки если это экскурсия, то водитель
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должен быть еще немного гидом и иметь план, о чем рассказывать туристам во время поездки. Во вторых, из уважения к гостям, автомобиль должен быть не только технически исправным и подготовленным, но и разбитое лобовое стекло - это недопустимо! В целом, экскурсия нам понравилась!

Ставлю оценку 4+, потому что есть с чем сравнивать. Во первых, хочется чтобы водитель не просто
Ставлю оценку 4+, потому что есть с чем сравнивать. Во первых, хочется чтобы водитель не просто
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С
Нам очень повезло - нашим гидом был Александр. Он не просто с большой любовью рассказал и показал нам свои родные места, но и вселил в нас веру в себя настолько,
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что мы, совсем не подготовленные (простите, Александр), хотя и похожие внешне на туристов (😂), поднялись на мыс Великан и теперь гордо показываем фотографии открывшихся красот. И отдельное спасибо за музыку в дороге! Спасибо Вам, Александр, и удачи во всех делах!

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