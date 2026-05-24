Мыс Великан — самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вы услышите, как он образовался, и рассмотрите его с разных ракурсов. По пути мы остановимся на пляже Охотского моря и живописных смотровых площадках. Поговорим об истории, традициях, людях, флоре и фауне острова.

Описание экскурсии

Фантастическая природа

По дороге к мысу нас ждут пляж и смотровые площадки с панорамными видами на сопки и озеро Тунайча. А также разбросанные по побережью причудливые пещеры, арки и столбы, стоящие прямо в море. Сам мыс Великан запомнится вам грандиозными размерами, окружающими бурлящими волнами и криками чаек. Я расшифрую его название и поделюсь связанными с ним легендами.

Увлекательные рассказы

Сахалин — одно из самых колоритных и необычных мест страны. Я расскажу, кто и при каких обстоятельствах его открыл, какие события здесь происходили и какие известные люди бывали. А еще вы отыщете местные необычные растения, научитесь различать разные виды елей и раскроете, что такое «сахалинское киви». Узнаете, что можно есть, а что лучше не трогать.

Организационные детали