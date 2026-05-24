Мыс Великан — самое впечатляющее место на побережье Сахалина. Вы услышите, как он образовался, и рассмотрите его с разных ракурсов. По пути мы остановимся на пляже Охотского моря и живописных смотровых площадках. Поговорим об истории, традициях, людях, флоре и фауне острова.
Описание экскурсии
Фантастическая природа
По дороге к мысу нас ждут пляж и смотровые площадки с панорамными видами на сопки и озеро Тунайча. А также разбросанные по побережью причудливые пещеры, арки и столбы, стоящие прямо в море. Сам мыс Великан запомнится вам грандиозными размерами, окружающими бурлящими волнами и криками чаек. Я расшифрую его название и поделюсь связанными с ним легендами.
Увлекательные рассказы
Сахалин — одно из самых колоритных и необычных мест страны. Я расскажу, кто и при каких обстоятельствах его открыл, какие события здесь происходили и какие известные люди бывали. А еще вы отыщете местные необычные растения, научитесь различать разные виды елей и раскроете, что такое «сахалинское киви». Узнаете, что можно есть, а что лучше не трогать.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 85 туристов
Меня зовут Ирина, и я влюбляю в Сахалин! Покажу вам самые интересные и красивые места острова. Научу есть лопух и папоротник, пить клоповку, добывать устриц и морского ежа. По возвращении домой вы поймете, что «просахалинились» и захотите вернуться к нам еще не раз.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид был Артём! Он прекрасен! Так уверенно ехал по бездорожью, помогал с ребёнком всячески! Без его помощи было бы трудно! Подача материала и неспешность гида меня порадовала! Показал и рассказал где лучше обзор, спас от змеи! Он щедеврален.
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо за такой теплый отзыв.
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Огромное спасибо! Поездка на бухту Тихая нам очень понравилась! гид Артем, много рассказывал про о. Сахалин. маршрут очень простой но насыщенный! увидели маленькие кусочек огромного богатого острова! прошлись по песчаному
Ирина
Ответ организатора:
Большое спасибо за теплый отзыв. Были рады показать Вам кусочек нашего острова.
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Ирина очень хорошо знает и всем сердцем любит свой родной край, это восхищает и заражает. Мои вводные по экскурсии были специфическими, но в рамках ограниченного времени я получил все, что хотел. Виды, рассказы, вкусный обед и много морепродуктов.
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Е
Ездили с водителем и экскурсоводом Денисом. Замечательная поездка, прекрасная природа. Самые яркие впечатления на всю жизнь! Спасибо!
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Ставлю оценку 4+, потому что есть с чем сравнивать. Во первых, хочется чтобы водитель не просто отвечал на вопросы, пусть и подробно, но все таки если это экскурсия, то водитель
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С
Нам очень повезло - нашим гидом был Александр. Он не просто с большой любовью рассказал и показал нам свои родные места, но и вселил в нас веру в себя настолько,
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