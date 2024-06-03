Вы прогуляетесь по Коммунистическому проспекту и увидите его архитектурные памятники. Услышите рассказы гида об истории, восточной и западной культурах, отношениях России и Японии. Поймёте, что жизнь сосредоточена не только в центральной части России и что Южно-Сахалинск — уникальный город с особенным укладом жизни и менталитетом горожан.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Ленина. Вы увидите одно из главных и узнаваемых мест города, своеобразный символ Южно-Сахалинска, где пересекаются прошлое, настоящее и будущее.

Мэрия Тоёхары. Познакомитесь с историей здания, построенного японцами в начале 20 века. Именно здесь располагалась городская мэрия в то время, когда южная часть Сахалина находилась под управлением Японии.

Сквер Памяти. Вы прогуляетесь вдоль ухоженных газонов в атмосфере спокойствия и умиротворения.

Чехов-центр. Осмотрите снаружи единственный драматический театр Сахалинской области, где можно прикоснуться к культурному наследию края.

Памятник Невельскому. Увидите монумент, установленный в честь великого русского исследователя и адмирала, который доказал, что Сахалин — это остров.

Областной краеведческий музей. Пройдёте вокруг музея и узнаете историю Сахалина и Курильских островов.

Собор Воскресения Христова. Полюбуетесь первым кафедральным собором Южно-Сахалинской и Курильской епархий.

Городской парк культуры и отдыха. Посетите самый уникальный из всех парков Дальнего Востока, который входит в десятку лучших парков России.

Мемориальный комплекс «Площадь Славы». Взглянете на мемориал, созданный в честь советских воинов, которые пали в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков в августе 1945 года.

Организационные детали