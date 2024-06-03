Площадь Ленина. Вы увидите одно из главных и узнаваемых мест города, своеобразный символ Южно-Сахалинска, где пересекаются прошлое, настоящее и будущее. Мэрия Тоёхары. Познакомитесь с историей здания, построенного японцами в начале 20 века. Именно здесь располагалась городская мэрия в то время, когда южная часть Сахалина находилась под управлением Японии. Сквер Памяти. Вы прогуляетесь вдоль ухоженных газонов в атмосфере спокойствия и умиротворения. Чехов-центр. Осмотрите снаружи единственный драматический театр Сахалинской области, где можно прикоснуться к культурному наследию края. Памятник Невельскому. Увидите монумент, установленный в честь великого русского исследователя и адмирала, который доказал, что Сахалин — это остров. Областной краеведческий музей. Пройдёте вокруг музея и узнаете историю Сахалина и Курильских островов. Собор Воскресения Христова. Полюбуетесь первым кафедральным собором Южно-Сахалинской и Курильской епархий. Городской парк культуры и отдыха. Посетите самый уникальный из всех парков Дальнего Востока, который входит в десятку лучших парков России. Мемориальный комплекс «Площадь Славы». Взглянете на мемориал, созданный в честь советских воинов, которые пали в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков в августе 1945 года.
Организационные детали
Протяженность маршрута — около 2 километров
Рекомендуем экскурсию взрослым и детям с 7 лет
Все здания осматриваем только снаружи
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов на Сахалине
Привет! Меня зовут Валерия. Я опытный экскурсовод на Сахалине, лауреат конкурса «Гостеприимный Южный» в номинации «Экскурсовод-город 2021» Уже несколько лет я знакомлю гостей края с нашим удивительным островом, его историей, читать дальше
культурой и природными достопримечательностями. Моя цель — сделать каждую экскурсию уникальной и интересной для каждого гостя. Если у вас есть особые пожелания, не стесняйтесь поделиться ими со мной, и я обязательно найду способ их учесть. Провожу экскурсии вместе с коллегами-гидами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Наталья
3 июня 2024
Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, хороший маршрут. Узнали мне кажется максимум что возможно за 2 часа. Влюбились в город, историю. Построили планы на более детальные места для изучения. Валерия прекрасный рассказчик, профессиональный гид, много знает и умеет передать информацию в интересной форме. Очень рекомендуем
Наталия
13 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интересная
И
Игорь
31 мар 2024
Отличный маршрут и прекрасный гид! Узнал много нового о городе.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина