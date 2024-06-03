Пешая обзорная экскурсия «Исторический Коммунистический»

Пройти по одной из главных улиц города и разбить стереотипы о Дальнем Востоке и Сахалине
Вы прогуляетесь по Коммунистическому проспекту и увидите его архитектурные памятники. Услышите рассказы гида об истории, восточной и западной культурах, отношениях России и Японии.

Поймёте, что жизнь сосредоточена не только в центральной части России и что Южно-Сахалинск — уникальный город с особенным укладом жизни и менталитетом горожан.
5
3 отзыва
Пешая обзорная экскурсия «Исторический Коммунистический»
Пешая обзорная экскурсия «Исторический Коммунистический»
Пешая обзорная экскурсия «Исторический Коммунистический»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Ленина. Вы увидите одно из главных и узнаваемых мест города, своеобразный символ Южно-Сахалинска, где пересекаются прошлое, настоящее и будущее.
Мэрия Тоёхары. Познакомитесь с историей здания, построенного японцами в начале 20 века. Именно здесь располагалась городская мэрия в то время, когда южная часть Сахалина находилась под управлением Японии.
Сквер Памяти. Вы прогуляетесь вдоль ухоженных газонов в атмосфере спокойствия и умиротворения.
Чехов-центр. Осмотрите снаружи единственный драматический театр Сахалинской области, где можно прикоснуться к культурному наследию края.
Памятник Невельскому. Увидите монумент, установленный в честь великого русского исследователя и адмирала, который доказал, что Сахалин — это остров.
Областной краеведческий музей. Пройдёте вокруг музея и узнаете историю Сахалина и Курильских островов.
Собор Воскресения Христова. Полюбуетесь первым кафедральным собором Южно-Сахалинской и Курильской епархий.
Городской парк культуры и отдыха. Посетите самый уникальный из всех парков Дальнего Востока, который входит в десятку лучших парков России.
Мемориальный комплекс «Площадь Славы». Взглянете на мемориал, созданный в честь советских воинов, которые пали в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков в августе 1945 года.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — около 2 километров
  • Рекомендуем экскурсию взрослым и детям с 7 лет
  • Все здания осматриваем только снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Наталья
3 июня 2024
Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, хороший маршрут. Узнали мне кажется максимум что возможно за 2 часа. Влюбились в город, историю. Построили планы на более детальные места для изучения. Валерия прекрасный рассказчик, профессиональный гид, много знает и умеет передать информацию в интересной форме. Очень рекомендуем
Отличная экскурсия. Познавательно, интересно, хороший маршрут. Узнали мне кажется максимум что возможно за 2 часа. Влюбились
Наталия
13 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интересная
Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интереснаяОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интереснаяОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интереснаяОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интереснаяОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интереснаяОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интереснаяОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интереснаяОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интереснаяОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что экскурсовод очень этим увлечён. Программа - мега интересная
И
31 мар 2024
Отличный маршрут и прекрасный гид! Узнал много нового о городе.

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