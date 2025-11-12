Это прогулка по главным улицам и площадям Южно-Сахалинска, которая познакомит вас с историей, архитектурой и культурой города.
Вы увидите символы советского и японского наследия, узнаете о каторжном прошлом и о том, как Антон Чехов открыл миру Сахалин, а также почувствуете атмосферу современного города, в котором соединились разные эпохи и традиции.
Вы увидите символы советского и японского наследия, узнаете о каторжном прошлом и о том, как Антон Чехов открыл миру Сахалин, а также почувствуете атмосферу современного города, в котором соединились разные эпохи и традиции.
Описание экскурсии
Что вас ждёт
10:00 — начало на площади Ленина
Центральная площадь и сердце города: монумент Ленину, городская архитектура и история становления Южно-Сахалинска.
10:20 — бывшее здание мэрии Тойохары
Откроем страницы японского периода, когда город носил имя Тойохара, и сохранившиеся свидетельства того времени.
10:40 — Театральный центр им. Чехова
Поговорим о визите Антона Павловича на Сахалин, его книге «Остров Сахалин» и о том, почему имя Чехова так важно для острова.
11:00 — Краеведческий музей
Главный символ города в стиле японской архитектуры. На открытой территории обсудим жизнь коренных народов, каторжный период и наследие японской эпохи.
11-30 — парк им. Гагарина
Один из самых любимых парков острова. Услышим его удивительную историю и посмотрим, как он менялся со временем.
11:50 — мемориальный комплекс «Площадь Славы»
Место памяти и уважения героям. Здесь поговорим об освобождении Сахалина и Курил и военных подвигах советских солдат.
12:00 — завершение экскурсии
Организационные детали
- Подходит для взрослых и детей от 10 лет
- Возможен индивидуальный формат для компании до 8 человек — стоимость 6670 ₽
во вторник, четверг и воскресенье в 12:00, в среду и пятницу в 16:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 12:00, в среду и пятницу в 16:45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид на Сахалине
Провела экскурсии для 28 туристов
Аттестованный дипломированный гид по Сахалинской области. Коренной житель и ваш проводник в мир удивительной островной жизни. Экскурсии по городу в формате живого общения или классическая обзорная — выбор за вами! Моя задача — не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие с опытным проводником.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
13 ноя 2025
Прекрасная и познавательная экскурсия. Наталья влюбила в город. Советую данную экскурсию,чтобы познакомиться с городом и узнать его жизнь. Спасибо огромное!
В
Виктория
12 ноя 2025
Благодарю Наталью за отличную экскурсию. Тепло и с любовью рассказала о Сахалине, показала исторические места, музеи, два часа пролетели незаметно.
Желаю Наталье успехов и всего самого наилучшего.
Желаю Наталье успехов и всего самого наилучшего.
Светлана
23 окт 2025
Благодарю Наталью за чудесную вечернюю прогулку по городу: интересный рассказ, увлекательный маршрут. Видно, как Наталья любит свой город! И погода отличная, прогулялись по паркам: чисто, красиво и ухоженно. Приятно видеть такой порядок и красоту.
Г
Григорий
23 окт 2025
Спасибо за экскурсию👍
Е
Екатерина
11 окт 2025
Прекрасная экскурсия и замечательный экскурсовод! Наталья не только рассказала интересные факты о городе, но и ответила на все возникающие в процессе экскурсии вопросы. Было очень приятно и интересно познакомиться с Южно-Сахалинском при содействии Натальи! Рекомендую!
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии из Сахалина
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
Прикоснуться к дикой природе Сахалина и увидеть птичьи базары
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
Увидеть город пешком, на автомобиле и даже с высоты птичьего полёта
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.