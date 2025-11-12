Это прогулка по главным улицам и площадям Южно-Сахалинска, которая познакомит вас с историей, архитектурой и культурой города. Вы увидите символы советского и японского наследия, узнаете о каторжном прошлом и о том, как Антон Чехов открыл миру Сахалин, а также почувствуете атмосферу современного города, в котором соединились разные эпохи и традиции.

Ваш гид на Сахалине

Наталья Ваш гид на Сахалине

Описание экскурсии

Что вас ждёт

10:00 — начало на площади Ленина

Центральная площадь и сердце города: монумент Ленину, городская архитектура и история становления Южно-Сахалинска.

10:20 — бывшее здание мэрии Тойохары

Откроем страницы японского периода, когда город носил имя Тойохара, и сохранившиеся свидетельства того времени.

10:40 — Театральный центр им. Чехова

Поговорим о визите Антона Павловича на Сахалин, его книге «Остров Сахалин» и о том, почему имя Чехова так важно для острова.

11:00 — Краеведческий музей

Главный символ города в стиле японской архитектуры. На открытой территории обсудим жизнь коренных народов, каторжный период и наследие японской эпохи.

11-30 — парк им. Гагарина

Один из самых любимых парков острова. Услышим его удивительную историю и посмотрим, как он менялся со временем.

11:50 — мемориальный комплекс «Площадь Славы»

Место памяти и уважения героям. Здесь поговорим об освобождении Сахалина и Курил и военных подвигах советских солдат.

12:00 — завершение экскурсии

Организационные детали