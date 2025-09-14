Восточное побережье Сахалина припрятало для вас самые мощные, красивые и уединенные природные сокровища острова. Именно к ним мы отправимся! Вы побываете у остатков старинного японского храма, заглянете на крабовый рынок и отдохнете у Клоковского водопада. А в Тихой бухте, любуясь отвесными скалами, водопадами и кекурами, проникнете в саму суть Сахалина.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Японские тории и рыбацкие поселки

Вдоль восточного побережья мы доберёмся до приморского посёлка Стародубское — здесь вы попробуете себя в роли искателей янтаря, а после отправитесь в Взморье с его знаменитым крабовым мини-рынком. Перед тем, как взять курс к бухте Тихая, мы заедем на тории — сохранившиеся ворота японского храма.

Бухта Тихая и хребет Жданко: на краю света

По дороге в бухту Тихая вы увидите великолепный хребет Жданко, который протянулся вдоль моря, словно спящий дракон. Вас окружат впечатляющие, истинно сахалинские ландшафты: отвесные берега, срывающиеся в море скалы, кекуры фантастических форм. Вы послушаете птичьи базары, отдохнёте у моря и насладитесь атмосферой красивейшей бухты Сахалина.

Поход к Клоковскому водопаду

Завершающим пунктом нашего путешествия станет Клоковский водопад — один из самых высоких и живописных на Сахалине. Мы отправимся чуть дальше на север, где нас ждёт небольшой, но крутой подъём (около 600 м), ведущий к водопаду. Здесь можно будет ощутить его мощь, вдохнуть свежий влажный воздух и услышать ритмичный шум падающей воды. Вы узнаете, откуда берётся его необычный аромат, сделаете потрясающие кадры, насладитесь моментом и отдохнёте перед обратной дорогой.

А на обратном пути мы заедем на рынок, где вы сможете прикупить морские деликатесы.

Обсудим

как мореплаватели открывали Сахалин и почему долго считали полуостровом

чем жили коренные народы — нивхи и айны

сахалинскую каторгу: как ссыльные осваивали этот край, что видел Чехов во время своей поездки и ходят ли здесь легенды о Соньке Золотой Ручке

японский период Карафуто: какие следы той эпохи сохранились и как он повлиял на жизнь острова

Организационные детали

В стоимость поездки включены: трансфер на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser, минивэне Mitsubishi Delica или пикапе Toyota Hilux, услуги гида-водителя, лёгкий перекус (бутерброд, чай/кофе)

Расстояние на автомобиле в одну сторону: 140 км до бухты Тихой, + 60 км до Клоковского водопада

Продолжительность поездки варьируется от 9 до 12 часов в зависимости от разных факторов (состояния дорог, остановок на фото и т. д.)

В зависимости от месяца мы отправим рекомендации по подготовке к поездке

Поездку проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы по желанию:

страховка

полноценное горячее питание

пикник на берегу со свежими крабами

перекус, который можно дополнительно приобрести по пути

Распитие спиртных напитков на маршруте категорически запрещено.