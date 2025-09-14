Открыть Сахалин: янтарь, японские тории, бухта Тихая и Клоковский водопад в мини-группе
Путешествие по побережью Охотского моря в поисках аутентичных мест и уникальных пейзажей
Восточное побережье Сахалина припрятало для вас самые мощные, красивые и уединенные природные сокровища острова.
Именно к ним мы отправимся! Вы побываете у остатков старинного японского храма, заглянете на крабовый рынок и отдохнете у Клоковского водопада. А в Тихой бухте, любуясь отвесными скалами, водопадами и кекурами, проникнете в саму суть Сахалина.
Вдоль восточного побережья мы доберёмся до приморского посёлка Стародубское — здесь вы попробуете себя в роли искателей янтаря, а после отправитесь в Взморье с его знаменитым крабовым мини-рынком. Перед тем, как взять курс к бухте Тихая, мы заедем на тории — сохранившиеся ворота японского храма.
Бухта Тихая и хребет Жданко: на краю света
По дороге в бухту Тихая вы увидите великолепный хребет Жданко, который протянулся вдоль моря, словно спящий дракон. Вас окружат впечатляющие, истинно сахалинские ландшафты: отвесные берега, срывающиеся в море скалы, кекуры фантастических форм. Вы послушаете птичьи базары, отдохнёте у моря и насладитесь атмосферой красивейшей бухты Сахалина.
Поход к Клоковскому водопаду
Завершающим пунктом нашего путешествия станет Клоковский водопад — один из самых высоких и живописных на Сахалине. Мы отправимся чуть дальше на север, где нас ждёт небольшой, но крутой подъём (около 600 м), ведущий к водопаду. Здесь можно будет ощутить его мощь, вдохнуть свежий влажный воздух и услышать ритмичный шум падающей воды. Вы узнаете, откуда берётся его необычный аромат, сделаете потрясающие кадры, насладитесь моментом и отдохнёте перед обратной дорогой.
А на обратном пути мы заедем на рынок, где вы сможете прикупить морские деликатесы.
Обсудим
как мореплаватели открывали Сахалин и почему долго считали полуостровом
чем жили коренные народы — нивхи и айны
сахалинскую каторгу: как ссыльные осваивали этот край, что видел Чехов во время своей поездки и ходят ли здесь легенды о Соньке Золотой Ручке
японский период Карафуто: какие следы той эпохи сохранились и как он повлиял на жизнь острова
Организационные детали
В стоимость поездки включены: трансфер на комфортабельном джипе Toyota Land Cruiser, минивэне Mitsubishi Delica или пикапе Toyota Hilux, услуги гида-водителя, лёгкий перекус (бутерброд, чай/кофе)
Расстояние на автомобиле в одну сторону: 140 км до бухты Тихой, + 60 км до Клоковского водопада
Продолжительность поездки варьируется от 9 до 12 часов в зависимости от разных факторов (состояния дорог, остановок на фото и т. д.)
В зависимости от месяца мы отправим рекомендации по подготовке к поездке
Поездку проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы по желанию:
страховка
полноценное горячее питание
пикник на берегу со свежими крабами
перекус, который можно дополнительно приобрести по пути
Распитие спиртных напитков на маршруте категорически запрещено.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Анастасия — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 386 туристов
Привет! Меня зовут Анастасия, Сахалин — мой дом с 2010 года. Я исследовала остров пешком, на джипе, ходила в экспедиции, занималась спелеологией и альпинизмом. Теперь я организую атмосферные путешествия, где читать дальше
важно не только увидеть, но и прочувствовать остров.
Вместе со мной работает команда местных жителей, влюблённых в Сахалин. Мы продумываем всё до мелочей: комфорт, насыщенность маршрута, истории, которые хочется слушать. В наших поездках есть место завораживающим видам, коротким встречам с морем и чашке кофе в красивых местах.
Мы знаем, как показать остров живым, настоящим, удивляющим. Без суеты, без толпы — только камерные маршруты, которые останутся с вами навсегда.
Марина
14 сен 2025
Побывав на экскурсии с гидом/водителем Дмитрием мы действительно открыли для себя остров Сахалин, узнав его историю, геологию, флору и фауну, быт и нравы населяющих его народностей, а также моменты тесной взаимосвязи с Японией. 10 часов пролетели как один миг, а воспоминания останутся на всю жизнь. Спасибо организаторам за такое удовольствие!
С
Софья
27 авг 2025
С нами весь день провела местный житель Елена и выполняла кажду нашу прихоть! Организовала отличный обед на берегу бухты! Вечером завезла в магазин по дороге. Вернулись очень довольные! Замечательный получился день благодаря Елене!