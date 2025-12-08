Мои заказы

Подлёдная рыбалка на острове Сахалин

Научиться ловить и готовить свежую рыбу - и с комфортом отдохнуть у живого огня
Зима на Сахалине — время, когда подо льдом просыпается жизнь и начинается сезон подлёдной рыбалки.

Провести день на замерзшем водоёме, где тишина и мороз сочетаются с жарким азартом и теплом живого огня — вот это настоящая романтика! Мы научим вас секретам ловли, расскажем, какая рыба водится в здешних водах, и приготовим свежий улов прямо на месте!
Описание водной прогулки

Сахалин славится богатой рыбалкой не только летом, но и зимой. Здесь под толстым слоем льда водятся десятки видов рыбы. Мы предлагаем попробовать ловлю:
• малоротой и зубатой корюшки
• сельди
• мальмы, подкаменщика и кунжи

Рыбалка проводится на озёрах Тунайча, Изменчивое, Буссе, на реке Найба или в акватории Охотского моря. Место выбирается в зависимости от погодных условий и активности рыбы.

Комфорт и уют

Зимняя рыбалка — удовольствие, если тепло и удобно. Поэтому мы предусмотрели всё необходимое для вашего комфорта:

  • рыболовные снасти и оборудование
  • утеплённые палатки и шатры серии PRO с тканью Nylon 300D и трёхслойной защитой от ветра
  • дровяные печи внутри — вы будете ловить рыбу в тепле и уюте
  • горячие закуски под глинтвейн, мясо с огня и, конечно, приготовление свежего улова прямо на месте

Организационные детали

  • Трансфер проходит на джипе повышенной проходимости или минивэне Mitsubishi Delica
  • Точное место проведения рыбалки согласуется заранее исходя из природных факторов
  • Можете взять с собой детей от 6 лет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Включено в стоимость

  • Трансфер
  • Сопровождение гида-инструктора
  • Снасти для ловли
  • Наживка
  • Обед (из улова)
  • Тёплый шатер
  • Туалет

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор на Сахалине
С 2016 года наша команда знакомит гостей с красотами Сахалина и Курильских островов и вас не оставит равнодушными. Поможем вам весело провести время и насладиться полезными и интересными экскурсиями и турами. Наши сотрудники отлично знают географию острова, познакомят вас с самыми яркими достопримечательностями Сахалина и Курил, свозят на рыбалку, покатают на снегоходе, покажут необычные пешие маршруты.

