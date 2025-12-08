Зима на Сахалине — время, когда подо льдом просыпается жизнь и начинается сезон подлёдной рыбалки. Провести день на замерзшем водоёме, где тишина и мороз сочетаются с жарким азартом и теплом живого огня — вот это настоящая романтика! Мы научим вас секретам ловли, расскажем, какая рыба водится в здешних водах, и приготовим свежий улов прямо на месте!

Сахалин славится богатой рыбалкой не только летом, но и зимой. Здесь под толстым слоем льда водятся десятки видов рыбы. Мы предлагаем попробовать ловлю:

• малоротой и зубатой корюшки

• сельди

• мальмы, подкаменщика и кунжи

Рыбалка проводится на озёрах Тунайча, Изменчивое, Буссе, на реке Найба или в акватории Охотского моря. Место выбирается в зависимости от погодных условий и активности рыбы.

Комфорт и уют

Зимняя рыбалка — удовольствие, если тепло и удобно. Поэтому мы предусмотрели всё необходимое для вашего комфорта:

рыболовные снасти и оборудование

утеплённые палатки и шатры серии PRO с тканью Nylon 300D и трёхслойной защитой от ветра

дровяные печи внутри — вы будете ловить рыбу в тепле и уюте

горячие закуски под глинтвейн, мясо с огня и, конечно, приготовление свежего улова прямо на месте

Организационные детали

Трансфер проходит на джипе повышенной проходимости или минивэне Mitsubishi Delica

Точное место проведения рыбалки согласуется заранее исходя из природных факторов

Можете взять с собой детей от 6 лет

С вами будет один из гидов нашей команды

