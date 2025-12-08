Зима на Сахалине — время, когда подо льдом просыпается жизнь и начинается сезон подлёдной рыбалки.
Провести день на замерзшем водоёме, где тишина и мороз сочетаются с жарким азартом и теплом живого огня — вот это настоящая романтика! Мы научим вас секретам ловли, расскажем, какая рыба водится в здешних водах, и приготовим свежий улов прямо на месте!
Описание водной прогулки
Сахалин славится богатой рыбалкой не только летом, но и зимой. Здесь под толстым слоем льда водятся десятки видов рыбы. Мы предлагаем попробовать ловлю:
• малоротой и зубатой корюшки
• сельди
• мальмы, подкаменщика и кунжи
Рыбалка проводится на озёрах Тунайча, Изменчивое, Буссе, на реке Найба или в акватории Охотского моря. Место выбирается в зависимости от погодных условий и активности рыбы.
Комфорт и уют
Зимняя рыбалка — удовольствие, если тепло и удобно. Поэтому мы предусмотрели всё необходимое для вашего комфорта:
- рыболовные снасти и оборудование
- утеплённые палатки и шатры серии PRO с тканью Nylon 300D и трёхслойной защитой от ветра
- дровяные печи внутри — вы будете ловить рыбу в тепле и уюте
- горячие закуски под глинтвейн, мясо с огня и, конечно, приготовление свежего улова прямо на месте
Организационные детали
- Трансфер проходит на джипе повышенной проходимости или минивэне Mitsubishi Delica
- Точное место проведения рыбалки согласуется заранее исходя из природных факторов
- Можете взять с собой детей от 6 лет
- С вами будет один из гидов нашей команды
Включено в стоимость
- Трансфер
- Сопровождение гида-инструктора
- Снасти для ловли
- Наживка
- Обед (из улова)
- Тёплый шатер
- Туалет
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — Организатор на Сахалине
С 2016 года наша команда знакомит гостей с красотами Сахалина и Курильских островов и вас не оставит равнодушными. Поможем вам весело провести время и насладиться полезными и интересными экскурсиями и турами. Наши сотрудники отлично знают географию острова, познакомят вас с самыми яркими достопримечательностями Сахалина и Курил, свозят на рыбалку, покатают на снегоходе, покажут необычные пешие маршруты.
