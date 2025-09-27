Это будет долгое путешествие вдоль многокилометровых пляжей с одной стороны и зелёного моря леса — с другой. Вы насладитесь пейзажами, пособираете янтарь на берегу и полюбуетесь самым высоким из доступных водопадов Сахалина. А в бухте Тихой мы устроим пикник с крабами и угостим вас ароматным чаем или кофе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

8:30 — Выезд из Южно-Сахалинска

9:30 — Остановимся на пляже, чтобы пособирать янтарь (15 мин.)

11:00 — Передохнём в посёлке Взморье. Здесь можно зайти в кафе, осмотреть остатки японского храма и сделать покупки на крабовом рынке (30 мин)

12:30 — Поднимемся к Клоковскому водопаду (1 час)

14:30 — Устроим пикник с чаем и крабами в бухте Тихой (1 час)

18:00 — Возвращение в Южно-Сахалинск

Интересный рассказ по пути и потрясающие виды из окна не дадут вам заскучать. Мы расскажем:

как найти янтарь

откуда он появился на побережье

как выбрать самого вкусного краба на рынке

Организационные детали