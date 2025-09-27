Это будет долгое путешествие вдоль многокилометровых пляжей с одной стороны и зелёного моря леса — с другой.
Вы насладитесь пейзажами, пособираете янтарь на берегу и полюбуетесь самым высоким из доступных водопадов Сахалина. А в бухте Тихой мы устроим пикник с крабами и угостим вас ароматным чаем или кофе.
Вы насладитесь пейзажами, пособираете янтарь на берегу и полюбуетесь самым высоким из доступных водопадов Сахалина. А в бухте Тихой мы устроим пикник с крабами и угостим вас ароматным чаем или кофе.
Описание экскурсии
8:30 — Выезд из Южно-Сахалинска
9:30 — Остановимся на пляже, чтобы пособирать янтарь (15 мин.)
11:00 — Передохнём в посёлке Взморье. Здесь можно зайти в кафе, осмотреть остатки японского храма и сделать покупки на крабовом рынке (30 мин)
12:30 — Поднимемся к Клоковскому водопаду (1 час)
14:30 — Устроим пикник с чаем и крабами в бухте Тихой (1 час)
18:00 — Возвращение в Южно-Сахалинск
Интересный рассказ по пути и потрясающие виды из окна не дадут вам заскучать. Мы расскажем:
- как найти янтарь
- откуда он появился на побережье
- как выбрать самого вкусного краба на рынке
Организационные детали
- Экскурсия проходит на УАЗ Патриот или Toyota Granvia (при необходимости установим детское кресло)
- Дополнительно оплачивается покупка крабов и перекус в кафе
- Чтобы увидеть водопад необходимо будет преодолеть подъём длиной 150 метров
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 566 туристов
Наша команда работает с 2020 года, мы любим знакомиться с новыми людьми и открывать для них далёкий, незнакомый, прекрасный и загадочный остров Сахалин. Наши гости чувствуют себя уютно и по-домашнему. Мы не собираем большие группы, и к каждому путешественнику у нас индивидуальный подход.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
27 сен 2025
Поездка прошла очень хорошо! Максим показал очень красивые, интересные места! Море впечатлений!
Вера
14 сен 2025
Экскурсия прошла хорошо.
Считаю важным отметить клиентооринтированность организатора, что представляет собой большую ценность.
Считаю важным отметить клиентооринтированность организатора, что представляет собой большую ценность.
Т
Татьяна
5 сен 2025
Пишу по горячим следам. Были на экскурсии 5.09.25 года. Попали на нее случайно, поскольку перенеслась другая экскурсия по погодным условиям. Организация мероприятия была на высоте. Отличный водитель, он же гид
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии из Сахалина
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Чарующий Сахалин: Охотское море и мыс Великан
Оценить визитную карточку острова, погулять по пляжу и увидеть редкие растения
Начало: У вашего отеля
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
Увидеть город пешком, на автомобиле и даже с высоты птичьего полёта
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.