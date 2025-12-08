Это путешествие подойдёт тем, кто хочет начать день необычно. Вас ждёт восхождение по живописной тропе и незабываемый момент — когда золотые лучи солнца осветят вершину и всё вокруг оживёт. Самое время насладиться панорамой Южно-Сахалинской долины и почувствовать редкое состояние покоя и вдохновения!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

6:00 — сбор группы

Встреча с гидом и водителем. Короткий инструктаж по технике безопасности, проверка экипировки и готовности к подъёму. Раздача фонариков и бутылок с водой.

6:30 — начало восхождения

Переезд к подножию горы. Начало треккинга в предрассветной тишине. Путь проходит по живописной лесной тропе — среди тумана и первых утренних звуков природы.

8:30 — вершина горы Московская

Встреча рассвета и любование панорамой Южно-Сахалинской долины, залитой мягким золотом. После восхода — лёгкий перекус: сэндвич, горячий чай или кофе, вода. Время на отдых, фото и небольшую прогулку по вершине.

12:00 — начало обратного пути

Спуск с вершины. По дороге — короткие остановки для отдыха и фотографий.

14:00 — отправление в город

Возвращение к транспорту, выезд в Южно-Сахалинск.

14:30 — прибытие

Характеристики маршрута

Общая протяжённость: около 8 км (в обе стороны)

Набор высоты: примерно 500–550 м

Продолжительность похода: около 6 часов с учётом остановок и отдыха

Уровень сложности: умеренный (подходит для начинающих с базовой физической подготовкой)

Организационные детали