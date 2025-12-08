Это путешествие подойдёт тем, кто хочет начать день необычно.
Вас ждёт восхождение по живописной тропе и незабываемый момент — когда золотые лучи солнца осветят вершину и всё вокруг оживёт.
Самое время насладиться панорамой Южно-Сахалинской долины и почувствовать редкое состояние покоя и вдохновения!
Вас ждёт восхождение по живописной тропе и незабываемый момент — когда золотые лучи солнца осветят вершину и всё вокруг оживёт.
Самое время насладиться панорамой Южно-Сахалинской долины и почувствовать редкое состояние покоя и вдохновения!
Описание экскурсии
6:00 — сбор группы
Встреча с гидом и водителем. Короткий инструктаж по технике безопасности, проверка экипировки и готовности к подъёму. Раздача фонариков и бутылок с водой.
6:30 — начало восхождения
Переезд к подножию горы. Начало треккинга в предрассветной тишине. Путь проходит по живописной лесной тропе — среди тумана и первых утренних звуков природы.
8:30 — вершина горы Московская
Встреча рассвета и любование панорамой Южно-Сахалинской долины, залитой мягким золотом. После восхода — лёгкий перекус: сэндвич, горячий чай или кофе, вода. Время на отдых, фото и небольшую прогулку по вершине.
12:00 — начало обратного пути
Спуск с вершины. По дороге — короткие остановки для отдыха и фотографий.
14:00 — отправление в город
Возвращение к транспорту, выезд в Южно-Сахалинск.
14:30 — прибытие
Характеристики маршрута
- Общая протяжённость: около 8 км (в обе стороны)
- Набор высоты: примерно 500–550 м
- Продолжительность похода: около 6 часов с учётом остановок и отдыха
- Уровень сложности: умеренный (подходит для начинающих с базовой физической подготовкой)
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле к подножию вершины и питание (сэндвич, горячий чай, вода)
- К участию допускаются взрослые и дети от 10 лет
- Просьба заранее сообщить о любых видах аллергии, хронических заболеваниях и возможных противопоказаниях (проблемы с сердцем, дыханием, опорно-двигательным аппаратом)
- С вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
|Индивидуальный
|20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 560 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии из Сахалина
Индивидуальная
до 8 чел.
Хребет Жданко. Спящий дракон
Покорить самую высокую точку массива и впечатлиться видами, открывающимися по пути
Начало: На Проспекте Мира
13 дек в 06:30
14 дек в 06:00
от 30 316 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Лягушка: треккинг к месту силы айнов
Подняться на останец с потрясающим видом и проникнуться таинственной атмосферой
Завтра в 11:00
10 дек в 11:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.