Говорят, именно здесь находится энергетический центр Сахалина — согласно айнской легенде, скала «Лягушка» считалась храмом мудрости. Совершим несложный треккинг, насладимся невероятной панорамой с вершины горы и обсудим мифы и истории, связанные с этим местом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мистика и сахалинские пейзажи

Мы поднимемся на одну из самых загадочных гор Сахалина — по преданиям айнов, останец Лягушка служил обителью для духов острова. Когда-то здесь проводили магические ритуалы и обряды жертвоприношения. И до сих пор здесь можно встретить множество уникальных и необъяснимых вещей.

Правдивы ли легенды? Может быть — но бесспорно то, что отсюда открываются восхитительные виды на гору-пирамиду, пейзажи Анивского залива, Сусунайский хребет, озера Тунайча и Изменчивое. Вы не только полюбуетесь островом с высоты, но и сможете загадать желание, повязав ленточку. А ещё я с радостью устрою вам фотосессию на ваш смартфон.

Организационные детали