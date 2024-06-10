Говорят, именно здесь находится энергетический центр Сахалина — согласно айнской легенде, скала «Лягушка» считалась храмом мудрости.
Совершим несложный треккинг, насладимся невероятной панорамой с вершины горы и обсудим мифы и истории, связанные с этим местом.
Совершим несложный треккинг, насладимся невероятной панорамой с вершины горы и обсудим мифы и истории, связанные с этим местом.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мистика и сахалинские пейзажи
Мы поднимемся на одну из самых загадочных гор Сахалина — по преданиям айнов, останец Лягушка служил обителью для духов острова. Когда-то здесь проводили магические ритуалы и обряды жертвоприношения. И до сих пор здесь можно встретить множество уникальных и необъяснимых вещей.
Правдивы ли легенды? Может быть — но бесспорно то, что отсюда открываются восхитительные виды на гору-пирамиду, пейзажи Анивского залива, Сусунайский хребет, озера Тунайча и Изменчивое. Вы не только полюбуетесь островом с высоты, но и сможете загадать желание, повязав ленточку. А ещё я с радостью устрою вам фотосессию на ваш смартфон.
Организационные детали
- Пеший маршрут — около 5 км в одну сторону. Пожалуйста, заранее рассчитывайте свои силы и наденьте удобную треккинговую обувь.
- В стоимость входит трансфер из Южно-Сахалинска до с. Весточка на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот, Honda Fit или Toyota Corolla Fielder (по запросу предоставим детское кресло)
- За доплату можно организовать обед, пожалуйста заранее сообщите о своём желании в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 70 туристов
Наша история началась с освоения острова на автодомах (на базе грузовиков), и теперь мы хотим поделиться нашими открытиями с гостями. Сахалин уникален своей природой. И наша команда помогает гостям острова ощутить всю красоту и гостеприимство нашего края. Мы предлагаем групповые и индивидуальные туры по острову Сахалин.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина
Похожие экскурсии из Сахалина
Индивидуальная
2 часа
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
11 июня в 11:30
12 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Подняться на живописный мыс и насладиться первозданной природой
Начало: На площади Победы
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 26 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сахалин: восхождение на хребет Жданко
Покорить знаменитый горный хребет и полюбоваться видами на Охотское море с опытным проводником
Начало: На площади Победы
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
21 000₽ за всё до 6 чел.