Это путешествие — не просто рыбалка. Это погружение в дикую природу, адреналин борьбы с сильной рыбой и тихая радость от улова на фоне потрясающих пейзажей. Моя задача — не просто привезти вас к воде. Я помогу вам понять рыбалку на Сахалине и уехать не только с уловом, но и с новыми знаниями и навыками.

Где будем рыбачить?

Маршрут мы всегда подбираем индивидуально. Он зависит от сезона, погоды и ваших целей. Но куда бы мы ни поехали, вас ждут незабываемые картины:

горные хребты и извилистые серпантины дорог

тихие бухты и шумные водопады

следы истории и наследие эпохи Карафуто, когда юг Сахалина принадлежал Японии

Как пройдёт день?

Дорога до места — не более двух часов, а всё остальное время мы посвятим ловле. В сахалинских водах обитает более 250 видов рыб! В разные сезоны вам могут встретиться:

лососёвые – сима, горбуша, кета, кунджа, сахалинский таймень, голец.

морские виды: камбала, морской окунь, навага, корюшка

По пути вы сможете полностью отключиться от городской суеты и зарядиться энергией острова. А во время ловли мы угостим вас горячим чаем с местной ягодой — знаменитой «клоповкой» — или предложим лёгкий перекус.

Чему я научусь?

За время рыбалки вы узнаете и освоите:

как «читать» реку или берег: куда забрасывать снасть в зависимости от течения, погоды и времени года

как правильно собрать снасть и выбрать приманку под конкретную рыбу

технику безопасного и точного заброса (если она вам в новинку)

как вываживать сильного хищника, чтобы не упустить долгожданный трофей

основные правила сохранения природных ресурсов острова

Организационные детали

Базовая программа — это рыбалка с берега реки, озера или моря. Если вы хотите ловить рыбу с лодке, это возможно при группе от двух человек

Выход на лодке, согласно правилам ГИМС, разрешён для участников старше 12 лет

