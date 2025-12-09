Это путешествие — не просто рыбалка.
Это погружение в дикую природу, адреналин борьбы с сильной рыбой и тихая радость от улова на фоне потрясающих пейзажей. Моя задача — не просто привезти вас к воде.
Я помогу вам понять рыбалку на Сахалине и уехать не только с уловом, но и с новыми знаниями и навыками.
Описание водной прогулки
Где будем рыбачить?
Маршрут мы всегда подбираем индивидуально. Он зависит от сезона, погоды и ваших целей. Но куда бы мы ни поехали, вас ждут незабываемые картины:
- горные хребты и извилистые серпантины дорог
- тихие бухты и шумные водопады
- следы истории и наследие эпохи Карафуто, когда юг Сахалина принадлежал Японии
Как пройдёт день?
Дорога до места — не более двух часов, а всё остальное время мы посвятим ловле. В сахалинских водах обитает более 250 видов рыб! В разные сезоны вам могут встретиться:
- лососёвые – сима, горбуша, кета, кунджа, сахалинский таймень, голец.
- морские виды: камбала, морской окунь, навага, корюшка
По пути вы сможете полностью отключиться от городской суеты и зарядиться энергией острова. А во время ловли мы угостим вас горячим чаем с местной ягодой — знаменитой «клоповкой» — или предложим лёгкий перекус.
Чему я научусь?
За время рыбалки вы узнаете и освоите:
- как «читать» реку или берег: куда забрасывать снасть в зависимости от течения, погоды и времени года
- как правильно собрать снасть и выбрать приманку под конкретную рыбу
- технику безопасного и точного заброса (если она вам в новинку)
- как вываживать сильного хищника, чтобы не упустить долгожданный трофей
- основные правила сохранения природных ресурсов острова
Организационные детали
- Базовая программа — это рыбалка с берега реки, озера или моря. Если вы хотите ловить рыбу с лодке, это возможно при группе от двух человек
- Выход на лодке, согласно правилам ГИМС, разрешён для участников старше 12 лет
В стоимость входит
- Трансфер к месту лова и обратно на автомобиле Subaru XV (2022 г. в.)
- Снасти и экипировка: вейдерсы, удочки, приманки, спасательные жилеты (если планируется выход на лодке)
- Обучение рыбалке, поиск перспективных мест, подбор приманок
- Лёгкий перекус горячий чай или кофе
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 000 ₽
|Дети до 12 лет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид на Сахалине
Привет меня зовут Владимир! Говорят, я начал рыбачить раньше, чем ходить. Водоемы Южного Сахалина — мой второй дом, и я приглашаю вас в гости. Здесь мы не просто будем ловить рыбу,
