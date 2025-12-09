Мои заказы

Рыбалка на Сахалине: от секретов мастерства к улову

Освоить снасти, изучить повадки рыб и заполучить свой лучший улов под руководством гида-рыбака
Это путешествие — не просто рыбалка.

Это погружение в дикую природу, адреналин борьбы с сильной рыбой и тихая радость от улова на фоне потрясающих пейзажей. Моя задача — не просто привезти вас к воде.

Я помогу вам понять рыбалку на Сахалине и уехать не только с уловом, но и с новыми знаниями и навыками.
Описание водной прогулки

Где будем рыбачить?

Маршрут мы всегда подбираем индивидуально. Он зависит от сезона, погоды и ваших целей. Но куда бы мы ни поехали, вас ждут незабываемые картины:

  • горные хребты и извилистые серпантины дорог
  • тихие бухты и шумные водопады
  • следы истории и наследие эпохи Карафуто, когда юг Сахалина принадлежал Японии

Как пройдёт день?

Дорога до места — не более двух часов, а всё остальное время мы посвятим ловле. В сахалинских водах обитает более 250 видов рыб! В разные сезоны вам могут встретиться:

  • лососёвые – сима, горбуша, кета, кунджа, сахалинский таймень, голец.
  • морские виды: камбала, морской окунь, навага, корюшка

По пути вы сможете полностью отключиться от городской суеты и зарядиться энергией острова. А во время ловли мы угостим вас горячим чаем с местной ягодой — знаменитой «клоповкой» — или предложим лёгкий перекус.

Чему я научусь?

За время рыбалки вы узнаете и освоите:

  • как «читать» реку или берег: куда забрасывать снасть в зависимости от течения, погоды и времени года
  • как правильно собрать снасть и выбрать приманку под конкретную рыбу
  • технику безопасного и точного заброса (если она вам в новинку)
  • как вываживать сильного хищника, чтобы не упустить долгожданный трофей
  • основные правила сохранения природных ресурсов острова

Организационные детали

  • Базовая программа — это рыбалка с берега реки, озера или моря. Если вы хотите ловить рыбу с лодке, это возможно при группе от двух человек
  • Выход на лодке, согласно правилам ГИМС, разрешён для участников старше 12 лет

В стоимость входит

  • Трансфер к месту лова и обратно на автомобиле Subaru XV (2022 г. в.)
  • Снасти и экипировка: вейдерсы, удочки, приманки, спасательные жилеты (если планируется выход на лодке)
  • Обучение рыбалке, поиск перспективных мест, подбор приманок
  • Лёгкий перекус горячий чай или кофе

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный10 000 ₽
Дети до 12 лет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид на Сахалине
Привет меня зовут Владимир! Говорят, я начал рыбачить раньше, чем ходить. Водоемы Южного Сахалина — мой второй дом, и я приглашаю вас в гости. Здесь мы не просто будем ловить рыбу,
читать дальше

а отправимся в настоящее приключение, где я поделюсь с вами секретами этих мест. Сахалин — это царство лосося и не только! Вместе мы можем поймать: Настоящих бойцов: Быструю и красивую симу, горбушу и кету Постоянных обитателей рек — кунджу и гольца Хозяина сахалинских рек — тайменя (только по правильной, бережной рыбалке) И, конечно, отправимся на море за камбалой, треской и мощными окунями Я готов показать вам все разнообразие сахалинской рыбалки, научить всему, что знаю сам, и сделать так, чтобы вы вернулись домой не только с уловом, но и с частичкой дикой природы Сахалина в сердце. Хотите по-настоящему почувствовать Сахалин? Пишите мне, и я организую для вас рыбалку мечты.

