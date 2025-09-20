Мои заказы

С трапа самолёта - на побережье Тихого океана

Начать путешествие на Сахалин с перезагрузки, шума волн и увлекательных рассказов о крае
Вы прилетели за тысячи километров, а заселение только днём.

Стандартная ситуация, и мы предлагаем самое приятное её решение — скоротать это время у моря, с пледом и душистым чаем, за познавательными историями. Поездка будет интересна всем, кто впервые прибывает в наш регион. И крайне необходима тем, для кого море — это ресурс.
С трапа самолёта - на побережье Тихого океана© Елена
С трапа самолёта - на побережье Тихого океана© Елена
С трапа самолёта - на побережье Тихого океана© Елена
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание трансфер

  • Гид встретит вас в аэропорту, и вы отправитесь на побережье по живописной лесной дороге.
  • Прогуляетесь по прибрежной полосе и, укутавшись в пледы, выпьете ароматный чай из сахалинского шиповника.
  • Отдохнёте у моря, погрузитесь в умиротворяющую атмосферу и сделаете красочные фото.
  • В завершение мы отвезём вас в место вашего проживания в Южно-Сахалинске.

В поездке вы узнаете:

  • о японском губернаторстве Карафуто.
  • освобождении острова.
  • советских и современных страницах его истории.
  • городских местах, где готовят вкусную еду.
  • достопримечательностях, что интересно посетить, и сувенирах, которые стоит увезти с собой.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле Toyota и чай.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 176 туристов
Всем привет, меня зовут Елена! Я человек, влюблённый в Сахалин. Веду активный образ жизни, обожаю общаться и заводить новые знакомства. Имею образование в области экскурсионной деятельности и хочу влюблять людей в свой прекрасный край. Если вы не боитесь узнать Сахалин, а потом вдруг сдать обратные билеты, обязательно напишите мне! Мы с моими коллегами устроим вам отличное знакомство с нашим краем!
Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Рустем
Рустем
20 сен 2025
Встреча в аэропорту и поездка на побережье это-то что нужно, чтобы погрузится в атмосферу отдыха, получить информацию о городе пребывания
Рекомендую, это лучшее из возможного. Не пожалеете
Рекомендую, это лучшее из возможного. Не пожалеете
Встреча в аэропорту и поездка на побережье это-то что нужно, чтобы погрузится в атмосферу отдыха, получить информацию о городе пребывания
О
Ольга
22 авг 2025
Спасибо Елене за чудесный день! Понравилось - что всё было подстроено под наши ожидания. Никакой "системы менеджеров" - когда договаривается один, информирует другой, проводит экскурсию третий (со всеми из этого
нежданчиками), все контакты идут напрямую с Еленой. И огромное количество полезной информации, которой мы потом пользовались в организации остальной части нашей поездки. При этом экскурсия очень подготовлена, с наглядным материалом, что пока ещё мало у кого видела. Если вы с детьми - то однозначно, только к Елене, если хотите, чтобы у ребёнка остались от экскурсии знания. То, что ребёнок потом играет и шутит с использованием услышанного на экскурсии материала - означает, что ему было интересно не только "в моменте", но и осталось на после. В общем, у нас был счастливый день!

О
Ольга
23 июл 2025
Огромное спасибо Елене за эту экскурсию! Меня заботливо встретили в аэропорту и проводили до отеля, но помимо всего прочего, ещё и рассказали множество интересных вещей об истории Сахалина и о
его текущей жизни. Все это в формате непринужденной беседы, как будто мы давно знакомы, и я наконец-то доехала в гости.
Для меня эта поездка - отличный способ прийти в себя после длинного перелета, сразу окунуться новый регион, познакомиться с городом и захотеть узнать его и его жителей.
Мне кажется, фантастическое начало путешествия (куда лучше, чем просто вызвать такси до отеля и просто пойти есть).
Однозначно рекомендую!

