Путешествие на Сахалин — это встреча с природой, людьми и их ремеслом.
Вы примете участие в настоящей крабалке: узнаете, как ставят ловушки, поднимают улов и готовят свежего краба. Познакомитесь с местными традициями и услышите рассказы о жизни у моря.
Описание водной прогулки
- Морские просторы и прибрежные красоты
- Сахалинская крабалка: установка краболовок, проверка и подъём наполненных ловушек, возможность встретить морских ежей, креветок и рыб
- Царь моря — сахалинский краб. В зависимости от сезона и места встречаются разные виды, в том числе камчатский и королевский
- Гастрономическая культура региона: приготовим свежайшего краба по сахалинским рецептам и отведаем его сладковатое мясо
- Атмосфера приключения и местный колорит. Опытные рыбаки поделятся интересными рассказами о жизни моря, о традициях добычи морепродуктов на Сахалине
Примерный тайминг
8:00 — встреча с водителем, выезд из Южно-Сахалинска к месту лова
9:30 — заброска на снегоходе к месту лова (с. Охотское, с. Стародубское — Охотское море)
13:00 — обед
16:00 — отправление на берег
18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из Южно-Сахалинска и обратно, питание (свежесваренная добыча, корейский суп хемультан, горячий чай), услуги гида-краболова из нашей команды, заброска к месту лова на снегоходе (с. Охотское, с. Стародубское — Охотское море), снаряжение — шатёр, стол, стулья, уличный туалет-палатка
- Крабалка проходит в заливе Мордвинова, где разрешён вылов крабов-самцов. Мы используем разрешённое орудие лова — шнур с приманкой. Самок мы просто показываем путешественникам, а затем отпускаем в море
- Краб погибает сам в течение получаса с момента вылова
- Можно провести крабалку в индивидуальном формате — 35000 ₽, до четырёх участников. Детали уточняйте в переписке
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|12 000 ₽
|Индивидуальный
|30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 564 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
Входит в следующие категории Сахалина
