Добыть краба и попробовать дары Охотского моря
Путешествие на Сахалин — это встреча с природой, людьми и их ремеслом.

Вы примете участие в настоящей крабалке: узнаете, как ставят ловушки, поднимают улов и готовят свежего краба. Познакомитесь с местными традициями и услышите рассказы о жизни у моря.
Описание водной прогулки

  • Морские просторы и прибрежные красоты
  • Сахалинская крабалка: установка краболовок, проверка и подъём наполненных ловушек, возможность встретить морских ежей, креветок и рыб
  • Царь моря — сахалинский краб. В зависимости от сезона и места встречаются разные виды, в том числе камчатский и королевский
  • Гастрономическая культура региона: приготовим свежайшего краба по сахалинским рецептам и отведаем его сладковатое мясо
  • Атмосфера приключения и местный колорит. Опытные рыбаки поделятся интересными рассказами о жизни моря, о традициях добычи морепродуктов на Сахалине

Примерный тайминг

8:00 — встреча с водителем, выезд из Южно-Сахалинска к месту лова
9:30 — заброска на снегоходе к месту лова (с. Охотское, с. Стародубское — Охотское море)
13:00 — обед
16:00 — отправление на берег
18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из Южно-Сахалинска и обратно, питание (свежесваренная добыча, корейский суп хемультан, горячий чай), услуги гида-краболова из нашей команды, заброска к месту лова на снегоходе (с. Охотское, с. Стародубское — Охотское море), снаряжение — шатёр, стол, стулья, уличный туалет-палатка
  • Крабалка проходит в заливе Мордвинова, где разрешён вылов крабов-самцов. Мы используем разрешённое орудие лова — шнур с приманкой. Самок мы просто показываем путешественникам, а затем отпускаем в море
  • Краб погибает сам в течение получаса с момента вылова
  • Можно провести крабалку в индивидуальном формате — 35000 ₽, до четырёх участников. Детали уточняйте в переписке

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный12 000 ₽
Индивидуальный30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Вы можете

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 564 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
и богатой историей с вами. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие! Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Знаем все скрытые жемчужины Сахалина и Курил. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы. Ваш комфорт — наш приоритет. Предлагаем конкурентные цены на наши услуги.

