Муцульский хребет скрывает эффектные виды, но обычными тропами зимой туда не попасть.
Давайте пересядем на мощные снегоходы — и проследуем по старой японской дороге, через сопки и перевалы к панорамам Южно-Сахалинска и Сусунайского хребта.
Вы почувствуете зимний характер острова, узнаете его историю и увидите Сахалин таким, каким он бывает только в горах.
Описание экскурсии
Несложный маршрут ведёт на вершину пика, откуда открываются два ярких панорамных вида: на Южно-Сахалинск — словно с изнанки города — и на весь Сусунайский хребет, тянущийся до горизонта. Во время поездки вы почувствуете характер островной зимы:
- увидите заснеженные тропы, где густой лес нависает над дорогой
- испытаете мощность мотора на плавных подъёмах на сопки
- оцените виды на горные гряды и город внизу
По пути могут встретиться и местные жители — лисички, зайцы, совы и другие обитатели сахалинских лесов. Гид сопровождает группу на отдельном снегоходе, держит удобный темп, следит за безопасностью и делится короткими историями об окрестностях.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и завершается в Южно-Сахалинске
- Трансфер на микроавтобусе до начала маршрута включён в стоимость и занимает около часа (зависит от дорожной обстановки)
- Для самостоятельного управления снегоходом необходимо иметь водительское удостоверение категории В
- Дети допускаются только в сопровождении взрослых
- Гид-инструктор нашей команды сопровождает группу на протяжении всей программы и контролирует выполнение мер безопасности
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Священномученика Илариона Троицкого
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Сахалине
Наша команда работает на туристическом рынке Сахалина больше 5 лет. Имеем собственную технику: микроавтобусы, автомобили, снегоходы, катера, разрешение на перевозку людей водным транспортом, гиды внесены в реестр инструкторов-проводников. Мы не устаём разыскивать интересные места и маршруты. Помогаем отдыхать на Сахалине на все 100%!
