Муцульский хребет скрывает эффектные виды, но обычными тропами зимой туда не попасть. Давайте пересядем на мощные снегоходы — и проследуем по старой японской дороге, через сопки и перевалы к панорамам Южно-Сахалинска и Сусунайского хребта. Вы почувствуете зимний характер острова, узнаете его историю и увидите Сахалин таким, каким он бывает только в горах.

Описание экскурсии

Несложный маршрут ведёт на вершину пика, откуда открываются два ярких панорамных вида: на Южно-Сахалинск — словно с изнанки города — и на весь Сусунайский хребет, тянущийся до горизонта. Во время поездки вы почувствуете характер островной зимы:

увидите заснеженные тропы, где густой лес нависает над дорогой

испытаете мощность мотора на плавных подъёмах на сопки

оцените виды на горные гряды и город внизу

По пути могут встретиться и местные жители — лисички, зайцы, совы и другие обитатели сахалинских лесов. Гид сопровождает группу на отдельном снегоходе, держит удобный темп, следит за безопасностью и делится короткими историями об окрестностях.

Организационные детали