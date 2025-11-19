Мои заказы

Те самые: мысы Великан и Птичий

Пройти сквозь каменные арки, услышать музыку гротов и впитать мощь Охотского моря
Мысы Птичий и Великан входят в состав природного парка «Мыс Великан», отсюда – частая путаница: казалось бы везут на Великан, а фактически привозят на Птичий.

Если вы хотите полюбоваться и знаменитыми кекурами Птичьего, и панорамными видами с Великана — добро пожаловать в нашу уютную компанию.
Те самые: мысы Великан и Птичий© Александра
Те самые: мысы Великан и Птичий© Александра
Те самые: мысы Великан и Птичий© Александра

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • В 9:00 мы отправимся на юг острова из Южно-Сахалинска.
  • Примерно за час доберёмся до села Охотского. Дорога до него асфальтированная. Сделаем санитарную остановку на 15 минут. Заодно сможем попробовать местную выпечку и “щёлкнуть” километровые морские накаты – панорама на залив Мордвинова здесь не сравнима ни с одной другой по западному побережью Сахалина.
  • Далее поедем по грунтовке, «спрыгнем» на песчаный берег и углубимся в дремучую тайгу. Эта часть пути займёт около двух часов. Пейзажи здесь напоминают картины из сказок или полотна великих художников. Знаменитое «Утро в сосновом лесу» тоже вполне можно встретить, только не Шишкина и Савицкого, а в натуральную величину. На этот случай возьмём дудки и фальшфейеры, чтоб не подпустить к себе косолапых.
  • На мысе Птичьем от парковки по берегу прогуляемся к знаменитым аркам. Берег устлан мелкой галькой, и музыка набегающих волн особенно ласкает слух. Потратим на это минут 40.
Далее — по обстановке. Варианта два:
— вернуться к машинам и доехать до мыса Великан
— отправиться туда пешком вдоль берега
Окончательный выбор будет зависеть от времени года, уровня воды в реках, глубины отлива и подготовленности группы. Пешая прогулка в одну сторону занимает около часа, переезд на машине — примерно 20 минут. Как именно будем передвигаться, можно уточнить на этапе бронирования, до внесения предоплаты.
На самом мысе Великан проведём около 40 минут. Там же устроим перекус: вас ждут сэндвичи с курицей, натуральный кофе или чай и сладости. После этого отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Поедем в проходимом минивэне Mitsubishi Delica. Если в команде поедет малыш, захватим детское кресло. Места в машине распределяются по мере бронирования: первый путешественник выбирает любое место, каждый следующий – по остаточному принципу.
  • Пожалуйста, учитывайте свои физические возможности — особых требований к ним нет, но во время прогулки, возможно, придётся подняться по канату на склоне.
  • Рекомендуемый возраст детей — от 1,5 лет, мы возьмём для вас и вашего крохи эргорюкзак.
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.

в понедельник и среду в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 461 туриста
Умеете чувствовать жизнь? Ноутбук — в сон, соцсети — в игнор. Сейчас ваше время на «продышаться». Наше море пахнет ламинарией, огурцы — свежей корюшкой, а клоповка совсем не отдаёт клопами.
читать дальше

Лопухи на Сахалине — размером с зонт. Папоротник — невозможно вкусный. Моя команда — это сахалинцы. Они протоптали остров от и до, объездили на грязевке, обошли под парусами и на моторе. У них за плечами — восхождения на Эльбрус, морские переходы на Шантары, победы в джип-триалах. Среди ребят — инструкторы по альпинизму и действующие спасатели. А сама я 5 лет прожила в заброшенном японском банке. Моя команда знает историю и создаёт свою. А ваша сахалинская легенда может начаться прямо сейчас!

Входит в следующие категории Сахалина

Похожие экскурсии из Сахалина

Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
Прикоснуться к дикой природе Сахалина и увидеть птичьи базары
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Влюбись в Сахалин! Поездка на мысы Птичий и Великан
Джиппинг
На машине
10 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбись в Сахалин! Поездка на мысы Птичий и Великан
Путешествие в формате «всё включено» - к чарующим пейзажам на юго-восточном побережье острова
Начало: В городе Южно-Сахалинск
Сегодня в 12:30
Завтра в 05:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Джиппинг
На машине
7 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первозданный Сахалин: путешествие к мысам Великан и Птичий
Исследовать памятник природы у Охотского моря и пройти по красивейшему побережью острова
Начало: В Южно-Сахалинске
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Сахалине