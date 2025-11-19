Что вас ожидает

В 9:00 мы отправимся на юг острова из Южно-Сахалинска.

из Южно-Сахалинска. Примерно за час доберёмся до села Охотского . Дорога до него асфальтированная. Сделаем санитарную остановку на 15 минут. Заодно сможем попробовать местную выпечку и “щёлкнуть” километровые морские накаты – панорама на залив Мордвинова здесь не сравнима ни с одной другой по западному побережью Сахалина.

. Дорога до него асфальтированная. Сделаем санитарную остановку на 15 минут. Заодно сможем попробовать местную выпечку и “щёлкнуть” километровые морские накаты – панорама на залив Мордвинова здесь не сравнима ни с одной другой по западному побережью Сахалина. Далее поедем по грунтовке, «спрыгнем» на песчаный берег и углубимся в дремучую тайгу . Эта часть пути займёт около двух часов. Пейзажи здесь напоминают картины из сказок или полотна великих художников. Знаменитое «Утро в сосновом лесу» тоже вполне можно встретить, только не Шишкина и Савицкого, а в натуральную величину. На этот случай возьмём дудки и фальшфейеры, чтоб не подпустить к себе косолапых.

. Эта часть пути займёт около двух часов. Пейзажи здесь напоминают картины из сказок или полотна великих художников. Знаменитое «Утро в сосновом лесу» тоже вполне можно встретить, только не Шишкина и Савицкого, а в натуральную величину. На этот случай возьмём дудки и фальшфейеры, чтоб не подпустить к себе косолапых. На мысе Птичьем от парковки по берегу прогуляемся к знаменитым аркам. Берег устлан мелкой галькой, и музыка набегающих волн особенно ласкает слух. Потратим на это минут 40.

Далее — по обстановке. Варианта два:

— вернуться к машинам и доехать до мыса Великан

— отправиться туда пешком вдоль берега

Окончательный выбор будет зависеть от времени года, уровня воды в реках, глубины отлива и подготовленности группы. Пешая прогулка в одну сторону занимает около часа, переезд на машине — примерно 20 минут. Как именно будем передвигаться, можно уточнить на этапе бронирования, до внесения предоплаты.

На самом мысе Великан проведём около 40 минут. Там же устроим перекус: вас ждут сэндвичи с курицей, натуральный кофе или чай и сладости. После этого отправимся в обратный путь.

Организационные детали