Описание водной прогулки
Трансфер доставит вас с точки сбора в Южно-Сахалинске до места начала морской прогулки – старого японского порта-«ковша» возле села Новиково
Судоводители проведут инструктаж и рассадят в лодки
По пути капитаны покажут вам останки китобойной деревни, Южной заставы и, по возможности, подойдут на лодках к расположившимся на камнях нерпам
Расскажут интересные факты о точках на маршруте. Никакого монотонного повествования — только динамика и дух приключений, который по воздуху передаётся здесь ещё от Крузенштерна и Невельского
Если соблаговолит госпожа Удача, вы увидите сивучей, дельфинов и даже косаток
При допустимых волнах и ветре высадимся на скалу Сивучью, где расположен маяк. В здание вход воспрещён, это собственность регионального Минтуризма. Но скала — место общедоступное
По пути обратно на привале в бухте Мраморной вблизи рассмотрим скалу Белый Камень — такой сувенир в кармашке не увезти
Иногда, по решению судоводителей, бухта осматривается с воды, а привал и пикник организуют возле близлежащих водопадов. В любом случае в меню — двойной сэндвич с курицей, натуральный японский кофе в дрип-пакетах или чай
Организационные детали
- Мы возим на маяк Анива на лодках ПВХ с отдельными откидными креслами, усиленным дном, носовым тентом и высокими фальшбортами от брызг
- Не рекомендуем поездку тем, у кого серьёзные проблемы с позвоночником, кто недавно перенёс операцию, беременным женщинам, людям со слабым сердцем, высоким давлением и повышенной возбудимостью
- Посадочные места в лодках и трансферных авто рассчитаны на одного человека без багажа. С собой можно взять маленький рюкзак/сумку, которые поместятся на коленях. Всё, что свыше, оплачивается отдельно как за посадочное место
- Трансфер до места старта морской прогулки не подразумевает сопровождение гида
ежедневно в 06:00 и 12:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6700 ₽
Мне все понравилось,гид знающий. Спасибо за впечатления.
Особенно порадовала, что организаторы смотрят погоду, и когда за нами должны были приехать в 6 утра, перенесли на 12 дня. И мы пропустили дождь и были в хорошую погоду. Обязательно вооружитесь SPF, хоть и не было особо солнца, лица сгорели хорошо
