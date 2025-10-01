Мои заказы

Тот самый маяк Анива

Увидеть уникальный в мировом масштабе маяк на кончике юго-восточного «плавника» Сахалина
Не видел маяк Анива — не был на Сахалине. Именно ради этого японского титана многие летят на остров. С каждым годом он теряет былые формы, что лишь придаёт шарма старику. Добраться к маяку нельзя ни на машине, ни пешком. Альтернатив водному транспорту здесь нет. Выбор состоит только в том, кто не просто станет перевозчиком, а сопроводит вас в это измерение.
4.8
43 отзыва
Тот самый маяк Анива© Александра
Тот самый маяк Анива© Александра
Тот самый маяк Анива© Александра

Описание водной прогулки

Трансфер доставит вас с точки сбора в Южно-Сахалинске до места начала морской прогулки – старого японского порта-«ковша» возле села Новиково

Судоводители проведут инструктаж и рассадят в лодки

По пути капитаны покажут вам останки китобойной деревни, Южной заставы и, по возможности, подойдут на лодках к расположившимся на камнях нерпам

Расскажут интересные факты о точках на маршруте. Никакого монотонного повествования — только динамика и дух приключений, который по воздуху передаётся здесь ещё от Крузенштерна и Невельского

Если соблаговолит госпожа Удача, вы увидите сивучей, дельфинов и даже косаток

При допустимых волнах и ветре высадимся на скалу Сивучью, где расположен маяк. В здание вход воспрещён, это собственность регионального Минтуризма. Но скала — место общедоступное

По пути обратно на привале в бухте Мраморной вблизи рассмотрим скалу Белый Камень — такой сувенир в кармашке не увезти

Иногда, по решению судоводителей, бухта осматривается с воды, а привал и пикник организуют возле близлежащих водопадов. В любом случае в меню — двойной сэндвич с курицей, натуральный японский кофе в дрип-пакетах или чай

Организационные детали

  • Мы возим на маяк Анива на лодках ПВХ с отдельными откидными креслами, усиленным дном, носовым тентом и высокими фальшбортами от брызг
  • Не рекомендуем поездку тем, у кого серьёзные проблемы с позвоночником, кто недавно перенёс операцию, беременным женщинам, людям со слабым сердцем, высоким давлением и повышенной возбудимостью
  • Посадочные места в лодках и трансферных авто рассчитаны на одного человека без багажа. С собой можно взять маленький рюкзак/сумку, которые поместятся на коленях. Всё, что свыше, оплачивается отдельно как за посадочное место
  • Трансфер до места старта морской прогулки не подразумевает сопровождение гида

ежедневно в 06:00 и 12:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 12:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 461 туриста
Умеете чувствовать жизнь? Ноутбук — в сон, соцсети — в игнор. Сейчас ваше время на «продышаться». Наше море пахнет ламинарией, огурцы — свежей корюшкой, а клоповка совсем не отдаёт клопами.
читать дальше

Лопухи на Сахалине — размером с зонт. Папоротник — невозможно вкусный. Моя команда — это сахалинцы. Они протоптали остров от и до, объездили на грязевке, обошли под парусами и на моторе. У них за плечами — восхождения на Эльбрус, морские переходы на Шантары, победы в джип-триалах. Среди ребят — инструкторы по альпинизму и действующие спасатели. А сама я 5 лет прожила в заброшенном японском банке. Моя команда знает историю и создаёт свою. А ваша сахалинская легенда может начаться прямо сейчас!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
3
3
1
2
1
1

Фотографии от путешественников

Тот самый маяк Анива (Оксана)Тот самый маяк Анива (Оксана)Тот самый маяк Анива (Оксана)Тот самый маяк Анива (Оксана)Тот самый маяк Анива (Оксана)Тот самый маяк Анива (Оксана)Тот самый маяк Анива (Оксана)Тот самый маяк Анива (Екатерина)Тот самый маяк Анива (Марина)Тот самый маяк Анива (Марина)Тот самый маяк Анива (Марина)Тот самый маяк Анива (Марина)Тот самый маяк Анива (Марина)Тот самый маяк Анива (Любовь)Тот самый маяк Анива (Любовь)Тот самый маяк Анива (Любовь)Тот самый маяк Анива (Любовь)Тот самый маяк Анива (София)Тот самый маяк Анива (София)Тот самый маяк Анива (София)Тот самый маяк Анива (София)Тот самый маяк Анива (София)Тот самый маяк Анива (Алина)Тот самый маяк Анива (Алина)Тот самый маяк Анива (Людмила)Тот самый маяк Анива (Людмила)Тот самый маяк Анива (Людмила)Тот самый маяк Анива (Людмила)Тот самый маяк Анива (Людмила)Тот самый маяк Анива (Людмила)
Т
Татьяна
1 окт 2025
Александре, Владимиру и всей нашей веселой компании огромное спасибо! Активно, позновательно и весело провели время! Мы в восторге!!!!!
Оксана
Оксана
24 сен 2025
Если бы была возможность проставить 100 звёзд, то непременно я бы это сделала, организация и поездка просто супер! Спасибо огромное за такое замечательное путешествие в мечту!
Если бы была возможность проставить 100 звёзд, то непременно я бы это сделала, организация и поездкаЕсли бы была возможность проставить 100 звёзд, то непременно я бы это сделала, организация и поездкаЕсли бы была возможность проставить 100 звёзд, то непременно я бы это сделала, организация и поездкаЕсли бы была возможность проставить 100 звёзд, то непременно я бы это сделала, организация и поездкаЕсли бы была возможность проставить 100 звёзд, то непременно я бы это сделала, организация и поездкаЕсли бы была возможность проставить 100 звёзд, то непременно я бы это сделала, организация и поездкаЕсли бы была возможность проставить 100 звёзд, то непременно я бы это сделала, организация и поездка
Юлия
Юлия
24 сен 2025
Это была вишенка на торте моего путешествия по Сахалину! Огромное спасибо организаторам! Это был чудесный день!
Д
Дмитрий
23 сен 2025
Экскурсию проводил Владимир,он же и управлял лодкой.
Мне все понравилось,гид знающий. Спасибо за впечатления.
Д
Дерис
21 сен 2025
Отлично все было, всем советую
Елена
Елена
14 сен 2025
Здравствуйте! Экскурсия очень интересная и познавательная. Судоводитель Михаил очень ответственный и серьезно относится к технике безопасности,что очень правильно! Он подробно и интересно познакомил нас с историей маяка,природой и живностью Охотского
читать дальше

моря. Сделал для нас отличные фото! Спасибо ему огромное! Рекомендую друзьям обязательно. Но так получилось,что до места старта лодки у нас не было сопровождающего,только водитель автобуса,и мы не увидели старый японский банк в городе Корсакове, первый в России завод по сжижению природного газа, гору Юнона, названную в честь известного судна, лагуну Буссе, известной своими устрицами.

Екатерина
Екатерина
14 сен 2025
Прекрасное место, визитка Сахалина… 👍 гид прекрасен, напоил чаем, интересно рассказывает 💞
Прекрасное место, визитка Сахалина… 👍 гид прекрасен, напоил чаем, интересно рассказывает 💞
М
Марина
9 сен 2025
Потрясающая экскурсия, все понравилось. Виды шикарны. Останавливались на перекус, с сэндвичами и чаем/кофе.
Особенно порадовала, что организаторы смотрят погоду, и когда за нами должны были приехать в 6 утра, перенесли на 12 дня. И мы пропустили дождь и были в хорошую погоду. Обязательно вооружитесь SPF, хоть и не было особо солнца, лица сгорели хорошо
Потрясающая экскурсия, все понравилось. Виды шикарны. Останавливались на перекус, с сэндвичами и чаем/кофе.Потрясающая экскурсия, все понравилось. Виды шикарны. Останавливались на перекус, с сэндвичами и чаем/кофе.Потрясающая экскурсия, все понравилось. Виды шикарны. Останавливались на перекус, с сэндвичами и чаем/кофе.Потрясающая экскурсия, все понравилось. Виды шикарны. Останавливались на перекус, с сэндвичами и чаем/кофе.Потрясающая экскурсия, все понравилось. Виды шикарны. Останавливались на перекус, с сэндвичами и чаем/кофе.
Ю
Юлия
9 сен 2025
Мне очень понравилось, отличная команда, все очень, очень приятные люди!!!! сто процентов рекомендую!
Любовь
Любовь
9 сен 2025
Все получилось как мы задумывали,высадка на маяк состоялась!! А еще по пути встретили дельфинов и закат❤️
Все получилось как мы задумывали,высадка на маяк состоялась!! А еще по пути встретили дельфинов и закат❤️Все получилось как мы задумывали,высадка на маяк состоялась!! А еще по пути встретили дельфинов и закат❤️Все получилось как мы задумывали,высадка на маяк состоялась!! А еще по пути встретили дельфинов и закат❤️Все получилось как мы задумывали,высадка на маяк состоялась!! А еще по пути встретили дельфинов и закат❤️
София
София
8 сен 2025
потрясающий гид, он же наш судоводитель, потрясающая организация, все успели и насладились не только маяком, но и местной фауной: нерпами, косатками, рыбой, «отбивающей» икру и выпрыгивающей из воды, видели, как
читать дальше

близко к поверхности воды под нашей лодкой проплыла огромная медуза!

Анива - теперь едва ли не главная достопримечательность Сахалина, и это та поездка, которую обязательно надо совершить к старинному маяку, попав на остров. по пути нас ждали живописные бухты, отвесные скалы, тайные пляжи и море, море. суровая, неприступная, и поэтому еще более завораживающая и приковывающая взгляд природа Сахалина. дикие места, еще не тронутые человеком. природа в первозданном виде, которой можно любоваться только с воды. и среди всего этого великолепия внезапно - рукотворный шедевр, огромный, высящийся среди скал маяк - вызов стихии и торжество человеческого духа💔

спасибо Александре и ее команде возможность увидеть эту красоту🌊 в такие места хочется возвращаться

потрясающий гид, он же наш судоводитель, потрясающая организация, все успели и насладились не только маяком, нопотрясающий гид, он же наш судоводитель, потрясающая организация, все успели и насладились не только маяком, нопотрясающий гид, он же наш судоводитель, потрясающая организация, все успели и насладились не только маяком, нопотрясающий гид, он же наш судоводитель, потрясающая организация, все успели и насладились не только маяком, нопотрясающий гид, он же наш судоводитель, потрясающая организация, все успели и насладились не только маяком, но
А
Алина
5 сен 2025
Мои ожидания данная экскурсия оправдала. На удачу собралась прекрасная компания, которая скрасила эту поездку и сделала ещё более запоминающей. С нами был приятный водитель и прекрасный сопровождающий до маяка. Я в восторге! 😌
Мои ожидания данная экскурсия оправдала. На удачу собралась прекрасная компания, которая скрасила эту поездку и сделалаМои ожидания данная экскурсия оправдала. На удачу собралась прекрасная компания, которая скрасила эту поездку и сделала
Людмила
Людмила
3 сен 2025
К сожалению, сопровождающего гида не было. Был просто трансфер на автобусе до места старта водного маршрута (автобус комфортным назвать сложно: в некоторых боковых одиночных местах пространства для ног не было вовсе). В остальном все организовано хорошо. Судоводители старались поделиться той информацией о маяке, какой располагали. И сам маяк оставил абсолютно волшебные впечатления!
К сожалению, сопровождающего гида не было. Был просто трансфер на автобусе до места старта водного маршрутаК сожалению, сопровождающего гида не было. Был просто трансфер на автобусе до места старта водного маршрутаК сожалению, сопровождающего гида не было. Был просто трансфер на автобусе до места старта водного маршрутаК сожалению, сопровождающего гида не было. Был просто трансфер на автобусе до места старта водного маршрутаК сожалению, сопровождающего гида не было. Был просто трансфер на автобусе до места старта водного маршрутаК сожалению, сопровождающего гида не было. Был просто трансфер на автобусе до места старта водного маршрута
О
Ольга
2 сен 2025
Записались на экскурсию в 12:00. Накануне после 5 вечера организатор в общем чате сообщила,что экскурсия переносится на 6:00. Якобы сломался автобус на 12:00 и "чудом остались места с утра". Для
читать дальше

нас только после перелета это было критично и естественно уже искать кого-то другого было некогда. Программа экскурсий расписана на каждый день,пришлось соглашаться и ехать вообще без сна. В итоге в автобусе было всего 12 человек,наполовину пустой ехал. О каком там чуде речь шла - непонятно. К месту сбора подъехал автобус,все в него зашли молча и молча поехали. По приезду на берег водитель махнул куда-то рукой и сказал "вам туда". И мы наугад пошли искать куда вообще нам всем дальше и к кому обращаться. Две звезды ставлю только за наших судоводителей,хорошие ребята,хоть из нашего рассказчик вообще никакой,он хороший опытный водитель,но не гид. С утра была волна на море и высадиться на маяк не получилось вообще,посмотрели издалека. Когда шли назад - море успокоилось полностью и те,кто приехали от других людей и уехали во вторую смену, шли по гладкой воде и нормально посмотрели маяк. В общем это не экскурсия,это просто проезд до маяка сначала на автобусе,потом в маленькой лодке до маяка и назад. Судя по тому,что ни один человек в чате не отписал свои впечатления и что обсуждали по дороге назад - недовольны остались многие. Организатора не рекомендую, пожалела,что обратилась к ней,повелась на рейтинг

Александра
Александра
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!

Спасибо за обратную связь. Для нас очень важно понимать впечатления каждого гостя, чтобы работать над качеством наших услуг. Давайте
читать дальше

разберём всё по пунктам.

Перенос экскурсии. К сожалению, мы столкнулись с внезапной поломкой автобуса вечером накануне. В высокий сезон найти замену в сжатые сроки — крайне сложная задача.
Свободные места. Фраза про «чудом оставшиеся места» относилась не к автобусу, а к местам в лодках, которые действительно были полностью забронированы, и нам удалось найти возможность именно для вашей группы. Автобус же был подан с запасом посадочных мест.
Трансфер. Водитель выполняет функцию трансфера, не гида. Основные гиды (судоводители) ждали вашу группу на месте.
Встреча на берегу. Судоводители уже шли к автобусу. Видимо, в этот раз возникла накладка. Было бы здорово, если б вы позвонили мне напрямую, я всегда на связи и могу помочь моментально.
Работа судоводителя. Спасибо за добрые слова в адрес ребят. Мне жаль, что информационная часть экскурсии не оправдала ваших ожиданий. Пожалуйста, подскажите его имя в личном сообщении — для нас это важная информация для работы над качеством экскурсий.
Погодные условия. К сожалению, погода на море — это тот фактор, который мы не можем контролировать. Выход в море всегда зависит от безопасности, и решение о высадке на маяк принимает капитан на месте. Я рада, что вторая часть пути прошла уже по спокойной воде.
Общие впечатления. Наша цель — дарить гостям яркие впечатления от морской прогулки и вида на маяк, и, очевидно, в вашем случае нам это не удалось. Мы получили от других гостей группы положительные отзывы, поэтому были удивлены, что что-то, оказывается, пошло не так.
Мне действительно жаль, что совокупность факторов испортила вам впечатление от поездки. И было бы на самом деле отлично, если б вы съездили с нами ещё раз, и мы смогли бы показать вам маяк во всей его красоте и величественности с исправлением всех указанных вами недочетов.

А
Андрей
30 авг 2025
Организаторам не хватает микрофонов каких нибудь что-бы объяснение материала было слышно всем, а не тем кто сидит рядом с гидами. А в остальном всë просто отлично советую съездить всем.

Входит в следующие категории Сахалина

Похожие экскурсии из Сахалина

К мысу Слепиковского на джипах: маяк, водопад, сивучи
Джиппинг
На машине
На автобусе
8 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
К мысу Слепиковского на джипах: маяк, водопад, сивучи
Увидеть Сахалин не из окна автобуса: исследовать побережье и прикоснуться к истории мореходства
Начало: Выезд в 09.00, Сахалинская область, г. Южно-Сахали...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
10 000 ₽ за человека
Японское наследие Сахалина
На машине
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Японское наследие Сахалина
Отыскать осколки периода Карафуто и взглянуть на японскую культуру глазами русских островитян
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
11 350 ₽ за всё до 4 чел.
5 в 1: самые красивые места восточного побережья Сахалина
На машине
10 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
5 в 1: самые красивые места восточного побережья Сахалина
К бухте Тихой, Клоковскому водопаду, Быковским порогам, Ториям и крабам - из Южно-Сахалинска
21 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Сахалине