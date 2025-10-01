Не видел маяк Анива — не был на Сахалине. Именно ради этого японского титана многие летят на остров. С каждым годом он теряет былые формы, что лишь придаёт шарма старику. Добраться к маяку нельзя ни на машине, ни пешком. Альтернатив водному транспорту здесь нет. Выбор состоит только в том, кто не просто станет перевозчиком, а сопроводит вас в это измерение.

Описание водной прогулки

Трансфер доставит вас с точки сбора в Южно-Сахалинске до места начала морской прогулки – старого японского порта-«ковша» возле села Новиково

Судоводители проведут инструктаж и рассадят в лодки

По пути капитаны покажут вам останки китобойной деревни, Южной заставы и, по возможности, подойдут на лодках к расположившимся на камнях нерпам

Расскажут интересные факты о точках на маршруте. Никакого монотонного повествования — только динамика и дух приключений, который по воздуху передаётся здесь ещё от Крузенштерна и Невельского

Если соблаговолит госпожа Удача, вы увидите сивучей, дельфинов и даже косаток

При допустимых волнах и ветре высадимся на скалу Сивучью, где расположен маяк. В здание вход воспрещён, это собственность регионального Минтуризма. Но скала — место общедоступное

По пути обратно на привале в бухте Мраморной вблизи рассмотрим скалу Белый Камень — такой сувенир в кармашке не увезти

Иногда, по решению судоводителей, бухта осматривается с воды, а привал и пикник организуют возле близлежащих водопадов. В любом случае в меню — двойной сэндвич с курицей, натуральный японский кофе в дрип-пакетах или чай

Организационные детали