Я с радостью встречу вас в аэропорту и, соблюдая все правила безопасности, отвезу в место, которое на ближайшее время станет для вас домом. Вам не придётся беспокоиться, если рейс прибудет не по расписанию. Я отслеживаю все изменения онлайн. Обратите внимание: это не экскурсия, а индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Описание трансфер
- Я встречу вас в аэропорту с табличкой, где будут указаны ваши имя и фамилия.
- Помогу с багажом и довезу с комфортом по указанному адресу.
- Вам останется любоваться видом из окна в предвкушении приятного отдыха.
- По пути отвечу на все вопросы и подскажу, как комфортно отдохнуть на Сахалине.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Corolla Fielder или Toyota Land Cruiser Prado.
- Могу предоставить детские сиденья или бустеры. Напишите об этом заранее.
- В машине имеется бутилированная вода.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из багажного терминала аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид на Сахалине
Всем привет! Меня Владимир! Я коренной Сахалинец. Родился, вырос и проживаю в островном регионе. Я просто до мозга костей обожаю свою область. Являюсь туристом и много путешествую по своему краю, открывая для себя всё новые и новые места. Свою любовь к кусочку суши посреди бескрайнего океана готов передать и Вам, отвечая на все вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
30 окт 2025
Благодарю за комфортную поездку от аэропорта до отеля, за первое знакомство с городом Южно-Сахалинск 😊
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии из Сахалина
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
Увидеть город пешком, на автомобиле и даже с высоты птичьего полёта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по городу в стиле фьюжн
Познакомиться с Южно-Сахалинском и понять, какие культуры он в себя вобрал
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
Прикоснуться к дикой природе Сахалина и увидеть птичьи базары
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.