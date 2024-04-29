Треккинг к скале Лягушка

Побывать в самом мистическом и притягательном месте острова Сахалин
Отправляемся в горы — за захватывающими видами, местными легендами и впечатлениями.

Мы совершим несложный треккинг к скальному останцу Лягушка — среди каменных россыпей, валунов и скал, напоминающих исполинов острова Пасхи.

Послушаем шёпот горной реки, покормим духов, а также познакомимся с историей, легендами и бытом аборигенов Сахалина.
5
1 отзыв
Треккинг к скале Лягушка
Треккинг к скале Лягушка
Треккинг к скале Лягушка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Восхождение к вершине горы

Мы отправиться в путь по классической дороге к вершине или проложим путь по более сложным нетуристическим тропам — решать вам! Во время треккинга вам откроются потрясающие панорамы: каменные водопады и россыпи, гигантские валуны, виды на Анивский залив, хребты и озёра.

Легенды Лягушки

В пути вы узнаете, как образовалась гора и почему эти места в древних источниках называют священными. Увидите места, где, предположительно, располагались языческие капища и свершались религиозные обряды. Загадаете желание в Саду камней. А добравшись до вершины, рассмотрите скалу, которая очертаниями напомнит лягушку, готовую к прыжку.

Организационные детали

  • В стоимость входят услуги гида-проводника, трансфер и чай/кофе на маршруте
  • Маршрут состоит из двух частей: автомобильный — 30/40 минут, пеший — 2/2,5 часа
  • Рекомендуемый возраст участников — от 14 лет.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
29 апр 2024
Я была на Сахалине по делам. Три дня мероприятий, знала, что устану. Очень хотелось такой поездки, чтобы походить по природе, посмотреть красоту, напитаться чем-то новым, вкусным интересным, отдохнуть.
Экскурсия полностью оправдала
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мои ожидания. Невероятная красота. Легкий треккинг.
Экскурсию вела Екатерина. Антонина меня встретила. Отвезла на встречу с Екатериной. Снабдила нас термосом с ягодным чаем, бутербродами и вкусняшкой. Очень приятно! Все было очень вкусно.
Катя с самого начала начала рассказывать. Мы с ней погрузились в волшебный мир мифов древнего коренного населения Айнов, с которым связано это место.
Я по дороге отфотографировала всю травку, все цветочки, залезла на все камни, куда тянуло. На саму гору мы поднялись по достаточно крутому, но короткому подъему, а обратно шли наслаждаясь виляющей тропой, огибающей гору. С Катериной было очень комфортно и интересно.
Я зарядилась, реально отдохнула и набралась сил.
Это действительно место силы!
Очень рекомендую девчонок и эту экскурсию.

Я была на Сахалине по делам. Три дня мероприятий, знала, что устану. Очень хотелось такой поездки,Я была на Сахалине по делам. Три дня мероприятий, знала, что устану. Очень хотелось такой поездки,Я была на Сахалине по делам. Три дня мероприятий, знала, что устану. Очень хотелось такой поездки,Я была на Сахалине по делам. Три дня мероприятий, знала, что устану. Очень хотелось такой поездки,Я была на Сахалине по делам. Три дня мероприятий, знала, что устану. Очень хотелось такой поездки,

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