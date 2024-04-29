Отправляемся в горы — за захватывающими видами, местными легендами и впечатлениями. Мы совершим несложный треккинг к скальному останцу Лягушка — среди каменных россыпей, валунов и скал, напоминающих исполинов острова Пасхи. Послушаем шёпот горной реки, покормим духов, а также познакомимся с историей, легендами и бытом аборигенов Сахалина.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Восхождение к вершине горы

Мы отправиться в путь по классической дороге к вершине или проложим путь по более сложным нетуристическим тропам — решать вам! Во время треккинга вам откроются потрясающие панорамы: каменные водопады и россыпи, гигантские валуны, виды на Анивский залив, хребты и озёра.

Легенды Лягушки

В пути вы узнаете, как образовалась гора и почему эти места в древних источниках называют священными. Увидите места, где, предположительно, располагались языческие капища и свершались религиозные обряды. Загадаете желание в Саду камней. А добравшись до вершины, рассмотрите скалу, которая очертаниями напомнит лягушку, готовую к прыжку.

Организационные детали