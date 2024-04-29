Отправляемся в горы — за захватывающими видами, местными легендами и впечатлениями.
Мы совершим несложный треккинг к скальному останцу Лягушка — среди каменных россыпей, валунов и скал, напоминающих исполинов острова Пасхи.
Послушаем шёпот горной реки, покормим духов, а также познакомимся с историей, легендами и бытом аборигенов Сахалина.
Мы совершим несложный треккинг к скальному останцу Лягушка — среди каменных россыпей, валунов и скал, напоминающих исполинов острова Пасхи.
Послушаем шёпот горной реки, покормим духов, а также познакомимся с историей, легендами и бытом аборигенов Сахалина.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Восхождение к вершине горы
Мы отправиться в путь по классической дороге к вершине или проложим путь по более сложным нетуристическим тропам — решать вам! Во время треккинга вам откроются потрясающие панорамы: каменные водопады и россыпи, гигантские валуны, виды на Анивский залив, хребты и озёра.
Легенды Лягушки
В пути вы узнаете, как образовалась гора и почему эти места в древних источниках называют священными. Увидите места, где, предположительно, располагались языческие капища и свершались религиозные обряды. Загадаете желание в Саду камней. А добравшись до вершины, рассмотрите скалу, которая очертаниями напомнит лягушку, готовую к прыжку.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги гида-проводника, трансфер и чай/кофе на маршруте
- Маршрут состоит из двух частей: автомобильный — 30/40 минут, пеший — 2/2,5 часа
- Рекомендуемый возраст участников — от 14 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 15 туристов
Наша команда — опытные гиды-экскурсоводы, готовые показать вам красоту и мощь природы любимого острова. С нами интересно и надёжно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
29 апр 2024
Я была на Сахалине по делам. Три дня мероприятий, знала, что устану. Очень хотелось такой поездки, чтобы походить по природе, посмотреть красоту, напитаться чем-то новым, вкусным интересным, отдохнуть.
Экскурсия полностью оправдала
Экскурсия полностью оправдала
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