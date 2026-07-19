Отправляемся в знаковое — и притом невероятно выразительное место Сахалина, окутанное легендами и загадками! Вы совершите несложный подъем к останцу Лягушка, пройдете через Сад камней, «покормите» духа реки и выпьете чая из чаги. А главное, с нашей помощью погрузитесь в мир коренных народов Сахалина — айнов, нивхов и уйильта — их верований, преданий и ритуалов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие к каменной Лягушке

Перед подъемом мы остановимся у Моста желаний: вы сможете «очиститься» пред подъемом, ополоснув лицо и руки, и провести ритуал кормления духа реки. Здесь мы расскажем об отношениях народов Сахалина и духов водных стихий — богини Вакка-уш-камуй и айнских водяных.

Затем пройдем через Сад камней, где каждый сможет собрать из камней пирамиду и загадать желание. В пути мы встретим множество растений, от «лилии глена» до ивы, и поговорим о них в контексте культуры народов Сахалина и Курил.

Наша главная цель — останец Лягушка, который выдается из южного склона горы Горбунова. С незапамятных времен местные шли сюда, чтобы обрести душевный мир и покой, получить ответы на важные вопросы. Кроме того, отсюда открывается чудесный вид: можно посмотреть на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.

Традиции, быт и легенды народов Сахалина

Будучи коренными жителями острова, в пути мы расскажем вам о местных народностях — айнах, нивхах и уйильта — то, чего не найти в путеводителях. Вы увидите предметы культов и узнаете о специфике их использования, проникнетесь обычаями Сахалина и сможете задать любые вопросы о местном укладе жизни.

В финале нашего похода вы сможете сделать на память тематические фото в традиционных костюмах и угоститься необычным чаем из чаги.

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые интересуются этникой, эзотерикой, а также традициями и культурой малых народов. Маленьким детям и подросткам экскурсия может показаться менее интересной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия-треккинг

До места старта пешего маршрута мы добираемся на автомобиле (21 км в одну сторону), а затем идем (3 км) и поднимаемся на высоту (310 метров)

Автомобильная часть проходит на Toyota Rav4 или Toyota Corolla Fielder (в случае необходимости вы обеспечим машину детским креслом)

Поднимаются на вершину практически все, от детского сада до пожилых людей, но мы не рекомендуем подъем людям с хроническим заболеваниями сердца

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экипировка