Экскурсия-поход на останец Лягушка

Подняться к сакральному месту Сахалина, пройти ритуал очищения и узнать о быте коренных народов

Отправляемся в знаковое — и притом невероятно выразительное место Сахалина, окутанное легендами и загадками! Вы совершите несложный подъем к останцу Лягушка, пройдете через Сад камней, «покормите» духа реки и выпьете чая из чаги.

А главное, с нашей помощью погрузитесь в мир коренных народов Сахалина — айнов, нивхов и уйильта — их верований, преданий и ритуалов.
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
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Что вас ожидает

Путешествие к каменной Лягушке

Перед подъемом мы остановимся у Моста желаний: вы сможете «очиститься» пред подъемом, ополоснув лицо и руки, и провести ритуал кормления духа реки. Здесь мы расскажем об отношениях народов Сахалина и духов водных стихий — богини Вакка-уш-камуй и айнских водяных.

Затем пройдем через Сад камней, где каждый сможет собрать из камней пирамиду и загадать желание. В пути мы встретим множество растений, от «лилии глена» до ивы, и поговорим о них в контексте культуры народов Сахалина и Курил.

Наша главная цель — останец Лягушка, который выдается из южного склона горы Горбунова. С незапамятных времен местные шли сюда, чтобы обрести душевный мир и покой, получить ответы на важные вопросы. Кроме того, отсюда открывается чудесный вид: можно посмотреть на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.

Традиции, быт и легенды народов Сахалина

Будучи коренными жителями острова, в пути мы расскажем вам о местных народностях — айнах, нивхах и уйильта — то, чего не найти в путеводителях. Вы увидите предметы культов и узнаете о специфике их использования, проникнетесь обычаями Сахалина и сможете задать любые вопросы о местном укладе жизни.

В финале нашего похода вы сможете сделать на память тематические фото в традиционных костюмах и угоститься необычным чаем из чаги.

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые интересуются этникой, эзотерикой, а также традициями и культурой малых народов. Маленьким детям и подросткам экскурсия может показаться менее интересной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия-треккинг

  • До места старта пешего маршрута мы добираемся на автомобиле (21 км в одну сторону), а затем идем (3 км) и поднимаемся на высоту (310 метров)
  • Автомобильная часть проходит на Toyota Rav4 или Toyota Corolla Fielder (в случае необходимости вы обеспечим машину детским креслом)
  • Поднимаются на вершину практически все, от детского сада до пожилых людей, но мы не рекомендуем подъем людям с хроническим заболеваниями сердца
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экипировка

  • В зимний/осенний период у вашей обуви должна быть не скользящая подошва
  • С собой можно взять термос и легкий перекус
  • Одежда должна соответствовать времени года и погоде

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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