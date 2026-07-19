Подняться к сакральному месту Сахалина, пройти ритуал очищения и узнать о быте коренных народов
Отправляемся в знаковое — и притом невероятно выразительное место Сахалина, окутанное легендами и загадками! Вы совершите несложный подъем к останцу Лягушка, пройдете через Сад камней, «покормите» духа реки и выпьете чая из чаги.
А главное, с нашей помощью погрузитесь в мир коренных народов Сахалина — айнов, нивхов и уйильта — их верований, преданий и ритуалов.
Перед подъемом мы остановимся у Моста желаний: вы сможете «очиститься» пред подъемом, ополоснув лицо и руки, и провести ритуал кормления духа реки. Здесь мы расскажем об отношениях народов Сахалина и духов водных стихий — богини Вакка-уш-камуй и айнских водяных.
Затем пройдем через Сад камней, где каждый сможет собрать из камней пирамиду и загадать желание. В пути мы встретим множество растений, от «лилии глена» до ивы, и поговорим о них в контексте культуры народов Сахалина и Курил.
Наша главная цель — останец Лягушка, который выдается из южного склона горы Горбунова. С незапамятных времен местные шли сюда, чтобы обрести душевный мир и покой, получить ответы на важные вопросы. Кроме того, отсюда открывается чудесный вид: можно посмотреть на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.
Традиции, быт и легенды народов Сахалина
Будучи коренными жителями острова, в пути мы расскажем вам о местных народностях — айнах, нивхах и уйильта — то, чего не найти в путеводителях. Вы увидите предметы культов и узнаете о специфике их использования, проникнетесь обычаями Сахалина и сможете задать любые вопросы о местном укладе жизни.
В финале нашего похода вы сможете сделать на память тематические фото в традиционных костюмах и угоститься необычным чаем из чаги.
Кому подойдет экскурсия
Людям, которые интересуются этникой, эзотерикой, а также традициями и культурой малых народов. Маленьким детям и подросткам экскурсия может показаться менее интересной.
Организационные детали
Как проходит экскурсия-треккинг
До места старта пешего маршрута мы добираемся на автомобиле (21 км в одну сторону), а затем идем (3 км) и поднимаемся на высоту (310 метров)
Автомобильная часть проходит на Toyota Rav4 или Toyota Corolla Fielder (в случае необходимости вы обеспечим машину детским креслом)
Поднимаются на вершину практически все, от детского сада до пожилых людей, но мы не рекомендуем подъем людям с хроническим заболеваниями сердца
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экипировка
В зимний/осенний период у вашей обуви должна быть не скользящая подошва
С собой можно взять термос и легкий перекус
Одежда должна соответствовать времени года и погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 1330 туристов
Я представляю команду сахалинских профессиональных экскурсоводов. Мы познакомим вас со столицей островного края, и, поверьте, Южно-Сахалинск вас удивит! Коренные жители, мы проведём вас по сакральным местам острова и познакомим с традициями, легендами и верованиями народов Сахалина. Ну а ваши эмоции и впечатления от жизни острова — это частичка нашего труда и любви к родному региону. Ждём в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Огромное спасибо хочется сказать Андрею за экскурсию проведенную моим родителям! Они в восторге,полны положительных эмоций и впечатлений! Все было прекрасно организованно! Благодарю от души! Рекомендую!
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Юрий
Андрей - это не просто гид, это настоящий потомок коренных народов Сахалина. Именно такой человек со страстью к знаниям и родной природе может провести лучшую экскурсию, что и было в моем случае. При этом однозначно порекомендую Андрея не только, как начитанного, но и как позитивного и неординарного экскурсовода. Наш совместный поход на Лягушку был не напряжным и очень интересным!
Экскурсия очень понравилась не смотря на моросящий дождь. Андрей замечательный рассказчик. У нас эта экскурсия была в первый день после прилета на Сахалин, и мы сразу узнали очень, очень много. Подъем не очень сложный, и даже мы неспортивные пенсионеры поднялись достаточно легко.
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Е
Елена
Хотелось бы поделиться впечатлениями о совершенной экскурсии на останец Лягушка. Нашим гидом был Андрей, очень приятный молодой человек, который по нашей просьбе забрал нас прямо в аэропорту и сопровождал на читать дальшеуменьшить
экскурсии. Экскурсия очень понравилась, Андрей нам все показал, сфотографировал. Рассказал много интересного об истории этого места, об истории о. Сахалин и г. Южно- Сахалинска, поведал несколько легенд связанных с этим останцем. Экскурсия была очень интересной и познавательной как для взрослых, так и для детей.
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Е
Елена
Экскурсию проводила гид Татьяна - огромное ей спасибо за лёгкую и интересную прогулку! Прекрасные пейзажи и захватывающие дух виду стоили того, чтобы карабкаться в гору! Справедливости ради, подъем был вполне читать дальшеуменьшить
по силам, без напряга, так что мы посчитали это утренней разминкой:) Татьяна также нам рассказали много интересного про это место, истории, связанные и ним. Однозначно рекомендуем - экскурсия на полдня, всем под силу, приятная прогулка.
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