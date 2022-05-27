Перед подъемом мы остановимся у Моста желаний: вы сможете «очиститься» пред подъемом, ополоснув лицо и руки, и провести ритуал кормления духа реки. Здесь мы расскажем об отношениях народов Сахалина и духов водных стихий — богини Вакка-уш-камуй и айнских водяных.
Затем пройдем через Сад камней, где каждый сможет собрать из камней пирамиду и загадать желание. В пути мы встретим множество растений, от «лилии глена» до ивы, и поговорим о них в контексте культуры народов Сахалина и Курил.
Наша главная цель — останец Лягушка, который выдается из южного склона горы Горбунова. С незапамятных времен местные шли сюда, чтобы обрести душевный мир и покой, получить ответы на важные вопросы. Кроме того, отсюда открывается чудесный вид: можно посмотреть на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.
Будучи коренными жителями острова, в пути мы расскажем вам о местных народностях — айнах, нивхах и уйильта — то, чего не найти в путеводителях. Вы увидите предметы культов и узнаете о специфике их использования, проникнетесь обычаями Сахалина и сможете задать любые вопросы о местном укладе жизни.
В финале нашего похода вы сможете сделать на память тематические фото в традиционных костюмах и угоститься необычным чаем из чаги.
Людям, которые интересуются этникой, эзотерикой, а также традициями и культурой малых народов. Маленьким детям и подросткам экскурсия может показаться менее интересной.