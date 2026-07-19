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Экскурсия-поход на останец Лягушка

Подняться к сакральному месту Сахалина, пройти ритуал очищения и узнать о быте коренных народов
Отправляемся в знаковое — и притом невероятно выразительное место Сахалина, окутанное легендами и загадками! Вы совершите несложный подъем к останцу Лягушка, пройдете через Сад камней, «покормите» духа реки и выпьете чая из чаги.

А главное, с нашей помощью погрузитесь в мир коренных народов Сахалина — айнов, нивхов и уйильта — их верований, преданий и ритуалов.
5
12 отзывов
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка
Экскурсия-поход на останец Лягушка

Описание экскурсии

Путешествие к каменной Лягушке

Перед подъемом мы остановимся у Моста желаний: вы сможете «очиститься» пред подъемом, ополоснув лицо и руки, и провести ритуал кормления духа реки. Здесь мы расскажем об отношениях народов Сахалина и духов водных стихий — богини Вакка-уш-камуй и айнских водяных.

Затем пройдем через Сад камней, где каждый сможет собрать из камней пирамиду и загадать желание. В пути мы встретим множество растений, от «лилии глена» до ивы, и поговорим о них в контексте культуры народов Сахалина и Курил.

Наша главная цель — останец Лягушка, который выдается из южного склона горы Горбунова. С незапамятных времен местные шли сюда, чтобы обрести душевный мир и покой, получить ответы на важные вопросы. Кроме того, отсюда открывается чудесный вид: можно посмотреть на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.

Традиции, быт и легенды народов Сахалина

Будучи коренными жителями острова, в пути мы расскажем вам о местных народностях — айнах, нивхах и уйильта — то, чего не найти в путеводителях. Вы увидите предметы культов и узнаете о специфике их использования, проникнетесь обычаями Сахалина и сможете задать любые вопросы о местном укладе жизни.

В финале нашего похода вы сможете сделать на память тематические фото в традиционных костюмах и угоститься необычным чаем из чаги.

Кому подойдет экскурсия

Людям, которые интересуются этникой, эзотерикой, а также традициями и культурой малых народов. Маленьким детям и подросткам экскурсия может показаться менее интересной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия-треккинг

  • До места старта пешего маршрута мы добираемся на автомобиле (21 км в одну сторону), а затем идем (3 км) и поднимаемся на высоту (310 метров)
  • Автомобильная часть проходит на Toyota Rav4 или Toyota Corolla Fielder (в случае необходимости вы обеспечим машину детским креслом)
  • Поднимаются на вершину практически все, от детского сада до пожилых людей, но мы не рекомендуем подъем людям с хроническим заболеваниями сердца
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Экипировка

  • В зимний/осенний период у вашей обуви должна быть не скользящая подошва
  • С собой можно взять термос и легкий перекус
  • Одежда должна соответствовать времени года и погоде

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 1330 туристов
Я представляю команду сахалинских профессиональных экскурсоводов. Мы познакомим вас со столицей островного края, и, поверьте, Южно-Сахалинск вас удивит! Коренные жители, мы проведём вас по сакральным местам острова и познакомим с традициями, легендами и верованиями народов Сахалина. Ну а ваши эмоции и впечатления от жизни острова — это частичка нашего труда и любви к родному региону. Ждём в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
Александра
Огромное спасибо хочется сказать Андрею за экскурсию проведенную моим родителям!
Они в восторге,полны положительных эмоций и впечатлений!
Все было прекрасно организованно!
Благодарю от души!
Рекомендую!
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Юрий
Андрей - это не просто гид, это настоящий потомок коренных народов Сахалина. Именно такой человек со страстью к знаниям и родной природе может провести лучшую экскурсию, что и было в моем случае. При этом однозначно порекомендую Андрея не только, как начитанного, но и как позитивного и неординарного экскурсовода. Наш совместный поход на Лягушку был не напряжным и очень интересным!
Андрей - это не просто гид, это настоящий потомок коренных народов Сахалина. Именно такой человек со
Андрей - это не просто гид, это настоящий потомок коренных народов Сахалина. Именно такой человек со
Андрей - это не просто гид, это настоящий потомок коренных народов Сахалина. Именно такой человек со
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Олег
Замечательная экскурсия!
Прекрасное место!
Советую всём! 😊😊😊
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
Замечательная экскурсия!
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Ирина
Экскурсия очень понравилась не смотря на моросящий дождь. Андрей замечательный рассказчик. У нас эта экскурсия была в первый день после прилета на Сахалин, и мы сразу узнали очень, очень много. Подъем не очень сложный, и даже мы неспортивные пенсионеры поднялись достаточно легко.
Экскурсия очень понравилась не смотря на моросящий дождь. Андрей замечательный рассказчик. У нас эта экскурсия была
Экскурсия очень понравилась не смотря на моросящий дождь. Андрей замечательный рассказчик. У нас эта экскурсия была
Экскурсия очень понравилась не смотря на моросящий дождь. Андрей замечательный рассказчик. У нас эта экскурсия была
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Е
Хотелось бы поделиться впечатлениями о совершенной экскурсии на останец Лягушка. Нашим гидом был Андрей, очень приятный молодой человек, который по нашей просьбе забрал нас прямо в аэропорту и сопровождал на
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экскурсии. Экскурсия очень понравилась, Андрей нам все показал, сфотографировал. Рассказал много интересного об истории этого места, об истории о. Сахалин и г. Южно- Сахалинска, поведал несколько легенд связанных с этим останцем. Экскурсия была очень интересной и познавательной как для взрослых, так и для детей.

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Е
Экскурсию проводила гид Татьяна - огромное ей спасибо за лёгкую и интересную прогулку! Прекрасные пейзажи и захватывающие дух виду стоили того, чтобы карабкаться в гору! Справедливости ради, подъем был вполне
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по силам, без напряга, так что мы посчитали это утренней разминкой:)
Татьяна также нам рассказали много интересного про это место, истории, связанные и ним. Однозначно рекомендуем - экскурсия на полдня, всем под силу, приятная прогулка.

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