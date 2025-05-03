Старт в 7 утра из Южно-Сахалинска. Проедем на машине около 150 км, по дороге мы расскажем вам про остров, айнов и достопримечательности. После реки Угледарка, что по левой стороне, увидим дорогу на карьер, перекрытую шлагбаумом. Здесь паркуем машину.
С этого момента начинается поход. Берём рюкзаки, перекус и начинаем подъём по карьерной дороге на невысокую сопку. Проходим мимо техники, насыпи из песка и пейзажей словно из фильма «Поворот не туда» — но не бойтесь, наш проводник доведёт вас в целости и сохранности. Не спеша, минут за 20, дойдём до подножия хребта.
Становится всё интереснее: нам предстоит подъём в лоб на хребет и гору Каракульчан по насыпи. Поэтому движемся аккуратно и медленно. Благо, там не высоко, всего 817 метров над уровнем моря.
Взобравшись на хребет, полюбуемся невероятными видами. Осталось пройти около 200 метров до самой горы Каракульчан, чтобы посидеть на скалистых выступах и сделать классные фоточки.
Организационные детали
Время в пути — около 3 часов (150 км в одну сторону, дорога местами сложная). Готовьтесь к раннему выезду из Южно-Сахалинска
Путешествие проходит на комфортабельном джипе, кроссовере или микроавтобусе. Трансфер от места вашего проживания и обратно входит в стоимость
С собой возьмите перекус, удобную обувь с хорошим протектором, добрые мысли и уважение к природе
С вами буду я и/или один из опытных гидов-походников из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Туся — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 104 туристов
Меня зовут Туся. В 2019 году я забрала кота и переехала из Москвы на Сахалин. Начиная с этого времени началось моё исследование Дальнего Востока, где я объездила весь Сахалин, а читать дальше
также заглянула в гости к соседям (Владивосток и Курильские острова). После чего написала гайды по Сахалину, Итурупу, Кунаширу и книгу-путеводитель по Владивостоку.
Вместе с напарником и командой таких же надёжных гидов-походников мы проводим индивидуальные туры по интересностям Сахалина, вплоть до Александровска-Сахалинского. Кроме того, я дружу с местными проверенными компаниями, которые проводят групповые поездки на Сахалине и Курилах, в том числе морские.
Благодаря всему этому у вас будет организован замечательный отдых на островах с посещением всех главных локаций, а фото придётся перебирать на протяжении года:) Пишите!