Уже были на Жданко? Идём на Каракульчан

Подняться на скалистую вершину (чуть более 800 м) и полюбоваться удивительными видами
Гора Каракульчан — новинка среди любителей походов. Здешние виды впечатляют не меньше, чем пейзажи хребта Жданко, куда обычно все устремляются. Путь не самый простой, но стоит того, вы увидите.
Уже были на Жданко? Идём на Каракульчан
Уже были на Жданко? Идём на Каракульчан
Уже были на Жданко? Идём на Каракульчан
Ближайшие даты:
3
мая4
мая10
мая11
мая17
мая18
мая24
мая
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Старт в 7 утра из Южно-Сахалинска. Проедем на машине около 150 км, по дороге мы расскажем вам про остров, айнов и достопримечательности. После реки Угледарка, что по левой стороне, увидим дорогу на карьер, перекрытую шлагбаумом. Здесь паркуем машину.

С этого момента начинается поход. Берём рюкзаки, перекус и начинаем подъём по карьерной дороге на невысокую сопку. Проходим мимо техники, насыпи из песка и пейзажей словно из фильма «Поворот не туда» — но не бойтесь, наш проводник доведёт вас в целости и сохранности. Не спеша, минут за 20, дойдём до подножия хребта.

Становится всё интереснее: нам предстоит подъём в лоб на хребет и гору Каракульчан по насыпи. Поэтому движемся аккуратно и медленно. Благо, там не высоко, всего 817 метров над уровнем моря.

Взобравшись на хребет, полюбуемся невероятными видами. Осталось пройти около 200 метров до самой горы Каракульчан, чтобы посидеть на скалистых выступах и сделать классные фоточки.

Организационные детали

  • Время в пути — около 3 часов (150 км в одну сторону, дорога местами сложная). Готовьтесь к раннему выезду из Южно-Сахалинска
  • Путешествие проходит на комфортабельном джипе, кроссовере или микроавтобусе. Трансфер от места вашего проживания и обратно входит в стоимость
  • С собой возьмите перекус, удобную обувь с хорошим протектором, добрые мысли и уважение к природе
  • С вами буду я и/или один из опытных гидов-походников из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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