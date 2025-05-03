Гора Каракульчан — новинка среди любителей походов. Здешние виды впечатляют не меньше, чем пейзажи хребта Жданко, куда обычно все устремляются. Путь не самый простой, но стоит того, вы увидите.

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за 1-3 человека или 9000 ₽ за человека, если вас больше

от 27 000 ₽ за 1-3 человека или 9000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Старт в 7 утра из Южно-Сахалинска. Проедем на машине около 150 км, по дороге мы расскажем вам про остров, айнов и достопримечательности. После реки Угледарка, что по левой стороне, увидим дорогу на карьер, перекрытую шлагбаумом. Здесь паркуем машину.

С этого момента начинается поход. Берём рюкзаки, перекус и начинаем подъём по карьерной дороге на невысокую сопку. Проходим мимо техники, насыпи из песка и пейзажей словно из фильма «Поворот не туда» — но не бойтесь, наш проводник доведёт вас в целости и сохранности. Не спеша, минут за 20, дойдём до подножия хребта.

Становится всё интереснее: нам предстоит подъём в лоб на хребет и гору Каракульчан по насыпи. Поэтому движемся аккуратно и медленно. Благо, там не высоко, всего 817 метров над уровнем моря.

Взобравшись на хребет, полюбуемся невероятными видами. Осталось пройти около 200 метров до самой горы Каракульчан, чтобы посидеть на скалистых выступах и сделать классные фоточки.

Организационные детали