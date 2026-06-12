Отправиться по морю к символу Сахалина, встретить нерп и искупаться в чистейшей воде бухты Мраморная
Готовы отправиться на край земли? Мы отправимся к мысу Анива — туда, где возвышается один из самых труднодоступных маяков России.
Вы полюбуетесь природой Сахалина с борта моторной лодки, встретите очаровательных нерп и других морских обитателей. Высадитесь к маяку и покорите вершину его башни. А на обратном пути отдохнете и искупаетесь в Мраморной бухте.
Дорога из Южно-Сахалинска. Мы будем проезжать город-порт Корсаков и посмотрим на первый в России завод по сжижению природного газа, а затем доберёмся к месту сброса — селу Новиково.
На лодке — к маяку! Дорога по воде на комфортабельной моторной лодке займет 1,5 часа: нас будут встречать любопытные нерпы (я знаю секретные места, где они любят греть пузики на солнце), также велика вероятность увидеть сивучей (морских львов) и даже косаток.
Легендарный Анива. Вот и хедлайнер нашего путешествия — фактурный каменный маяк, построенный японцами еще в 1939 году. Я подгадаю время поездки так, чтобы не попасть сюда в час-пик, когда Анива заполонен туристами. Мы спокойно высадимся к заброшенному маяку, поднимемся на самый верх его башни и, разумеется, сделаем потрясающие фото со всевозможных ракурсов.
Высадка в бухте Мраморная. А вы думали, приключения уже закончились?:) На обратном пути мы высадимся в Мраморной бухте или на диком побережье неподалёку: у нас будет около часа, чтобы перекусить, искупаться в море, которое здесь хорошо прогревается, или просто насладиться видами.
Организационные детали
Из Южно-Сахалинска мы едем до с. Новиково около 2 часов, далее на лодках плывем 1–1,5 часа в одну сторону. Трансфер включен в стоимость экскурсии.
На лодке «Посейдон» есть жилеты и дождевики, судно оборудовано креслами и мощным 4-тактным мотором
Не забудьте взять с собой перекус на весь день, также можно будет перекусить в с. Новиково перед выходом в море. С собой возьмём чай и домашнюю выпечку
При сильных волнениях на воде и плохой погоде экскурсия может быть перенесена, отменена или заменена по согласованию с вами на поездку к мысу Великан или в бухту Тихая
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2395 туристов
Я организатор вашего, по-настоящему крутого времяпровождения на острове:) Морские прогулки, покатушки на внедорожниках, восхождения на вершины, рыбалка, гастрономия, сёрфинг и многие другие интересные активности ждут вас на острове
Наша команда знает толк в путешествиях) поэтому, ни один любитель приключений не останется без своей порции положительных эмоций. До встречи на Сахалине!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 170 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
153
4
9
3
6
2
2
1
–
Ю
Юлия
Друзья, кто любит путешествовать не по городам - это поездка для вас. Во время движения в автобусе можно полюбоваться сопками и морем. Водитель Андрей был внимательным и отвечал на все читать дальшеуменьшить
вопросы. Мы выехали из города в 12.00, что позволило увидеть всю красоту природы в солнечном свете. На причале нам пришлось немножко подождать лодку, и это время для фото сопок и моря, а также послушать пение птиц. Капитан Алексей любит свое дело и старается, чтобы группе было комфортно и безопасно. Нам выдали жилеты и плащи как и было написано в "ожиданиях". Двухчасовая поездка по морю на моторной лодке - отдельные впечатления! Удалось увидеть водопады, сивучей и нерп, покормить рыбок на берегу. Маяк - архитектурный памятник требующий реконструкции. Но это не помешало прочувствовать его грандиозности! Спасибо всем за впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Были на экскурсии в начале сентября. Незабываемое путешествие! Спасибо Евгению, который доставил нас до маяка и попутно рассказал много интересных фактов, отвечал на все наши любопытные вопросы. Пейзажи восхитительные! На читать дальшеуменьшить
обратном пути перекусили в красивейшей бухте. Экскурсия отлично организована, было комфортно и душевно. С Максимом ещё ездили на мыс Великан, в рамках другой экскурсии - и там все было великолепно. 10 из 10)) спасибо за приятные воспоминания о Сахалине)
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
В сентябре 2025 г попала на экскурсию к маяку Анива. К крайней точке на суше группу довёз автобус, путевой информации не было, но была техническая остановка, где можно было купить читать дальшеуменьшить
перекус и доехали мы достаточно комфортно. В автобусе можно было оставить вещи, что удобно. Далее мы разделились на грурюппы по 8-9 человек, предоставили защитный плащ от ветра и воды и спасжилеты. Мне очень понравилось морское путешествие, в лодке комфортно, моряки рассказывают обо всём, что вокруг и про берег и про маяк и про морских обитателей (нам попались нерпы, палтус, чайки). Сам маяк красив со всех сторон, удалось высадиться и забраться внутрь, что очень интересно и открывается потрясающий вид. Очень повезло с погодой и многие искупались в бухте на обратном пути. Благодарю организаторов, рекомендую в посещению)
Я был единственным китайцем на маршруте этого дня. Я не понимал по-русски, но маршрут все равно был незабываемым. Я встретил солнечный день. Спасибо водителю Алексею, капитану Владимиру и Максу за их контакт и организацию поездки. Все это - прекрасная встреча.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Нана
Получили неизгладимое впечатление от красоты залива Анива. Природа Сахалина бесподобна. По поводу самого тура, есть недоделки, например спасательные жилеты были не всем по размеру, в лодке сломаны спинки кресел. Несмотря на все это, все равно порекомендовали тур своим друзьям, т. к. это самый впечатляющий маршрут. Гиды замечательные, доброжелательные и готовые помочь.