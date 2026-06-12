Готовы отправиться на край земли? Мы отправимся к мысу Анива — туда, где возвышается один из самых труднодоступных маяков России. Вы полюбуетесь природой Сахалина с борта моторной лодки, встретите очаровательных нерп и других морских обитателей. Высадитесь к маяку и покорите вершину его башни. А на обратном пути отдохнете и искупаетесь в Мраморной бухте.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога из Южно-Сахалинска. Мы будем проезжать город-порт Корсаков и посмотрим на первый в России завод по сжижению природного газа, а затем доберёмся к месту сброса — селу Новиково.

На лодке — к маяку! Дорога по воде на комфортабельной моторной лодке займет 1,5 часа: нас будут встречать любопытные нерпы (я знаю секретные места, где они любят греть пузики на солнце), также велика вероятность увидеть сивучей (морских львов) и даже косаток.

Легендарный Анива. Вот и хедлайнер нашего путешествия — фактурный каменный маяк, построенный японцами еще в 1939 году. Я подгадаю время поездки так, чтобы не попасть сюда в час-пик, когда Анива заполонен туристами. Мы спокойно высадимся к заброшенному маяку, поднимемся на самый верх его башни и, разумеется, сделаем потрясающие фото со всевозможных ракурсов.

Высадка в бухте Мраморная. А вы думали, приключения уже закончились?:) На обратном пути мы высадимся в Мраморной бухте или на диком побережье неподалёку: у нас будет около часа, чтобы перекусить, искупаться в море, которое здесь хорошо прогревается, или просто насладиться видами.

Организационные детали