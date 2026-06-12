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Путешествие на маяк Анива

Отправиться по морю к символу Сахалина, встретить нерп и искупаться в чистейшей воде бухты Мраморная
Готовы отправиться на край земли? Мы отправимся к мысу Анива — туда, где возвышается один из самых труднодоступных маяков России.

Вы полюбуетесь природой Сахалина с борта моторной лодки, встретите очаровательных нерп и других морских обитателей. Высадитесь к маяку и покорите вершину его башни. А на обратном пути отдохнете и искупаетесь в Мраморной бухте.
4.9
170 отзывов
Путешествие на маяк Анива
Путешествие на маяк Анива
Путешествие на маяк Анива

Описание экскурсии

Дорога из Южно-Сахалинска. Мы будем проезжать город-порт Корсаков и посмотрим на первый в России завод по сжижению природного газа, а затем доберёмся к месту сброса — селу Новиково.

На лодке — к маяку! Дорога по воде на комфортабельной моторной лодке займет 1,5 часа: нас будут встречать любопытные нерпы (я знаю секретные места, где они любят греть пузики на солнце), также велика вероятность увидеть сивучей (морских львов) и даже косаток.

Легендарный Анива. Вот и хедлайнер нашего путешествия — фактурный каменный маяк, построенный японцами еще в 1939 году. Я подгадаю время поездки так, чтобы не попасть сюда в час-пик, когда Анива заполонен туристами. Мы спокойно высадимся к заброшенному маяку, поднимемся на самый верх его башни и, разумеется, сделаем потрясающие фото со всевозможных ракурсов.

Высадка в бухте Мраморная. А вы думали, приключения уже закончились?:) На обратном пути мы высадимся в Мраморной бухте или на диком побережье неподалёку: у нас будет около часа, чтобы перекусить, искупаться в море, которое здесь хорошо прогревается, или просто насладиться видами.

Организационные детали

  • Из Южно-Сахалинска мы едем до с. Новиково около 2 часов, далее на лодках плывем 1–1,5 часа в одну сторону. Трансфер включен в стоимость экскурсии.
  • На лодке «Посейдон» есть жилеты и дождевики, судно оборудовано креслами и мощным 4-тактным мотором
  • Не забудьте взять с собой перекус на весь день, также можно будет перекусить в с. Новиково перед выходом в море. С собой возьмём чай и домашнюю выпечку
  • При сильных волнениях на воде и плохой погоде экскурсия может быть перенесена, отменена или заменена по согласованию с вами на поездку к мысу Великан или в бухту Тихая
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 06:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 88 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Южно-Сахалинска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 2395 туристов
Я организатор вашего, по-настоящему крутого времяпровождения на острове:) Морские прогулки, покатушки на внедорожниках, восхождения на вершины, рыбалка, гастрономия, сёрфинг и многие другие интересные активности ждут вас на острове Наша команда знает толк в путешествиях) поэтому, ни один любитель приключений не останется без своей порции положительных эмоций. До встречи на Сахалине!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 170 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
153
4
9
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6
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2
1
Ю
Друзья, кто любит путешествовать не по городам - это поездка для вас. Во время движения в автобусе можно полюбоваться сопками и морем. Водитель Андрей был внимательным и отвечал на все
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вопросы. Мы выехали из города в 12.00, что позволило увидеть всю красоту природы в солнечном свете.
На причале нам пришлось немножко подождать лодку, и это время для фото сопок и моря, а также послушать пение птиц.
Капитан Алексей любит свое дело и старается, чтобы группе было комфортно и безопасно. Нам выдали жилеты и плащи как и было написано в "ожиданиях". Двухчасовая поездка по морю на моторной лодке - отдельные впечатления! Удалось увидеть водопады, сивучей и нерп, покормить рыбок на берегу.
Маяк - архитектурный памятник требующий реконструкции. Но это не помешало прочувствовать его грандиозности! Спасибо всем за впечатления!

Друзья, кто любит путешествовать не по городам - это поездка для вас. Во время движения в
Друзья, кто любит путешествовать не по городам - это поездка для вас. Во время движения в
Друзья, кто любит путешествовать не по городам - это поездка для вас. Во время движения в
Друзья, кто любит путешествовать не по городам - это поездка для вас. Во время движения в
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Анна
Были на экскурсии в начале сентября. Незабываемое путешествие! Спасибо Евгению, который доставил нас до маяка и попутно рассказал много интересных фактов, отвечал на все наши любопытные вопросы. Пейзажи восхитительные! На
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обратном пути перекусили в красивейшей бухте. Экскурсия отлично организована, было комфортно и душевно. С Максимом ещё ездили на мыс Великан, в рамках другой экскурсии - и там все было великолепно. 10 из 10)) спасибо за приятные воспоминания о Сахалине)

Были на экскурсии в начале сентября. Незабываемое путешествие! Спасибо Евгению, который доставил нас до маяка и
Были на экскурсии в начале сентября. Незабываемое путешествие! Спасибо Евгению, который доставил нас до маяка и
Были на экскурсии в начале сентября. Незабываемое путешествие! Спасибо Евгению, который доставил нас до маяка и
Были на экскурсии в начале сентября. Незабываемое путешествие! Спасибо Евгению, который доставил нас до маяка и
Были на экскурсии в начале сентября. Незабываемое путешествие! Спасибо Евгению, который доставил нас до маяка и
Были на экскурсии в начале сентября. Незабываемое путешествие! Спасибо Евгению, который доставил нас до маяка и
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Александра
В сентябре 2025 г попала на экскурсию к маяку Анива. К крайней точке на суше группу довёз автобус, путевой информации не было, но была техническая остановка, где можно было купить
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перекус и доехали мы достаточно комфортно. В автобусе можно было оставить вещи, что удобно. Далее мы разделились на грурюппы по 8-9 человек, предоставили защитный плащ от ветра и воды и спасжилеты. Мне очень понравилось морское путешествие, в лодке комфортно, моряки рассказывают обо всём, что вокруг и про берег и про маяк и про морских обитателей (нам попались нерпы, палтус, чайки). Сам маяк красив со всех сторон, удалось высадиться и забраться внутрь, что очень интересно и открывается потрясающий вид. Очень повезло с погодой и многие искупались в бухте на обратном пути. Благодарю организаторов, рекомендую в посещению)

В сентябре 2025 г попала на экскурсию к маяку Анива. К крайней точке на суше группу
В сентябре 2025 г попала на экскурсию к маяку Анива. К крайней точке на суше группу
В сентябре 2025 г попала на экскурсию к маяку Анива. К крайней точке на суше группу
В сентябре 2025 г попала на экскурсию к маяку Анива. К крайней точке на суше группу
В сентябре 2025 г попала на экскурсию к маяку Анива. К крайней точке на суше группу
В сентябре 2025 г попала на экскурсию к маяку Анива. К крайней точке на суше группу
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А
Всё было отлично. Рекомендую👍
Всё было отлично. Рекомендую👍
Всё было отлично. Рекомендую👍
Всё было отлично. Рекомендую👍
Всё было отлично. Рекомендую👍
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X
当日行程只有我一个中国人，不懂俄语，但行程依然难忘，碰到了大晴天，感谢司机Alexey， 当日船长Vladimir，感谢Max的联络和安排。一切都是美好的相遇。

Я был единственным китайцем на маршруте этого дня. Я не понимал по-русски, но маршрут все равно был незабываемым. Я встретил солнечный день. Спасибо водителю Алексею, капитану Владимиру и Максу за их контакт и организацию поездки. Все это - прекрасная встреча.
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Н
Получили неизгладимое впечатление от красоты залива Анива. Природа Сахалина бесподобна. По поводу самого тура, есть недоделки, например спасательные жилеты были не всем по размеру, в лодке сломаны спинки кресел. Несмотря на все это, все равно порекомендовали тур своим друзьям, т. к. это самый впечатляющий маршрут. Гиды замечательные, доброжелательные и готовые помочь.
Получили неизгладимое впечатление от красоты залива Анива. Природа Сахалина бесподобна. По поводу самого тура, есть недоделки,
Получили неизгладимое впечатление от красоты залива Анива. Природа Сахалина бесподобна. По поводу самого тура, есть недоделки,
Получили неизгладимое впечатление от красоты залива Анива. Природа Сахалина бесподобна. По поводу самого тура, есть недоделки,
Получили неизгладимое впечатление от красоты залива Анива. Природа Сахалина бесподобна. По поводу самого тура, есть недоделки,
Получили неизгладимое впечатление от красоты залива Анива. Природа Сахалина бесподобна. По поводу самого тура, есть недоделки,
Получили неизгладимое впечатление от красоты залива Анива. Природа Сахалина бесподобна. По поводу самого тура, есть недоделки,
Получили неизгладимое впечатление от красоты залива Анива. Природа Сахалина бесподобна. По поводу самого тура, есть недоделки,
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