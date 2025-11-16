Мои заказы

В поисках приключений: джип-экспедиция к тайнам Сахалина

Янтарный пляж, мыс Острый и Быковские пороги - за один день
Это путешествие — для тех, кто хочет увидеть Сахалин настоящим: диким, суровым и прекрасным.

Вы побываете в трёх природных локациях — от песчаных берегов с кусочками янтаря до скал, где море
встречается с небом. На джипах вы доберётесь туда, куда не доехать на обычном транспорте.

Вас ждут яркие эмоции, вкус сахалинской кухни и чувство свободы, когда вокруг только океан, скалы и шум воды.

4 отзыва
В поисках приключений: джип-экспедиция к тайнам Сахалина
В поисках приключений: джип-экспедиция к тайнам Сахалина© Анатолий
В поисках приключений: джип-экспедиция к тайнам Сахалина© Анатолий

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Южно-Сахалинска

Сбор группы у ТЦ «Реми Сити», знакомство с гидом-водителем и инструктаж по технике безопасности.

10:30 — Янтарный пляж

Прогулка по побережью Охотского моря. Можно поискать кусочки янтаря и сделать фотографии на фоне бескрайних пейзажей.

11:30 — переезд к мысу Острому

13:00 — мыс Острый

Захватывающие виды на скалистые берега и океан. Морские птицы и необычные скальные образования. Здесь же — лёгкий фуршет-пикник с видом на море.

14:30 — переезд к Быковским порогам

15:30 — Быковские пороги

Знакомство с бурной рекой Быковкой. Вы увидите каскады и водопады, сделаете фотографии и почувствуете мощь стихии в этом живописном уголке природы.

17:00 — выезд в обратный путь

18:00–18:30 — возвращение в Южно-Сахалинск

Вы узнаете:

  • как рождается янтарь и почему он оказался на сахалинских берегах
  • какие легенды связаны с мысом Острым и его грозными скалами
  • чем уникальны Быковские пороги и почему они так популярны у местных жителей и фотографов

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari или Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica
  • Перекус входит в стоимость (бутерброды с красной икрой, бокал красного вина, чай, кекс либо зефир)
  • Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный10 000 ₽
Иидивидуальный40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 548 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
и богатой историей с вами. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие! Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Знаем все скрытые жемчужины Сахалина и Курил. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы. Ваш комфорт — наш приоритет. Предлагаем конкурентные цены на наши услуги.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Натокин
16 ноя 2025
Классный гид, классный тур. Приятный бонус от гида в виде вина, вкусного чая и бутербродов. Безопасная езда по дорогам.
Классный гид, классный тур. Приятный бонус от гида в виде вина, вкусного чая и бутербродов. Безопасная езда по дорогам.Классный гид, классный тур. Приятный бонус от гида в виде вина, вкусного чая и бутербродов. Безопасная езда по дорогам.Классный гид, классный тур. Приятный бонус от гида в виде вина, вкусного чая и бутербродов. Безопасная езда по дорогам.Классный гид, классный тур. Приятный бонус от гида в виде вина, вкусного чая и бутербродов. Безопасная езда по дорогам.Классный гид, классный тур. Приятный бонус от гида в виде вина, вкусного чая и бутербродов. Безопасная езда по дорогам.
Е
Екатерина
10 ноя 2025
Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.
С Анатолием поехала первый раз и уверена что обращусь еще.
Мне очень
понравилась поездка!
Я как ворчащая бабка, которую сложно уже удивить новым мысом, новым видом… все равно под позитивным впечатлением.
Спасибо Анатолию! Показал мне осенний прекрасный Сахалин! Рассказы в шуточной форме и загадками вопросами - это отдельный вид искусства!
Пороги - шумят и радуют белым снегом.
Янтарь лежит под ногами, а виды - как будто на краю земли!
Все локации радуют отсутствием туристов, за что спасибо погоде и ноябрю!
Отдельно Анатолию - спасибо за шикарные фотографии!
Поэтому это не только ГИД и водитель - а еще отличный оператор счастливых моментов!

Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.
K
Katerina
3 ноя 2025
Огромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз в виде морских котиков, которые грелись на солнышке недалеко от берега! Быковские пороги и мыс Острый – весьма нетривиальные локации, я очень рада, что удалось их посетить. Отдельно хочу отметить фуршет-пикник, который создал атмосферу праздника! Максимум положительных моментов за один день.
Огромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз вОгромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз вОгромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз вОгромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз вОгромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз вОгромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз вОгромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз вОгромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз вОгромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз вОгромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз в
А
Анастасия
22 окт 2025
Классный маршрут! На Быковские пороги доезжают не все, а зря - там очень красиво и ТАКОЙ воздух! Весной пороги более полноводны, зато осенью лес окрашен яркими красками. Встретили день рождения мамы там. Спасибо, Анатолий! Фуршет снова выше всяких похвал. Спасибо за такое душевное отношение к гостям острова.
Классный маршрут! На Быковские пороги доезжают не все, а зря - там очень красиво и ТАКОЙКлассный маршрут! На Быковские пороги доезжают не все, а зря - там очень красиво и ТАКОЙКлассный маршрут! На Быковские пороги доезжают не все, а зря - там очень красиво и ТАКОЙ

Входит в следующие категории Сахалина

