Это путешествие — для тех, кто хочет увидеть Сахалин настоящим: диким, суровым и прекрасным.
Вы побываете в трёх природных локациях — от песчаных берегов с кусочками янтаря до скал, где море
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Южно-Сахалинска
Сбор группы у ТЦ «Реми Сити», знакомство с гидом-водителем и инструктаж по технике безопасности.
10:30 — Янтарный пляж
Прогулка по побережью Охотского моря. Можно поискать кусочки янтаря и сделать фотографии на фоне бескрайних пейзажей.
11:30 — переезд к мысу Острому
13:00 — мыс Острый
Захватывающие виды на скалистые берега и океан. Морские птицы и необычные скальные образования. Здесь же — лёгкий фуршет-пикник с видом на море.
14:30 — переезд к Быковским порогам
15:30 — Быковские пороги
Знакомство с бурной рекой Быковкой. Вы увидите каскады и водопады, сделаете фотографии и почувствуете мощь стихии в этом живописном уголке природы.
17:00 — выезд в обратный путь
18:00–18:30 — возвращение в Южно-Сахалинск
Вы узнаете:
- как рождается янтарь и почему он оказался на сахалинских берегах
- какие легенды связаны с мысом Острым и его грозными скалами
- чем уникальны Быковские пороги и почему они так популярны у местных жителей и фотографов
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Isuzu Bighorn, Nissan Safari или Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica
- Перекус входит в стоимость (бутерброды с красной икрой, бокал красного вина, чай, кекс либо зефир)
- Вас будет сопровождать гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 000 ₽
|Иидивидуальный
|40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 548 туристов
Друзья-путешественники, я всех рад приветствовать! Я генеральный директор островного сахалинского туроператора. Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине! Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной красотой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Натокин
16 ноя 2025
Классный гид, классный тур. Приятный бонус от гида в виде вина, вкусного чая и бутербродов. Безопасная езда по дорогам.
Е
Екатерина
10 ноя 2025
Я гость, который уже много где была на Сахалине. Приезжаю по работе 3 года и в выходные езжу изведывать остров.
С Анатолием поехала первый раз и уверена что обращусь еще.
Мне очень
K
Katerina
3 ноя 2025
Огромное спасибо гиду Анатолию за прекрасно проведенную экскурсию. На янтарном пляже нас ждал большой сюрприз в виде морских котиков, которые грелись на солнышке недалеко от берега! Быковские пороги и мыс Острый – весьма нетривиальные локации, я очень рада, что удалось их посетить. Отдельно хочу отметить фуршет-пикник, который создал атмосферу праздника! Максимум положительных моментов за один день.
А
Анастасия
22 окт 2025
Классный маршрут! На Быковские пороги доезжают не все, а зря - там очень красиво и ТАКОЙ воздух! Весной пороги более полноводны, зато осенью лес окрашен яркими красками. Встретили день рождения мамы там. Спасибо, Анатолий! Фуршет снова выше всяких похвал. Спасибо за такое душевное отношение к гостям острова.
