Это путешествие — для тех, кто хочет увидеть Сахалин настоящим: диким, суровым и прекрасным.Вы побываете в трёх природных локациях — от песчаных берегов с кусочками янтаря до скал, где море

встречается с небом. На джипах вы доберётесь туда, куда не доехать на обычном транспорте. Вас ждут яркие эмоции, вкус сахалинской кухни и чувство свободы, когда вокруг только океан, скалы и шум воды.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Южно-Сахалинска

Сбор группы у ТЦ «Реми Сити», знакомство с гидом-водителем и инструктаж по технике безопасности.

10:30 — Янтарный пляж

Прогулка по побережью Охотского моря. Можно поискать кусочки янтаря и сделать фотографии на фоне бескрайних пейзажей.

11:30 — переезд к мысу Острому

13:00 — мыс Острый

Захватывающие виды на скалистые берега и океан. Морские птицы и необычные скальные образования. Здесь же — лёгкий фуршет-пикник с видом на море.

14:30 — переезд к Быковским порогам

15:30 — Быковские пороги

Знакомство с бурной рекой Быковкой. Вы увидите каскады и водопады, сделаете фотографии и почувствуете мощь стихии в этом живописном уголке природы.

17:00 — выезд в обратный путь

18:00–18:30 — возвращение в Южно-Сахалинск

Вы узнаете:

как рождается янтарь и почему он оказался на сахалинских берегах

какие легенды связаны с мысом Острым и его грозными скалами

чем уникальны Быковские пороги и почему они так популярны у местных жителей и фотографов

Организационные детали