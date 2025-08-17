Отправьтесь в поход к одной из самых живописных и доступных вершин Сахалина — Пику Чехова! Несложный трек пройдёт через хвойные леса, заросли курильского бамбука и багульника. На вершине (1045 м) вас ждёт потрясающий вид на город, озёра, долины и бескрайнее Охотское море. А по пути — интересные рассказы о Чехове, сахалинской каторге и японском прошлом этих земель.
Описание экскурсии
- Наш путь начнётся на грунтовой дороге, которая тянется вдоль городского водохранилища и зелёных сопок
- Добравшись до подножия Пика Чехова, будем подниматься к вершине. Пройдём по елово-пихтовому лесу, через заросли курильского бамбука, карликовой березы, багульника, рододендронов
- Одним из препятствий будут заросли кедрового стланика, которые мы преодолеем по тропам, подобным лабиринту
- По пути поговорим о сахалинской каторге и условиях жизни каторжан, путешествии Чехова на Сахалин, периоде губернаторства Карафуто и возвращении исконно русских земель в состав СССР
- На пике вам встретятся краснокнижные растения, насекомые и птицы. Если повезёт, увидите лесных жителей — милых бурундуков, обитающих в этих местах
- При ясной погоде с вершины откроется потрясающий вид на Южно-Сахалинск, синее Охотское море, Сусунайскую долину, озёра Изменчивое и Тунайча, Анивский залив и горы Камышового хребта
- Мы сделаем привал, отдохнём, перекусим и выпьем ароматного чая, любуясь природой
- Полные ярких впечатлений и наполненные приятной усталостью мы вернёмся тем же маршрутом обратно в город
Кому подойдёт программа
Взрослым и детям с 10 лет с базовым уровнем физической подготовки. Протяжённость маршрута — 10 км в одну сторону. Часть пути идём по грунтовой дороге. Затем начинается подъём с перепадом высоты от 300 до 1045 м. В начале маршрута подъёмы крутые, на этой части пути натянуты веревки.
Организационные детали
- Маршрут занимает весь день. Выход в 10:00, возвращение в город — ориентировочно в 17:00. Подъём занимает около 5 часов, затем пойдём на спуск
- Обязательно захватите с собой воду и перекус. В середине пути или на самой вершине устроим привал и выпьем ароматного чая
- С вами пойду я или другой гид-проводник из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафе «Старый друг»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виолетта — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 316 туристов
Привет! Меня зовут Виолетта. Я люблю свой родной регион и на протяжении многих лет занимаюсь спортивным пешеходным туризмом по Сахалину. Аттестованный и дипломированный инструктор-проводник. Я закончила Школу экскурсоводов и с огромным удовольствием поделюсь с вами историческими фактами о нашем регионе, рассказами местных жителей, а ещё покажу самые красивые места Сахалинской области! Экскурсии провожу в компании с коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 авг 2025
Не простой, но очень классный треккинг! Мы справились! Виды завораживают и умиротворяют, а заросли и лабиринты кедрового стланика отдельное эстетическое, тактильное и арома наслаждение! Виолетта прекрасный гид и собеседник. Походик прошел очень душевно и подарил массу впечатлений!
М
Милена
16 авг 2025
Прекрасный гид, хорошо разбирается в своем деле.
маршрут и локации просто восхитительные😍, но не каждому по силу преодолеть этот путь к вершине пика. Для новичков это будет тяжеловато, так как крутые подъемы и спуски дадут о себе знать 😓
А
Андрей
23 июн 2025
Отличная физическая активность на свежем воздухе. Подойдет людям в средней физической форме. До цели придется преодолеть пару средних подъемов, затем комфортная прогулка по плато с обдувающим ветерком. Поход проходил в
