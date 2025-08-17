читать дальше

условиях небольшой облачности и было достаточно комфортно без изнуряющей жары. Несмотря на туман на вершине виды достаточно красивы, а в ясную погоду вы увидите все как на ладони. Гиды прекрасные собеседники с которыми можно практически любые темы, поход пройдет в нескучной атмосфере. Также гиды позаботятся о Вашей безопасности. На верху Вам предложат насладится видами, приятным ветерком и горячим чаем. Могу порекомендовать любителем активного отдыха со средним опытом, получите удовольствие от прогулки по сопкам.