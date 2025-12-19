Маршрут этой экскурсии выстроен как единая история: мы свяжем прошлое и настоящее, чтобы вы легко поняли, как формировался город и почему он выглядит именно так. Всего за 2 часа вы плавно пройдёте путь от первых поселенцев до современности, увидите привычные места по-новому. И по-настоящему почувствуете Южно-Сахалинск.

Описание экскурсии

Площадь Победы и Кафедральный собор

На одной из главных площадей поговорим о сахалинской каторге и первых шагах города.

Площадь Ленина

Посмотрим, как в центре города сохранились черты всех эпох, и плавно перейдём к японскому периоду Карафуто

Вы узнаете, что общего у Южно-Сахалинска, Саппоро и Чикаго и почему японцы вдохновлялись американской планировкой

Железнодорожный вокзал и старинные вагоны (проездом)

Окинем взглядом символ ушедшей эпохи — паровозы и узкоколейные вагоны — наследите японцев и советского прошлого.

Краеведческий музей (прогулка по территории)

Увидим знаменитое здание в стиле тэйкан-дзукури — единственное в России

Прогуляемся по музею под открытым небом и отыщем госинхоандэн — японский школьный павильон, кома-ину — каменных стражей-собак и другие детали архитектуры Карафуто

Резиденция командующего охранными войсками губернаторства Карафуто (снаружи)

Сделаем небольшую остановку у самого старого японского здания Южно-Сахалинска (1908 год). Это уникальный пример архитектуры, где удивительным образом сочетаются стили Востока и Запада.

Парк Гагарина

Пройдёмся до Верхнего озера и выясним, причём здесь компания Oji Paper Corporation и японские бумажные заводы

Обсудим, как японцы создавали парк и что сохранилось до наших дней

Площадь Славы (проездом)

Погрузимся в советский период истории островной столицы — и поймём, как город менялся после 1945 года.

«Горный воздух»

Поднимемся на среднюю смотровую площадку — вы полюбуетесь городом целиком

А мы расскажем о современном Южно-Сахалинске и его развитии

Организационные детали