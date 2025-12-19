Маршрут этой экскурсии выстроен как единая история: мы свяжем прошлое и настоящее, чтобы вы легко поняли, как формировался город и почему он выглядит именно так.
Всего за 2 часа вы плавно пройдёте путь от первых поселенцев до современности, увидите привычные места по-новому. И по-настоящему почувствуете Южно-Сахалинск.
Описание экскурсии
Площадь Победы и Кафедральный собор
На одной из главных площадей поговорим о сахалинской каторге и первых шагах города.
Площадь Ленина
- Посмотрим, как в центре города сохранились черты всех эпох, и плавно перейдём к японскому периоду Карафуто
- Вы узнаете, что общего у Южно-Сахалинска, Саппоро и Чикаго и почему японцы вдохновлялись американской планировкой
Железнодорожный вокзал и старинные вагоны (проездом)
Окинем взглядом символ ушедшей эпохи — паровозы и узкоколейные вагоны — наследите японцев и советского прошлого.
Краеведческий музей (прогулка по территории)
- Увидим знаменитое здание в стиле тэйкан-дзукури — единственное в России
- Прогуляемся по музею под открытым небом и отыщем госинхоандэн — японский школьный павильон, кома-ину — каменных стражей-собак и другие детали архитектуры Карафуто
Резиденция командующего охранными войсками губернаторства Карафуто (снаружи)
Сделаем небольшую остановку у самого старого японского здания Южно-Сахалинска (1908 год). Это уникальный пример архитектуры, где удивительным образом сочетаются стили Востока и Запада.
Парк Гагарина
- Пройдёмся до Верхнего озера и выясним, причём здесь компания Oji Paper Corporation и японские бумажные заводы
- Обсудим, как японцы создавали парк и что сохранилось до наших дней
Площадь Славы (проездом)
Погрузимся в советский период истории островной столицы — и поймём, как город менялся после 1945 года.
«Горный воздух»
- Поднимемся на среднюю смотровую площадку — вы полюбуетесь городом целиком
- А мы расскажем о современном Южно-Сахалинске и его развитии
Организационные детали
- Поедем на комфортном внедорожнике Toyota Land Cruiser 105
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — 11 000 ₽
- В подарок вы получите электронный авторский гайд по Южно-Сахалинску
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 15:30, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3350 ₽
|Индивидуально за группу (1-4 человека)
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 15:30, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 393 туристов
Привет! Меня зовут Анастасия, Сахалин — мой дом с 2010 года. Я исследовала остров пешком, на джипе, ходила в экспедиции, занималась спелеологией и альпинизмом. Теперь я организую атмосферные путешествия, где
Входит в следующие категории Сахалина
