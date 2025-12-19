Мои заказы

Южно-Сахалинск: 2 часа и 3 эпохи

Каторжная Владимировка, японская Тоёхара и современный город
Маршрут этой экскурсии выстроен как единая история: мы свяжем прошлое и настоящее, чтобы вы легко поняли, как формировался город и почему он выглядит именно так.

Всего за 2 часа вы плавно пройдёте путь от первых поселенцев до современности, увидите привычные места по-новому. И по-настоящему почувствуете Южно-Сахалинск.
Южно-Сахалинск: 2 часа и 3 эпохи
Южно-Сахалинск: 2 часа и 3 эпохи
Южно-Сахалинск: 2 часа и 3 эпохи

Описание экскурсии

Площадь Победы и Кафедральный собор

На одной из главных площадей поговорим о сахалинской каторге и первых шагах города.

Площадь Ленина

  • Посмотрим, как в центре города сохранились черты всех эпох, и плавно перейдём к японскому периоду Карафуто
  • Вы узнаете, что общего у Южно-Сахалинска, Саппоро и Чикаго и почему японцы вдохновлялись американской планировкой

Железнодорожный вокзал и старинные вагоны (проездом)

Окинем взглядом символ ушедшей эпохи — паровозы и узкоколейные вагоны — наследите японцев и советского прошлого.

Краеведческий музей (прогулка по территории)

  • Увидим знаменитое здание в стиле тэйкан-дзукури — единственное в России
  • Прогуляемся по музею под открытым небом и отыщем госинхоандэн — японский школьный павильон, кома-ину — каменных стражей-собак и другие детали архитектуры Карафуто

Резиденция командующего охранными войсками губернаторства Карафуто (снаружи)

Сделаем небольшую остановку у самого старого японского здания Южно-Сахалинска (1908 год). Это уникальный пример архитектуры, где удивительным образом сочетаются стили Востока и Запада.

Парк Гагарина

  • Пройдёмся до Верхнего озера и выясним, причём здесь компания Oji Paper Corporation и японские бумажные заводы
  • Обсудим, как японцы создавали парк и что сохранилось до наших дней

Площадь Славы (проездом)

Погрузимся в советский период истории островной столицы — и поймём, как город менялся после 1945 года.

«Горный воздух»

  • Поднимемся на среднюю смотровую площадку — вы полюбуетесь городом целиком
  • А мы расскажем о современном Южно-Сахалинске и его развитии

Организационные детали

  • Поедем на комфортном внедорожнике Toyota Land Cruiser 105
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — 11 000 ₽
  • В подарок вы получите электронный авторский гайд по Южно-Сахалинску
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 15:30, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3350 ₽
Индивидуально за группу (1-4 человека)11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 15:30, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 393 туристов
Привет! Меня зовут Анастасия, Сахалин — мой дом с 2010 года. Я исследовала остров пешком, на джипе, ходила в экспедиции, занималась спелеологией и альпинизмом. Теперь я организую атмосферные путешествия, где
читать дальше

важно не только увидеть, но и прочувствовать остров. Вместе со мной работает команда местных жителей, влюблённых в Сахалин. Мы продумываем всё до мелочей: комфорт, насыщенность маршрута, истории, которые хочется слушать. В наших поездках есть место завораживающим видам, коротким встречам с морем и чашке кофе в красивых местах. Мы знаем, как показать остров живым, настоящим, удивляющим. Без суеты, без толпы — только камерные маршруты, которые останутся с вами навсегда.

Входит в следующие категории Сахалина

Похожие экскурсии из Сахалина

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком
Пешая
2 часа
6 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком
История, культура и знаковые места города - без скучных монологов
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00, в воскресенье в 11:00
21 дек в 11:00
23 дек в 10:00
1600 ₽ за человека
Лучший день в Южно-Сахалинске
На машине
2 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Южно-Сахалинске
Увидеть город пешком, на автомобиле и даже с высоты птичьего полёта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
По Южному кольцу Сахалина: Охотское и Японское моря, бухта Тихая и руины японских храмов
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Южному кольцу Сахалина: Охотское и Японское моря, бухта Тихая и руины японских храмов
Побывать на двух побережьях, прогуляться по популярной бухте и узнать историю этих мест
Начало: В городе Южно-Сахалинск
22 дек в 07:00
23 дек в 07:00
56 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Сахалине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Сахалине