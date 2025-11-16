Вы знали, что свежая корюшка пахнет огурцами? Поехали с нами на подлёдную рыбалку — убедитесь! Мы отправимся в популярные места для зимней ловли на Сахалине: к озеру Изменчивому, Буссе, Тунайча или реке Найбе. Предоставим вам комфортные условия: тёплые палатки, крепкие снасти, бодрящий чай и горячий обед из улова. И конечно, отличную компанию гида-инструктора.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Куда едем, кого ловим

Место рыбалки выбираем по прогнозу наилучшего клёва — каждый раз рыба клюет в разных местах:

на малоротую корюшку охотимся на озёре Буссе или Изменчивом, реке Найба. Часто в этих водоёмах попадаются камбала и навага

на селёдку — на озере Тунайча

на зубатую корюшку — в районе села Охотское или Стародубское. Здесь же ловится навага, бельдюга (морской налим).

Дорога до места лова занимает от 40 минут до 1,5 часов.

Как рыбачим

Вам будет комфортно на любом водоёме: мы предоставим специальные шатры и палатки для зимней рыбалки, необходимые снасти и наживку.

Наш профессиональный гид-инструктор с удовольствием расскажет об особенностях места ловли и рыбе, которая водится в данном водоёме. Новичков научит правильно её ловить, с опытными рыбаками поделится полезными секретами.

Рыбалка займёт от 2 до 4 часов: зависит от клёва, погоды и желания участников. Ещё час уходит на обед.

Организационные детали