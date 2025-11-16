Вы знали, что свежая корюшка пахнет огурцами? Поехали с нами на подлёдную рыбалку — убедитесь! Мы отправимся в популярные места для зимней ловли на Сахалине: к озеру Изменчивому, Буссе, Тунайча или реке Найбе.
Предоставим вам комфортные условия: тёплые палатки, крепкие снасти, бодрящий чай и горячий обед из улова. И конечно, отличную компанию гида-инструктора.
Описание водной прогулки
Куда едем, кого ловим
Место рыбалки выбираем по прогнозу наилучшего клёва — каждый раз рыба клюет в разных местах:
- на малоротую корюшку охотимся на озёре Буссе или Изменчивом, реке Найба. Часто в этих водоёмах попадаются камбала и навага
- на селёдку — на озере Тунайча
- на зубатую корюшку — в районе села Охотское или Стародубское. Здесь же ловится навага, бельдюга (морской налим).
Дорога до места лова занимает от 40 минут до 1,5 часов.
Как рыбачим
Вам будет комфортно на любом водоёме: мы предоставим специальные шатры и палатки для зимней рыбалки, необходимые снасти и наживку.
Наш профессиональный гид-инструктор с удовольствием расскажет об особенностях места ловли и рыбе, которая водится в данном водоёме. Новичков научит правильно её ловить, с опытными рыбаками поделится полезными секретами.
Рыбалка займёт от 2 до 4 часов: зависит от клёва, погоды и желания участников. Ещё час уходит на обед.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica, Toyota Land Cruiser или аналогичном, сопровождение гида, снасти для ловли и наживка, обед из улова, тёплый шатер, туалет
- Берём с собой детей от 6 лет
- Вас будет сопровождать гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кира — Организатор на Сахалине
Провела экскурсии для 163 туристов
Мы являемся туроператором по Сахалину и Курильским островам. Наши опытные гиды расскажут историю края и сделают вашу поездку ещё насыщенней! С нами вам не придётся ни о чём беспокоиться. МыЗадать вопрос
Входит в следующие категории Сахалина
