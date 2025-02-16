На самом большом острове России гармонично переплетаются культуры Запада и Востока. Как это получилось? Отправимся за ответами в Корсаков — город, родившийся из первых военных постов на Сахалине. Поговорим о становлении русско-японских отношений и отзвуках этой истории. Прогуляемся по городскому парку, скверам и морскому побережью, где до сих пор можно найти осколки японской керамики.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Живописная дорога из Южно-Сахалинска в Корсаков. Полюбуемся морскими пейзажами залива Анива и проедем через колоритные посёлки.

Корсаков. Окунёмся в историю города, который был и остаётся важным портом Дальнего Востока. Вы увидите:

Памятный знак на месте основания Муравьевского поста в 1853 году — он и дал начало городу

на месте основания Муравьевского поста в 1853 году — он и дал начало городу Сквер Семьи, любви и верности . С его смотровой полюбуемся панорамным видом на город и Анивский залив. В ясную погоду в установленные здесь бинокуляры можно рассмотреть морских млекопитающих

. С его смотровой полюбуемся панорамным видом на город и Анивский залив. В ясную погоду в установленные здесь бинокуляры можно рассмотреть морских млекопитающих Городской парк — один из самых интересных на Сахалине, где можно покормить местных старожил — белочек

— один из самых интересных на Сахалине, где можно покормить местных старожил — белочек Сквер Вакканай. Поговорим об исторических личностях, которые внесли неоценимый вклад в развитие Сахалина, и вспомним историю становления «трудной дружбы» — русско-японских отношений

Поговорим об исторических личностях, которые внесли неоценимый вклад в развитие Сахалина, и вспомним историю становления «трудной дружбы» — русско-японских отношений Памятник Разделённых семей на горе Слёз, посвящённый самой большой корейской диаспоре в России и её нелёгкой судьбе в период японской оккупации

Пригородное — прибрежное местечко, известное живописными ландшафтами. Прогуляемся по песчаному пляжу, где вы можете найти узорчатые ракушки и, возможно, осколки японской керамической посуды с необыкновенными орнаментами.

Завод СПГ. Увидим первый в России завод по производству сжиженного природного газа.

Монумент в честь высадки японского десанта и остатки синтоистского храма — уникальные памятники японского периода, которые позволяют лучше понять события прошлого.

Организационные детали