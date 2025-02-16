На самом большом острове России гармонично переплетаются культуры Запада и Востока.
Как это получилось? Отправимся за ответами в Корсаков — город, родившийся из первых военных постов на Сахалине. Поговорим о становлении русско-японских отношений и отзвуках этой истории.
Прогуляемся по городскому парку, скверам и морскому побережью, где до сих пор можно найти осколки японской керамики.
Как это получилось? Отправимся за ответами в Корсаков — город, родившийся из первых военных постов на Сахалине. Поговорим о становлении русско-японских отношений и отзвуках этой истории.
Прогуляемся по городскому парку, скверам и морскому побережью, где до сих пор можно найти осколки японской керамики.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Живописная дорога из Южно-Сахалинска в Корсаков. Полюбуемся морскими пейзажами залива Анива и проедем через колоритные посёлки.
Корсаков. Окунёмся в историю города, который был и остаётся важным портом Дальнего Востока. Вы увидите:
- Памятный знак на месте основания Муравьевского поста в 1853 году — он и дал начало городу
- Сквер Семьи, любви и верности. С его смотровой полюбуемся панорамным видом на город и Анивский залив. В ясную погоду в установленные здесь бинокуляры можно рассмотреть морских млекопитающих
- Городской парк — один из самых интересных на Сахалине, где можно покормить местных старожил — белочек
- Сквер Вакканай. Поговорим об исторических личностях, которые внесли неоценимый вклад в развитие Сахалина, и вспомним историю становления «трудной дружбы» — русско-японских отношений
- Памятник Разделённых семей на горе Слёз, посвящённый самой большой корейской диаспоре в России и её нелёгкой судьбе в период японской оккупации
Пригородное — прибрежное местечко, известное живописными ландшафтами. Прогуляемся по песчаному пляжу, где вы можете найти узорчатые ракушки и, возможно, осколки японской керамической посуды с необыкновенными орнаментами.
Завод СПГ. Увидим первый в России завод по производству сжиженного природного газа.
Монумент в честь высадки японского десанта и остатки синтоистского храма — уникальные памятники японского периода, которые позволяют лучше понять события прошлого.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda Stepwgn Spada
- От Южно-Сахалинска до Корсакова едем 40 км по удобной асфальтированной дороге
- Все здания осматриваем только снаружи
- Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 126 туристов
Привет! Меня зовут Валерия. Я опытный экскурсовод на Сахалине, лауреат конкурса «Гостеприимный Южный» в номинации «Экскурсовод-город 2021». Уже несколько лет я знакомлю гостей края с нашим удивительным островом, его историей,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нуркен
16 фев 2025
Большое спасибо гиду Валерии за увлекательную историю о. Сахалин, было интересно её слушать на протяжении всей экскурсии.
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