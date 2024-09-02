Вас ждёт настоящая экспедиция: мы исследуем Сахалин и Кунашир, Итуруп и Шикотан и посетим более 25 достопримечательностей. Вы увидите действующие
Описание тура
Организационные детали
Встреча группы в аэропорту города Южно-Сахалинск (UUS) до 13:00.
Если вы летите из Москвы, рекомендуем приобретать билеты с прибытием в 09:15 и в 12:35. Время в пути — около 8,5 часов. Вас встретят в аэропорту и отвезут в гостиницу. Заселение — с 14:00.
Если вы прилетаете в другое время или на день раньше, заранее сообщите об этом, чтобы предварительно согласовать время встречи.
Важно! Разница местного времени с московским +8 часов, поэтому, чтобы утром в первый день тура быть в Южно-Сахалинске, вылетать из Москвы нужно накануне днём. Будьте внимательны при выборе билетов, обращайте внимание на даты вылета и прилёта.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года. Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор.
Необходимое личное снаряжение:
головной убор от солнца;
спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням;
треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой;
сменная обувь;
полотенце;
солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц;
небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи;
удобная спортивная одежда для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
сменная одежда;
тёплая кофта или свитер;
ветро- и влагозащитная куртка;
купальный костюм;
средства от комаров и клещей;
х/б перчатки (для защиты от листьев курильского бамбука и для помощи себе при прохождении маршрута);
шлёпанцы;
треккинговые палки (по желанию);
аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены;
налобный фонарик — рекомендуем при посещении бухты Касатка, осмотра гротов и японского лагеря на Итурупе.
Особенности путешествия:
маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна. Также в зависимости от расписания внутренних авиарейсов программа на Итурупе может быть скорректирована, при этом набор экскурсий остаётся такой же. Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае путешественники остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.
Проживание. В Южно-Сахалинске в гостинице 4*. В Курильске в гостинице с частичными удобствами. В Южно-Курильске и на Шикотане также в гостинице. Размещение во всех гостиницах 2-местное.
Если вы путешествуете один/одна, вам необходимо будет оплатить одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, но это не всегда бывает возможно.
При размещении в каютах на теплоходе мы можем поселить вас с другими пассажирами теплохода вне зависимости от пола.
Переезд в Южно-Курильск и в Малокурильское проходит на теплоходе «Павел Леонов», «Игорь Фархутдинов» или «Адмирал Невельской». Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно.
Питание. Включено 3-разовое питание. Исключения: в 1-й день только ужин, в 3-й, 8-й и 12-й дни — завтрак и ужин, в 13-й день — обед и ужин, с 16-го по 18-й дни — только завтрак.
Уровень сложности. Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. В связи с наличием в туре достаточно продолжительных переходов по пересечённой местности с осторожностью допускается участие людей старше 65 лет. Переезды на островах — на джипах либо микроавтобусах в зависимости от маршрута.
Дети. На маршрут допускаются дети с 7 лет в сопровождении родителей.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство с Южно-Сахалинском, приветственный ужин
Встречаемся в аэропорту Южно-Сахалинска и едем в гостиницу (заселение после 14:00). Во второй половине дня вас ждёт экскурсия по основным достопримечательностям города. Вечером — приветственный ужин в ресторане и свободное время.
Янтарный пляж, посёлок Взморье, бухта Тихая
Сегодня отправимся на восточную часть побережья Охотского моря. Прогуляемся по берегу и попробуем отыскать кусочки янтаря. Затем доедем до посёлка Взморье, где посмотрим на японские ворота Тории, построенные при синтоистских храмах.
После доберёмся до бухты Тихая. Вода здесь настолько прозрачная, что можно увидеть плавающих среди водорослей рыбок. Полюбуемся высокими скалами с пещерами и ущельями, окружающими бухту, послушаем шум моря и крики чаек. Мы расскажем вам о Сахалине и острове Заметном. Здесь же, на берегу, устроим обед-привал, и вы отведаете морские деликатесы. Вечером вернёмся в Южно-Сахалинск.
Перелёт на Кунашир, прогулка у океана
Сегодня после завтрака едем в аэропорт и летим на остров Кунашир. Уже из иллюминаторов сможем полюбоваться величественным вулканом Тятя.
По прилёте разместимся в гостинице и отправимся к Тихому океану, чтобы погулять и насладиться видами. Вечером поужинаем в кафе и отдохнём.
Треккинг к фумарольному полю вулкана Менделеева
Позавтракав, доедем до начала пешеходной тропы — вас ждёт прогулка через высокие бамбуковые заросли. Примерно через 3 км похода увидим фумарольное поле действующего вулкана Менделеева — завораживающее место! Из отверстий в застывшей лаве выходит вулканический газ, а из-за серы в его составе на поверхности образуются красивые ажурные узоры. Желающие смогут искупаться в естественных термальных источниках (за доплату).
Всего за день пройдём 6 км.
Вулкан Головнина и озёра Кипящее и Горячее
Утром проедем часть пути на машине, а затем пойдём пешком до кальдеры вулкана Головнина. Диаметр кальдеры более 4 километров, а на её дне находятся два озера — Кипящее и Горячее. Посмотрим на кипящие ключи и клубы пара, которые пускают сольфатары, и насладимся инопланетными пейзажами.
Всего за день пройдём 14 км.
Побережье Охотского моря и мыс Столбчатый
В этот день на джипах отправимся к побережью. По прибытии прогуляемся до мыса Столбчатый — символа Курильских островов. Много миллионов лет назад после извержения вулкана Менделеева лава образовала здесь базальтовые столбы высотой до 50 метров. Так и родилось название мыса.
Пройдёмся по мысу, пофотографируем и пообедаем у Охотского моря. Вечером — вернёмся в гостиницу и отдохнём.
Всего за день пройдём 6 км.
Поселение Головнино
Сегодня посетим самую южную часть острова — поселение Головнино, где установлен памятный знак в честь основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году. При ясной погоде сможем увидеть Головнинский клиф — стену с водопадами, впечатляющую рельефом и размером.
Пообедаем в живописном месте на берегу Тихого океана, затем вернёмся в гостиницу.
Отправление на Шикотан
Позавтракав, едем в порт, откуда в 12:00 наш теплоход отправится на Шикотан. Вы сможете отдохнуть на корабле, наслаждаясь морскими пейзажами, вдыхая солёный воздух и наблюдая за птицами и стайками дельфинов.
Около 17:00 прибудем в порт Шикотана. Затем — трансфер в отель и ужин.
Мысы Край Света и Краб, бухта Безымянная
Утром на джипах отправимся на Край Света — так называется мыс на востоке Шикотана. Здесь и правда кажется, что находишься на краю земли — впереди лишь бескрайний океан, а сам мыс обрывается вниз отвесной 50-метровой стеной.
Затем доедем до мыса Краб, где расположен действующий маяк Шпанберга. Пообедаем неподалёку от маяка и посетим бухту Безымянную, прогуляемся по побережью и полюбуемся видами. Многие считают бухту самым красивым местом острова. Кстати, здесь в 1972 году снимали фильм про Робинзона Крузо.
Бухта Дельфин
В этот день отправимся в живописную бухту Дельфин, где вы совершите прогулку на морских каяках. Вода в бухте спокойная, поэтому место прекрасно подходит для катания на лодках. Вы полюбуетесь отвесными скалами и песчаными берегами, а после вас будет ждать вкусный обед на побережье. Затем — возвращение в гостиницу.
Бухты Дмитрова и Снежкова
Продолжим исследовать бухты Шикотана — отправимся на полуостров Димитрова, где посетим бухты Дмитрова и Снежкова. Пообедаем там же, на природе, затем вернёмся в гостиницу.
Гора Шикотан, бухта Аэродромная, начало пути на Итуруп
Сегодня наш заключительный день на Шикотане, который мы посвятим прогулке к одноимённой горе. Вы подниметесь на её вершину (412 метров) и полюбуетесь островом с высоты. При ясной погоде можно увидеть на горизонте соседние Кунашир и Итуруп. Посмотрим и на необычную расщелину, которая появилась после землетрясения.
После обеда побываем на смотровой площадке в бухте Аэродромная и погуляем по мысу Хромова. Вечером разместимся на теплоходе, который отправится на Итуруп.
Прибытие на Итуруп, экскурсия к вулкану Баранского
Около 09:00 прибудем на крупнейший курильский остров. Оставив вещи в гостинице, отправимся на экскурсию к подножию действующего вулкана Баранского. Прогуляемся по зарослям бамбука, посмотрим на озеро Голубое око, Океанскую геотермальную станцию, геотермальные и грязевые выходы.
Вечером желающие могут посетить природные термальные ванны, температура воды в которых — 42 градуса.
Водная прогулка у полуострова Чирип, Белые скалы
В этот день снова устроим морскую прогулку — прокатимся на лодках у полуострова Чирип. Посмотрим на лавовые берега, птичьи базары и лежбища сивучей. Увидим и главную достопримечательность этих мест — Белые скалы — причудливые хребты пепельного цвета, растянувшиеся на 28 км вдоль береговой линии.
Затем вас будет ждать горячий обед на побережье. После желающие смогут посетить термальный комплекс «Жаркие воды» (за доплату). Вечером — ужин, возвращение в гостиницу.
На джипах по бухте Касатка
Утром снова прокатимся на джипах. Проедем вдоль побережья Тихого океана и посетим бухту Касатка, в которой в 1941 году базировались японские авианосцы для удара по морской базе Пёрл-Харбор. Вы заглянете в тоннели, прорытые японцами прямо в пещерах. Побываете на Зеркальном пляже и увидите буксир «Корунд», который выбросило на мель в 2015 году во время шторма.
Пообедаем на берегу и вернёмся в гостиницу.
Прогулка по плато Янкито, перелёт на Сахалин
После завтрака побываем на плато Янкито, где вулканическая лава застыла в причудливых формах — пейзаж совершенно инопланетный! После вас ждёт перелёт на Сахалин и размещение в гостинице по приезде.
Свободный день
Сегодняшний день вы можете провести по своему усмотрению — мы не запланировали на него никакой программы на случай несвоевременного прилёта. Можно прогуляться по городу, посетить музей, пообедать в ресторане и заглянуть на рыбный рынок.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|299 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
- Все трансферы по программе
- Проживание в гостиницах с 2-местным размещением
- Питание по программе
- Экскурсионное обслуживание на Сахалине
- Работа сопровождающих на Курильских островах (Итуруп, Шикотан и Кунашир)
- Посещение термальных источников вулкана Баранского и «Жаркие воды»
- Аренда лодок, каяков и снаряжения
- Оформление пограничного пропуска на Курильские острова и заповедник
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Внутренние перелёты и билеты на теплоход (билеты приобретаются организатором!):
- Авиаперелёт Южно-Сахалинск - Южно-Курильск/Курильск - Южно-Сахалинск: 15 000 руб
- Билет на теплоход Южно-Курильск - п. Малокурильское, 4-местная каюта: 2500 руб
- Билет на теплоход п. Малокурильское - Курильск, 4-местная каюта: 2500 руб
- Питание вне программы
- Личные расходы (страховка, одноместное размещение, раннее заселение в гостиницу, сувениры и т. д.)