Подниметесь на останец Лягушка и насладитесь отдыхом в термальных источниках, а ещё полюбуетесь Белыми и Чёрными скалами. Желающие смогут подняться на вулкан Баранского в сопровождении опытных проводников.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
По погодным условиям, при изменении расписания паромов и с учетом возможностей группы последовательность прохождения маршрута может быть изменена или заменены отдельные локации на равнозначные им при сохранении общей насыщенности маршрута.
Питание. В стоимость входят только обеды с 4-го по 6-й, в 8-й и 9-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на пароме и комфортабельных внедорожниках.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Уровень сложности. Не требует особой физической подготовки, но предполагает умеренную физическую нагрузку. Мы перемещаемся между островами на паромах, на Итурупе нас будет ждать команда с хорошими внедорожниками, подготовленными для поездок по пересеченной местности. Переезды между локациями небольшие, с частыми остановками для осмотра достопримечательностей.
Необходимые документы. Вам потребуется пограничный пропуск на Курильские острова, оформление которого займёт около 3-х недель.
Мы можем подобрать для вас любые даты по запросу в период с 1 мая по 1 ноября 2025 года.
Программа тура по дням
Привет, Сахалин
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. У вас будет время на отдых после дороги, а затем мы отправимся на обзорную экскурсию по городу. Вы погрузитесь в его историю, посетите Краеведческий музей, собор Рождества Христова, площади Победы и Ленина, а также увидите малоизвестные интересные локации, скрытые от глаз путешественников.
Вечером соберёмся на приветственный ужин.
Останец Лягушка и отправление на Итуруп
Начнём день с посещения одной из загадочных достопримечательностей острова — останца Лягушки. Лягушка — настоящее место силы. Вы увидите сад камней, а на вершине скалы загадаете заветные желания. Речка Комиссаровка, протекающая у подножия останца, славится своими лечебными свойствами. Согласно преданиям, перед подъёмом нужно совершить обязательный ритуал омовения в её водах.
После обеда погрузимся на паром и направимся на Итуруп. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, косаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.
Лавовое плато Янкито
Утром отправимся осматривать лавовое плато Янкито, которое расположилось на склоне действующего вулкана Богдан Хмельницкий. После извержения застывшие потоки лавы образовали причудливые нагромождения. На машинах мы домчим до Курильска, насладимся закатными пейзажами и видами на Охотское море.
На джипах к Белым скалам
Грузимся в джипы и отправляемся любоваться Белыми скалами — одной из самых известных достопримечательностей Итурупа. Они представляют собой уникальный геологический объект, состоящий из белоснежных скал и утёсов, образованных из вулканических пород. Вершины украшают зелёные шапки.
По пути к локации сделаем остановку у Чёрных скал, которые имеют форму шестигранников. Также в этот день посетим бухту Парусную и осмотрим два водопада — Девичьи слёзы и Девичьи косы. Увидим кладбище советской военной техники и просто отдохнём на берегу моря.
Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово.
Вулкан Баранского
Весь день посвятим исследованию локаций близ вулкана Баранского. По дороге к достопримечательности остановимся на Горячеводском перевале и полюбуемся окрестностями.
Добравшись до пункта назначения, увидим геотермальную электростанцию и бирюзовые озёра, которые называют Голубые глазки. Из них выходит река Кипящая, её вода остывает только через несколько километров. Также мы осмотрим гейзеры и фумаролы, при желании окунёмся в купальни. В одном из горячих ручьёв сварим яйца, продегустируем их с красной икрой и шампанским.
Желающие смогут осуществить подъём на вулкан (требует физической подготовки), чтобы насладиться видами на Итуруп.
Путешествие к заливу Касатка
Выезжаем к побережью Тихого океана, на другой берег острова. Сегодня посетим залив Касатка. Он является частью Курильской гряды и имеет важное стратегическое значение. Залив получил своё название из-за формы, напоминающей клюв касатки. Его длина составляет около 50 километров, а ширина — от 1 до 3 километров. Отсюда в 1941 году японский флот направился атаковать Пёрл-Харбор.
Увидим скалу Чёртовку, до которой доберёмся по чёрному вулканическому песку на машине. Местный пляж получил название Зеркального, так как во время отлива в глади воды отражается небо. Далее — свободное время.
Вечером заглянем в термальный комплекс «Ванночки» в Курильске.
Отъезд на Сахалин
Во второй половине дня выдвигаемся на Сахалин. По пути будем любоваться морскими просторами и природными достопримечательностями.
Озеро Буссе и ловля устриц
Утром выезжаем на озеро Буссе, которое расположилось на берегу Анивского залива. Оно соединено с морем узким каналом, поэтому вода в озере солёная. Здесь обитают гребешки, морские ежи, крабы. Далее мы посетим устричный островок, где вы при желании сможете попробовать свои силы в ловле устриц. Улов приготовит шеф-повар, а после мы насладимся этим деликатесом.
Маяк Анива - визитная карточка Сахалина
Сегодня отправляемся к знаменитому маяку Анива. Доедем до посёлка Новиково и погрузимся на катера, которые домчат нас до края Тонино-Анивского полуострова. Осмотрим достопримечательность снаружи, а затем зайдём внутрь и поднимемся наверх. При хорошей погоде остановимся у мыса Мраморного, чтобы полюбоваться видами на мыс Белый камень. Пообедаем морепродуктами.
Окончание тура
Отвезём вас в аэропорт, но успеем заглянуть в несколько мест, чтобы вы закупились сувенирами.
До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|177 840 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды с 4-го по 6-й, в 8-й и 9-й дни
- Трансфер из/до аэропорта, от/до морского порта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов, водителей
- Экскурсии
- Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление занимает около 3-х недель)
- Фотографии из путешествия
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром до Курильска и обратно - около 10 000 ₽
- Дополнительные экскурсии
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
- Обратите внимание: стоимость тура на заезд 17.08.2025 составит 177 660 ₽