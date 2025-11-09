Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

По погодным условиям, при изменении расписания паромов и с учетом возможностей группы последовательность прохождения маршрута может быть изменена или заменены отдельные локации на равнозначные им при сохранении общей насыщенности маршрута.

Питание. В стоимость входят только обеды с 4-го по 6-й, в 8-й и 9-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на пароме и комфортабельных внедорожниках.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Не требует особой физической подготовки, но предполагает умеренную физическую нагрузку. Мы перемещаемся между островами на паромах, на Итурупе нас будет ждать команда с хорошими внедорожниками, подготовленными для поездок по пересеченной местности. Переезды между локациями небольшие, с частыми остановками для осмотра достопримечательностей.

Необходимые документы. Вам потребуется пограничный пропуск на Курильские острова, оформление которого займёт около 3-х недель.

Мы можем подобрать для вас любые даты по запросу в период с 1 мая по 1 ноября 2025 года.