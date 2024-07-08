Во время путешествия мы будем бороздить просторы Охотского моря, мчаться на джипах по непроходимым маршрутам и, затаив дыхание, изучать местные природные достопримечательности.
Увидим необычный ландшафт
Описание тура
Организационные детали
Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
Проживание. Двух- и трёхместное размещение в гостевом доме недалеко от Охотского моря. За доплату возможно одноместное размещение или проживание в гостиницах острова.
Питание. В стоимость входят только обеды в 3-й, 4-й и 5-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Необходимые документы. Вам потребуется пограничный пропуск на курильские, оформление которого займёт около 2-х недель.
Программа тура по дням
Круиз до Итурупа
Добро пожаловать на Сахалин! Встретим вас в аэропорту или заберём от гостиницы и поедем в Корсаковский порт. Погрузимся на паром и отправимся на Итуруп*. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, касаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.
*При желании вы сможете провести день на Сахалине. Мы организуем для вас экскурсионную программу, а утром следующего дня доберётесь на самолёте до Итурупа.
Плато Янкито
Добравшись до порта, поедем заселяться в гостиницу. После этого отправимся осматривать лавовое плато Янкито, которое расположилось на склоне действующего вулкана Богдан Хмельницкий. После извержения застывшие потоки лавы образовали причудливые нагромождения. На машинах мы домчим до Курильска, насладимся закатными пейзажами и видами на Охотское море.
Джип-тур к Белым скалам: водопады и отдых на берегу моря
Сегодня грузимся в джипы и отправляемся любоваться Белыми скалами — одной из самых известных достопримечательностей Итурупа. Они представляют собой уникальный геологический объект, состоящий из белых скал и утёсов, образованных из вулканических пород. Вершины украшают зелёные шапки.
На пути к локации сделаем остановку у Черных скал, которые имею форму шестигранников. Также в этот день посетим бухту Парусную и осмотрим два водопада — Девичьи слёзы и Девичьи косы. Увидим кладбище советской военной техники и просто отдохнём на берегу моря.
Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово.
Окрестности вулкана Баранского: гейзеры, фумаролы и купальни
Весь день посвятим исследованию локаций близ вулкана Баранского. По дороге с достопримечательности остановимся на Горячеводском перевале и полюбуемся окрестностями.
Добравшись до пунка назначения, увидим геотермальную электростанцию и бирюзовые озёра, которые называют «Голубые глазки». Из них выходит река Кипящая, её вода остывает только через несколько километров. Также мы осмотрим гейзеры и фумаролы, при желании окунёмся в купальни. В одном из горячих ручьёв сварим яйца, продегустируем их с красной икрой и шампанским.
Желающие смогут осуществить подъём на вулкан (требует физической подготовки), чтобы насладиться видами на Итуруп.
У побережья Тихого океана: залив Касатка
Утром мы выезжаем к побережью Тихого океана, на другой берег острова. Сегодня посетим залив Касатка. Он является частью Курильской гряды и имеет важное стратегическое значение. Залив получил своё название из-за формы, напоминающей клюв касатки. Его длина составляет около 50 км, а ширина — от 1 до 3 км. Отсюда в 1941 году японский флот направился атаковать Перл-Харбор.
Увидим скалу Чертовку, до которой доберёмся по чёрному вулканическому песку на машине. Местный пляж получил название Зеркального, так как во время отлива в глади воды отражается небо. Далее — свободное время.
Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово или «Ванночки» в Курильске.
Свободный день / поездка в Курильск
Наступил свободный от экскурсий по окрестностям день. Утром советуем пройтись до моря и встретиться рассвет, а также посетить Плачущие скалы, которые украшают множество мелких водопадов. Далее желающие смогут познакомиться с Курильском — одним из самых малонаселённых городов. Недалеко от него расположена локация, где с безопасного расстояния возможно понаблюдать за медведями.
Во второй половине дня выдвигаемся на Сахалин. При желании — на самолёте. По пути будем любоваться морскими просторами и природными достопримечательностями.
Окончание тура
Утром встретим невероятный рассвет, а ближе к обеду перед нами предстанет во всей красе маяк Анива. По прибытии в Корсаковский порт мы развезём вас по гостиницам или доставим в аэропорт. Желающие могут задержаться на острове, чтобы увидеть больше интересных локаций.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|96 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
- Пограничный пропуск на Курильские острова
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром до курильска и обратно - около 10 000 руб
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд