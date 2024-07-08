Остров чудес: путешествие по достопримечательностям Итурупа и окрестностей

Погулять по плато Янкито, посетить залив Касатка и заглянуть в Курильск
Приглашаем погрузиться в завораживающую красоту острова Итуруп.

Во время путешествия мы будем бороздить просторы Охотского моря, мчаться на джипах по непроходимым маршрутам и, затаив дыхание, изучать местные природные достопримечательности.

Увидим необычный ландшафт
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плато Янкито, полюбуемся Белыми и Чёрными скалами, осмотрим вулкан Баранского и отдохнём на Зеркальном пляже.

В круизах у вас будет возможность увидеть дельфинов, китов и касаток, а также желающие смогут посетить термальные комплексы.

Остров чудес: путешествие по достопримечательностям Итурупа и окрестностей
Остров чудес: путешествие по достопримечательностям Итурупа и окрестностей
Остров чудес: путешествие по достопримечательностям Итурупа и окрестностей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двух- и трёхместное размещение в гостевом доме недалеко от Охотского моря. За доплату возможно одноместное размещение или проживание в гостиницах острова.

Питание. В стоимость входят только обеды в 3-й, 4-й и 5-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Необходимые документы. Вам потребуется пограничный пропуск на курильские, оформление которого займёт около 2-х недель.

Программа тура по дням

1 день

Круиз до Итурупа

Добро пожаловать на Сахалин! Встретим вас в аэропорту или заберём от гостиницы и поедем в Корсаковский порт. Погрузимся на паром и отправимся на Итуруп*. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, касаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.

*При желании вы сможете провести день на Сахалине. Мы организуем для вас экскурсионную программу, а утром следующего дня доберётесь на самолёте до Итурупа.

Круиз до ИтурупаКруиз до ИтурупаКруиз до ИтурупаКруиз до ИтурупаКруиз до ИтурупаКруиз до ИтурупаКруиз до ИтурупаКруиз до ИтурупаКруиз до Итурупа
2 день

Плато Янкито

Добравшись до порта, поедем заселяться в гостиницу. После этого отправимся осматривать лавовое плато Янкито, которое расположилось на склоне действующего вулкана Богдан Хмельницкий. После извержения застывшие потоки лавы образовали причудливые нагромождения. На машинах мы домчим до Курильска, насладимся закатными пейзажами и видами на Охотское море.

Плато ЯнкитоПлато ЯнкитоПлато ЯнкитоПлато Янкито
3 день

Джип-тур к Белым скалам: водопады и отдых на берегу моря

Сегодня грузимся в джипы и отправляемся любоваться Белыми скалами — одной из самых известных достопримечательностей Итурупа. Они представляют собой уникальный геологический объект, состоящий из белых скал и утёсов, образованных из вулканических пород. Вершины украшают зелёные шапки.

На пути к локации сделаем остановку у Черных скал, которые имею форму шестигранников. Также в этот день посетим бухту Парусную и осмотрим два водопада — Девичьи слёзы и Девичьи косы. Увидим кладбище советской военной техники и просто отдохнём на берегу моря.

Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово.

Джип-тур к Белым скалам: водопады и отдых на берегу моряДжип-тур к Белым скалам: водопады и отдых на берегу моряДжип-тур к Белым скалам: водопады и отдых на берегу моряДжип-тур к Белым скалам: водопады и отдых на берегу моряДжип-тур к Белым скалам: водопады и отдых на берегу моря
4 день

Окрестности вулкана Баранского: гейзеры, фумаролы и купальни

Весь день посвятим исследованию локаций близ вулкана Баранского. По дороге с достопримечательности остановимся на Горячеводском перевале и полюбуемся окрестностями.

Добравшись до пунка назначения, увидим геотермальную электростанцию и бирюзовые озёра, которые называют «Голубые глазки». Из них выходит река Кипящая, её вода остывает только через несколько километров. Также мы осмотрим гейзеры и фумаролы, при желании окунёмся в купальни. В одном из горячих ручьёв сварим яйца, продегустируем их с красной икрой и шампанским.

Желающие смогут осуществить подъём на вулкан (требует физической подготовки), чтобы насладиться видами на Итуруп.

Окрестности вулкана Баранского: гейзеры, фумаролы и купальниОкрестности вулкана Баранского: гейзеры, фумаролы и купальниОкрестности вулкана Баранского: гейзеры, фумаролы и купальниОкрестности вулкана Баранского: гейзеры, фумаролы и купальниОкрестности вулкана Баранского: гейзеры, фумаролы и купальниОкрестности вулкана Баранского: гейзеры, фумаролы и купальниОкрестности вулкана Баранского: гейзеры, фумаролы и купальни
5 день

У побережья Тихого океана: залив Касатка

Утром мы выезжаем к побережью Тихого океана, на другой берег острова. Сегодня посетим залив Касатка. Он является частью Курильской гряды и имеет важное стратегическое значение. Залив получил своё название из-за формы, напоминающей клюв касатки. Его длина составляет около 50 км, а ширина — от 1 до 3 км. Отсюда в 1941 году японский флот направился атаковать Перл-Харбор.

Увидим скалу Чертовку, до которой доберёмся по чёрному вулканическому песку на машине. Местный пляж получил название Зеркального, так как во время отлива в глади воды отражается небо. Далее — свободное время.

Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово или «Ванночки» в Курильске.

У побережья Тихого океана: залив КасаткаУ побережья Тихого океана: залив КасаткаУ побережья Тихого океана: залив КасаткаУ побережья Тихого океана: залив КасаткаУ побережья Тихого океана: залив Касатка
6 день

Свободный день / поездка в Курильск

Наступил свободный от экскурсий по окрестностям день. Утром советуем пройтись до моря и встретиться рассвет, а также посетить Плачущие скалы, которые украшают множество мелких водопадов. Далее желающие смогут познакомиться с Курильском — одним из самых малонаселённых городов. Недалеко от него расположена локация, где с безопасного расстояния возможно понаблюдать за медведями.

Во второй половине дня выдвигаемся на Сахалин. При желании — на самолёте. По пути будем любоваться морскими просторами и природными достопримечательностями.

Свободный день / поездка в КурильскСвободный день / поездка в КурильскСвободный день / поездка в КурильскСвободный день / поездка в КурильскСвободный день / поездка в Курильск
7 день

Окончание тура

Утром встретим невероятный рассвет, а ближе к обеду перед нами предстанет во всей красе маяк Анива. По прибытии в Корсаковский порт мы развезём вас по гостиницам или доставим в аэропорт. Желающие могут задержаться на острове, чтобы увидеть больше интересных локаций.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет96 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
  • Пограничный пропуск на Курильские острова
Что не входит в цену
  • Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение
  • Проживание на Сахалине
  • Билеты на паром до курильска и обратно - около 10 000 руб
  • Медицинская страховка
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Южно-Сахалинске или Корсакове / Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Ваше место проживания в Южно-Сахалинске или Корсакове / Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени возвращения в порт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыМаяк АниваПопулярные местаМыс великанОзеро БуссеПрирода и пейзажи

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