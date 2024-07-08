Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.

Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двух- и трёхместное размещение в гостевом доме недалеко от Охотского моря. За доплату возможно одноместное размещение или проживание в гостиницах острова.

Питание. В стоимость входят только обеды в 3-й, 4-й и 5-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Необходимые документы. Вам потребуется пограничный пропуск на курильские, оформление которого займёт около 2-х недель.