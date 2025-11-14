Вас ждут фумарольные поля вулкана Менделеева, кальдера вулкана Головнина с озёрами Горячее
Описание тура
Организационные детали
После бронирования высылается подробная памятка по подготовке.
Для поездки на Курильские острова требуется оформление пропуска (мы оформим при наличии ваших паспортных данных заранее).
Важно прибыть рекомендованным рейсом — время отправления парома и трансферы под него подстроены.
Программа тура по дням
Морской переход на Кунашир через маяк Анива
Наше путешествие начинается с отправления парома из главного морского порта Сахалина — Корсакова. Нас ждёт морской круиз до острова Кунашир. По пути есть высокий шанс увидеть дельфинов, косаток и даже китов. Мы пройдём мимо маяка Анива — один из символов юга Сахалина, который особенно живописно подсвечивается в лучах заходящего солнца. Выйдя в воды Охотского моря, встретим закат вдали от береговой линии.
Паром станет отличной возможностью отдохнуть и выспаться перед насыщенными днями на новом острове. При хорошей погоде качка практически не ощущается. Мы заранее подскажем, как минимизировать укачивание и сделать путешествие максимально комфортным.
По желанию, этот день можно провести на Сахалине — мы организуем индивидуальную экскурсионную программу. Вылет на Кунашир в этом случае — на следующий день.
Фумарольные поля вулкана Менделеева
Рано утром паром прибывает в порт Южно-Курильска. После размещения в гостинице мы отправимся к вулкану Менделеева — действующему вулкану высотой 880 метров, названному в честь великого русского химика. Здесь, на склоне, находятся самые крупные фумаролы Курильской гряды, а также термальные источники. Сольфатарные поля, возраст которых оценивается в 2 000 лет, усеяны вулканическими бомбами — следами прежних извержений.
Подъехав к началу тропы, мы начнём пеший маршрут протяжённостью около 3 км в один конец. Тропа идёт сквозь густые заросли бамбучника по остаткам японской дороги, по которой вывозили серу. По пути встретим руины старого японского серного завода. Финальной точкой станет ярко-жёлтое фумарольное поле, где можно будет понаблюдать за геотермальной активностью.
Желающие смогут искупаться в горячем вулканическом ручье, а затем нас ждёт обед из свежих морепродуктов. Особенность этого дня — варка яиц в кипящем ручье с последующей дегустацией с красной икрой.
Для тех, кто в хорошей физической форме, возможен подъём на вершину вулкана по узкой тропе через заросли кедрового стланика. На сложных участках установлены страховочные верёвки. С вершины открываются панорамы всего острова Кунашир, а также островов Хоккайдо и Шикотан.
Вечером по желанию — посещение спа-комплекса или тёплого ручья Кислый.
Мыс Столбчатый и Медвежий пляж
Утром мы отправимся к главной природной достопримечательности Кунашира — мысу Столбчатый. Этот заповедный участок Курильского заповедника представляет собой нагромождение базальтовых колонн — 5- и 6-гранных, застывших в результате древнего извержения вулкана Менделеева. В некоторых местах скалы напоминают органные трубы, в других — булыжную мостовую или панцирь черепахи.
До пляжа у подножия скал мы доберёмся на автомобиле, а затем совершим пешую прогулку вдоль берега — около 40 минут. В зависимости от прилива часть маршрута может проходить по воде, поэтому рекомендуем взять шлёпанцы и купальник — вода в это время года достаточно тёплая.
После экскурсии нас ждёт обед с местными морепродуктами, а затем поездка к Лагунному озеру. Мы также прогуляемся по Медвежьему пляжу и поднимемся на гору Собака, с которой открываются живописные виды на бухту Первухина.
Джип-тур в кальдеру вулкана Головнина
Сегодня мы пересечём южную часть острова на джипах, отправившись в кальдеру вулкана Головнина. Дорога проходит по лесам и возвышенностям с панорамными видами на Тихий океан. Внутри кальдеры расположены два минеральных озера — Горячее и Кипящее. Берега последнего испещрены фумаролами и грязевыми гейзерами. Озеро Горячее — самое глубокое на Кунашире (более 60 м).
Мы погуляем по живописной территории кальдеры, поднимемся на внутренний конус вулкана и остановимся на смотровых площадках, откуда при ясной погоде можно разглядеть японский остров Хоккайдо.
После возвращения нас ждёт обед на берегу Тихого океана. Здесь будет возможность искупаться, позагорать, понаблюдать за морскими птицами и пройти к скалам, где гнездятся белохвостые орланы — самые крупные хищные птицы Курильских островов.
Головнинский клиф
В этот день мы совершим поездку к редкой для туристических маршрутов локации — Головнинскому клифу. Это протяжённая прибрежная скальная стена длиной почти 20 км, местами достигающая высоты 100 м. Из её тела выбиваются многочисленные водопады. Увидим не один, а все ключевые водопады этой локации — экскурсия охватывает весь клиф.
Поездка проводится исключительно в период отлива, поэтому маршрут рассчитан с учётом приливного графика — выезд будет согласован для максимального времени пребывания в локации.
Вечером — посадка на паром и начало обратного морского перехода на Сахалин.
Возвращение на Сахалин
Утром встретим рассвет в открытом море, а ближе к полудню вновь увидим маяк Анива — теперь уже при дневном освещении. Как и на пути туда, не упустите шанс понаблюдать за дельфинами и косатками, которые часто сопровождают паромы в Охотском море.
По прибытии в порт Корсаков можно продолжить отдых на Сахалине или выбрать одну из наших дополнительных программ по другим островам Курильской гряды.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|111 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды со 2-го по 5-й дни
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов, водителей
- Экскурсии
- Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление займёт около 2 недель)
- Фотографии из путешествия
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром или самолёт до Южно-Курильска
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
- Посещение термальных источников - от 300 до 2000 ₽
- Обратите внимание: стоимость тура зависит от дат проведения:
- 23.08.2025 - 28.08.2025 - 119 600 ₽