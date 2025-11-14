Мои заказы

На Кунашир за вулканическими пейзажами: активное путешествие на внедорожнике

Увидеть фумарольные поля, подъехать к кальдере вулкана Головнина и лакомиться морепродуктами
Вы отправитесь на юг Курильской гряды, чтобы исследовать вулканические ландшафты Кунашира — одного из самых загадочных островов Дальнего Востока.

Вас ждут фумарольные поля вулкана Менделеева, кальдера вулкана Головнина с озёрами Горячее
читать дальше

и Кипящее, базальтовые колонны мыса Столбчатый и величественный Головнинский клиф, где прямо из скал падают водопады.

Вы пройдёте тропами, скрытыми в зарослях бамбучника, будете подниматься на смотровые вершины и спускаться к пляжам Охотского моря и Тихого океана.

При желании примете горячую ванну в природных источниках и увидите дикие побережья, куда добираются только внедорожники. Есть высокий шанс увидеть дельфинов, косаток и даже китов. По дороге вы сможете попробовать свежие морепродукты и отдохнуть в тёплых термальных ручьях. Маршрут насыщен, но комфортен — с возможностью выбора активности по уровню подготовки.

Описание тура

Организационные детали

После бронирования высылается подробная памятка по подготовке.

Для поездки на Курильские острова требуется оформление пропуска (мы оформим при наличии ваших паспортных данных заранее).

Важно прибыть рекомендованным рейсом — время отправления парома и трансферы под него подстроены.

Программа тура по дням

1 день

Морской переход на Кунашир через маяк Анива

Наше путешествие начинается с отправления парома из главного морского порта Сахалина — Корсакова. Нас ждёт морской круиз до острова Кунашир. По пути есть высокий шанс увидеть дельфинов, косаток и даже китов. Мы пройдём мимо маяка Анива — один из символов юга Сахалина, который особенно живописно подсвечивается в лучах заходящего солнца. Выйдя в воды Охотского моря, встретим закат вдали от береговой линии.

Паром станет отличной возможностью отдохнуть и выспаться перед насыщенными днями на новом острове. При хорошей погоде качка практически не ощущается. Мы заранее подскажем, как минимизировать укачивание и сделать путешествие максимально комфортным.

По желанию, этот день можно провести на Сахалине — мы организуем индивидуальную экскурсионную программу. Вылет на Кунашир в этом случае — на следующий день.

Морской переход на Кунашир через маяк АниваМорской переход на Кунашир через маяк АниваМорской переход на Кунашир через маяк АниваМорской переход на Кунашир через маяк Анива
2 день

Фумарольные поля вулкана Менделеева

Рано утром паром прибывает в порт Южно-Курильска. После размещения в гостинице мы отправимся к вулкану Менделеева — действующему вулкану высотой 880 метров, названному в честь великого русского химика. Здесь, на склоне, находятся самые крупные фумаролы Курильской гряды, а также термальные источники. Сольфатарные поля, возраст которых оценивается в 2 000 лет, усеяны вулканическими бомбами — следами прежних извержений.

Подъехав к началу тропы, мы начнём пеший маршрут протяжённостью около 3 км в один конец. Тропа идёт сквозь густые заросли бамбучника по остаткам японской дороги, по которой вывозили серу. По пути встретим руины старого японского серного завода. Финальной точкой станет ярко-жёлтое фумарольное поле, где можно будет понаблюдать за геотермальной активностью.

Желающие смогут искупаться в горячем вулканическом ручье, а затем нас ждёт обед из свежих морепродуктов. Особенность этого дня — варка яиц в кипящем ручье с последующей дегустацией с красной икрой.

Для тех, кто в хорошей физической форме, возможен подъём на вершину вулкана по узкой тропе через заросли кедрового стланика. На сложных участках установлены страховочные верёвки. С вершины открываются панорамы всего острова Кунашир, а также островов Хоккайдо и Шикотан.

Вечером по желанию — посещение спа-комплекса или тёплого ручья Кислый.

Фумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана Менделеева
3 день

Мыс Столбчатый и Медвежий пляж

Утром мы отправимся к главной природной достопримечательности Кунашира — мысу Столбчатый. Этот заповедный участок Курильского заповедника представляет собой нагромождение базальтовых колонн — 5- и 6-гранных, застывших в результате древнего извержения вулкана Менделеева. В некоторых местах скалы напоминают органные трубы, в других — булыжную мостовую или панцирь черепахи.

До пляжа у подножия скал мы доберёмся на автомобиле, а затем совершим пешую прогулку вдоль берега — около 40 минут. В зависимости от прилива часть маршрута может проходить по воде, поэтому рекомендуем взять шлёпанцы и купальник — вода в это время года достаточно тёплая.

После экскурсии нас ждёт обед с местными морепродуктами, а затем поездка к Лагунному озеру. Мы также прогуляемся по Медвежьему пляжу и поднимемся на гору Собака, с которой открываются живописные виды на бухту Первухина.

Мыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляжМыс Столбчатый и Медвежий пляж
4 день

Джип-тур в кальдеру вулкана Головнина

Сегодня мы пересечём южную часть острова на джипах, отправившись в кальдеру вулкана Головнина. Дорога проходит по лесам и возвышенностям с панорамными видами на Тихий океан. Внутри кальдеры расположены два минеральных озера — Горячее и Кипящее. Берега последнего испещрены фумаролами и грязевыми гейзерами. Озеро Горячее — самое глубокое на Кунашире (более 60 м).

Мы погуляем по живописной территории кальдеры, поднимемся на внутренний конус вулкана и остановимся на смотровых площадках, откуда при ясной погоде можно разглядеть японский остров Хоккайдо.

После возвращения нас ждёт обед на берегу Тихого океана. Здесь будет возможность искупаться, позагорать, понаблюдать за морскими птицами и пройти к скалам, где гнездятся белохвостые орланы — самые крупные хищные птицы Курильских островов.

Джип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана ГоловнинаДжип-тур в кальдеру вулкана Головнина
5 день

Головнинский клиф

В этот день мы совершим поездку к редкой для туристических маршрутов локации — Головнинскому клифу. Это протяжённая прибрежная скальная стена длиной почти 20 км, местами достигающая высоты 100 м. Из её тела выбиваются многочисленные водопады. Увидим не один, а все ключевые водопады этой локации — экскурсия охватывает весь клиф.

Поездка проводится исключительно в период отлива, поэтому маршрут рассчитан с учётом приливного графика — выезд будет согласован для максимального времени пребывания в локации.

Вечером — посадка на паром и начало обратного морского перехода на Сахалин.

Головнинский клифГоловнинский клифГоловнинский клифГоловнинский клифГоловнинский клифГоловнинский клифГоловнинский клифГоловнинский клиф
6 день

Возвращение на Сахалин

Утром встретим рассвет в открытом море, а ближе к полудню вновь увидим маяк Анива — теперь уже при дневном освещении. Как и на пути туда, не упустите шанс понаблюдать за дельфинами и косатками, которые часто сопровождают паромы в Охотском море.

По прибытии в порт Корсаков можно продолжить отдых на Сахалине или выбрать одну из наших дополнительных программ по другим островам Курильской гряды.

Возвращение на СахалинВозвращение на СахалинВозвращение на Сахалин

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет111 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды со 2-го по 5-й дни
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов, водителей
  • Экскурсии
  • Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление займёт около 2 недель)
  • Фотографии из путешествия
Что не входит в цену
  • Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Проживание на Сахалине
  • Билеты на паром или самолёт до Южно-Курильска
  • Медицинская страховка
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
  • Посещение термальных источников - от 300 до 2000 ₽
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от дат проведения:
  • 23.08.2025 - 28.08.2025 - 119 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени возвращения на Сахалин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов на Сахалине
За моими плечами 20 лет путешествий. Был на 5 континентах. Посетил более 50 стран. Ходил на яхте по Океании и на парусном фрегате по Европе. Я член Русского географического общества, сообщества
читать дальше

профессиональных фотографов Nature Photo Team и участник нескольких палеонтологических экспедиций, а также соревнований по автомотоспорту. Лектор клуба путешественников «Спортмарафон». Преподаю в РАНХиГС и организую путешествия с 2010 года. Наша команда ищет для вас самые необычные страны и места вдали от туристических троп. Мы не ходим стандартными туристическими маршрутами, наш приоритет — регионы, скрытые от глаз простого туриста. Мы откроем для вас двери в самые потаенные уголки нашей планеты.

Тур входит в следующие категории Сахалина

