Наше путешествие начинается с отправления парома из главного морского порта Сахалина — Корсакова. Нас ждёт морской круиз до острова Кунашир. По пути есть высокий шанс увидеть дельфинов, косаток и даже китов. Мы пройдём мимо маяка Анива — один из символов юга Сахалина, который особенно живописно подсвечивается в лучах заходящего солнца. Выйдя в воды Охотского моря, встретим закат вдали от береговой линии.

Паром станет отличной возможностью отдохнуть и выспаться перед насыщенными днями на новом острове. При хорошей погоде качка практически не ощущается. Мы заранее подскажем, как минимизировать укачивание и сделать путешествие максимально комфортным.

По желанию, этот день можно провести на Сахалине — мы организуем индивидуальную экскурсионную программу. Вылет на Кунашир в этом случае — на следующий день.