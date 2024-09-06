Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.

Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двухместное размещение в гостинице и в палатках одну-три ночи. За доплату возможно одноместное размещение или размещение премиального уровня.

Питание. В стоимость входят обеды со второго по шестой дни, завтраки в пятый и шестой дни, ужин в четвёртый и пятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.