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Описание тура
Организационные детали
Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
Проживание. Двухместное размещение в гостинице и в палатках одну-три ночи. За доплату возможно одноместное размещение или размещение премиального уровня.
Питание. В стоимость входят обеды со второго по шестой дни, завтраки в пятый и шестой дни, ужин в четвёртый и пятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Перелёт до Южно-Курильска
Встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска, а затем нас ждёт ещё один перелёт до Южно-Курильска. По прибытии заселимся в гостиницу и пойдём гулять вдоль побережья Тихого океана. Доберёмся до кекура Чёртов палец и пройдём через Чёртовы ворота. Увидим выброшенных на берег медуз и раковины моллюсков. Осмотрим место, где небольшой ручей впадает прямо в океан.
Далее посетим старый маяк, с которого в хорошую погоду открываются потрясающие виды на вулкан Тятя и вулкан Менделеева. Желающие смогут задержаться, чтобы встретить закат.
Вулкан Менделеева
Сегодня на машинах доберёмся до начала пешего подъёма к вулкану Менделеева. Его высота составляет 888 метров, а на склонах расположились фумаролы ярко-жёлтого цвета. Пройдём по лесной тропе через бамбучник, увидим то, что осталось от японского серного завода. Пообедаем на фумарольном поле. При желании сможем подняться на самую вершину вулкана (требует хорошей физической подготовки). Оттуда открываются прекрасные виды на Кунашир и соседние японские острова.
Вечером вернёмся в гостиницу.
В кальдере вулкана Головнина
В этот день нас ждёт путешествие на джипах к самому южному вулкану Курильских островов. По пути заглянем на смотровую площадку с видом на Головнинский клиф.
Добравшись до кальдеры вулкана Головнина, преодолеем грунтовую дорогу и смешанный лес, полюбуемся раскинувшимся бамбучником на склонах сопок. Внутри кальдеры расположились два озера — Горячее и Кипящее. Н берегах второго находятся активные фумаролы и небольшие грязевые гейзеры. В хорошую погоду вы сможете увидеть остров Хоккайдо с гребня вулкана. Желающие искупаются, а после мы устроим пикник и насладимся местными морепродуктами.
Вечером вернёмся в гостиницу. При желании вы посетите ресторан, где готовят уникальные блюда, или порелаксируете в SPA-комплексе на склоне вулкана Менделеева.
Выезд к вулкану Тятя
Выезжаем из Южно-Курильска и направляемся к вулкану Тятя. До него возможно добраться на катере или на джипах (способ передвижения согласуем накануне в зависимости от погодных условий). По прибытии разобьём палаточный лагерь и будем готовиться к восхождению.
Вечером вас ждёт ужин из морепродуктов.
Восхождение
Утром стартуем к вершине вулкана. Восхождение будет непростым: нам необходимо преодолеть долгий путь по сыпучим грунтам. Однако это того стоит! Ведь с вершины открываются потрясающие виды на весь Кунашир, а также Итуруп и Шикотан. Мы организуем две промежуточные точки финиша для тех, кто не захочет подниматься выше. Самые отважные смогут заглянуть в жерло вулкана и полюбоваться ярко-жёлтыми фумаролами.
К вечеру спустимся в лагерь, отдохнём и устроим посиделки у костра.
Завершение похода
На джипах или катере отправляемся в обратную дорогу до Южно-Курильска. По пути сделаем остановку у термальных источников «Чайка», где пообедаем и искупаемся с видом на океан.
Мыс Столбчатый
Выезжаем к мысу Столбчатому, который расположен в охраняемой зоне Курильского заповедника. Мыс состоит из пяти- и шестигранных каменных столбов, которые образовались в результате постепенного разрушения лавового потока. Эти столбы имеют высоту от нескольких до 50 метров и создают впечатление гигантской каменной головоломки.
Вас ждёт треккинг по песчаному пляжу. Искупаемся, а после — пообедаем. Далее доберёмся до Лагунного озера, пройдёмся по Медвежьему пляжу и поднимемся на гору Собака, откуда полюбуемся видами на бухту Первухина.
Вечером — возвращение в гостиницу. Вы сможете расслабиться в SPA-комплексе или открытых термальных источниках на ручье Кислом, а также устроить прогулку по окрестностям Южно-Курильска.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Сегодня вылетаем на Сахалин и прощаемся друг с другом. Желающие смогут продолжить отдых по индивидуальной программе.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|139 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды со второго по шестой дни, завтраки в пятый и шестой дни, ужин в четвёртый и пятый дни
- Трансфер из/до аэропорта, от/до морского порта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов, водителей
- Экскурсии
- Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление займёт около двух недель)
- Фотографии из путешествия
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром или самолёт до Южно-Курильска - около 10 000 руб
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
- Посещение термальных источников и SPA-комплекса (при премиальном размещении входит в стоимость)
- Обратите внимание: восхождение на вулкан Тятя состоится при хорошей погоде