Один остров - три вулкана: трип на Кунашир

Взойти на вулкан Тятя, побывать в кальдере вулкана Головнина и полюбоваться фумарольными полями
Кунашир — живописный остров Курил, поражающий своей природой. Отправляемся исследовать главные достопримечательности этого удивительного уголка Дальнего Востока. За 8 дней путешествия мы успеем посетить вулканы Менделеева, Головнина и Тятя.

Погуляем среди
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фумарол, устроим пикник в кальдере, а также полюбуемся видами на Итуруп и Шикотан во время восхождения.

Насладимся шумом Охотского моря у мыса Столбчатого и пройдём через Чёртовы ворота на берегу Тихого океана.

Один остров - три вулкана: трип на Кунашир
Один остров - три вулкана: трип на Кунашир
Один остров - три вулкана: трип на Кунашир
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двухместное размещение в гостинице и в палатках одну-три ночи. За доплату возможно одноместное размещение или размещение премиального уровня.

Питание. В стоимость входят обеды со второго по шестой дни, завтраки в пятый и шестой дни, ужин в четвёртый и пятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт до Южно-Курильска

Встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска, а затем нас ждёт ещё один перелёт до Южно-Курильска. По прибытии заселимся в гостиницу и пойдём гулять вдоль побережья Тихого океана. Доберёмся до кекура Чёртов палец и пройдём через Чёртовы ворота. Увидим выброшенных на берег медуз и раковины моллюсков. Осмотрим место, где небольшой ручей впадает прямо в океан.

Далее посетим старый маяк, с которого в хорошую погоду открываются потрясающие виды на вулкан Тятя и вулкан Менделеева. Желающие смогут задержаться, чтобы встретить закат.

Перелёт до Южно-КурильскаПерелёт до Южно-КурильскаПерелёт до Южно-КурильскаПерелёт до Южно-КурильскаПерелёт до Южно-КурильскаПерелёт до Южно-Курильска
2 день

Вулкан Менделеева

Сегодня на машинах доберёмся до начала пешего подъёма к вулкану Менделеева. Его высота составляет 888 метров, а на склонах расположились фумаролы ярко-жёлтого цвета. Пройдём по лесной тропе через бамбучник, увидим то, что осталось от японского серного завода. Пообедаем на фумарольном поле. При желании сможем подняться на самую вершину вулкана (требует хорошей физической подготовки). Оттуда открываются прекрасные виды на Кунашир и соседние японские острова.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Вулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан Менделеева
3 день

В кальдере вулкана Головнина

В этот день нас ждёт путешествие на джипах к самому южному вулкану Курильских островов. По пути заглянем на смотровую площадку с видом на Головнинский клиф.

Добравшись до кальдеры вулкана Головнина, преодолеем грунтовую дорогу и смешанный лес, полюбуемся раскинувшимся бамбучником на склонах сопок. Внутри кальдеры расположились два озера — Горячее и Кипящее. Н берегах второго находятся активные фумаролы и небольшие грязевые гейзеры. В хорошую погоду вы сможете увидеть остров Хоккайдо с гребня вулкана. Желающие искупаются, а после мы устроим пикник и насладимся местными морепродуктами.

Вечером вернёмся в гостиницу. При желании вы посетите ресторан, где готовят уникальные блюда, или порелаксируете в SPA-комплексе на склоне вулкана Менделеева.

В кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана Головнина
4 день

Выезд к вулкану Тятя

Выезжаем из Южно-Курильска и направляемся к вулкану Тятя. До него возможно добраться на катере или на джипах (способ передвижения согласуем накануне в зависимости от погодных условий). По прибытии разобьём палаточный лагерь и будем готовиться к восхождению.

Вечером вас ждёт ужин из морепродуктов.

Выезд к вулкану ТятяВыезд к вулкану ТятяВыезд к вулкану ТятяВыезд к вулкану Тятя
5 день

Восхождение

Утром стартуем к вершине вулкана. Восхождение будет непростым: нам необходимо преодолеть долгий путь по сыпучим грунтам. Однако это того стоит! Ведь с вершины открываются потрясающие виды на весь Кунашир, а также Итуруп и Шикотан. Мы организуем две промежуточные точки финиша для тех, кто не захочет подниматься выше. Самые отважные смогут заглянуть в жерло вулкана и полюбоваться ярко-жёлтыми фумаролами.

К вечеру спустимся в лагерь, отдохнём и устроим посиделки у костра.

ВосхождениеВосхождениеВосхождениеВосхождение
6 день

Завершение похода

На джипах или катере отправляемся в обратную дорогу до Южно-Курильска. По пути сделаем остановку у термальных источников «Чайка», где пообедаем и искупаемся с видом на океан.

Завершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение походаЗавершение похода
7 день

Мыс Столбчатый

Выезжаем к мысу Столбчатому, который расположен в охраняемой зоне Курильского заповедника. Мыс состоит из пяти- и шестигранных каменных столбов, которые образовались в результате постепенного разрушения лавового потока. Эти столбы имеют высоту от нескольких до 50 метров и создают впечатление гигантской каменной головоломки.

Вас ждёт треккинг по песчаному пляжу. Искупаемся, а после — пообедаем. Далее доберёмся до Лагунного озера, пройдёмся по Медвежьему пляжу и поднимемся на гору Собака, откуда полюбуемся видами на бухту Первухина.

Вечером — возвращение в гостиницу. Вы сможете расслабиться в SPA-комплексе или открытых термальных источниках на ручье Кислом, а также устроить прогулку по окрестностям Южно-Курильска.

Мыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс Столбчатый
8 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Сегодня вылетаем на Сахалин и прощаемся друг с другом. Желающие смогут продолжить отдых по индивидуальной программе.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет139 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды со второго по шестой дни, завтраки в пятый и шестой дни, ужин в четвёртый и пятый дни
  • Трансфер из/до аэропорта, от/до морского порта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов, водителей
  • Экскурсии
  • Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление займёт около двух недель)
  • Фотографии из путешествия
Что не входит в цену
  • Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение
  • Проживание на Сахалине
  • Билеты на паром или самолёт до Южно-Курильска - около 10 000 руб
  • Медицинская страховка
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
  • Посещение термальных источников и SPA-комплекса (при премиальном размещении входит в стоимость)
  • Обратите внимание: восхождение на вулкан Тятя состоится при хорошей погоде
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени возвращения на Сахалин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыАктивностиНа 8 днейПрирода и пейзажиВулканы

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