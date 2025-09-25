Вы полюбуетесь бескрайним океаном и его обитателями, мы поднимемся на действующий
Описание тура
Организационные детали
Внутренний перелёт Курильск — Южно-Сахалинск оплачивается дополнительно, билеты приобретаются организатором! Переезд в Южно-Курильск и в Курильск происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов». Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно.
«Игорь Фархутдинов» — это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек, построено в 1991 году. «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек, построено в 2020 году. «Павел Леонов» — грузопассажирское судно повышенного ледового класса, рассчитанное также на 146 человек.
С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.
Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб. Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.
Проживание. В Южно-Сахалинске в гостинице 3* или 4* в 2-местных номерах с удобствами. В Курильске в отеле в 2-местных номерах с удобствами. В Южно-Курильске в 2-местных номерах с удобствами или с частичными удобствами (зависит от дат заезда). На теплоходе в 4-местных каютах с пассажирами любого пола.
- Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся подобрать для вас пару для 2-местного размещения. Но если пары не найдётся, вам нужно будет доплатить за 1-местное заселение.
Питание. В стоимость входят 11 завтраков, 8 обедов, 7 ужинов. Остальное питание, в том числе на теплоходе, оплачивается дополнительно.
Транспорт. Между локациями будем передвигаться на джипах или вахтовках, по воде — на теплоходе и резиновых лодках.
Возраст участников. От 7 до 65 лет.
Уровень сложности. Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.
Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску
После встречи разместимся в отеле и отправимся на обед в японский ресторан, где подают блюда из свежайших морепродуктов. Затем вас ждёт экскурсия по городу, которому чуть более века. За свою историю Южно-Сахалинск успел побывать и поселением для каторжников, и японским населённым пунктом, что отразилось на его архитектуре и достопримечательностях. Город небольшой, поэтому вы успеете увидеть большинство знаковых мест.
Вечером вернёмся в гостиницу. Мы посоветуем, в каком ресторане поужинать, — в Южно-Сахалинске много вариантов с кухней на любой вкус.
Перелёт на Итуруп и плато Янкито
Отправляемся на Итурупе и начинаем с прогулки по плато Янкито. Вы посмотрите на причудливо застывшую вулканическую лаву в виде нагромождения скал на берегу моря.
Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексе
В первой половине дня отправимся на морскую прогулку на резиновых лодках. Вы увидите живописные пейзажи полуострова Чирип, берега которого состоят из лавы. Сможете понаблюдать за лежбищами сивучей и суетливыми и шумными птичьими базарами.
Затем сойдём на берег и дойдём до уникальных Белых скал, чей ландшафт постоянно меняется из-за того, что они сложены из мягкой породы — вулканического стекла и пемзы. А сам пляж покрыт белым кварцевым и чёрным песками. Пообедаем здесь же, на побережье.
Вулкан Баранского, горячие источники
Сегодня прогуляемся к вулкану Баранского (1132 м), последнее извержение которого произошло более 70 лет назад, хотя учёные отмечают его повышенную активность и сегодня. По дороге остановимся на панорамной площадке «Волчки», чтобы полюбоваться завораживающей панорамой города.
Посмотрим на фумарольное поле с десятками небольших кратеров, из которых идёт горячий пар. Увидим 2 кипящих озёра, которые за ярко-бирюзовый цвет воды называют «Голубыми глазками» или «Голубым оком». Здесь берёт начало река Кипящая, а неподалёку располагается одноимённый курортный комплекс, который также называют «Ванночками Баранского». Устроим привал, вы сможете отдохнуть и расслабиться в бурлящих термальных источниках среди величественных сопок и могущественной тайги. Температура в ванночках около 42 °C.
Прогулка по бухте Касатка
Сегодня исследуем бухту Касатка. В её скалах в прошлом веке японцы прорубили туннели в военных целях. Именно отсюда в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Несмотря на историю, бухта очень живописна. Прогуляемся, заглянем в гроты и насладимся красками заката. Затем вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
На теплоходе к Кунаширу
В 13:00 размещаемся на теплоходе и отправляемся в морское путешествие (добираться до Кунашира лучше всего на теплоходе, потому что авиарейсы могут задерживаться до 5 дней из-за активности вулкана).
Вы насладитесь видом бесконечной глади воды и, если повезёт, увидите стаи дельфинов, которые часто сопровождают корабли.
Ночуем на теплоходе.
Треккинг: вулкан Менделеева и фумарольное поле
Утром после прибытия в Южно-Курильск и размещения в гостинице на машине доедем до вулкана Менделеева, а оттуда начнём треккинг с постепенным набором высоты. Сквозь заросли бамбука и елей дойдём до фумарольного поля, где устроим 2-часовой привал. Отдохнём, перекусим, вы исследуете местность и рассмотрите отверстия в лавовой коре, по которым поднимаются потоки горячего пара и вулканического газа, — фумаролы. Желающие искупаются в термальных источниках.
Вечером вернёмся в отель, где на ужин вы попробуете местные деликатесы.
Треккинг к мысу Столбчатый
В этот день совершим поход к мысу Столбчатый. Название говорящее: мыс состоит из столбов застывшей лавы, напоминающих музыкальный инструмент — орган. С одной стороны мыс окружён зелёными лугами, а с 3 других омывается чистыми водами Охотского моря. Пройдём по тропе, где рядом с могущественными елями растёт японская магнолия. Проследуем мимо грязевых источников и выйдем на побережье, откуда открывается вид на скалы Монахи. По осколкам лавы дойдём до цели. Приготовим на костре уху и пообедаем. После треккинга вернёмся в гостиницу.
Вулкан Головнина, озёра Горячее и Кипящее
Сегодня совершим треккинг на вулкан Головнина, самый южный на Курилах. До отправной точки доедем на машине, далее пойдём пешком по живописным полям, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца.
Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! На дне впадины — 4 купола и 2 озера с говорящими названиями, Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, так как на дне множество горячих источников, фумарол и грязевых котлов, то можно искупаться в связующем озёра канале, который прорыли здесь когда-то японцы, добывавшие в кальдере серу.
Местные пейзажи — мечта фотографов: на вершинах открываются завораживающие панорамы. Недалеко от кальдеры стоят давно не действующие японские заводы, где ранее выпаривали добытую серу. После насыщенной прогулки вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.
Отправлемся на Сахалин
После завтрака отправляемся в порт. Около 13:00 теплоход выдвигается в море. Будет остановка на острове Шикотан (примерно 4 часа). Ночуем в каютах.
День в море
Весь день проведём в море. Будем идти вдоль берегов Тонино-Анивского полуострова, 1 из 4 крупных полуостровов Сахалина. Он покрыт смешанными лесами и приморскими лугами, вдоль него тянется горный хребет. Затем выйдем в открытое Охотское море!
Вечером прибудем в порт Корсаков и заселимся в гостиницу в Южно-Сахалинске.
Джип-экскурсия к мысам Великан и Птичий
Сегодня отправимся на джипах на берег Охотского моря, к мысам Великан и Птичий. По дороге насладимся сахалинской тайгой и рассмотрим побережье с большими арками, кекурами, колоннами, гротами и птичьими базарами. Вечером вернёмся в Южно-Сахалинск.
Отъезд
После завтрака — сбор вещей и переезд в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|343 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 11 завтраков, 8 обедов, 7 ужинов
- Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
- Групповые переезды по программе
- Сопровождение группы в течение всего тура
- Услуги гида-экскурсовода на обзорной экскурсии по Южно-Сахалинску
- Погранпропуска на острова Кунашир, Итуруп и Шикотан
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Входные билеты в термальные комплексы
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Билеты на теплоход и внутренние перелёты
- Питание на теплоходе и ужины в Южно-Сахалинске
- Доплата за 1-местное размещение
- Портовые сборы
- Постельное бельё на теплоходе