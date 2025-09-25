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Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир

Погулять по необычным пляжам, проплыть по Охотскому морю и подняться на вулканы
Острова Курильской гряды похожи на шкатулку с драгоценностями: тут и внеземные пейзажи, и пляжи из застывшей лавы, и кипящие озёра.

Вы полюбуетесь бескрайним океаном и его обитателями, мы поднимемся на действующий
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вулкан с фумарольными полями и погуляем по чёрному песку побережья.

Будем устраивать пикники в уединённых бухтах, готовить морепродукты на костре и расслабляться в горячих источниках.

Один из дней вы проведёте в открытом море на теплоходе — это удивительная возможность слиться со стихией и наполниться покоем.

5
8 отзывов
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир
Острова с сокровищами: Сахалин, Итуруп, Кунашир

Описание тура

Организационные детали

Внутренний перелёт Курильск — Южно-Сахалинск оплачивается дополнительно, билеты приобретаются организатором! Переезд в Южно-Курильск и в Курильск происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов». Билеты на теплоход оплачиваются дополнительно.

«Игорь Фархутдинов» — это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек, построено в 1991 году. «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек, построено в 2020 году. «Павел Леонов» — грузопассажирское судно повышенного ледового класса, рассчитанное также на 146 человек.

С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.

Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб. Иногда из-за непогоды теплоход может прибыть позже, когда порт уже закрыт. В этом случае туристы остаются ночевать на корабле (без доплат) и высаживаются утром.

Проживание. В Южно-Сахалинске в гостинице 3* или 4* в 2-местных номерах с удобствами. В Курильске в отеле в 2-местных номерах с удобствами. В Южно-Курильске в 2-местных номерах с удобствами или с частичными удобствами (зависит от дат заезда). На теплоходе в 4-местных каютах с пассажирами любого пола.

  • Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся подобрать для вас пару для 2-местного размещения. Но если пары не найдётся, вам нужно будет доплатить за 1-местное заселение.

Питание. В стоимость входят 11 завтраков, 8 обедов, 7 ужинов. Остальное питание, в том числе на теплоходе, оплачивается дополнительно.

Транспорт. Между локациями будем передвигаться на джипах или вахтовках, по воде — на теплоходе и резиновых лодках.

Возраст участников. От 7 до 65 лет.

Уровень сложности. Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску

После встречи разместимся в отеле и отправимся на обед в японский ресторан, где подают блюда из свежайших морепродуктов. Затем вас ждёт экскурсия по городу, которому чуть более века. За свою историю Южно-Сахалинск успел побывать и поселением для каторжников, и японским населённым пунктом, что отразилось на его архитектуре и достопримечательностях. Город небольшой, поэтому вы успеете увидеть большинство знаковых мест.

Вечером вернёмся в гостиницу. Мы посоветуем, в каком ресторане поужинать, — в Южно-Сахалинске много вариантов с кухней на любой вкус.

Экскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Перелёт на Итуруп и плато Янкито

Отправляемся на Итурупе и начинаем с прогулки по плато Янкито. Вы посмотрите на причудливо застывшую вулканическую лаву в виде нагромождения скал на берегу моря.

Перелёт на Итуруп и плато ЯнкитоПерелёт на Итуруп и плато ЯнкитоПерелёт на Итуруп и плато ЯнкитоПерелёт на Итуруп и плато Янкито
3 день

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексе

В первой половине дня отправимся на морскую прогулку на резиновых лодках. Вы увидите живописные пейзажи полуострова Чирип, берега которого состоят из лавы. Сможете понаблюдать за лежбищами сивучей и суетливыми и шумными птичьими базарами.

Затем сойдём на берег и дойдём до уникальных Белых скал, чей ландшафт постоянно меняется из-за того, что они сложены из мягкой породы — вулканического стекла и пемзы. А сам пляж покрыт белым кварцевым и чёрным песками. Пообедаем здесь же, на побережье.

Морская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексеМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексеМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексеМорская прогулка на лодках, полуостров Чирип, Белые скалы и релакс в термальном комплексе
4 день

Вулкан Баранского, горячие источники

Сегодня прогуляемся к вулкану Баранского (1132 м), последнее извержение которого произошло более 70 лет назад, хотя учёные отмечают его повышенную активность и сегодня. По дороге остановимся на панорамной площадке «Волчки», чтобы полюбоваться завораживающей панорамой города.

Посмотрим на фумарольное поле с десятками небольших кратеров, из которых идёт горячий пар. Увидим 2 кипящих озёра, которые за ярко-бирюзовый цвет воды называют «Голубыми глазками» или «Голубым оком». Здесь берёт начало река Кипящая, а неподалёку располагается одноимённый курортный комплекс, который также называют «Ванночками Баранского». Устроим привал, вы сможете отдохнуть и расслабиться в бурлящих термальных источниках среди величественных сопок и могущественной тайги. Температура в ванночках около 42 °C.

Вулкан Баранского, горячие источникиВулкан Баранского, горячие источникиВулкан Баранского, горячие источникиВулкан Баранского, горячие источники
5 день

Прогулка по бухте Касатка

Сегодня исследуем бухту Касатка. В её скалах в прошлом веке японцы прорубили туннели в военных целях. Именно отсюда в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. Несмотря на историю, бухта очень живописна. Прогуляемся, заглянем в гроты и насладимся красками заката. Затем вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.

Прогулка по бухте КасаткаПрогулка по бухте КасаткаПрогулка по бухте КасаткаПрогулка по бухте Касатка
6 день

На теплоходе к Кунаширу

В 13:00 размещаемся на теплоходе и отправляемся в морское путешествие (добираться до Кунашира лучше всего на теплоходе, потому что авиарейсы могут задерживаться до 5 дней из-за активности вулкана).

Вы насладитесь видом бесконечной глади воды и, если повезёт, увидите стаи дельфинов, которые часто сопровождают корабли.

Ночуем на теплоходе.

На теплоходе к КунашируНа теплоходе к КунашируНа теплоходе к КунашируНа теплоходе к Кунаширу
7 день

Треккинг: вулкан Менделеева и фумарольное поле

Утром после прибытия в Южно-Курильск и размещения в гостинице на машине доедем до вулкана Менделеева, а оттуда начнём треккинг с постепенным набором высоты. Сквозь заросли бамбука и елей дойдём до фумарольного поля, где устроим 2-часовой привал. Отдохнём, перекусим, вы исследуете местность и рассмотрите отверстия в лавовой коре, по которым поднимаются потоки горячего пара и вулканического газа, — фумаролы. Желающие искупаются в термальных источниках.

Вечером вернёмся в отель, где на ужин вы попробуете местные деликатесы.

Треккинг: вулкан Менделеева и фумарольное полеТреккинг: вулкан Менделеева и фумарольное полеТреккинг: вулкан Менделеева и фумарольное полеТреккинг: вулкан Менделеева и фумарольное поле
8 день

Треккинг к мысу Столбчатый

В этот день совершим поход к мысу Столбчатый. Название говорящее: мыс состоит из столбов застывшей лавы, напоминающих музыкальный инструмент — орган. С одной стороны мыс окружён зелёными лугами, а с 3 других омывается чистыми водами Охотского моря. Пройдём по тропе, где рядом с могущественными елями растёт японская магнолия. Проследуем мимо грязевых источников и выйдем на побережье, откуда открывается вид на скалы Монахи. По осколкам лавы дойдём до цели. Приготовим на костре уху и пообедаем. После треккинга вернёмся в гостиницу.

Треккинг к мысу СтолбчатыйТреккинг к мысу СтолбчатыйТреккинг к мысу СтолбчатыйТреккинг к мысу Столбчатый
9 день

Вулкан Головнина, озёра Горячее и Кипящее

Сегодня совершим треккинг на вулкан Головнина, самый южный на Курилах. До отправной точки доедем на машине, далее пойдём пешком по живописным полям, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца.

Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! На дне впадины — 4 купола и 2 озера с говорящими названиями, Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, так как на дне множество горячих источников, фумарол и грязевых котлов, то можно искупаться в связующем озёра канале, который прорыли здесь когда-то японцы, добывавшие в кальдере серу.

Местные пейзажи — мечта фотографов: на вершинах открываются завораживающие панорамы. Недалеко от кальдеры стоят давно не действующие японские заводы, где ранее выпаривали добытую серу. После насыщенной прогулки вернёмся в гостиницу, поужинаем и отдохнём.

Вулкан Головнина, озёра Горячее и КипящееВулкан Головнина, озёра Горячее и КипящееВулкан Головнина, озёра Горячее и КипящееВулкан Головнина, озёра Горячее и Кипящее
10 день

Отправлемся на Сахалин

После завтрака отправляемся в порт. Около 13:00 теплоход выдвигается в море. Будет остановка на острове Шикотан (примерно 4 часа). Ночуем в каютах.

Отправлемся на СахалинОтправлемся на Сахалин
11 день

День в море

Весь день проведём в море. Будем идти вдоль берегов Тонино-Анивского полуострова, 1 из 4 крупных полуостровов Сахалина. Он покрыт смешанными лесами и приморскими лугами, вдоль него тянется горный хребет. Затем выйдем в открытое Охотское море!

Вечером прибудем в порт Корсаков и заселимся в гостиницу в Южно-Сахалинске.

День в мореДень в мореДень в море
12 день

Джип-экскурсия к мысам Великан и Птичий

Сегодня отправимся на джипах на берег Охотского моря, к мысам Великан и Птичий. По дороге насладимся сахалинской тайгой и рассмотрим побережье с большими арками, кекурами, колоннами, гротами и птичьими базарами. Вечером вернёмся в Южно-Сахалинск.

Джип-экскурсия к мысам Великан и ПтичийДжип-экскурсия к мысам Великан и ПтичийДжип-экскурсия к мысам Великан и ПтичийДжип-экскурсия к мысам Великан и ПтичийДжип-экскурсия к мысам Великан и Птичий
13 день

Отъезд

После завтрака — сбор вещей и переезд в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник343 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 11 завтраков, 8 обедов, 7 ужинов
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
  • Групповые переезды по программе
  • Сопровождение группы в течение всего тура
  • Услуги гида-экскурсовода на обзорной экскурсии по Южно-Сахалинску
  • Погранпропуска на острова Кунашир, Итуруп и Шикотан
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Входные билеты в термальные комплексы
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билеты на теплоход и внутренние перелёты
  • Питание на теплоходе и ужины в Южно-Сахалинске
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Портовые сборы
  • Постельное бельё на теплоходе
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту города Южно-Сахалинск (точное время сообщим дополнительно). Вас встретят у выхода из аэропорта. Далее - групповой трансфер в отель (входит в стоимость)
Завершение: Южно-Сахалинск, аэропорт. Групповой трансфер в аэропорт входит в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 470 туристов
Моя команда создаёт уникальные авторские путешествия по всему миру: от Адыгеи до Австралии. Мы специализируемся на лайт-турах с большим количеством прогулок по природным достопримечательностям и проживанием в отелях. У нас собственная
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команда профессиональных гидов, продуманная логистика, вкусное питание и максимально насыщенные программы. Наши главные приоритеты: качество, надёжность и счастливые улыбки путешественников. Возможно, поэтому 70% наших гостей возвращаются к нам снова. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
А
Это было настоящее приключение, которое запомнится надолго! Несмотря на то, что путь был непростым и требовал немалых усилий, увиденное стоило всех трудностей. Программа тура была разнообразной, хорошо сбалансированной и позволила познакомиться с удивительной природой нашей страны. Особое впечатление оставили встречи с дикими животными — медведями, китами и лисами. Благодарен всем, кто помог сделать это путешествие таким ярким и запоминающимся! 🌿🐾
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А
Всё было организовано идеально, видно что ребята вкладывают в это сердце и душу, стараются показать максимум красоты островов и заставить полюбить Курилы — у них получилось на сто процентов! Ни
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слова, ни фото не смогут передать то, что увидишь там своими глазами. Однозначно советую отправляться в этот тур! Огромное спасибо всей команде, и отдельное спасибо Алине за очень вкусную и разнообразную еду!

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К
Я осталась довольна поездкой. Погода у нас была очень даже классная, хоть и предупреждали, что могут быть дожди и всякая непредсказуемость. У нас, конечно, был дождик, ветер и туман —
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но для меня это и было самое интересное в путешествии по Сахалину и Курилам. Даже жалко стало, когда погода была слишком спокойной. Особенно запомнился поход в дождь и тумане на кальдеру вулкана Головнина — прямо настоящая атмосфера приключения! Дальний Восток всегда был моей мечтой, это ведь такой особенный уголок нашей страны, и меня радует, что я смогла там побывать. Иногда сама себе завидую, когда об этом рассказываю).

Желаю вам успехов в вашем деле, побольше креативных идей, классных партнеров и благодарных туристов. Было два путешествия с вами, и хочу сказать — качество всегда на высоте.

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К
Красоту Кунашира и Итурупа словами не передать, это просто надо своими глазами увидеть! Весь тур был очень классно организован: и отели, и еда, и транспорт — всё на высшем уровне.
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Особенно хочется выделить сопровождающих. На Сахалине Андрей устроил нам замечательную обзорную прогулку и поездку в бухту Тихая. На Кунашире Алексей и Андрей каждый из пяти дней делали незабываемыми, а Алина с Галиной кормили отлично, как дома. На Итурупе Александр возил нас на своем необычном автобусе и передавал любовь к острову. Ну и конечно Мария — менеджер, которая знала про путешествие буквально всё и всегда помогала. В общем, компания, которая это всё устроила, оставила только самые лучшие впечатления. Уже собираюсь в новые поездки!

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К
Поездка оставила очень сильные впечатления, я запомню её надолго. Все продумано до мелочей, особенно здорово, что в такую капризную погоду программа не подвела. Организация на высоте — всё четко распланировано,
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даже заселение в отель и распределение по комнатам сделали с учетом возраста, такое я редко где встречала за многие годы путешествий и по России и за её пределами. Очень приятно, что при этом серьезно подошли к безопасности и здоровью участников — это сейчас особенно важно. Классно, что команда подобрана отлично, все сработаны, а гиды молодцы, кто мог быстро подстраиваться и менять маршрут из-за погоды, так что всё прошло гладко.

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Н
Говорю честно — будто на другую планету попала, меня прямо как будто ракетой увезли и потом обратно благополучно вернули. Сахалин — это такой удивительный район, который полностью разрушил все мои
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представления. Мы ожидали одно, а увидели гораздо больше, даже сложно сказать — в разы круче, чем думали.

От всей поездки сплошное удовольствие: и организация, и гиды, и ребята с нашей группы, и еда, и транспорт — всё было на высшем уровне. Мы полностью доверяли тем, кто за нас отвечал — никакой тревоги не возникало. Настоящие мужики рядом, на которых можно спокойно опереться. Номера, гостиницы — все здорово, комфортно, и вообще понравилось без исключений.

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Тур входит в следующие категории Сахалина

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