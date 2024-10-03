Поразиться разнообразию нетронутой природы и совершить круиз по Охотскому морю
Едем туда, где вулканы ещё дышат жаром, кипят озёра и ключи, дымятся фумарольные поля и волны океана разбиваются о берега бухт.
Вы прокатитесь на теплоходе по Охотскому морю, полюбуетесь колоннами причудливых форм, искупаетесь в горячем озере и попробуете дальневосточную кухню. Тур-мечта для фотографов, любителей природы и всего необычного.
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окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|153 000 ₽
Описание
Организационные детали
Авиабилеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером.
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна. Переезд в Южно-Курильск и обратно в 3-й и 8-й дни происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов». Это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек: построено в 1991 году. Второй вариант — теплоход «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек; построено в 2020 году.
Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.
Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб.
Проживание. 2 ночи — на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов» (билеты приобретаются дополнительно). Важно: при размещении в каютах на теплоходе мы можем поселить вас с другими пассажирами теплохода вне зависимости от пола. Если вам нужен другой вариант размещения, просьба сообщить об этом заранее. 5 ночей — в Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3* или «Белка» 3* в двухместных номерах с удобствами. 4 ночи — на острове Кунашир в гостинице «Флагман» 2* в двухместных номерах с частичными удобствами. В номере есть раковина и туалет, душ — на этаже (общий на 6 номеров). Горячая вода подаётся через бойлерную систему. Возможно проживание в гостинице «Энергия» в двухместных номерах (с общими удобствами на блок из двух номеров).
Питание. В стоимость входит 3-разовое питание на Кунашире и частично питание в гостиницах в Южно-Сахалинске (по программе). Завтракать и ужинать на Кунашире вы будете в кафе. Во время экскурсий будете либо готовить еду на костре, либо брать с собой ланч-боксы. Также в стоимость входит обед в кафе в первый день. В остальное время, включая круиз на корабле, участники питаются за свой счёт. На корабле будет кафе.
Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску
После встречи в аэропорту Южно-Сахалинска и размещения в гостинице вы пообедаете в японском ресторане, попробуете блюда из морепродуктов.
Затем отправимся на экскурсию по городу, которому чуть более века. За свою историю Южно-Сахалинск успел побывать и поселением для каторжников, и японским населённым пунктом, что отразилось на его архитектуре и достопримечательностях. Город небольшой, поэтому вы успеете увидеть большинство знаковых мест. Побываем и на смотровой площадке на территории горнолыжного комплекса на горе Большевик. Полюбуемся городской панорамой и Сусунайской долиной с горными хребтами и лесами.
К вечеру вернёмся в гостиницу. Мы посоветуем, в каком ресторане поужинать.
Посёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережью
После завтрака направляемся в восточную часть Сахалина (в пути около 3 часов). По дороге остановимся, чтобы осмотреть ворота Тории, установленные в честь 2600-летия образования Великой Японской империи. Такие ворота обычно стоят перед синтоисткими храмами и указывают на начало священной территории. Посмотрим сквозь них на море, если повезёт, вы сможете найти кусочек янтаря на память. Заглянем в посёлок Взморье, где желающие попробуют варёных крабов.
Затем доедем до бухты Тихая и совершим треккинг по побережью. Вода здесь чистая и прозрачная. Вы рассмотрите морские водоросли, похожие на диковинные цветы, понаблюдаете за стайками разноцветных рыбок с блестящей чешуёй. Увидим нерп и длинноногих японских журавлей, обитающих в бухте. Вы прогуляетесь по многочисленным гротам, осмотрите ущелья, заберётесь на уютные морские террасы с мягкой травой. Насладитесь свежестью морского бриза и шумом волн. При желании можно искупаться.
Затем вас ждёт вкусный обед из ухи, местных деликатесов и чая из ароматных трав. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Прогулка по мысам Птичий и Великан
Сегодня будем изучать юго-восточную часть Сахалина (в пути — около 3 часов). Дорога иногда будет непростой, но это окупится потрясающими пейзажами. По прибытии вас ждёт несложный треккинг вдоль берега Охотского моря. Пройдёмся от мыса Птичий до мыса Великан и рассмотрим гроты и пещеры, арки и столбы, стоящие в море, на которых располагаются колонии птиц. Один из каменных останцев — самый крупный — похож на голову великана, отчего мыс так и называется.
На теплоходе по Охотскому морю
Утром переезжаем в порт Корсаков, откуда, разместившись на теплоходе, в 12:00 отправимся в двухдневное морское путешествие. Добираться до Кунашира лучше всего на теплоходе, потому что авиарейсы могут задерживаться до 5 дней из-за активности вулкана.
Будем идти вдоль берегов Тонино-Анивского полуострова, одного из четырёх крупных полуостровов Сахалина, покрытого смешанными лесами и приморскими лугами, вдоль которого тянется горный хребет, и выйдем в открытое Охотское море! Вы насладитесь видом бескрайней глади воды и, если повезёт, увидите стаи дельфинов, которые часто сопровождают корабли.
Прогулка по Шикотану и берегу Тихого океана
Утром высадимся на Шикотане, крупнейшем острове Малой гряды Курильских островов, название которого произошло от двух айнских слов: «ши» — большой и «котан» — поселение. Здесь вас ждёт самостоятельная 1,5-часовая прогулка по лугам и бухтам острова.
Затем дойдём до Южно-Курильска, разместимся в гостинице. После обеда погуляем по берегу Тихого океана. Вы увидите кекур Чёртов палец — утёс, торчащий из воды в 10-15 метрах от берега. Кажется, будто великан нырнул в воду и направил палец в небо.
Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб.
Вулкан Менделеева, фумарольное поле, купание в горячих источниках
После завтрака на машине доедем до вулкана Менделеева, а оттуда начнём треккинг с постепенным набором высоты. Пройдём сквозь заросли бамбука и елей, дойдём до фумарольного поля, где устроим двухчасовой привал. Отдохнём, перекусим, вы исследуете местность и рассмотрите отверстия в лавовой коре, по которым поднимаются потоки горячего пара и вулканического газа — фумаролы. Желающие искупаются в термальных источниках.
Вечером вернёмся в отель, где на ужин вы попробуете местные деликатесы.
Вулкан Головнина, озёра Кипящее и Горячее
Сегодня совершим треккинг на второй вулкан — вулкан Головнина, самый южный на Курилах. Как и вчера, до отправной точки доедем на машине, далее пойдём пешком. Пройдём по живописным полям, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца. Заросли вокруг тропы настолько густые, что вряд ли получится сделать и несколько шагов.
Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! На дне впадины — четыре купола и два озера с говорящими названиями — Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, так как на дне озера множество горячих источников, фумарол и грязевых котлов, то можно искупаться в связующем два озера канале, который прорыли здесь когда-то японцы, добывавшие в кальдере серу.
Местные пейзажи — мечта фотографов: на вершинах открываются завораживающие панорамы. Недалеко от кальдеры стоят давно не действующие японские заводы, на которых много лет назад выпаривали добытую серу.
Мыс Столбчатый, возвращение в Южно-Сахалинск
В этот день совершим поход к мысу Столбчатому из застывшего и расколовшегося на колонны лавового потока вулкана Менделеева. Название говорит само за себя: мыс состоит из столбов природного происхождения, которые своим видом напоминают музыкальный инструмент — орган. Пройдём по тропе, где рядом с могущественными елями растёт японская магнолия. Проследуем мимо грязевых источников и выйдем на побережье, откуда открывается вид на скалы из застывшей лавы вулкана — Монахи. По осколкам лавы дойдём до цели.
С одной стороны мыс окружён зелёными лугами, а с трёх других омывается чистыми водами Охотского моря. Желающие искупаются, а затем вместе приготовим на костре уху и пообедаем. Вечером — трансфер в порт и отправление на Сахалин.
Прибытие в Южно-Сахалинск
Этот день проведём на теплоходе, наслаждаясь морскими пейзажами и видами на острова. Вечером прибудем в Южно-Сахалинск и доедем до гостиницы. Отдых.
День отдыха
Сегодня свободный день. Можно посетить военный музейно-мемориальный комплекс «Победа» или краеведческий музей, расположенный в здании в национальном японском стиле. Его экспозиция знакомит с природным миром региона, историей и этнографией. Приятно прогуляться по парку им. Ю. А. Гагарина, где в японский период был разбит живописный сад и созданы несколько водоёмов. Можно заглянуть в SPA-комплекс с аквапарком и бассейнами. Советуем посетить и местный рыбный рынок, где продаются морепродукты и деликатесы.
Отъезд
Наполненные впечатлениями, прощаемся с Сахалином и едем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гидов-инструкторов
- Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
- Групповой трансфер из/в порт Корсаков
- Все групповые переезды по программе
- Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
- Проживание в гостинице в Южно-Курильске
- Питание по программе
- Портовый сбор
- Постельное бельё на теплоходе
- Оформление погранпропусков на острова
- Кунашир и Шикотан
- Оформление пропуска в Курильский заповедник
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе билетов
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков для летних заездов - 10 800 руб. с человека
- Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск для осенних заездов - 5400 руб. с человека
- Авиабилет Южно-Курильск - Южно-Сахалинск для осенних заездов - 7500 руб. с человека
- Билеты приобретаются организаторами
- Доплата за одноместное размещение или улучшение условий проживания. Одноместное размещение возможно только в гостиницах
- Питание вне программы
- Стоимость тура для заездов 03.10 и 10.10 составляет 153 000 руб