Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
Авторский тур на Сахалине

Поразиться разнообразию нетронутой природы и совершить круиз по Охотскому морю

Хотите ни на что не похожих видов? Отправившись с нами, вы словно окажетесь в другом мире.

Едем туда, где вулканы ещё дышат жаром, кипят озёра и ключи, дымятся фумарольные поля и волны океана разбиваются о берега бухт.

Вы прокатитесь на теплоходе по Охотскому морю, полюбуетесь колоннами причудливых форм, искупаетесь в горячем озере и попробуете дальневосточную кухню. Тур-мечта для фотографов, любителей природы и всего необычного.
Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
Путешествие на Дальний Восток: Сахалин и Кунашир
Ближайшие даты:
3
окт
10
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет153 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Авиабилеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером.

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна. Переезд в Южно-Курильск и обратно в 3-й и 8-й дни происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов». Это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек: построено в 1991 году. Второй вариант — теплоход «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек; построено в 2020 году.

Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.

Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб.

Проживание. 2 ночи — на теплоходе «Игорь Фархутдинов», «Адмирал Невельской» или «Павел Леонов» (билеты приобретаются дополнительно). Важно: при размещении в каютах на теплоходе мы можем поселить вас с другими пассажирами теплохода вне зависимости от пола. Если вам нужен другой вариант размещения, просьба сообщить об этом заранее. 5 ночей — в Южно-Сахалинске в гостинице «Гагарин» 3* или «Белка» 3* в двухместных номерах с удобствами. 4 ночи — на острове Кунашир в гостинице «Флагман» 2* в двухместных номерах с частичными удобствами. В номере есть раковина и туалет, душ — на этаже (общий на 6 номеров). Горячая вода подаётся через бойлерную систему. Возможно проживание в гостинице «Энергия» в двухместных номерах (с общими удобствами на блок из двух номеров).

Питание. В стоимость входит 3-разовое питание на Кунашире и частично питание в гостиницах в Южно-Сахалинске (по программе). Завтракать и ужинать на Кунашире вы будете в кафе. Во время экскурсий будете либо готовить еду на костре, либо брать с собой ланч-боксы. Также в стоимость входит обед в кафе в первый день. В остальное время, включая круиз на корабле, участники питаются за свой счёт. На корабле будет кафе.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску

После встречи в аэропорту Южно-Сахалинска и размещения в гостинице вы пообедаете в японском ресторане, попробуете блюда из морепродуктов.

Затем отправимся на экскурсию по городу, которому чуть более века. За свою историю Южно-Сахалинск успел побывать и поселением для каторжников, и японским населённым пунктом, что отразилось на его архитектуре и достопримечательностях. Город небольшой, поэтому вы успеете увидеть большинство знаковых мест. Побываем и на смотровой площадке на территории горнолыжного комплекса на горе Большевик. Полюбуемся городской панорамой и Сусунайской долиной с горными хребтами и лесами.

К вечеру вернёмся в гостиницу. Мы посоветуем, в каком ресторане поужинать.

Экскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Посёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережью

После завтрака направляемся в восточную часть Сахалина (в пути около 3 часов). По дороге остановимся, чтобы осмотреть ворота Тории, установленные в честь 2600-летия образования Великой Японской империи. Такие ворота обычно стоят перед синтоисткими храмами и указывают на начало священной территории. Посмотрим сквозь них на море, если повезёт, вы сможете найти кусочек янтаря на память. Заглянем в посёлок Взморье, где желающие попробуют варёных крабов.

Затем доедем до бухты Тихая и совершим треккинг по побережью. Вода здесь чистая и прозрачная. Вы рассмотрите морские водоросли, похожие на диковинные цветы, понаблюдаете за стайками разноцветных рыбок с блестящей чешуёй. Увидим нерп и длинноногих японских журавлей, обитающих в бухте. Вы прогуляетесь по многочисленным гротам, осмотрите ущелья, заберётесь на уютные морские террасы с мягкой травой. Насладитесь свежестью морского бриза и шумом волн. При желании можно искупаться.

Затем вас ждёт вкусный обед из ухи, местных деликатесов и чая из ароматных трав. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Посёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережьюПосёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережьюПосёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережьюПосёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережьюПосёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережьюПосёлок Взморье, бухта Тихая, треккинг по побережью
3 день

Прогулка по мысам Птичий и Великан

Сегодня будем изучать юго-восточную часть Сахалина (в пути — около 3 часов). Дорога иногда будет непростой, но это окупится потрясающими пейзажами. По прибытии вас ждёт несложный треккинг вдоль берега Охотского моря. Пройдёмся от мыса Птичий до мыса Великан и рассмотрим гроты и пещеры, арки и столбы, стоящие в море, на которых располагаются колонии птиц. Один из каменных останцев — самый крупный — похож на голову великана, отчего мыс так и называется.

Прогулка по мысам Птичий и ВеликанПрогулка по мысам Птичий и ВеликанПрогулка по мысам Птичий и ВеликанПрогулка по мысам Птичий и Великан
4 день

На теплоходе по Охотскому морю

Утром переезжаем в порт Корсаков, откуда, разместившись на теплоходе, в 12:00 отправимся в двухдневное морское путешествие. Добираться до Кунашира лучше всего на теплоходе, потому что авиарейсы могут задерживаться до 5 дней из-за активности вулкана.

Будем идти вдоль берегов Тонино-Анивского полуострова, одного из четырёх крупных полуостровов Сахалина, покрытого смешанными лесами и приморскими лугами, вдоль которого тянется горный хребет, и выйдем в открытое Охотское море! Вы насладитесь видом бескрайней глади воды и, если повезёт, увидите стаи дельфинов, которые часто сопровождают корабли.

На теплоходе по Охотскому морюНа теплоходе по Охотскому морюНа теплоходе по Охотскому морюНа теплоходе по Охотскому морю
5 день

Прогулка по Шикотану и берегу Тихого океана

Утром высадимся на Шикотане, крупнейшем острове Малой гряды Курильских островов, название которого произошло от двух айнских слов: «ши» — большой и «котан» — поселение. Здесь вас ждёт самостоятельная 1,5-часовая прогулка по лугам и бухтам острова.

Затем дойдём до Южно-Курильска, разместимся в гостинице. После обеда погуляем по берегу Тихого океана. Вы увидите кекур Чёртов палец — утёс, торчащий из воды в 10-15 метрах от берега. Кажется, будто великан нырнул в воду и направил палец в небо.

Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб.

Прогулка по Шикотану и берегу Тихого океанаПрогулка по Шикотану и берегу Тихого океанаПрогулка по Шикотану и берегу Тихого океанаПрогулка по Шикотану и берегу Тихого океанаПрогулка по Шикотану и берегу Тихого океана
6 день

Вулкан Менделеева, фумарольное поле, купание в горячих источниках

После завтрака на машине доедем до вулкана Менделеева, а оттуда начнём треккинг с постепенным набором высоты. Пройдём сквозь заросли бамбука и елей, дойдём до фумарольного поля, где устроим двухчасовой привал. Отдохнём, перекусим, вы исследуете местность и рассмотрите отверстия в лавовой коре, по которым поднимаются потоки горячего пара и вулканического газа — фумаролы. Желающие искупаются в термальных источниках.

Вечером вернёмся в отель, где на ужин вы попробуете местные деликатесы.

Вулкан Менделеева, фумарольное поле, купание в горячих источникахВулкан Менделеева, фумарольное поле, купание в горячих источникахВулкан Менделеева, фумарольное поле, купание в горячих источникахВулкан Менделеева, фумарольное поле, купание в горячих источниках
7 день

Вулкан Головнина, озёра Кипящее и Горячее

Сегодня совершим треккинг на второй вулкан — вулкан Головнина, самый южный на Курилах. Как и вчера, до отправной точки доедем на машине, далее пойдём пешком. Пройдём по живописным полям, окружённым рядами курильской сазы (бамбука) и стланца. Заросли вокруг тропы настолько густые, что вряд ли получится сделать и несколько шагов.

Конечная точка пути — кальдера вулкана диаметром 4 километра! На дне впадины — четыре купола и два озера с говорящими названиями — Кипящее и Горячее. И если окунуться в первом никак не получится, так как на дне озера множество горячих источников, фумарол и грязевых котлов, то можно искупаться в связующем два озера канале, который прорыли здесь когда-то японцы, добывавшие в кальдере серу.

Местные пейзажи — мечта фотографов: на вершинах открываются завораживающие панорамы. Недалеко от кальдеры стоят давно не действующие японские заводы, на которых много лет назад выпаривали добытую серу.

Вулкан Головнина, озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина, озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина, озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина, озёра Кипящее и Горячее
8 день

Мыс Столбчатый, возвращение в Южно-Сахалинск

В этот день совершим поход к мысу Столбчатому из застывшего и расколовшегося на колонны лавового потока вулкана Менделеева. Название говорит само за себя: мыс состоит из столбов природного происхождения, которые своим видом напоминают музыкальный инструмент — орган. Пройдём по тропе, где рядом с могущественными елями растёт японская магнолия. Проследуем мимо грязевых источников и выйдем на побережье, откуда открывается вид на скалы из застывшей лавы вулкана — Монахи. По осколкам лавы дойдём до цели.

С одной стороны мыс окружён зелёными лугами, а с трёх других омывается чистыми водами Охотского моря. Желающие искупаются, а затем вместе приготовим на костре уху и пообедаем. Вечером — трансфер в порт и отправление на Сахалин.

Мыс Столбчатый, возвращение в Южно-СахалинскМыс Столбчатый, возвращение в Южно-СахалинскМыс Столбчатый, возвращение в Южно-СахалинскМыс Столбчатый, возвращение в Южно-СахалинскМыс Столбчатый, возвращение в Южно-Сахалинск
9 день

Прибытие в Южно-Сахалинск

Этот день проведём на теплоходе, наслаждаясь морскими пейзажами и видами на острова. Вечером прибудем в Южно-Сахалинск и доедем до гостиницы. Отдых.

Прибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-Сахалинск
10 день

День отдыха

Сегодня свободный день. Можно посетить военный музейно-мемориальный комплекс «Победа» или краеведческий музей, расположенный в здании в национальном японском стиле. Его экспозиция знакомит с природным миром региона, историей и этнографией. Приятно прогуляться по парку им. Ю. А. Гагарина, где в японский период был разбит живописный сад и созданы несколько водоёмов. Можно заглянуть в SPA-комплекс с аквапарком и бассейнами. Советуем посетить и местный рыбный рынок, где продаются морепродукты и деликатесы.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
11 день

Отъезд

Наполненные впечатлениями, прощаемся с Сахалином и едем в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гидов-инструкторов
  • Групповой трансфер из/в аэропорт в Южно-Сахалинске
  • Групповой трансфер из/в порт Корсаков
  • Все групповые переезды по программе
  • Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
  • Проживание в гостинице в Южно-Курильске
  • Питание по программе
  • Портовый сбор
  • Постельное бельё на теплоходе
  • Оформление погранпропусков на острова
  • Кунашир и Шикотан
  • Оформление пропуска в Курильский заповедник
  • Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе билетов
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков для летних заездов - 10 800 руб. с человека
  • Билет на теплоход Корсаков - Южно-Курильск для осенних заездов - 5400 руб. с человека
  • Авиабилет Южно-Курильск - Южно-Сахалинск для осенних заездов - 7500 руб. с человека
  • Билеты приобретаются организаторами
  • Доплата за одноместное размещение или улучшение условий проживания. Одноместное размещение возможно только в гостиницах
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура для заездов 03.10 и 10.10 составляет 153 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Южно-Сахалинск, аэропорт. Точное время будет сообщено дополнительно. Вас встретят у выхода из аэропорта. Далее - групповой трансфер в гостиницу (входит в стоимость)
Завершение: Южно-Сахалинск. Групповой трансфер в аэропорт входит в стоимость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхВсе турыБухта ТихаяПопулярные местаМыс великанВодные развлеченияПрирода и пейзажи

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