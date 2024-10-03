Хотите ни на что не похожих видов? Отправившись с нами, вы словно окажетесь в другом мире. Едем туда, где вулканы ещё дышат жаром, кипят озёра и ключи, дымятся фумарольные поля и волны океана разбиваются о берега бухт. Вы прокатитесь на теплоходе по Охотскому морю, полюбуетесь колоннами причудливых форм, искупаетесь в горячем озере и попробуете дальневосточную кухню. Тур-мечта для фотографов, любителей природы и всего необычного.

Описание

Организационные детали

Авиабилеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером.

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, расписания теплохода и фактического времени прихода/отхода судна. Переезд в Южно-Курильск и обратно в 3-й и 8-й дни происходит на теплоходе «Игорь Фархутдинов». Это пассажирское судно усиленного ледового класса, рассчитанное на 150 человек: построено в 1991 году. Второй вариант — теплоход «Адмирал Невельской» — грузопассажирское судно ледового класса, рассчитанное на 146 человек; построено в 2020 году.

Маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

С собой вам понадобятся: головной убор от солнца, спортивные сандалии, крепко сидящие на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, треккинговые кроссовки с толстой рифлёной подошвой и водоотталкивающей пропиткой, сменная обувь, полотенце, солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором (SPF) не менее 30 единиц, небольшой рюкзачок для прогулок, куда вы сможете положить воду, фотоаппарат, купальник и другие необходимые вещи, тёплая кофта или свитер, ветро- и влагозащитная куртка, купальный костюм, средства от комаров, х/б перчатки, аптечка со средствами первой помощи и личной гигиены.

Важно: выход на Шикотане будет осуществляться с разрешения пограничных служб.