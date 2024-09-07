Приглашаем в насыщенное путешествие на Дальний Восток. Будем собирать впечатления: попробуем морепродукты, которые для нас приготовит шеф-повар, своими руками поймаем устриц и пройдём по загадочным тоннелям в Чёртовой скале. А ещё прогуляемся по ботаническому саду вместе с кандидатом биологических наук, пройдёмся по Зеркальному пляжу, проводим закат на горе Большевик и сделаем эффектные снимки Белых и Чёрных скал.

Описание тура

Организационные детали

Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей. Внося предоплату, вы оплачиваете бронь места в команде, и покупка является невозвратной. Деньги можно вернуть, найдя замену на свое место.

Регион открыт для туристов, но часть достопримечательностей на острове Итуруп находится в пограничной зоне. Для въезда в пограничную зону потребуется оформление пропуска. Срок рассмотрения заявок на въезд для граждан РФ — до 30 рабочих дней, для граждан других государств — до 45 рабочих дней. Для оформления заявки на пропуск необходимы паспортные данные, включая данные прописки для каждого туриста.

Кроме того рекомендуется пройти заранее вакцинацию от клещевого энцефалита.

Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.