Будем собирать впечатления: попробуем морепродукты, которые для нас приготовит шеф-повар, своими руками поймаем устриц и пройдём по загадочным тоннелям в Чёртовой скале.
А ещё прогуляемся по ботаническому саду вместе с кандидатом биологических наук, пройдёмся по Зеркальному пляжу, проводим закат на горе Большевик и сделаем эффектные снимки Белых и Чёрных скал.
Описание тура
Организационные детали
Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей. Внося предоплату, вы оплачиваете бронь места в команде, и покупка является невозвратной. Деньги можно вернуть, найдя замену на свое место.
Регион открыт для туристов, но часть достопримечательностей на острове Итуруп находится в пограничной зоне. Для въезда в пограничную зону потребуется оформление пропуска. Срок рассмотрения заявок на въезд для граждан РФ — до 30 рабочих дней, для граждан других государств — до 45 рабочих дней. Для оформления заявки на пропуск необходимы паспортные данные, включая данные прописки для каждого туриста.
Кроме того рекомендуется пройти заранее вакцинацию от клещевого энцефалита.
Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.
Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе Santa Resort Hotel в Южно-Сахалинске и в гостинице «Итуруп» в Курильске, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание. Сообщите нам, если у вас есть ограничения по питанию. Мы подготовим специальное меню.
Дети. Участие возможно с 7 лет. Ребёнок должен быть готов к длительным переездам и прогулкам.
Транспорт. Все поездки мы будем совершать на комфортабельном микроавтобусе или внедорожниках. С чемоданами и вещами мы гулять не будем: они будут находиться или в автобусе или в гостинице.
Программа тура по дням
Прибытие, прогулка по Ботаническому саду и встреча заката
Встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска и отвезём в гостиницу. Затем погуляем по Ботаническому саду вместе с кандидатом биологических наук. Он покажет и расскажет про необычные растения — сосудистые. Ещё здесь есть множество видов лишайников, мхов и грибов.
На обед заглянем в ресторан корейской кухни. После трапезы посетим Сахалинский краеведческий музей, а вечером поедем на горнолыжный курорт «Горный воздух». Здесь поднимемся на вершину горы Большевик, чтобы полюбоваться закатом.
Озеро Буссе, дегустация морепродуктов и перелёт на Курилы
Позавтракаем и отправимся на озеро Буссе. Дорога займёт около 30 минут. Водоём — настоящий кладезь необычных обитателей. Здесь водятся трепанг, приморский гребешок, морские звёзды, ежи, огурцы, мидии и трубачи. А ещё — устрицы! Их мы пособираем и продегустируем, запивая деликатесы шампанским.
Наслаждаться будем не только устрицами: шеф-повар приготовит для нас разнообразные блюда из морепродуктов. К вечеру вернёмся в город и поедем в аэропорт. На небольшом самолёте Bombardier Q400 перелетим на Курильские острова. Из аэропорта нас заберёт внедорожник. Сначала заедем на ужин, а потом — в отель, отдыхать.
Чёртова скала и Зеркальный пляж
С утра — к океану! Нас ждёт удивительный залив Касатка. Расскажем, как место связано с атакой на Пёрл-Харбор, и покажем Чёртовую скалу со множеством тоннелей. По одному из них вы сможете пройти каменное изваяние насквозь!
Прогуляемся по пляжу, который прозвали Зеркальным, и поужинаем на термальных источниках «Ванночки» прямо на берегу Охотского моря. К вечеру вернёмся в отель.
Чёрные и Белые скалы и заброшенная геотермальная станция
Для путешествия к Чёрным и Белым скалам в заливе Простор дождёмся самого ясного дня, чтобы получить эффектные снимки и сполна насладиться пейзажами.
Чёрные скалы образовались из вулканических пород, а Белые — из пемзы. Будем много гулять и фотографироваться на фоне причудливых каменных громад.
Следующая локация — заброшенная геотермальная станция у подножия вулкана Баранского. Виды здесь завораживают. Увидим и грязевые котлы, и фумаролы, и бирюзовые озёра, и горячие источники, идущие из-под земли. Желающие смогут окунуться в целебные воды.
Стена водопадов и возвращение в Южно-Сахалинск
Сегодня поедем к лавовым полям бухты Янкито, а оттуда — в бухту Лососёвая, чтобы полюбоваться Стеной водопадов. Струи воды стекают прямо из скал, напоминая слёзы каменных исполинов.
Пообедаем и сядем на обратный рейс до Южно-Сахалинска. Заселимся в отель и поужинаем в рыбном ресторане.
Маяк Анива
Проснуться сегодня придётся рано. Мы держим путь к маяку. На микроавтобусе отправимся в посёлок Новиково, а оттуда на лодках поплывём в сторону скалистого мыса Анива. Здесь и стоит японский маяк, где уже давно нет хранителей. Сделаем эффектные кадры, после чего поедем к мысу Белый камень.
Пообедаем прямо на свежем воздухе, а желающие смогут порыбачить. К вечеру вернёмся в город.
Чёртов мост и заключительный ужин
Сегодня покажем вам чудо инженерной мысли. Начнём со станции Николайчук, откуда прогуляемся до Чёртового моста. Дорога займёт около 5 км. Японцы проложили железнодорожные пути прямо в толще горы! С моста полюбуемся пейзажами и сварим для вас наш фирменный кофе.
Если позволит время, мы и сами прокатимся по этой дороге на поезде до станции Холмск Северный. Оттуда нас заберёт микроавтобус и доставит в Южно-Сахалинск, где мы устроим ужин.
Отъезд
После завтрака закупимся морепродуктами и сувенирами на рынке и отвезём вас в аэропорт Южно-Сахалинска.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|195 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание
- Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном проживании)
- Все трансферы и переезды
- Перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск
- Сопровождение турлидером
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- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Южно-Сахалинска из вашего города и обратно
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 215 000 руб