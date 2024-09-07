Тур-знакомство с Сахалином и Итурупом: морепродукты, вулканы и Тихий океан

Полюбоваться заброшенным маяком, отведать устриц и увидеть слёзы скал
Приглашаем в насыщенное путешествие на Дальний Восток.

Будем собирать впечатления: попробуем морепродукты, которые для нас приготовит шеф-повар, своими руками поймаем устриц и пройдём по загадочным тоннелям в Чёртовой скале.

А ещё прогуляемся по ботаническому саду вместе с кандидатом биологических наук, пройдёмся по Зеркальному пляжу, проводим закат на горе Большевик и сделаем эффектные снимки Белых и Чёрных скал.
Тур-знакомство с Сахалином и Итурупом: морепродукты, вулканы и Тихий океан
Тур-знакомство с Сахалином и Итурупом: морепродукты, вулканы и Тихий океан
Тур-знакомство с Сахалином и Итурупом: морепродукты, вулканы и Тихий океан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Бронирование места осуществляется после предоплаты в размере 50%. Оставшуюся часть можно разделить на несколько комфортных для вас платежей. Внося предоплату, вы оплачиваете бронь места в команде, и покупка является невозвратной. Деньги можно вернуть, найдя замену на свое место.

Регион открыт для туристов, но часть достопримечательностей на острове Итуруп находится в пограничной зоне. Для въезда в пограничную зону потребуется оформление пропуска. Срок рассмотрения заявок на въезд для граждан РФ — до 30 рабочих дней, для граждан других государств — до 45 рабочих дней. Для оформления заявки на пропуск необходимы паспортные данные, включая данные прописки для каждого туриста.

Кроме того рекомендуется пройти заранее вакцинацию от клещевого энцефалита.
Программа путешествия может измениться с сохранением основных точек тура. Гостиницы и транспорт могут быть заменены на аналогичные такого же класса. Все участники застрахованы.

Проживание. Будем жить в гостиничном комплексе Santa Resort Hotel в Южно-Сахалинске и в гостинице «Итуруп» в Курильске, 2-местное проживание. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание. Сообщите нам, если у вас есть ограничения по питанию. Мы подготовим специальное меню.

Дети. Участие возможно с 7 лет. Ребёнок должен быть готов к длительным переездам и прогулкам.

Транспорт. Все поездки мы будем совершать на комфортабельном микроавтобусе или внедорожниках. С чемоданами и вещами мы гулять не будем: они будут находиться или в автобусе или в гостинице.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, прогулка по Ботаническому саду и встреча заката

Встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска и отвезём в гостиницу. Затем погуляем по Ботаническому саду вместе с кандидатом биологических наук. Он покажет и расскажет про необычные растения — сосудистые. Ещё здесь есть множество видов лишайников, мхов и грибов.

На обед заглянем в ресторан корейской кухни. После трапезы посетим Сахалинский краеведческий музей, а вечером поедем на горнолыжный курорт «Горный воздух». Здесь поднимемся на вершину горы Большевик, чтобы полюбоваться закатом.

Прибытие, прогулка по Ботаническому саду и встреча закатаПрибытие, прогулка по Ботаническому саду и встреча закатаПрибытие, прогулка по Ботаническому саду и встреча заката
2 день

Озеро Буссе, дегустация морепродуктов и перелёт на Курилы

Позавтракаем и отправимся на озеро Буссе. Дорога займёт около 30 минут. Водоём — настоящий кладезь необычных обитателей. Здесь водятся трепанг, приморский гребешок, морские звёзды, ежи, огурцы, мидии и трубачи. А ещё — устрицы! Их мы пособираем и продегустируем, запивая деликатесы шампанским.

Наслаждаться будем не только устрицами: шеф-повар приготовит для нас разнообразные блюда из морепродуктов. К вечеру вернёмся в город и поедем в аэропорт. На небольшом самолёте Bombardier Q400 перелетим на Курильские острова. Из аэропорта нас заберёт внедорожник. Сначала заедем на ужин, а потом — в отель, отдыхать.

Озеро Буссе, дегустация морепродуктов и перелёт на КурилыОзеро Буссе, дегустация морепродуктов и перелёт на КурилыОзеро Буссе, дегустация морепродуктов и перелёт на КурилыОзеро Буссе, дегустация морепродуктов и перелёт на Курилы
3 день

Чёртова скала и Зеркальный пляж

С утра — к океану! Нас ждёт удивительный залив Касатка. Расскажем, как место связано с атакой на Пёрл-Харбор, и покажем Чёртовую скалу со множеством тоннелей. По одному из них вы сможете пройти каменное изваяние насквозь!

Прогуляемся по пляжу, который прозвали Зеркальным, и поужинаем на термальных источниках «Ванночки» прямо на берегу Охотского моря. К вечеру вернёмся в отель.

Чёртова скала и Зеркальный пляжЧёртова скала и Зеркальный пляжЧёртова скала и Зеркальный пляжЧёртова скала и Зеркальный пляж
4 день

Чёрные и Белые скалы и заброшенная геотермальная станция

Для путешествия к Чёрным и Белым скалам в заливе Простор дождёмся самого ясного дня, чтобы получить эффектные снимки и сполна насладиться пейзажами.

Чёрные скалы образовались из вулканических пород, а Белые — из пемзы. Будем много гулять и фотографироваться на фоне причудливых каменных громад.

Следующая локация — заброшенная геотермальная станция у подножия вулкана Баранского. Виды здесь завораживают. Увидим и грязевые котлы, и фумаролы, и бирюзовые озёра, и горячие источники, идущие из-под земли. Желающие смогут окунуться в целебные воды.

Чёрные и Белые скалы и заброшенная геотермальная станцияЧёрные и Белые скалы и заброшенная геотермальная станцияЧёрные и Белые скалы и заброшенная геотермальная станцияЧёрные и Белые скалы и заброшенная геотермальная станцияЧёрные и Белые скалы и заброшенная геотермальная станция
5 день

Стена водопадов и возвращение в Южно-Сахалинск

Сегодня поедем к лавовым полям бухты Янкито, а оттуда — в бухту Лососёвая, чтобы полюбоваться Стеной водопадов. Струи воды стекают прямо из скал, напоминая слёзы каменных исполинов.

Пообедаем и сядем на обратный рейс до Южно-Сахалинска. Заселимся в отель и поужинаем в рыбном ресторане.

Стена водопадов и возвращение в Южно-СахалинскСтена водопадов и возвращение в Южно-СахалинскСтена водопадов и возвращение в Южно-Сахалинск
6 день

Маяк Анива

Проснуться сегодня придётся рано. Мы держим путь к маяку. На микроавтобусе отправимся в посёлок Новиково, а оттуда на лодках поплывём в сторону скалистого мыса Анива. Здесь и стоит японский маяк, где уже давно нет хранителей. Сделаем эффектные кадры, после чего поедем к мысу Белый камень.

Пообедаем прямо на свежем воздухе, а желающие смогут порыбачить. К вечеру вернёмся в город.

Маяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк Анива
7 день

Чёртов мост и заключительный ужин

Сегодня покажем вам чудо инженерной мысли. Начнём со станции Николайчук, откуда прогуляемся до Чёртового моста. Дорога займёт около 5 км. Японцы проложили железнодорожные пути прямо в толще горы! С моста полюбуемся пейзажами и сварим для вас наш фирменный кофе.

Если позволит время, мы и сами прокатимся по этой дороге на поезде до станции Холмск Северный. Оттуда нас заберёт микроавтобус и доставит в Южно-Сахалинск, где мы устроим ужин.

Чёртов мост и заключительный ужинЧёртов мост и заключительный ужинЧёртов мост и заключительный ужинЧёртов мост и заключительный ужинЧёртов мост и заключительный ужин
8 день

Отъезд

После завтрака закупимся морепродуктами и сувенирами на рынке и отвезём вас в аэропорт Южно-Сахалинска.

ОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет195 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание
  • Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном проживании)
  • Все трансферы и переезды
  • Перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск
  • Сопровождение турлидером
  • Все активности по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Южно-Сахалинска из вашего города и обратно
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 215 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыМаяк АниваПопулярные местаОзеро БуссеПрирода и пейзажиНа 8 днейОбзорныеЗаброшенные местаВулканыИз аэропорта

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