Отправимся на остров за свежайшими морепродуктами, водными просторами, пейзажами с маяками, водопадами и мысами и за встречей с морскими обитателями.Устроим крабовую вечеринку на побережье, отведаем гигантских устриц в сыром и

запечённом виде и, при желании, заедем на рынок за деликатесами. Поднимемся на знаменитый маяк Анива, куда дойдём на лодке. Если повезёт, встретим косаток, нерп и китов. Посетим лежбище любопытных сивучей и заповедную лагуну Буссе.

Обращаем внимание, в случае получения штормового предупреждения, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант. Мы не в силах контролировать погоду и не можем допустить ситуации, которая будет угрожать жизни.

За доплату возможно организовать трансфер из/в аэропорт, раннее заселение и поздний выезд из гостиницы, обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску в первый день и дополнительную экскурсию в последний день.