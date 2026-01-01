Мои заказы

За деликатесами и к сивучам на Сахалин

Попробовать икру и крабов на вечеринке у океана, устриц в лагуне Буссе, увидеть маяки и ластоногих
Отправимся на остров за свежайшими морепродуктами, водными просторами, пейзажами с маяками, водопадами и мысами и за встречей с морскими обитателями.

Устроим крабовую вечеринку на побережье, отведаем гигантских устриц в сыром и
запечённом виде и, при желании, заедем на рынок за деликатесами. Поднимемся на знаменитый маяк Анива, куда дойдём на лодке. Если повезёт, встретим косаток, нерп и китов. Посетим лежбище любопытных сивучей и заповедную лагуну Буссе.

Описание тура

Организационные детали

Обращаем внимание, в случае получения штормового предупреждения, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант. Мы не в силах контролировать погоду и не можем допустить ситуации, которая будет угрожать жизни.

За доплату возможно организовать трансфер из/в аэропорт, раннее заселение и поздний выезд из гостиницы, обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску в первый день и дополнительную экскурсию в последний день.

Программа тура по дням

1 день

Гастрономический вечер на берегу океана

Вы прилетаете удобным вам рейсом и самостоятельно добираетесь до гостиницы, адрес которой мы вам сообщим после бронирования (около 20 минут от аэропорта). За доплату организуем индивидуальный трансфер и раннее заселение.

Далее заберём вас из гостиницы и отправимся на крабовую вечеринку на побережье. Вы попробуете морские деликатесы, в числе которых красная икра, рыбная нарезка, крабы и настойка на клоповке. Познакомимся и насладимся закатом и пейзажами вокруг.

Для прилетающих утром за доплату возможно организовать обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску.

2 день

Морская прогулка к маяку Анива

Сегодня мы отправимся к одной из самых популярных локаций на Сахалине — заброшенному маяку на мысе Анива. Ради этого встанем пораньше, позавтракаем и уже в 06:00-07:00 разместимся в машинах. Пересядем на лодку и выйдем в открытое море. Сам путь к маяку невероятно живописен: будем идти вдоль берега, рассматривать водопады, парящих чаек и орланов, мысы, возможно, увидим изюбров, нерп, косаток и китов. Дойдя до маяка, высадимся на берег, заглянем внутрь здания, напоминающего своим видом старинный замок, и поднимемся на вершину.

Вернёмся в гостиницу не раньше 18:00.

Если из-за непогоды выход в море будет невозможен, мы заменим экскурсию на автомобильную поездку к маяку Тонин.

3 день

Морская прогулка к сивучам, Невельск и Холмск

В 10:00 после завтрака выезжаем из гостиницы. В 12:00 — морская прогулка на катере к лежбищу сивучей. Лежбище расположено на старом брекватере в Невельске, сооружённом японцами до войны в период Карафуто. Здесь можно наблюдать около 1,5 тысяч морских львов в естественной среде обитания. Здесь сивучи привыкли к людям и весьма любопытны, выпрыгивают из воды и мило фыркают. Время в пути на катере — примерно 30 минут.

После экскурсии к сивучам переедем из Невельска в Холмск по старой японской трассе вдоль моря. По пути группа остановится у водопада Салют, одного из самых посещаемых водопадов Сахалина.

В 14:00 — комплексный обед в кафе Холмска. После обеда запланирована прогулка по набережной Холмска и поход к выброшенному штормом на побережье Китайскому Сухогрузу. На обратном пути в Южно-Сахалинск участники смогут увидеть памятник Боевой Славы.

Вернёмся в Южно-Сахалинск к 18:00.

4 день

Гастрономическое путешествие в лагуну Буссе

Сегодня посетим особо охраняемую природную территорию — лагуну Буссе. Здесь нас ждёт водная прогулка на вёсельном катамаране. Вы узнаете о флоре и фауне озера, чем оно привлекает путешественников. Вы продегустируете гигантские устрицы в сыром и запечённом виде и другие местные деликатесы, приготовленные шеф-поваром на огне.

Экскурсия рассчитана на 12 часов.

5 день

Прощание с Сахалином

После завтрака до 12:00 необходимо освободить номера. За доплату возможно организовать поздний выезд и дополнительную экскурсию, если у вас вечерний рейс. Для желающих организуем трансфер в аэропорт с заездом на рынок морепродуктов.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет95 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и дегустации
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение, работа гидов
  • Работа водителя
  • Всё необходимое снаряжение на время экскурсий: спасательные жилеты, сапоги, дождевики
  • Аренда лодок для морских прогулок
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Билеты до Южно-Сахалинска и обратно в ваш город
  • Ужины
  • 1-местное размещение - доплата от 12 000 ₽ за весь тур
  • Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы (при необходимости)
  • Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску в первый день (по желанию)
  • Дополнительная экскурсия в последний день (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Южно-Сахалинск, гостиница, после 14:00
Завершение: Г. Южно-Сахалинск, гостиница, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор на Сахалине
С 2016 года наша команда знакомит гостей с красотами Сахалина и Курильских островов и вас не оставит равнодушными. Поможем вам весело провести время и насладиться полезными и интересными экскурсиями и турами. Наши сотрудники отлично знают географию острова, познакомят вас с самыми яркими достопримечательностями Сахалина и Курил, свозят на рыбалку, покатают на снегоходе, покажут необычные пешие маршруты.

Тур входит в следующие категории Сахалина

