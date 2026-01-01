Устроим крабовую вечеринку на побережье, отведаем гигантских устриц в сыром и
Описание тура
Организационные детали
Обращаем внимание, в случае получения штормового предупреждения, экскурсия переносится на другой день в рамках программы или будет предложен альтернативный вариант. Мы не в силах контролировать погоду и не можем допустить ситуации, которая будет угрожать жизни.
За доплату возможно организовать трансфер из/в аэропорт, раннее заселение и поздний выезд из гостиницы, обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску в первый день и дополнительную экскурсию в последний день.
Программа тура по дням
Гастрономический вечер на берегу океана
Вы прилетаете удобным вам рейсом и самостоятельно добираетесь до гостиницы, адрес которой мы вам сообщим после бронирования (около 20 минут от аэропорта). За доплату организуем индивидуальный трансфер и раннее заселение.
Далее заберём вас из гостиницы и отправимся на крабовую вечеринку на побережье. Вы попробуете морские деликатесы, в числе которых красная икра, рыбная нарезка, крабы и настойка на клоповке. Познакомимся и насладимся закатом и пейзажами вокруг.
Для прилетающих утром за доплату возможно организовать обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску.
Морская прогулка к маяку Анива
Сегодня мы отправимся к одной из самых популярных локаций на Сахалине — заброшенному маяку на мысе Анива. Ради этого встанем пораньше, позавтракаем и уже в 06:00-07:00 разместимся в машинах. Пересядем на лодку и выйдем в открытое море. Сам путь к маяку невероятно живописен: будем идти вдоль берега, рассматривать водопады, парящих чаек и орланов, мысы, возможно, увидим изюбров, нерп, косаток и китов. Дойдя до маяка, высадимся на берег, заглянем внутрь здания, напоминающего своим видом старинный замок, и поднимемся на вершину.
Вернёмся в гостиницу не раньше 18:00.
Если из-за непогоды выход в море будет невозможен, мы заменим экскурсию на автомобильную поездку к маяку Тонин.
Морская прогулка к сивучам, Невельск и Холмск
В 10:00 после завтрака выезжаем из гостиницы. В 12:00 — морская прогулка на катере к лежбищу сивучей. Лежбище расположено на старом брекватере в Невельске, сооружённом японцами до войны в период Карафуто. Здесь можно наблюдать около 1,5 тысяч морских львов в естественной среде обитания. Здесь сивучи привыкли к людям и весьма любопытны, выпрыгивают из воды и мило фыркают. Время в пути на катере — примерно 30 минут.
После экскурсии к сивучам переедем из Невельска в Холмск по старой японской трассе вдоль моря. По пути группа остановится у водопада Салют, одного из самых посещаемых водопадов Сахалина.
В 14:00 — комплексный обед в кафе Холмска. После обеда запланирована прогулка по набережной Холмска и поход к выброшенному штормом на побережье Китайскому Сухогрузу. На обратном пути в Южно-Сахалинск участники смогут увидеть памятник Боевой Славы.
Вернёмся в Южно-Сахалинск к 18:00.
Гастрономическое путешествие в лагуну Буссе
Сегодня посетим особо охраняемую природную территорию — лагуну Буссе. Здесь нас ждёт водная прогулка на вёсельном катамаране. Вы узнаете о флоре и фауне озера, чем оно привлекает путешественников. Вы продегустируете гигантские устрицы в сыром и запечённом виде и другие местные деликатесы, приготовленные шеф-поваром на огне.
Экскурсия рассчитана на 12 часов.
Прощание с Сахалином
После завтрака до 12:00 необходимо освободить номера. За доплату возможно организовать поздний выезд и дополнительную экскурсию, если у вас вечерний рейс. Для желающих организуем трансфер в аэропорт с заездом на рынок морепродуктов.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|95 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и дегустации
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение, работа гидов
- Работа водителя
- Всё необходимое снаряжение на время экскурсий: спасательные жилеты, сапоги, дождевики
- Аренда лодок для морских прогулок
- Страхование
Что не входит в цену
- Билеты до Южно-Сахалинска и обратно в ваш город
- Ужины
- 1-местное размещение - доплата от 12 000 ₽ за весь тур
- Раннее заселение и поздний выезд из гостиницы (при необходимости)
- Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску в первый день (по желанию)
- Дополнительная экскурсия в последний день (по желанию)