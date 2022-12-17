В дебри тундры. Путешествие на Ямал

Этнографический тур позволит прикоснуться к секретам сохранившейся культуры коренного населения Крайнего Севера

Этнографический тур позволит прикоснуться к секретам сохранившейся культуры коренного населения Крайнего Севера в её первозданном виде.

Вы будете жить в настоящем чуме вместе с семьей кочевников, принимать активное участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки.
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
Ближайшие даты:
3
янв
19
янв
16
фев
9
мар
6
апр

Что вас ожидает 🤩

Проживание в чуме
Проживание в чуме
Будем жить в настоящем чуме вместе с семьей кочевников
Повседневная жизнь аборигенов
Повседневная жизнь аборигенов
Познакомимся с укладом жизни современной чум-работницы на Ямале
Стадо оленей
Стадо оленей
Научимся арканить оленя, запрягать упряжку и править ею

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Салехард

8:30 Встреча в аэропорту г. Салехард.

Рекомендуем прилететь рейсом YC 32 Москва – Салехард.

Вас будет встречать гид с табличкой. Знакомство с гидом.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице Арктика 3*.

Дополнительно:

  • Обзорная экскурсия по г. Салехарду – 7 000 руб. за группу до 15 человек;
  • Экскурсия по музейно-выставочному комплексу им. И. С. Шемановского – 6 000 руб. за группу до 10 человек;
  • Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) – 1 200 руб. /чел при группе до 10 человек;
  • Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием – 300 руб. /чел, без чаепития – 250 руб. /чел.
  • Экскурсия к баракам 501-1 стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) – 7 600 руб. /чел при группе 4-7 человек.
  • Выезд на подледную рыбалку на Трэколе – 6 000 руб. /чел при группе 6 человек.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Прибытие в СалехардПрибытие в СалехардПрибытие в Салехард
2 день

Прибытие в стойбище оленеводов

07:30 Завтрак.

09:00 Инструктаж по технике безопасности.

Выезд в стойбище оленеводов (снегоболотоход).

Прибытие в стойбище.

Знакомство с семьей.

Размещение в чуме.

Обед

Постепенное погружение в мир ненецкого оленевода, то есть, в мир его оленей.

Туристам предоставлена возможность принять активное участие в повседневной жизни аборигенов, узнать основные правила жизни в чуме, научиться арканить оленя, запрягать упряжку и править ею.

Ужин.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – национальная кухня.

Прибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводов
3 день

Стойбище оленеводов

Завтрак.

Свободное время.

Возможна организация подледной рыбалки с выездом на водоем.

Обед.

Свободное время.

Знакомство с бытом и укладом жизни современной чум-работницы на Ямальском полуострове.

На долю женщин приходится не менее важная забота – изготовление дома для всей семьи.

Изготовить дом – значит, выделать, обработать, прокоптить оленьи шкуры, из которых шьют затем нюки, покрытие для чума.

Одеть и обуть с головы до ног всю семью – это тоже женская забота. От того, насколько теплой и удобной будет малица для мужчин и ягушка – для женщин, многое зависит: ведь с 40-градусным морозом в тундре шутить нельзя.

Ужин.

Питание: завтрак, обед и ужин – национальная кухня.

Стойбище оленеводовСтойбище оленеводовСтойбище оленеводовСтойбище оленеводовСтойбище оленеводов
4 день

Стойбище оленеводов - возвращение в Салехард

Завтрак.

Выезд в стадо на снегоходах или оленьей упряжке.

Каждый день, невзирая на погоду, происходит отлов ездовых оленей. Для этого устраивается загон (кораль) из нарт. Его делают утром, с приходом стада.

Вместо будильника — щелканье оленьих копыт.

Нарты стоят полукругом и соединены между собой веревкой. Сначала ездовые олени входят в этот кораль, потом их ловят и ведут запрягать. Мужчины выходят из кораля, наступая на веревку, а женщины должны пропускать веревку над головой.

Обед.

Свободное время.

Возможность организовать вечер, посвященный традициям и обычаям коренного населения. Краткий обзор духовной культуры

14:00 Выезд в г. Салехард (снегоболотоход).

Время в пути зависит от удаленности стойбища от г. Салехард, от состояния дорожного покрытия и от метеоусловий. Возвращение ближе к ужину.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак, обед – национальная кухня. Ужин оплачивается самостоятельно.

Стойбище оленеводов - возвращение в СалехардСтойбище оленеводов - возвращение в СалехардСтойбище оленеводов - возвращение в СалехардСтойбище оленеводов - возвращение в Салехард
5 день

Отъезд

Трансфер из гостиницы в аэропорт г. Салехард.

Питание: оплачивается самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание: 2 ночей в гостинице, 2 ночи в чуме.

Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. /сутки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества людей в группе:

Количество человек в группе, чел. 23456 и более
Цена на человека, руб. 146 600128 80099 80085 40076 700

Варианты проживания

Гостиница Арктика 3*

2 ночи

Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей – круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.

По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Гостиница Арктика 3*Гостиница Арктика 3*Гостиница Арктика 3*Гостиница Арктика 3*Гостиница Арктика 3*Гостиница Арктика 3*Гостиница Арктика 3*

Чум

2 ночи

Чум – национальное жилище оленеводов в тундре.

Чум имеет открытое внутреннее пространство, где нет комнат и даже перегородок, мебель также минимальная.

Пространство, где мы сидим днем, становится постелью в ночное время.

Мы делим один чум с хозяевами, гостевых чумов в природе и культуре не существует, что обусловлено кочевым образом жизни, где каждая вещь – это лишний вес, поэтому лишнего в тундре нет.

Туалета как постройки также нет, есть кустики, пригорки и направления для мальчиков и девочек.

Помыться в чуме также не получится, слишком много хлопот для такого короткого периода, максимум можно будет вымыть голову. В чуме есть умывальник, базовая гигиена присутствует.

Спим на постелях из оленьих шкур, в спальных мешках. Ночью печь в чуме не топится и температура внутри к утру стремится к уличной, поэтому морально к этому готовимся. Но наши спальные мешки рассчитаны на низкие температуры, поэтому никто не замерзнет.

ЧумЧумЧум

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус, л/а, снегоходы, снегоболотоход, оленьи упряжки)
  • Проживание в гостинице Арктика 3* (двухместное размещение)
  • Завтраки в гостинице
  • Проживание в стойбище
  • 3-х разовое питание в чуме (национальная кухня)
  • Услуги сопровождающего
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
  • Завтрак в первый день
  • Обеды и ужины в городе
  • Одноместное размещение в гостинице (4 000 руб. /сутки)
  • Услуги такси
  • Аренда (при необходимости): спальник – 800 руб. /сутки, горнолыжный костюм – 700 руб. /сутки, ботинки – 300 руб. /сутки
  • Медицинская страховка
  • Ритуальный забой оленя
  • Дополнительные услуги оленеводов
  • Услуги переводчиков для иностранных туристов
  • Приобретение сувенирной продукции
Место начала и завершения?
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спальный мешок (температура комфорта -20С) – возможна аренда 800 руб. /сутки
  • комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (снегоходный или горнолыжный костюм, носки шерстяные, носки х/б, свитер шерстяной, термобелье, шапка, варежки/перчатки, шарф/балаклава, снегоходная маска) – возможна аренда костюма – 700 руб. /сутки;
  • ботинки, сапоги – возможна аренда 300 руб. /сутки;
  • средства личной гигиены;
  • минимальный запас любимых продуктов (сладости, питьевая вода, и т. д.);
  • личные медикаменты;
  • средства защиты от солнца и ветра;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть дополнительные экскурсии в туре?
  • Обзорная экскурсия по г. Салехарду – 7 000 руб. за группу до 15 человек.
  • Экскурсия по музейно-выставочному комплексу им. И. С. Шемановского – 6 000 руб. за группу до 10 человек.
  • Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1 200 руб. /чел при группе до 10 чел.
  • Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием – 300 руб. /чел, без чаепития – 250 руб. /чел.
  • Экскурсия к баракам 501-1 стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) – 7 600 руб. /чел при группе 4-7 человек.
  • Выезд на подледную рыбалку на Трэколе – 6 000 руб. /чел при группе 6 человек.
Особенности тура

В этом туре туристы вовлекаются в жизнь оленеводов и точной программы на дни нет.

Возможны расхождения, но это не критично.

Если оленевод будет занят, к примеру, выловом оленей из соседнего стада или охотой на куропаток, то туристы также будут участвовать в этих активностях.

К тому же, многое зависит от месяца, в котором будет тур, так как в разное время у оленеводов могут отличаться дела.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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