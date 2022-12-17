4 день

Стойбище оленеводов - возвращение в Салехард

Завтрак.

Выезд в стадо на снегоходах или оленьей упряжке.

Каждый день, невзирая на погоду, происходит отлов ездовых оленей. Для этого устраивается загон (кораль) из нарт. Его делают утром, с приходом стада.

Вместо будильника — щелканье оленьих копыт.

Нарты стоят полукругом и соединены между собой веревкой. Сначала ездовые олени входят в этот кораль, потом их ловят и ведут запрягать. Мужчины выходят из кораля, наступая на веревку, а женщины должны пропускать веревку над головой.

Обед.

Свободное время.

Возможность организовать вечер, посвященный традициям и обычаям коренного населения. Краткий обзор духовной культуры

14:00 Выезд в г. Салехард (снегоболотоход).

Время в пути зависит от удаленности стойбища от г. Салехард, от состояния дорожного покрытия и от метеоусловий. Возвращение ближе к ужину.

Размещение в гостинице.

Питание: завтрак, обед – национальная кухня. Ужин оплачивается самостоятельно.