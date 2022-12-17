8:30 Встреча в аэропорту г. Салехард.
Рекомендуем прилететь рейсом YC 32 Москва – Салехард.
Вас будет встречать гид с табличкой. Знакомство с гидом.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице Арктика 3*.
Дополнительно:
Питание: оплачивается самостоятельно.
07:30 Завтрак.
09:00 Инструктаж по технике безопасности.
Выезд в стойбище оленеводов (снегоболотоход).
Прибытие в стойбище.
Знакомство с семьей.
Размещение в чуме.
Обед
Постепенное погружение в мир ненецкого оленевода, то есть, в мир его оленей.
Туристам предоставлена возможность принять активное участие в повседневной жизни аборигенов, узнать основные правила жизни в чуме, научиться арканить оленя, запрягать упряжку и править ею.
Ужин.
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – национальная кухня.
Завтрак.
Свободное время.
Возможна организация подледной рыбалки с выездом на водоем.
Обед.
Свободное время.
Знакомство с бытом и укладом жизни современной чум-работницы на Ямальском полуострове.
На долю женщин приходится не менее важная забота – изготовление дома для всей семьи.
Изготовить дом – значит, выделать, обработать, прокоптить оленьи шкуры, из которых шьют затем нюки, покрытие для чума.
Одеть и обуть с головы до ног всю семью – это тоже женская забота. От того, насколько теплой и удобной будет малица для мужчин и ягушка – для женщин, многое зависит: ведь с 40-градусным морозом в тундре шутить нельзя.
Ужин.
Питание: завтрак, обед и ужин – национальная кухня.
Завтрак.
Выезд в стадо на снегоходах или оленьей упряжке.
Каждый день, невзирая на погоду, происходит отлов ездовых оленей. Для этого устраивается загон (кораль) из нарт. Его делают утром, с приходом стада.
Вместо будильника — щелканье оленьих копыт.
Нарты стоят полукругом и соединены между собой веревкой. Сначала ездовые олени входят в этот кораль, потом их ловят и ведут запрягать. Мужчины выходят из кораля, наступая на веревку, а женщины должны пропускать веревку над головой.
Обед.
Свободное время.
Возможность организовать вечер, посвященный традициям и обычаям коренного населения. Краткий обзор духовной культуры
14:00 Выезд в г. Салехард (снегоболотоход).
Время в пути зависит от удаленности стойбища от г. Салехард, от состояния дорожного покрытия и от метеоусловий. Возвращение ближе к ужину.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед – национальная кухня. Ужин оплачивается самостоятельно.
Трансфер из гостиницы в аэропорт г. Салехард.
Питание: оплачивается самостоятельно.
Тур предусматривает проживание: 2 ночей в гостинице, 2 ночи в чуме.
Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. /сутки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества людей в группе:
|Количество человек в группе, чел.
|2
|3
|4
|5
|6 и более
|Цена на человека, руб.
|146 600
|128 800
|99 800
|85 400
|76 700
Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей – круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
Чум – национальное жилище оленеводов в тундре.
Чум имеет открытое внутреннее пространство, где нет комнат и даже перегородок, мебель также минимальная.
Пространство, где мы сидим днем, становится постелью в ночное время.
Мы делим один чум с хозяевами, гостевых чумов в природе и культуре не существует, что обусловлено кочевым образом жизни, где каждая вещь – это лишний вес, поэтому лишнего в тундре нет.
Туалета как постройки также нет, есть кустики, пригорки и направления для мальчиков и девочек.
Помыться в чуме также не получится, слишком много хлопот для такого короткого периода, максимум можно будет вымыть голову. В чуме есть умывальник, базовая гигиена присутствует.
Спим на постелях из оленьих шкур, в спальных мешках. Ночью печь в чуме не топится и температура внутри к утру стремится к уличной, поэтому морально к этому готовимся. Но наши спальные мешки рассчитаны на низкие температуры, поэтому никто не замерзнет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В этом туре туристы вовлекаются в жизнь оленеводов и точной программы на дни нет.
Возможны расхождения, но это не критично.
Если оленевод будет занят, к примеру, выловом оленей из соседнего стада или охотой на куропаток, то туристы также будут участвовать в этих активностях.
К тому же, многое зависит от месяца, в котором будет тур, так как в разное время у оленеводов могут отличаться дела.