1 день

Салехард

08:00 Прилет в Салехард (рейс YC32).

Встреча в аэропорту Салехарда.

08:30 Трансфер в гостиницу Арктика 3*.

Расселение по номерам (двухместные номера).

Свободное время.

13:00 Обед в кафе/ресторане города (не включен в стоимость).

14:30 Обзорная экскурсия по Салехарду (на микроавтобусе):

Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам;

Парк Победы – культурно-исторический комплекс, не имеющий аналогов в России.

Здесь представлена военная техника разных эпох.

Обдорский острог.

Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.

Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.

Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Обского севера и развития города;

Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.

Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.

Торжественное пересечение Полярного круга и вручение сертификатов.

16:30 Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Самый главный музей Ямала хранит в своих фондах более 60 тысяч, исторических и этнографических экспонатов, произведений искусства, собрания минералов и фауны севера Западной Сибири.

Уникальные экспонаты музея – археологическая коллекция и останки мамонтенка Любы.

17:30 Трансфер в гостиницу.

19:00 Ужин в ресторане гостиницы (не входит в стоимость).