Открывая Ямал

Мы приглашаем открыть для себя полуостров Ямал и прочувствовать его волшебство.

Это зона вечной мерзлоты, загадочный уголок российской Арктики, природный заповедник, регион с самобытной историей.

Здесь древние традиции коренных народов Севера идут бок о бок с современными технологиями, а природа находится в гармонии с людьми.
5
3 отзыва
Открывая Ямал
Открывая Ямал
Открывая Ямал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Салехард

08:00 Прилет в Салехард (рейс YC32).

Встреча в аэропорту Салехарда.

08:30 Трансфер в гостиницу Арктика 3*.

Расселение по номерам (двухместные номера).

Свободное время.

13:00 Обед в кафе/ресторане города (не включен в стоимость).

14:30 Обзорная экскурсия по Салехарду (на микроавтобусе):

Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам;

Парк Победы – культурно-исторический комплекс, не имеющий аналогов в России.

Здесь представлена военная техника разных эпох.

Обдорский острог.

Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.

Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.

Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Обского севера и развития города;

Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.

Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.

Торжественное пересечение Полярного круга и вручение сертификатов.

16:30 Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Самый главный музей Ямала хранит в своих фондах более 60 тысяч, исторических и этнографических экспонатов, произведений искусства, собрания минералов и фауны севера Западной Сибири.

Уникальные экспонаты музея – археологическая коллекция и останки мамонтенка Любы.

17:30 Трансфер в гостиницу.

19:00 Ужин в ресторане гостиницы (не входит в стоимость).

СалехардСалехардСалехардСалехард
2 день

Салехард - Полярный Урал - Долина Нефритов

Нефритовая долина известна, как уже становится понятно из её названия, наличием в своих недрах зеленых полудрагоценных камней, нефритов и жадеитов.

Но вовсе не поделочные камни привлекают сюда туристов, а красивый, сравнимый с альпийским, пейзаж, знаменитый нефритовый водопад и гора с интригующим названием Динозавр.

Транспортная часть маршрута – 160 км.

Пешая часть маршрута – 6 км.

07:00 Завтрак в гостинице.

07:40 Встреча группы в холле гостиницы.

Знакомство с гидом-проводником, перекличка.

08:00 Сбор группы на площади у Мамонта.

Знакомство с гидом.

Выезд к паромной переправе (микроавтобус).

08:30 Переезд на пароме в г. Лабытнанги, посадка в Трэколы.

08:40 Трансфер г. Лабытнанги – Нефритовая долина.

12:00 Начало пешего маршрута в направлении водопада.

14:00 Прибытие к водопаду. Фотосессия, ланч-перекус.

16:00 Возвращение к Трэколу, обед (полевая кухня).

17:30 Выезд в г. Лабытнанги.

20:00 Переезд на пароме в г. Салехард.

20:30 Трансфер в гостиницу (микроавтобус).

21:00 Ужин в ресторане гостиницы (не входит в стоимость).

Тайминг дня ориентировочный.

Салехард - Полярный Урал - Долина НефритовСалехард - Полярный Урал - Долина НефритовСалехард - Полярный Урал - Долина НефритовСалехард - Полярный Урал - Долина Нефритов
3 день

Салехард

08:00-10:00 Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Экскурсии за дополнительную плату (см. раздел Важно знать).

СалехардСалехардСалехардСалехард
4 день

Салехард

07:00 Завтрак в гостинице.

07:40 Трансфер в аэропорт г. Салехард.

* Тайминг 2-го дня ориентировочный.
**Активности в 2-й день могут быть изменены из-за погодных условий в целях обеспечения безопасности группы.
*** Для активных дней потребуется трекинговая одежда и обувь, кроссовки на жесткой подошве, защита от комаров, дождя, солнца и ветра.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе, чел. 2345От 6 до 12
Цена на человека, руб. 10450080600687006150058800

Доплата за одноместное размещение 4000 руб/сутки.

Варианты проживания

Гостиница Арктика 3

3 ночи

Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа. В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.

Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание (микроавтобус, паромная переправа, ВТС Трэкол)
  • Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт (микроавтобус)
  • Размещение в гостинице 4 дня/3ночи (twin, BB)
  • Экскурсионные услуги по программе
  • Входные билеты в музей
  • Питание на маршруте по программе
  • Питьевая вода в Трэкол
  • Услуги сопровождающего
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиаперелет в/из г. Салехард (стоимость зависит от города вылета/прилета)
  • Одноместное размещение 4000 руб/сутки
  • Медицинская страховка
  • Питание от 1300 рублей/на человека
  • Приобретение сувенирной продукции от 250 рублей
  • Услуги такси от 90 рублей
  • Услуги переводчика (англ. яз) от 1000 рублей/час
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Как правило, ничем не отличается от городского стиля в других регионах страны: джинсы, шорты, футболки, толстовки, носки, кроссовки/ботинки, сандалии и пр. Т. е. здесь можно брать с собой то, в чём вам комфортно гулять.

Также необходимо взять одежду для дома, нижнее бельё, тапочки, шлёпанцы, купальник/плавки (если будет желание искупаться в горных озёрах), личную аптечку, средства гигиены, солнцезащитный крем (обязательно!), средства от комаров.

Для активных дней потребуется трекинговая одежда и обувь, кроссовки на жесткой подошве, защита от комаров, дождя, солнца и ветра.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие можно заказать дополнительные экскурсии?
  1. Посещение этностойбища в природно-этнографичеком комплексе в п. Горнокнязевск. Горнокнязевск – это небольшой живописный посёлок, расположенный на правом берегу полноводной реки Обь в 15 километрах от столицы Ямала. Это уникальное место, основанное в 17-ом веке, имеет богатейшую историю и является визитной карточкой Ямала. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу национального быта, познакомиться с традиционной культурой коренных народов Севера и прожить один день в национальном стойбище. Почувствуйте себя частью северной культуры – приезжайте в Природно- этнографический комплекс поселка Горнокнязевск! Несомненно, каждый откроет здесь для себя что-то новое и интересное! Перед воротами этнокомплекса возвышается деревянная скульптура, подходящая на некого идола. Это своего рода памятник самому знаменитому жителю Горнокнязевска – князю Тайшину, представлявшему царскую власть в Обдорске.
В программе:
  • Встреча с традиционным угощением - северные ягоды и строганина. Мастер-классы по
  • приготовлению блюд национальной кухни. Обед.
  • Обряд повязывания ленточки на священном дереве
  • Обряд очищения дымом через окуривание
  • Знакомство с основными строениями - лабазами
  • Обзор различных видов нарт (саней) в зависимости от их назначения
  • Примерка и фото в национальной одежде
  • Мастер-класс по установке чума своими руками. Знакомство с устройством и внутренним
  • убранством чума - жилища оленеводов
  • Мастер-класс по изготовлению сувенира. Посещение сувенирной лавки
  • Соревнования по национальным видам спорта.

Стоимость при группе 6 человек – 7 500 руб. /чел.

2. Трансполярная магистраль – Экскурсия к лагерному пункту, осмотр бараков – в послевоенное время здесь жили и работали на строительстве железной дороги заключенные. Как известно, после смерти Сталина стройка была законсервирована и забыта, только разрушенные временем железнодорожные мосты и бараки напоминают о былом размахе 501-й стройки. Ланч-перекус (включен).

Стоимость при группе 4-6 чел – 9 600 руб. /чел.

3. Ледник Романтиков – Древний ледник, укрывшийся от посторонних глаз среди склонов Полярного Урала, который, увы, из-за климатических перемен начал таять, по сей день восхищает своим видом. Добраться до него не так уж и просто, но под опытным руководством под силу каждому желающему, отличный вариант для однодневного похода дружной компанией. Дневной трекинг к самому романтичному месту на Полярном Урале.

Стоимость при группе 6 человек – 4 500 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Е
2 апр 2024
Я всем довольна.
Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.
Т
10 янв 2023
Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!
А
9 янв 2023
Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным, а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы
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сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

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