Это зона вечной мерзлоты, загадочный уголок российской Арктики, природный заповедник, регион с самобытной историей.
Здесь древние традиции коренных народов Севера идут бок о бок с современными технологиями, а природа находится в гармонии с людьми.
Программа тура по дням
Салехард
08:00 Прилет в Салехард (рейс YC32).
Встреча в аэропорту Салехарда.
08:30 Трансфер в гостиницу Арктика 3*.
Расселение по номерам (двухместные номера).
Свободное время.
13:00 Обед в кафе/ресторане города (не включен в стоимость).
14:30 Обзорная экскурсия по Салехарду (на микроавтобусе):
Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам;
Парк Победы – культурно-исторический комплекс, не имеющий аналогов в России.
Здесь представлена военная техника разных эпох.
Обдорский острог.
Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.
Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.
Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Обского севера и развития города;
Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.
Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.
Торжественное пересечение Полярного круга и вручение сертификатов.
16:30 Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.
Самый главный музей Ямала хранит в своих фондах более 60 тысяч, исторических и этнографических экспонатов, произведений искусства, собрания минералов и фауны севера Западной Сибири.
Уникальные экспонаты музея – археологическая коллекция и останки мамонтенка Любы.
17:30 Трансфер в гостиницу.
19:00 Ужин в ресторане гостиницы (не входит в стоимость).
Салехард - Полярный Урал - Долина Нефритов
Нефритовая долина известна, как уже становится понятно из её названия, наличием в своих недрах зеленых полудрагоценных камней, нефритов и жадеитов.
Но вовсе не поделочные камни привлекают сюда туристов, а красивый, сравнимый с альпийским, пейзаж, знаменитый нефритовый водопад и гора с интригующим названием Динозавр.
Транспортная часть маршрута – 160 км.
Пешая часть маршрута – 6 км.
07:00 Завтрак в гостинице.
07:40 Встреча группы в холле гостиницы.
Знакомство с гидом-проводником, перекличка.
08:00 Сбор группы на площади у Мамонта.
Знакомство с гидом.
Выезд к паромной переправе (микроавтобус).
08:30 Переезд на пароме в г. Лабытнанги, посадка в Трэколы.
08:40 Трансфер г. Лабытнанги – Нефритовая долина.
12:00 Начало пешего маршрута в направлении водопада.
14:00 Прибытие к водопаду. Фотосессия, ланч-перекус.
16:00 Возвращение к Трэколу, обед (полевая кухня).
17:30 Выезд в г. Лабытнанги.
20:00 Переезд на пароме в г. Салехард.
20:30 Трансфер в гостиницу (микроавтобус).
21:00 Ужин в ресторане гостиницы (не входит в стоимость).
Тайминг дня ориентировочный.
Салехард
08:00-10:00 Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Экскурсии за дополнительную плату (см. раздел Важно знать).
Салехард
07:00 Завтрак в гостинице.
07:40 Трансфер в аэропорт г. Салехард.
* Тайминг 2-го дня ориентировочный.
**Активности в 2-й день могут быть изменены из-за погодных условий в целях обеспечения безопасности группы.
*** Для активных дней потребуется трекинговая одежда и обувь, кроссовки на жесткой подошве, защита от комаров, дождя, солнца и ветра.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе, чел.
|2
|3
|4
|5
|От 6 до 12
|Цена на человека, руб.
|104500
|80600
|68700
|61500
|58800
Доплата за одноместное размещение 4000 руб/сутки.
Варианты проживания
Гостиница Арктика 3
Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа. В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание (микроавтобус, паромная переправа, ВТС Трэкол)
- Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт (микроавтобус)
- Размещение в гостинице 4 дня/3ночи (twin, BB)
- Экскурсионные услуги по программе
- Входные билеты в музей
- Питание на маршруте по программе
- Питьевая вода в Трэкол
- Услуги сопровождающего
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиаперелет в/из г. Салехард (стоимость зависит от города вылета/прилета)
- Одноместное размещение 4000 руб/сутки
- Медицинская страховка
- Питание от 1300 рублей/на человека
- Приобретение сувенирной продукции от 250 рублей
- Услуги такси от 90 рублей
- Услуги переводчика (англ. яз) от 1000 рублей/час
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Как правило, ничем не отличается от городского стиля в других регионах страны: джинсы, шорты, футболки, толстовки, носки, кроссовки/ботинки, сандалии и пр. Т. е. здесь можно брать с собой то, в чём вам комфортно гулять.
Также необходимо взять одежду для дома, нижнее бельё, тапочки, шлёпанцы, купальник/плавки (если будет желание искупаться в горных озёрах), личную аптечку, средства гигиены, солнцезащитный крем (обязательно!), средства от комаров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие можно заказать дополнительные экскурсии?
- Посещение этностойбища в природно-этнографичеком комплексе в п. Горнокнязевск. Горнокнязевск – это небольшой живописный посёлок, расположенный на правом берегу полноводной реки Обь в 15 километрах от столицы Ямала. Это уникальное место, основанное в 17-ом веке, имеет богатейшую историю и является визитной карточкой Ямала. Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу национального быта, познакомиться с традиционной культурой коренных народов Севера и прожить один день в национальном стойбище. Почувствуйте себя частью северной культуры – приезжайте в Природно- этнографический комплекс поселка Горнокнязевск! Несомненно, каждый откроет здесь для себя что-то новое и интересное! Перед воротами этнокомплекса возвышается деревянная скульптура, подходящая на некого идола. Это своего рода памятник самому знаменитому жителю Горнокнязевска – князю Тайшину, представлявшему царскую власть в Обдорске.
- Встреча с традиционным угощением - северные ягоды и строганина. Мастер-классы по
- приготовлению блюд национальной кухни. Обед.
- Обряд повязывания ленточки на священном дереве
- Обряд очищения дымом через окуривание
- Знакомство с основными строениями - лабазами
- Обзор различных видов нарт (саней) в зависимости от их назначения
- Примерка и фото в национальной одежде
- Мастер-класс по установке чума своими руками. Знакомство с устройством и внутренним
- убранством чума - жилища оленеводов
- Мастер-класс по изготовлению сувенира. Посещение сувенирной лавки
- Соревнования по национальным видам спорта.
Стоимость при группе 6 человек – 7 500 руб. /чел.
2. Трансполярная магистраль – Экскурсия к лагерному пункту, осмотр бараков – в послевоенное время здесь жили и работали на строительстве железной дороги заключенные. Как известно, после смерти Сталина стройка была законсервирована и забыта, только разрушенные временем железнодорожные мосты и бараки напоминают о былом размахе 501-й стройки. Ланч-перекус (включен).
Стоимость при группе 4-6 чел – 9 600 руб. /чел.
3. Ледник Романтиков – Древний ледник, укрывшийся от посторонних глаз среди склонов Полярного Урала, который, увы, из-за климатических перемен начал таять, по сей день восхищает своим видом. Добраться до него не так уж и просто, но под опытным руководством под силу каждому желающему, отличный вариант для однодневного похода дружной компанией. Дневной трекинг к самому романтичному месту на Полярном Урале.
Стоимость при группе 6 человек – 4 500 руб. /чел.