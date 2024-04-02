Программа тура по дням
Встреча
Встреча в аэропорту г. Салехард.
Знакомство с гидом.
Трансфер аэропорт – гостиница (микроавтобус).
Размещение в гостинице (не входит в стоимость).
Ужин (не входит в стоимость).
По запросу возможна экскурсионная программа по Салехарду, посещение музеев, мастер-классы.
Стойбище оленеводов
07:30 Завтрак в гостинице (не входит в стоимость).
09:00 Инструктаж по технике безопасности.
Выезд в стойбище оленеводов (снегоболотоход).
Прибытие в стойбище, размещение в чуме, знакомство с семьей.
Обед.
Постепенное погружение в мир ненецкого оленевода, то есть, в мир его оленей.
Здесь вся жизнь человека подчинена ритму оленьей жизни.
Питание (национальная кухня).
Традиции и обычаи
В этот день мы познакомимся с бытом местных жителей, узнаем основные правила жизни в чуме, поучимся арканить оленя, запрягать упряжку и править ею.
Возможна организация подледной рыбалки с выездом на водоём (оплачивается отдельно).
Опционально: вечер, посвященный традициям и обычаям коренного населения.
Краткий обзор духовной культуры.
Трёхразовое питание (национальная кухня).
Погружение в жизнь современной чум-работницы
Знакомство с бытом и укладом жизни современной чум-работницы на Ямале.
На долю женщин приходится не менее важная забота — изготовление дома для всей семьи.
Изготовить дом — значит, выделать, обработать, прокоптить оленьи шкуры, из которых шьют затем нюки, покрытие для чума.
Одеть и обуть с головы до ног всю семью — это тоже женская забота.
От того, насколько теплой и удобной будет малица для мужчин и ягушка — для женщин, многое зависит: ведь с 40-градусным морозом в тундре шутить нельзя.
Завтрак и обед (национальная кухня)
14:00 Выезд в г. Салехард (снегоболотоход).
Прибытие в г. Салехард.
Размещение в гостинице (не входит в стоимость).
Ужин (не входит в стоимость).
Отъезд
Завтрак в гостинице (не входит в стоимость).
Трансфер: гостиница – аэропорт г. Салехард (л/а, микроавтобус).
Проживание
Тур предусматривает проживание в стойбище оленеводов в традиционном чуме.
С 1 на 2 день и с 4 на 5 день предполагаются ночи в гостинице в г. Салехард, в стоимость тура не включена, бронируется самостоятельно.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества участников, руб:
Количество
человек в
группе, чел.
|2
|3
|4
|5
|6
Цена на
человека,
руб.
|118 200
|98 600
|72 500
|59 400
|53 100
Варианты проживания
Традиционный чум
Чум – национальное жилище оленеводов в тундре.
Чум имеет открытое внутреннее пространство, где нет комнат и даже перегородок, мебель также минимальная.
Пространство, где мы сидим днем, становится постелью в ночное время.
Мы делим один чум с хозяевами, гостевых чумов в природе и культуре не существует, что обусловлено кочевым образом жизни, где каждая вещь – это лишний вес, поэтому лишнего в тундре нет.
Туалета как постройки также нет, есть кустики, пригорки и направления для мальчиков и девочек.
Помыться в чуме также не получится, слишком много хлопот для такого короткого периода, максимум можно будет вымыть голову. В чуме есть умывальник, базовая гигиена присутствует.
Спим на постелях из оленьих шкур, в спальных мешках. Ночью печь в чуме не топится и температура внутри к утру стремится к уличной, поэтому морально к этому готовимся. Но наши спальные мешки рассчитаны на низкие температуры, поэтому никто не замерзнет.
Гостиница в г. Салехард (не включена в стоимость)
Размещение в гостинице г. Салехард самостоятельно, проживание и питание не входит в стоимость тура. Гостиница бронируется самостоятельно, мы можем дать рекомендации .
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
- Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус, л/а, снегоходы, снегоболотоход, оленьи упряжки)
- Проживание в стойбище
- 3-разовое питание в чуме, по программе (национальная кухня)
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
- Проживание и питание в городе
- Услуги такси
- Медицинская страховка
- Приобретение сувенирной продукции
- Ритуальный забой оленя
- Подледная рыбалка
- Дополнительные услуги оленеводов
- Услуги переводчиков для иностранных туристов
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спальный мешок (температура комфорта -20С) – возможна аренда 800 руб/сутки;
- комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (снегоходный или горнолыжный костюм, носки шерстяные, носки х/б, свитер шерстяной, термобелье, шапка, варежки/перчатки, шарф/балаклава, снегоходная маска) – возможна аренда костюма – 800 руб. /сутки;
- ботинки, сапоги – возможна аренда 200 руб/сутки;
- средства личной гигиены;
- минимальный запас любимых продуктов (сладости, питьевая вода, итд);
- личные медикаменты;
- средства защиты от солнца и ветра.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько стоят дополнительные экскурсии?
- Обзорная экскурсия по г. Салехарду – 8500 руб за группу до 15 человек.
- Экскурсия по музейно-выставочному комплексу им. И. С. Шемановского – 6000 руб за группу до 10 человек.
- Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб/чел при группе до 10 чел.
- Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием – 300 руб/чел, без чаепития – 250 руб/чел.
- Экскурсия к баракам 501-1 стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) – 7600 руб/чел при группе 4-7 человек.
- Выезд на подледную рыбалку на Трэколе – 6000 руб/чел при группе 6 человек.