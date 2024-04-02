Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала

Этнографический тур "Чумовая Жизнь" позволит прикоснуться к секретам сохранившейся культуры коренного населения Крайнего Севера в её первозданном виде – туристы проживают в настоящем чуме вместе с семьей кочевников, принимают активное участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки.
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3 отзыва
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Чумовая жизнь. Погружение в культуру Ямала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча в аэропорту г. Салехард.

Знакомство с гидом.

Трансфер аэропорт – гостиница (микроавтобус).

Размещение в гостинице (не входит в стоимость).

Ужин (не входит в стоимость).

По запросу возможна экскурсионная программа по Салехарду, посещение музеев, мастер-классы.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Стойбище оленеводов

07:30 Завтрак в гостинице (не входит в стоимость).

09:00 Инструктаж по технике безопасности.

Выезд в стойбище оленеводов (снегоболотоход).

Прибытие в стойбище, размещение в чуме, знакомство с семьей.

Обед.

Постепенное погружение в мир ненецкого оленевода, то есть, в мир его оленей.

Здесь вся жизнь человека подчинена ритму оленьей жизни.

Питание (национальная кухня).

Стойбище оленеводовСтойбище оленеводовСтойбище оленеводовСтойбище оленеводов
3 день

Традиции и обычаи

В этот день мы познакомимся с бытом местных жителей, узнаем основные правила жизни в чуме, поучимся арканить оленя, запрягать упряжку и править ею.

Возможна организация подледной рыбалки с выездом на водоём (оплачивается отдельно).

Опционально: вечер, посвященный традициям и обычаям коренного населения.

Краткий обзор духовной культуры.

Трёхразовое питание (национальная кухня).

Традиции и обычаиТрадиции и обычаиТрадиции и обычаиТрадиции и обычаи
4 день

Погружение в жизнь современной чум-работницы

Знакомство с бытом и укладом жизни современной чум-работницы на Ямале.

На долю женщин приходится не менее важная забота — изготовление дома для всей семьи.

Изготовить дом — значит, выделать, обработать, прокоптить оленьи шкуры, из которых шьют затем нюки, покрытие для чума.

Одеть и обуть с головы до ног всю семью — это тоже женская забота.

От того, насколько теплой и удобной будет малица для мужчин и ягушка — для женщин, многое зависит: ведь с 40-градусным морозом в тундре шутить нельзя.

Завтрак и обед (национальная кухня)

14:00 Выезд в г. Салехард (снегоболотоход).

Прибытие в г. Салехард.

Размещение в гостинице (не входит в стоимость).

Ужин (не входит в стоимость).

Погружение в жизнь современной чум-работницыПогружение в жизнь современной чум-работницыПогружение в жизнь современной чум-работницыПогружение в жизнь современной чум-работницы
5 день

Отъезд

Завтрак в гостинице (не входит в стоимость).

Трансфер: гостиница – аэропорт г. Салехард (л/а, микроавтобус).

Проживание

Тур предусматривает проживание в стойбище оленеводов в традиционном чуме.

С 1 на 2 день и с 4 на 5 день предполагаются ночи в гостинице в г. Салехард, в стоимость тура не включена, бронируется самостоятельно.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества участников, руб:

Количество
человек в
группе, чел.
23456
Цена на
человека,
руб.
118 20098 60072 50059 40053 100

Варианты проживания

Традиционный чум

2 ночи

Чум – национальное жилище оленеводов в тундре.

Чум имеет открытое внутреннее пространство, где нет комнат и даже перегородок, мебель также минимальная.

Пространство, где мы сидим днем, становится постелью в ночное время.

Мы делим один чум с хозяевами, гостевых чумов в природе и культуре не существует, что обусловлено кочевым образом жизни, где каждая вещь – это лишний вес, поэтому лишнего в тундре нет.

Туалета как постройки также нет, есть кустики, пригорки и направления для мальчиков и девочек.

Помыться в чуме также не получится, слишком много хлопот для такого короткого периода, максимум можно будет вымыть голову. В чуме есть умывальник, базовая гигиена присутствует.

Спим на постелях из оленьих шкур, в спальных мешках. Ночью печь в чуме не топится и температура внутри к утру стремится к уличной, поэтому морально к этому готовимся. Но наши спальные мешки рассчитаны на низкие температуры, поэтому никто не замерзнет.

Традиционный чумТрадиционный чумТрадиционный чумТрадиционный чум

Гостиница в г. Салехард (не включена в стоимость)

2 ночи

Размещение в гостинице г. Салехард самостоятельно, проживание и питание не входит в стоимость тура. Гостиница бронируется самостоятельно, мы можем дать рекомендации .

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус, л/а, снегоходы, снегоболотоход, оленьи упряжки)
  • Проживание в стойбище
  • 3-разовое питание в чуме, по программе (национальная кухня)
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
  • Проживание и питание в городе
  • Услуги такси
  • Медицинская страховка
  • Приобретение сувенирной продукции
  • Ритуальный забой оленя
  • Подледная рыбалка
  • Дополнительные услуги оленеводов
  • Услуги переводчиков для иностранных туристов
Место начала и завершения?
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спальный мешок (температура комфорта -20С) – возможна аренда 800 руб/сутки;
  • комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (снегоходный или горнолыжный костюм, носки шерстяные, носки х/б, свитер шерстяной, термобелье, шапка, варежки/перчатки, шарф/балаклава, снегоходная маска) – возможна аренда костюма – 800 руб. /сутки;
  • ботинки, сапоги – возможна аренда 200 руб/сутки;
  • средства личной гигиены;
  • минимальный запас любимых продуктов (сладости, питьевая вода, итд);
  • личные медикаменты;
  • средства защиты от солнца и ветра.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Сколько стоят дополнительные экскурсии?
  • Обзорная экскурсия по г. Салехарду – 8500 руб за группу до 15 человек.
  • Экскурсия по музейно-выставочному комплексу им. И. С. Шемановского – 6000 руб за группу до 10 человек.
  • Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб/чел при группе до 10 чел.
  • Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием – 300 руб/чел, без чаепития – 250 руб/чел.
  • Экскурсия к баракам 501-1 стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) – 7600 руб/чел при группе 4-7 человек.
  • Выезд на подледную рыбалку на Трэколе – 6000 руб/чел при группе 6 человек.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Е
2 апр 2024
Я всем довольна.
Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.
Т
10 янв 2023
Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!
А
9 янв 2023
Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным, а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы
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сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

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