Чум – национальное жилище оленеводов в тундре.

Чум имеет открытое внутреннее пространство, где нет комнат и даже перегородок, мебель также минимальная.

Пространство, где мы сидим днем, становится постелью в ночное время.

Мы делим один чум с хозяевами, гостевых чумов в природе и культуре не существует, что обусловлено кочевым образом жизни, где каждая вещь – это лишний вес, поэтому лишнего в тундре нет.

Туалета как постройки также нет, есть кустики, пригорки и направления для мальчиков и девочек.

Помыться в чуме также не получится, слишком много хлопот для такого короткого периода, максимум можно будет вымыть голову. В чуме есть умывальник, базовая гигиена присутствует.

Спим на постелях из оленьих шкур, в спальных мешках. Ночью печь в чуме не топится и температура внутри к утру стремится к уличной, поэтому морально к этому готовимся. Но наши спальные мешки рассчитаны на низкие температуры, поэтому никто не замерзнет.