Вы будете жить в настоящем чуме вместе с семьей кочевников, принимать активное участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Салехард
8:00 Встреча в аэропорту г. Салехард.
Вас будет встречать гид с табличкой. Знакомство с гидом.
Трансфер аэропорт-гостиница (групповой, микроавтобус).
Размещение в гостинице Арктика 3* (двухместные номера, завтрак).
14:15-16:15 Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу Салехарду.
Посещение:
- Обдорский острог.
Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.
Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя. Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.
Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.
Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.
Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.
Является памятником архитектуры регионального значения.
- Музей авиации под открытым небом.
- Стела «Романтикам 70-х».
- Уличные городские пространства, муралы.
- Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа (по желанию, за дополнительную плату).
16:30-18:30 Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского (по желанию, за дополнительную плату).
Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба, которая активно путешествует по странам и собирает многотысячные очереди в ведущих музеях Лондона, Сиднея, Гонконга и других городов мира.
В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города - Мангазеи.
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Ужин (не входит в стоимость).
По запросу возможна экскурсионная программа по Салехарду, посещение музеев, мастер-классы (см. опции).
Прибытие в стойбище оленеводов
07:30 Завтрак.
09:00 Инструктаж по технике безопасности.
Выезд в стойбище оленеводов (снегоболотоход).
Прибытие в стойбище.
Знакомство с семьей.
Размещение в чуме.
Обед
Постепенное погружение в мир ненецкого оленевода, то есть, в мир его оленей.
Туристам предоставлена возможность принять активное участие в повседневной жизни аборигенов, узнать основные правила жизни в чуме, научиться арканить оленя, запрягать упряжку и править ею.
Ужин.
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – национальная кухня.
Стойбище оленеводов
Туристам предоставлена возможность принять активное участие в повседневной жизни аборигенов, узнать основные правила жизни в чуме, научиться арканить оленя, запрягать упряжку и править ею.
Опционально организация подледной рыбалки с выездом на водоем (оплачивается отдельно).
Опционально вечер, посвященный традициям и обычаям коренного населения.
Краткий обзор духовной культуры.
Трехразовое питание (национальная кухня).
Стойбище оленеводов - возвращение в Салехард
Знакомство с бытом и укладом жизни современной чум-работницы на Ямале.
На долю женщин приходится не менее важная забота — изготовление дома для всей семьи.
Изготовить дом — значит, выделать, обработать, прокоптить оленьи шкуры, из которых шьют затем нюки, покрытие для чума.
Одеть и обуть с головы до ног всю семью — это тоже женская забота.
От того, насколько теплой и удобной будет малица для мужчин и ягушка — для женщин, многое зависит: ведь с 40-градусным морозом в тундре шутить нельзя…
Трехразовое питание (национальная кухня).
14:00 Выезд в г. Салехард (снегоболотоход).
Прибытие в г. Салехард.
Размещение в гостинице.
19:00 Ужин (не входит в стоимость).
Отъезд
7:00 Завтрак в гостинице.
7:45 Трансфер: гостиница – аэропорт г. Салехард (л/а, микроавтобус).
Проживание
Тур предусматривает проживание: 2 ночей в гостинице, 2 ночи в чуме.
Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. /сутки.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества людей в группе:
|Количество человек в группе, чел.
|2
|3
|4
|5
|6 и более
|Цена на человека, руб.
|153 200
|117 800
|103 400
|94 100
|85 600
Варианты проживания
Гостиница Арктика 3
Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей – круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
Чум
Чум – национальное жилище оленеводов в тундре.
Чум имеет открытое внутреннее пространство, где нет комнат и даже перегородок, мебель также минимальная.
Пространство, где мы сидим днем, становится постелью в ночное время.
Мы делим один чум с хозяевами, гостевых чумов в природе и культуре не существует, что обусловлено кочевым образом жизни, где каждая вещь – это лишний вес, поэтому лишнего в тундре нет.
Туалета как постройки также нет, есть кустики, пригорки и направления для мальчиков и девочек.
Помыться в чуме также не получится, слишком много хлопот для такого короткого периода, максимум можно будет вымыть голову. В чуме есть умывальник, базовая гигиена присутствует.
Спим на постелях из оленьих шкур, в спальных мешках. Ночью печь в чуме не топится и температура внутри к утру стремится к уличной, поэтому морально к этому готовимся. Но наши спальные мешки рассчитаны на низкие температуры, поэтому никто не замерзнет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
- Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус, л/а, снегоходы, снегоболотоход, оленьи упряжки)
- Проживание в гостинице Арктика 3* (двухместное размещение)
- Завтраки в гостинице
- Проживание в стойбище
- 3-х разовое питание в чуме (национальная кухня)
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
- Обеды и ужины в городе
- Одноместное размещение в гостинице (4 000 руб. /сутки)
- Услуги такси
- Аренда (при необходимости): спальник - 800 руб. /сутки, горнолыжный костюм - 700 руб. /сутки, ботинки - 300 руб. /сутки
- Медицинская страховка
- Ритуальный забой оленя
- Дополнительные услуги оленеводов
- Услуги переводчиков для иностранных туристов
- Приобретение сувенирной продукции
- Обзорная экскурсия по г. Салехарду - 8500 руб за группу до 15 человек
- Экскурсия по музейно-выставочному комплексу ИМ.И.С. Шемановского - 6000 руб за группу до 10 человек
- Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб/чел при группе до 10 чел
- Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием - 300 руб/чел, без чаепития - 250 руб/чел
- Экскурсия к баракам 501-1 стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) - 7600 руб/чел при группе 4-7 человек
- Выезд на подледную рыбалку на Трэколе - 6000 руб/чел при группе 6 человек
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спальный мешок (температура комфорта -20С) – возможна аренда 800 руб. /сутки
- комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (снегоходный или горнолыжный костюм, носки шерстяные, носки х/б, свитер шерстяной, термобелье, шапка, варежки/перчатки, шарф/балаклава, снегоходная маска) – возможна аренда костюма – 700 руб. /сутки;
- ботинки, сапоги – возможна аренда 300 руб. /сутки;
- средства личной гигиены;
- минимальный запас любимых продуктов (сладости, питьевая вода, и т. д.);
- личные медикаменты;
- средства защиты от солнца и ветра;
- документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть дополнительные экскурсии в туре?
- Обзорная экскурсия по г. Салехарду – 8500 руб за группу до 15 человек.
- Экскурсия по музейно-выставочному комплексу им. И. С. Шемановского – 6000 руб за группу до 10 человек.
- Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб/чел при группе до 10 чел.
- Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием – 300 руб/чел, без чаепития – 250 руб/чел.
- Экскурсия к баракам 501-1 стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) – 7600 руб/чел при группе 4-7 человек.
- Выезд на подледную рыбалку на Трэколе – 6000 руб/чел при группе 6 человек.
Особенности тура
В этом туре туристы вовлекаются в жизнь оленеводов и точной программы на дни нет.
Возможны расхождения, но это не критично.
Если оленевод будет занят, к примеру, выловом оленей из соседнего стада или охотой на куропаток, то туристы также будут участвовать в этих активностях.
К тому же, многое зависит от месяца, в котором будет тур, так как в разное время у оленеводов могут отличаться дела.