1 день

Прибытие в Салехард

8:00 Встреча в аэропорту г. Салехард.

Вас будет встречать гид с табличкой. Знакомство с гидом.

Трансфер аэропорт-гостиница (групповой, микроавтобус).

Размещение в гостинице Арктика 3* (двухместные номера, завтрак).

14:15-16:15 Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу Салехарду.

Посещение:

Обдорский острог.

Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.

Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя. Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.

Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.

Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.

Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.

Является памятником архитектуры регионального значения.

Музей авиации под открытым небом.

Стела «Романтикам 70-х».

Уличные городские пространства, муралы.

Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа (по желанию, за дополнительную плату).

16:30-18:30 Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского (по желанию, за дополнительную плату).

Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба, которая активно путешествует по странам и собирает многотысячные очереди в ведущих музеях Лондона, Сиднея, Гонконга и других городов мира.

В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города - Мангазеи.

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Ужин (не входит в стоимость).

По запросу возможна экскурсионная программа по Салехарду, посещение музеев, мастер-классы (см. опции).