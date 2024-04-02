В дебри тундры. Путешествие на Ямал

Групповой тур в Салехарде
5
3 отзыва
Этнографический тур позволит прикоснуться к секретам сохранившейся культуры коренного населения Крайнего Севера в её первозданном виде.

Вы будете жить в настоящем чуме вместе с семьей кочевников, принимать активное участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки.
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
В дебри тундры. Путешествие на Ямал
Ближайшие даты:
3
янв
19
янв
2
фев
23
фев
8
мар
6
апр

Что вас ожидает:

Проживание в чуме
Проживание в чуме
Будем жить в настоящем чуме вместе с семьей кочевников
Повседневная жизнь аборигенов
Повседневная жизнь аборигенов
Познакомимся с укладом жизни современной чум-работницы на Ямале
Стадо оленей
Стадо оленей
Научимся арканить оленя, запрягать упряжку и править ею

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Салехард

8:00 Встреча в аэропорту г. Салехард.

Вас будет встречать гид с табличкой. Знакомство с гидом.

Трансфер аэропорт-гостиница (групповой, микроавтобус).

Размещение в гостинице Арктика 3* (двухместные номера, завтрак).

14:15-16:15 Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу Салехарду.

Посещение:

  • Обдорский острог.

Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.

Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя. Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.

Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.

Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.

Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.

Является памятником архитектуры регионального значения.

  • Музей авиации под открытым небом.
  • Стела «Романтикам 70-х».
  • Уличные городские пространства, муралы.
  • Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа (по желанию, за дополнительную плату).

16:30-18:30 Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского (по желанию, за дополнительную плату).

Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба, которая активно путешествует по странам и собирает многотысячные очереди в ведущих музеях Лондона, Сиднея, Гонконга и других городов мира.

В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города - Мангазеи.

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Ужин (не входит в стоимость).

По запросу возможна экскурсионная программа по Салехарду, посещение музеев, мастер-классы (см. опции).

Прибытие в СалехардПрибытие в СалехардПрибытие в Салехард
2 день

Прибытие в стойбище оленеводов

07:30 Завтрак.

09:00 Инструктаж по технике безопасности.

Выезд в стойбище оленеводов (снегоболотоход).

Прибытие в стойбище.

Знакомство с семьей.

Размещение в чуме.

Обед

Постепенное погружение в мир ненецкого оленевода, то есть, в мир его оленей.

Туристам предоставлена возможность принять активное участие в повседневной жизни аборигенов, узнать основные правила жизни в чуме, научиться арканить оленя, запрягать упряжку и править ею.

Ужин.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин – национальная кухня.

Прибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводовПрибытие в стойбище оленеводов
3 день

Стойбище оленеводов

Туристам предоставлена возможность принять активное участие в повседневной жизни аборигенов, узнать основные правила жизни в чуме, научиться арканить оленя, запрягать упряжку и править ею.

Опционально организация подледной рыбалки с выездом на водоем (оплачивается отдельно).

Опционально вечер, посвященный традициям и обычаям коренного населения.

Краткий обзор духовной культуры.

Трехразовое питание (национальная кухня).

Стойбище оленеводовСтойбище оленеводовСтойбище оленеводовСтойбище оленеводовСтойбище оленеводов
4 день

Стойбище оленеводов - возвращение в Салехард

Знакомство с бытом и укладом жизни современной чум-работницы на Ямале.

На долю женщин приходится не менее важная забота — изготовление дома для всей семьи.

Изготовить дом — значит, выделать, обработать, прокоптить оленьи шкуры, из которых шьют затем нюки, покрытие для чума.

Одеть и обуть с головы до ног всю семью — это тоже женская забота.

От того, насколько теплой и удобной будет малица для мужчин и ягушка — для женщин, многое зависит: ведь с 40-градусным морозом в тундре шутить нельзя…

Трехразовое питание (национальная кухня).

14:00 Выезд в г. Салехард (снегоболотоход).

Прибытие в г. Салехард.

Размещение в гостинице.

19:00 Ужин (не входит в стоимость).

Стойбище оленеводов - возвращение в СалехардСтойбище оленеводов - возвращение в СалехардСтойбище оленеводов - возвращение в СалехардСтойбище оленеводов - возвращение в Салехард
5 день

Отъезд

7:00 Завтрак в гостинице.

7:45 Трансфер: гостиница – аэропорт г. Салехард (л/а, микроавтобус).

Проживание

Тур предусматривает проживание: 2 ночей в гостинице, 2 ночи в чуме.

Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. /сутки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества людей в группе:

Количество человек в группе, чел. 23456 и более
Цена на человека, руб. 153 200117 800103 40094 10085 600

Варианты проживания

Гостиница Арктика 3

2 ночи

Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей – круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.

По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3Гостиница Арктика 3

Чум

2 ночи

Чум – национальное жилище оленеводов в тундре.

Чум имеет открытое внутреннее пространство, где нет комнат и даже перегородок, мебель также минимальная.

Пространство, где мы сидим днем, становится постелью в ночное время.

Мы делим один чум с хозяевами, гостевых чумов в природе и культуре не существует, что обусловлено кочевым образом жизни, где каждая вещь – это лишний вес, поэтому лишнего в тундре нет.

Туалета как постройки также нет, есть кустики, пригорки и направления для мальчиков и девочек.

Помыться в чуме также не получится, слишком много хлопот для такого короткого периода, максимум можно будет вымыть голову. В чуме есть умывальник, базовая гигиена присутствует.

Спим на постелях из оленьих шкур, в спальных мешках. Ночью печь в чуме не топится и температура внутри к утру стремится к уличной, поэтому морально к этому готовимся. Но наши спальные мешки рассчитаны на низкие температуры, поэтому никто не замерзнет.

ЧумЧумЧум

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус, л/а, снегоходы, снегоболотоход, оленьи упряжки)
  • Проживание в гостинице Арктика 3* (двухместное размещение)
  • Завтраки в гостинице
  • Проживание в стойбище
  • 3-х разовое питание в чуме (национальная кухня)
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
  • Обеды и ужины в городе
  • Одноместное размещение в гостинице (4 000 руб. /сутки)
  • Услуги такси
  • Аренда (при необходимости): спальник - 800 руб. /сутки, горнолыжный костюм - 700 руб. /сутки, ботинки - 300 руб. /сутки
  • Медицинская страховка
  • Ритуальный забой оленя
  • Дополнительные услуги оленеводов
  • Услуги переводчиков для иностранных туристов
  • Приобретение сувенирной продукции
  • Обзорная экскурсия по г. Салехарду - 8500 руб за группу до 15 человек
  • Экскурсия по музейно-выставочному комплексу ИМ.И.С. Шемановского - 6000 руб за группу до 10 человек
  • Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб/чел при группе до 10 чел
  • Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием - 300 руб/чел, без чаепития - 250 руб/чел
  • Экскурсия к баракам 501-1 стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) - 7600 руб/чел при группе 4-7 человек
  • Выезд на подледную рыбалку на Трэколе - 6000 руб/чел при группе 6 человек
Место начала и завершения?
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спальный мешок (температура комфорта -20С) – возможна аренда 800 руб. /сутки
  • комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (снегоходный или горнолыжный костюм, носки шерстяные, носки х/б, свитер шерстяной, термобелье, шапка, варежки/перчатки, шарф/балаклава, снегоходная маска) – возможна аренда костюма – 700 руб. /сутки;
  • ботинки, сапоги – возможна аренда 300 руб. /сутки;
  • средства личной гигиены;
  • минимальный запас любимых продуктов (сладости, питьевая вода, и т. д.);
  • личные медикаменты;
  • средства защиты от солнца и ветра;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть дополнительные экскурсии в туре?
  • Обзорная экскурсия по г. Салехарду – 8500 руб за группу до 15 человек.
  • Экскурсия по музейно-выставочному комплексу им. И. С. Шемановского – 6000 руб за группу до 10 человек.
  • Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб/чел при группе до 10 чел.
  • Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием – 300 руб/чел, без чаепития – 250 руб/чел.
  • Экскурсия к баракам 501-1 стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) – 7600 руб/чел при группе 4-7 человек.
  • Выезд на подледную рыбалку на Трэколе – 6000 руб/чел при группе 6 человек.
Особенности тура

В этом туре туристы вовлекаются в жизнь оленеводов и точной программы на дни нет.

Возможны расхождения, но это не критично.

Если оленевод будет занят, к примеру, выловом оленей из соседнего стада или охотой на куропаток, то туристы также будут участвовать в этих активностях.

К тому же, многое зависит от месяца, в котором будет тур, так как в разное время у оленеводов могут отличаться дела.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 апр 2024
Я всем довольна.
Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.
Т
10 янв 2023
Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!
А
9 янв 2023
Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным, а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

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