Город с изнанки

Прогуляемся по улочкам, где каждый дом — это история, а каждый двор хранит дух старой Самары. Начнём с улицы Степана Разина — камерной, уютной, с неожиданным рельефом и характером.

Зайдём в подъезд, где время будто остановилось: мраморные ступени, кованые перила, метлахская плитка — всё настоящее.

Поговорим о дореволюционном быте, жизни в курмышах и о том, как здесь, за фасадами, прячется настоящая Самара.
Ближайшие даты:
1
янв2
янв3
янв4
янв5
янв6
янв7
янв
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

В Самаре есть свое слово «Курмыши», значение которого легко найти в поисковике. Но мы, самарцы, называем курмышами уютные дворики, где мирно соседствуют уют и история. В таких двориках можно сделать атмосферные фото и найти следы прошлого. Главное о маршруте:
  • Идеально подойдет любителям атмосферных прогулок, городской эстетики и нетуристических маршрутов;
  • Никакой суеты. Только вы, город и пара неожиданных поворотов;
  • Все легко, душевно и с юмором, без наушников и скучных дат. Можно с кофе в руке, можно с бокалом после (подскажу где);
  • Гибкий маршрут: подстроюсь под ваше настроение и ритм. Важная информация: Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

По согласованию с гидом

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Степана Разина и окрестности старого города
  • Арт-дворик, скрытый от посторонних глаз
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Степана Разина, 27
Завершение: Молодогвардейская 82
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

