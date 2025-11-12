Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Прогуляемся по улочкам, где каждый дом — это история, а каждый двор хранит дух старой Самары. Начнём с улицы Степана Разина — камерной, уютной, с неожиданным рельефом и характером.



Зайдём в подъезд, где время будто остановилось: мраморные ступени, кованые перила, метлахская плитка — всё настоящее.



Поговорим о дореволюционном быте, жизни в курмышах и о том, как здесь, за фасадами, прячется настоящая Самара.