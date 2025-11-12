Прогуляемся по улочкам, где каждый дом — это история, а каждый двор хранит дух старой Самары. Начнём с улицы Степана Разина — камерной, уютной, с неожиданным рельефом и характером.
Зайдём в подъезд, где время будто остановилось: мраморные ступени, кованые перила, метлахская плитка — всё настоящее.
Поговорим о дореволюционном быте, жизни в курмышах и о том, как здесь, за фасадами, прячется настоящая Самара.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииВ Самаре есть свое слово «Курмыши», значение которого легко найти в поисковике. Но мы, самарцы, называем курмышами уютные дворики, где мирно соседствуют уют и история. В таких двориках можно сделать атмосферные фото и найти следы прошлого. Главное о маршруте:
- Идеально подойдет любителям атмосферных прогулок, городской эстетики и нетуристических маршрутов;
- Никакой суеты. Только вы, город и пара неожиданных поворотов;
- Все легко, душевно и с юмором, без наушников и скучных дат. Можно с кофе в руке, можно с бокалом после (подскажу где);
- Гибкий маршрут: подстроюсь под ваше настроение и ритм. Важная информация: Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Степана Разина и окрестности старого города
- Арт-дворик, скрытый от посторонних глаз
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Степана Разина, 27
Завершение: Молодогвардейская 82
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
