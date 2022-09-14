Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам

Погрузиться в атмосферу самых колоритных уголков Самары и пополнить копилку городских историй

5
1 отзыв
Большинство гостей Самары любуется старинными купеческими особняками, даже не догадываясь, какая жизнь скрывается за их фасадами.

Со мной вы исследуете непарадную Самару с ее аутентичными двориками, местными байками и артефактами из прошлых эпох.

А в результате откроете город с «изнаночной» стороны, в которой меньше лоска, зато больше деталей и колорита!
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
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Описание

Что вас ожидает

Тайная жизнь Самары

Нам предстоит проникнуть за фасады города и исследовать то, что за ними прячется. «Секретные» проходы, о которых не догадываются даже местные жители, чудом сохранившиеся артефакты 19 века, причудливый стрит-арт, практически деревенский покой и уют в двух шагах от оживлённых улиц — всё это я помогу вам отыскать на извилистых переулках и во двориках старой Самары! Вы увидите вмонтированные в стену подковы, бывший каретный сарай и кирпичи с клеймом. А еще заглянете в подъезды, где сохранились дореволюционные кованые лестницы, лепнина и другие интересные детали.

Истории двориков: от юродивых до князей

Дворики Самары — это сплав общественного и личного пространства, поэтому каждый дворик откроет нам любопытные истории. Вы увидите бывшую гостиницу, где Великий князь Константин Романов назначал свидания американской актрисе. Отыщите гипсовые головы местного художника Клауса, услышите о самарском юродивом Пине Гофмане, которому прощали безобидные шалости. И выясните, какие еще люди и курьезы скрываются в лабиринтах самарских двориков.

Кому подходит прогулка

Тем, кто уже увидел достопримечательности Самары и хочет погрузиться в атмосферу города, а не просто любоваться им со стороны. А также искателям интересных историй и фотолокаций.

Организационные детали

На экскурсию стоит надеть удобную обувь, в случае жаркой погоды взять с собой, а в случае вероятности дождя – зонт или дождевик. Дополнительных расходов на экскурсии не будет, разве что вы захотите заглянуть по пути в кофейню.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе улицы Ленинградской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 сен 2022
Огромное спасибо Валерию от нашего коллектива. Было интересно, почти 3 часа пролетели не заметно. Надеюсь, через год встретимся еще раз.

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