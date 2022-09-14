Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тайная жизнь Самары
Нам предстоит проникнуть за фасады города и исследовать то, что за ними прячется. «Секретные» проходы, о которых не догадываются даже местные жители, чудом сохранившиеся артефакты 19 века, причудливый стрит-арт, практически деревенский покой и уют в двух шагах от оживлённых улиц — всё это я помогу вам отыскать на извилистых переулках и во двориках старой Самары! Вы увидите вмонтированные в стену подковы, бывший каретный сарай и кирпичи с клеймом. А еще заглянете в подъезды, где сохранились дореволюционные кованые лестницы, лепнина и другие интересные детали.
Истории двориков: от юродивых до князей
Дворики Самары — это сплав общественного и личного пространства, поэтому каждый дворик откроет нам любопытные истории. Вы увидите бывшую гостиницу, где Великий князь Константин Романов назначал свидания американской актрисе. Отыщите гипсовые головы местного художника Клауса, услышите о самарском юродивом Пине Гофмане, которому прощали безобидные шалости. И выясните, какие еще люди и курьезы скрываются в лабиринтах самарских двориков.
Кому подходит прогулка
Тем, кто уже увидел достопримечательности Самары и хочет погрузиться в атмосферу города, а не просто любоваться им со стороны. А также искателям интересных историй и фотолокаций.
Организационные детали
На экскурсию стоит надеть удобную обувь, в случае жаркой погоды взять с собой, а в случае вероятности дождя – зонт или дождевик. Дополнительных расходов на экскурсии не будет, разве что вы захотите заглянуть по пути в кофейню.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе улицы Ленинградской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Самаре
С 2016 года я провожу экскурсии по Самаре и области. Самаре очень повезло с географическим расположением, здесь есть и могучая красавица-Волга, и Жигулёвские горы, и каменные лабиринты Рачейского бора, и многокилометровые Сокские штольни… В самой же Самаре мне больше всего нравятся старые улочки с их уютными двориками, в глубине которых порой можно отыскать что-то совершенно неожиданное! До встречи!