Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной прогулкой по старым дворикам Самары, открывая для себя уникальные истории и артефакты.

Большинство гостей Самары любуется старинными купеческими особняками, даже не догадываясь, какая жизнь скрывается за их фасадами. Со мной вы исследуете непарадную Самару с ее аутентичными двориками, местными байками и артефактами из прошлых эпох. А в результате откроете город с «изнаночной» стороны, в которой меньше лоска, зато больше деталей и колорита!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Тайная жизнь Самары

Нам предстоит проникнуть за фасады города и исследовать то, что за ними прячется. «Секретные» проходы, о которых не догадываются даже местные жители, чудом сохранившиеся артефакты 19 века, причудливый стрит-арт, практически деревенский покой и уют в двух шагах от оживлённых улиц — всё это я помогу вам отыскать на извилистых переулках и во двориках старой Самары! Вы увидите вмонтированные в стену подковы, бывший каретный сарай и кирпичи с клеймом. А еще заглянете в подъезды, где сохранились дореволюционные кованые лестницы, лепнина и другие интересные детали.

Истории двориков: от юродивых до князей

Дворики Самары — это сплав общественного и личного пространства, поэтому каждый дворик откроет нам любопытные истории. Вы увидите бывшую гостиницу, где Великий князь Константин Романов назначал свидания американской актрисе. Отыщите гипсовые головы местного художника Клауса, услышите о самарском юродивом Пине Гофмане, которому прощали безобидные шалости. И выясните, какие еще люди и курьезы скрываются в лабиринтах самарских двориков.

Кому подходит прогулка

Тем, кто уже увидел достопримечательности Самары и хочет погрузиться в атмосферу города, а не просто любоваться им со стороны. А также искателям интересных историй и фотолокаций.

Организационные детали

На экскурсию стоит надеть удобную обувь, в случае жаркой погоды взять с собой, а в случае вероятности дождя – зонт или дождевик. Дополнительных расходов на экскурсии не будет, разве что вы захотите заглянуть по пути в кофейню.