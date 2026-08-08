Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться комфортной прогулкой по старым дворикам Самары, открывая для себя уникальные истории и артефакты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старые дворики
Артефакты 19 века
Стрит-арт
Дореволюционные кованые лестницы
Лепнина
Описание экскурсии
Тайная жизнь Самары
Нам предстоит проникнуть за фасады города и исследовать то, что за ними прячется. «Секретные» проходы, о которых не догадываются даже местные жители, чудом сохранившиеся артефакты 19 века, причудливый стрит-арт, практически деревенский покой и уют в двух шагах от оживлённых улиц — всё это я помогу вам отыскать на извилистых переулках и во двориках старой Самары! Вы увидите вмонтированные в стену подковы, бывший каретный сарай и кирпичи с клеймом. А еще заглянете в подъезды, где сохранились дореволюционные кованые лестницы, лепнина и другие интересные детали.
Истории двориков: от юродивых до князей
Дворики Самары — это сплав общественного и личного пространства, поэтому каждый дворик откроет нам любопытные истории. Вы увидите бывшую гостиницу, где Великий князь Константин Романов назначал свидания американской актрисе. Отыщите гипсовые головы местного художника Клауса, услышите о самарском юродивом Пине Гофмане, которому прощали безобидные шалости. И выясните, какие еще люди и курьезы скрываются в лабиринтах самарских двориков.
Кому подходит прогулка
Тем, кто уже увидел достопримечательности Самары и хочет погрузиться в атмосферу города, а не просто любоваться им со стороны. А также искателям интересных историй и фотолокаций.
Организационные детали
На экскурсию стоит надеть удобную обувь, в случае жаркой погоды взять с собой, а в случае вероятности дождя – зонт или дождевик. Дополнительных расходов на экскурсии не будет, разве что вы захотите заглянуть по пути в кофейню.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Ленинградской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 385 туристов
С 2016 года я провожу экскурсии по Самаре и области. Самаре очень повезло с географическим расположением: здесь есть и могучая красавица Волга, и Жигулёвские горы, и каменные лабиринты Рачейского бора, и многокилометровые Сокские штольни… В самой же Самаре мне больше всего нравятся старые улочки с их уютными двориками, в глубине которых порой можно отыскать что-то совершенно неожиданное! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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Щ
Щербакова
Дата посещения: 7 авг 2026
Потрясающая экскурсия! Мы были семьей с мужем и двумя детьми. Время пролетело очень увлекательно и незаметно ❤️ понравилось с какой любовью о своем городе рассказывает Валерий! Одназночно всем рекомендую 👌
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В
Вероника
Дата посещения: 22 июн 2026
Все было очень интересно! Несмотря на дождь, экскурсовод нам все показал и рассказал, очень увлеченный рассказчик, нам очень понравилось
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О
Ольга
Очень необычная экскурсия, но именно она позволяет «закрепить» знания о городе. Ведь не только парадные фасады создают облик города, но и зачастую невидимые дворы за этими фасадами. Рада, что прогулка состоялась и позволила узнать о городе чуть больше
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Анастасия
очень интересная экскурсия, спасибо Валерию! интересная подача, с вниманием к каждой мелочи. прошли по старинным улочкам Самары, заглянули в исторические дворики, где до сих пор живут местные жители. Осень интересно переплетается история и настоящая жизнь. благодаря Валерию узнали истинную Самару.
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Ирина
Очень интересная экскурсия! Увидеть не красивые, отреставрированные здания, которые покажут на любой обзорной экскурсии, а именно душу города, скрытую в старых двориках. Услышать истории о жителях и событиях. Валерий -великолепный, интересный и эрудированный рассказчик, время пролетело незаметно. Рекомендую
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Юлия
прекрасная экскурсия, живая, эмоциональная, создана с любовью к городу и вниманием к деталям. рекомендую на все 100%. время пролетит как на одном дыхании, и вы увидите непарадную сторону города, которую вы сами бы не открыли, а она к сожалению, с каждым городом исчезает и растворяется в урбанизации.
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