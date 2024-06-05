Групповые экскурсии Самары

Найдено 6 экскурсий в категории «Групповые» в Самаре, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На автобусе-кабриолете по Самаре
🚌 На автобусе
🏎 На кабриолете
Аудиогид
1.5 часа
67 отзывов
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
700 за человека
Истории старой Самары
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
57 отзывов
Истории старой Самары: погружение в атмосферу XIX-начала XX века
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Самары, прогуливаясь по её старинным улицам и площадям
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: См. календарь
12 июня в 09:00
15 июня в 14:00
1 400 за человека
На багги - до Лысой горы
🛞 Багги
Мини-группа
2 часа
На багги - до Лысой горы: групповая экскурсия в Самаре
Присоединяйтесь к захватывающей поездке на багги до Лысой горы в Самаре. Путешествие включает лесные тропы, гористую местность и потрясающие виды
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
7 000 за человека
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
1 час
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
Получите дозу адреналина и насладитесь природой, не покидая города. Подходит для всех уровней водителей
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
3 000 за человека
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
2 часа
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
6 000 за человека
Самара. Путешествие во времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.
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    Благодаря экскурсии узнали про новую геолокацию культурно-выставочный центр "Радуга", советую его посетить, атмосферно и много всякого интересного можно приобрести. Водитель и сопровождающий менеджер были доброжелательны, атмосфера уюта и заботы. Спасибо!

  • Б
    Бабарина
    4 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Прекрасное знакомство с городом! Такие обзорные экскурсии необходимы для того чтобы иметь общее представление о городе и наметить пешеходный маршрут
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    для прогулок! Комфортный автобус, открытого типа, предоставлена возможность выбрать язык для прослушивания экскурсионного материала, регулировать громкость! Всё очень понравилось, спасибо большое!

  • Н
    Никита
    26 мая 2024
    Истории старой Самары
    Очень интересно, рекомендую приезжим и жителям Самары. Хоть и живем тут всю жизнь, узнали кучу всего нового. Екатерина потрясающий рассказчик, который не только расскажет, но и покажет как оно все было на фотографиях.
  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    Истории старой Самары
    Всё очень понравилось. Узнали очень много нового и интересного. Эскурсовод Екатерина много знает и очень увлекательно рассказывает. Очень хорошая идея устроить чаепитие. Чай был очень-очень-очень вкусный. Спасибо за всё! Рекомендуем
  • Н
    Нина
    1 мая 2024
    Истории старой Самары
    Всем,кто собирается в Самару,советуем пройти по этому маршруту. Экскурсия начинается на пл. Революции, а заканчивается в сквере Пушкина. Екатерина очень интересно
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    рассказывала об основных достопримечательностях по маршруту, как жил город в мирное и военное время. В Самаре очень много старинных особняков. Мы узнали много интересного об их хозяевах, архитектуре города. Три часа пролетели незаметно. Ещё раз большое спасибо за экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. На автобусе-кабриолете по Самаре
  2. Истории старой Самары
  3. На багги - до Лысой горы
  4. По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
  5. До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Групповые" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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