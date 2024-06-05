Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.

Благодаря экскурсии узнали про новую геолокацию культурно-выставочный центр "Радуга", советую его посетить, атмосферно и много всякого интересного можно приобрести. Водитель и сопровождающий менеджер были доброжелательны, атмосфера уюта и заботы. Спасибо!

Прекрасное знакомство с городом! Такие обзорные экскурсии необходимы для того чтобы иметь общее представление о городе и наметить пешеходный маршрут

Н Никита

Очень интересно, рекомендую приезжим и жителям Самары. Хоть и живем тут всю жизнь, узнали кучу всего нового. Екатерина потрясающий рассказчик, который не только расскажет, но и покажет как оно все было на фотографиях.