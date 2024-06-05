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Аудиогид
1.5 часа
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Истории старой Самары: погружение в атмосферу XIX-начала XX века
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Самары, прогуливаясь по её старинным улицам и площадям
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Расписание: См. календарь
12 июня в 09:00
15 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Мини-группа
2 часа
На багги - до Лысой горы: групповая экскурсия в Самаре
Присоединяйтесь к захватывающей поездке на багги до Лысой горы в Самаре. Путешествие включает лесные тропы, гористую местность и потрясающие виды
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
7 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
По лесопарку «Дубки» - на квадроцикле
Получите дозу адреналина и насладитесь природой, не покидая города. Подходит для всех уровней водителей
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:30 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
До Лысой горы: прогулка на квадроцикле
Погонять по лесным тропам и полюбоваться видом на волжские просторы в мини-группе
Начало: На Демократической улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.
- ИИрина5 июня 2024Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.
- ББабарина4 июня 2024Прекрасное знакомство с городом! Такие обзорные экскурсии необходимы для того чтобы иметь общее представление о городе и наметить пешеходный маршрут
- ННикита26 мая 2024Очень интересно, рекомендую приезжим и жителям Самары. Хоть и живем тут всю жизнь, узнали кучу всего нового. Екатерина потрясающий рассказчик, который не только расскажет, но и покажет как оно все было на фотографиях.
- ВВладимир1 мая 2024Всё очень понравилось. Узнали очень много нового и интересного. Эскурсовод Екатерина много знает и очень увлекательно рассказывает. Очень хорошая идея устроить чаепитие. Чай был очень-очень-очень вкусный. Спасибо за всё! Рекомендуем
- ННина1 мая 2024Всем,кто собирается в Самару,советуем пройти по этому маршруту. Экскурсия начинается на пл. Революции, а заканчивается в сквере Пушкина. Екатерина очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Групповые»
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