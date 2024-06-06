Необычные экскурсии по Самаре

Найдено 32 экскурсии в категории «Необычные» в Самаре, цены от 1 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворики старой Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Другая Самара: окраины старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Популярное предложение
Другая Самара: окраины старого города - путешествие в прошлое
Приглашаем на уникальную прогулку по самарским окраинам, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: На Площади Революции
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:30
3 400 за всё до 6 чел.
Самара: прогулка вдоль Волги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
По старинным улицам Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
71 отзыв
Путешествие по историческим улицам Самары: от модерна до неоготики
Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческим улицам Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Революции, около памятника Ленину
Сегодня в 14:00
12 июня в 17:00
4 000 за всё до 7 чел.
Питер в Самаре - прогулка по парадным
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам
Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
207 отзывов
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Неизведанная Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Неизведанная Самара
Раскрыть тайны одного из самых брутальных районов города и уловить очарование местной архитектуры
Начало: У метро Безымянка
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 8 чел.
Авто-путешествие по Самарской Луке
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
76 отзывов
Авто-путешествие по Самарской Луке: живописные пейзажи и культурное наследие
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Самарской области, наслаждаясь видами Волги и Жигулевских гор
15 июня в 08:30
24 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 1 600 за всё до 8 чел.
Такая разная Самара: от модерна до деревянного зодчества
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Такая разная Самара: путешествие от модерна до деревянного зодчества
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
3 200 за всё до 6 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Большинство гостей Самары любуется старинными купеческими особняками, не догадываясь, какая жизнь скрывается за их фасадами. Узнайте тайны и истории города
Начало: В районе улицы Ленинградской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
50004 000 за всё до 10 чел.
Куйбышевские стиляги: трип по Самаре 1950-х
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Куйбышевские стиляги: погружение в атмосферу Самары 1950-х
Погрузитесь в атмосферу Куйбышева 1950-х, пройдитесь по местному «Бродвею» и узнайте Самару с неожиданной стороны
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335 за всё до 10 чел.
Музей городских легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
Узнайте легенды Самары в Музее Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания ждут вас в старинном доме
Начало: В Музее Городских Легенд
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Самара: романтика советского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Самара: путешествие по эпохе советского модернизма и космических достижений
Погрузитесь в атмосферу советской эпохи, исследуя архитектурные шедевры Самары, вдохновленные космической эрой
Начало: В районе площади Славы
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 335 за всё до 10 чел.
Подводная охота на Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Подводная охота на Волге: эксклюзивный опыт в Самаре
Откройте для себя красоту подводного мира Волги в компании опытного инструктора. Подводная охота - это захватывающее приключение и незабываемые впечатления
Начало: В районе Красной Глинки
10 июня в 13:00
12 июня в 10:00
6 500 за человека
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Завтра в 10:00
11 июня в 18:00
3 600 за всё до 10 чел.
Свидание с Самарой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
22 июля в 10:00
23 июля в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Дайвинг на Волге или Голубом озере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Погружение в Голубое озеро и Волгу: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия для всех уровней подготовки. Погружение в Волгу или Голубое озеро, инструктаж и экипировка включены
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 2 чел.
Мифы и легенды Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Мифы и легенды Самары: путешествие по загадочным уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинной Самары, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, передаваемые из поколения в поколение
Начало: у дома-музея В.И. Ленина
10 июня в 14:00
11 июня в 10:00
3 750 за всё до 10 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Самарской Луке: уникальные природные памятники
Погрузитесь в удивительный мир Самарской Луки, полюбуйтесь волжскими просторами и исследуйте Ширяевские штольни. Насладитесь красотой природы и историей края
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
«Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
«Жигулевские ворота»: однодневная экскурсия
Пешие прогулки, природа и вдохновляющие виды ждут вас на экскурсии по Самаре. Посетите Царев курган, Жигулевские ворота и сосновый заповедник
Начало: Самарская улица, 267
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
13 000 за человека
«Самара купеческая»: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
«Самара купеческая»: уникальное путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в атмосферу купеческой Самары, исследуя ее знаковые места и встречаясь с историей в лицо
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
«Ширяево - Волжская Швейцария»: на теплоходе из Самары
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
«Ширяево - Волжская Швейцария»: незабываемая прогулка на теплоходе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Волге из Самары в Ширяево, где природа и история сливаются воедино
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно в 8:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 900 за всё до 5 чел.
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Искусство смотреть: экскурсия по мастерским самарских авангардистов
Погрузитесь в мир авангарда в Самаре: уникальная возможность взглянуть на искусство глазами его создателей
Начало: На площади Революции
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
8 499 за всё до 10 чел.
Поймать Самарский вайб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Место силы Самары: остров, которого не было
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Место силы Самары: остров, которого не было
Наполниться гармонией и зарядиться солнцем в волшебной локации с целительницей
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по самому опасному району дореволюционной Самары
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по самому опасному району дореволюционной Самары
Увидеть заброшенные дома в Запанском и узнать, как горчишники держали в страхе весь город
Начало: На Комсомольской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
40003 200 за всё до 10 чел.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная
10 часов
Трофейная рыбалка в формате «всё включено»
Индивидуальная рыбалка на судака и щуку в Самаре. Всё включено: снасти, приманки, трансфер, видео. Возраст 12+
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
33 340 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    6 июня 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Одно из уникальных мест, которые можно посетить в Самаре. Частный музей расположен в большом пространстве, которое разделено на большое количество
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    различных функциональных зон. Основная составляющая - это, конечно, городские легенды; но посещение этого места будет полезно и людям, которые интересуются не только самарским городским фольклором, но и проблемами сохранения исторически-архитектурного наследия. Я посещал экскурсию в составе группы музейных сотрудников из другого самарского музея и, с точки зрения организации данного экспозиционного пространства, оно создано на достаточно высоком уровне. В процессе экскурсии затрагиваются темы как истории самого дома - имения - в котором сейчас располагается музей, так и истории борьбы владельца музея за спасение исторического здания от сноса. И, разумеется, в подвале дома как раз и располагается экспозиция, посвящённая самарским городским легендам, которые были собраны при создании этого музея. В качестве экспонатов в целом на разных этажах представлены как предметы дореволюционной мебели/обстановки, так и инсталляции/живописные работы современных самарских художников, близкие по своей тематике этому месту, и многое другое. Персонал музея очень открытый и доброжелательный; о смысловом наполнении, требуемом возрастном цензе, времени и дате возможно договориться заранее.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Спасибо Екатерине за увлекательную экскурсию! Особенно впечатлила гора Стрельная, великолепие природы, шикарные виды! Немного сложная дорога, в конце небольшой серпантин, но оно того стоит!!!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
  • S
    Sergey
    3 июня 2024
    Дворики старой Самары
    Не занудно и познавательно.
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты остались под впечатлением! Приятный,
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    обаятельный и грамотный экскурсовод Мариша рассказала нам удивительные истории этого дома и провела нас по вехам событий нашего города! А радушная и щедрая хозяйка этого музея встретила наших бойцов щедрыми угощениями и восхитительным видом на центр города! А еще по секрету рассказала мне про новую экскурсию 18+, которая скоро будет доступна для посещения! Очень любопытно,с нетерпением жду и с удовольствием приду в это уникальное место снова!

    Хочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсантыХочу выразить большую благодарность за возможность посетить такое интересный и неординарный музей! Очень необычный, наши курсанты
  • Д
    Дарья
    2 июня 2024
    Дворики старой Самары
    Спасибо Алексею за интересную подачу информации. Экскурсия была очень познавательной и интересной!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Музей Городских Легенд: привидения, чаепитие на крыше и предсказания
    Очень хотелось в Самаре посетить что-то необычное. Нашла эту экскурсию. Не разочаровалась. Необычная подача материала, интересные легенды. Некоторые легенды уже
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    знала, услышала новую и очень интересную интерпретацию. Сразу видно, экскурсовод Оля любит знает город и его легенды. Место действительно мистическое. В подвале страшновато и пробирает до мурашек. Немного рассказали про экскурсию, на которую попасть не просто. Эта экскурсия только для взрослых. С огромным удовольствием посещу тайную комнату. Огромное спасибо, что мне пошли на встречу и провели экскурсию в удобное для меня время. Вид с крыши восхитительный, так же, как и чай, угощения и конечно предсказание. Подарили «волшебную красную нить желаний» очень жду что все сбудется. Экскурсию очень рекомендую!!

  • Э
    Элина
    28 мая 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми достопримечательностями исторического центра Самары! Я просто влюбилась в этот прекрасный город! Безусловно рекомендую эту экскурсию людям, интересующимся историей, культурой и архитектурой
    Огромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всемиОгромная благодарность Любови за очень интересную экскурсию! Буквально за 2 часа она познакомила меня со всеми
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Дворики старой Самары
    Потрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. Оказалось, что это очень интересно,
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    вот где настоящий дух города. Всем нам очень понравилось, время прошло незаметно. Гид Алексей очень доступно, с юмором рассказал историю каждого дворика. Очень рекомендую посмотреть на город через эту призму

    Потрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. ОказалосьПотрясающая экскурсия. Столько лет прожила в Самаре, но никогда не интересовалась, что внутри исторического центра. Оказалось
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Авто-путешествие по Самарской Луке
    Екатерина провела нам прекрасную экскурсию по Самарской Луке. Ее интересные рассказы сопровождали нас в дороге, мы побывали на нескольких смотровых
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    площадках, поднялись на гору Стрельная, взглянули на Волгу с высоты птичьего полета, заехали в село Ширяево, где останавливался Репин, работая над своей картиной "Бурлаки на Волге", посетили рукотворные штоль, посмотрели на Волгу с Поповой горы. Вкусный обед в кафе по дороге, купили с собой немного сыра и рыбы по совету Екатерины. Отличная, комфортная, очень познавательная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Дворики старой Самары
  2. Другая Самара: окраины старого города
  3. Самара: прогулка вдоль Волги
  4. По старинным улицам Самары
  5. Питер в Самаре - прогулка по парадным
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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