Место силы Самары: остров, которого не было

Наполниться гармонией и зарядиться солнцем в волшебной локации с целительницей
На авто и лодке я отвезу вас в место, где в разные годы здесь было поселение скифов, посёлок речников, базы Нобелей.

Тут витает множество энергий — вы почувствуете их! Погуляете среди вековых деревьев, полюбуетесь заливными полями и рассмотрите стены старинного замка.

Узнаете, почему до 19 века остров не был островом, и получите амулеты для привлечения денег и любви.
Место силы Самары: остров, которого не было
Место силы Самары: остров, которого не было
Место силы Самары: остров, которого не было
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я встречу вас в удобной точке Самары. На машине и лодке довезу до магического острова — и начнётся путешествие!

  • Вы зарядитесь энергией солнца в сосновом лесу у огромных 500-летних деревьев
  • Полюбуетесь реликтовым озером, где растёт мята — летом в хорошую погоду можно искупаться
  • Выясните, где растут целебные травы и как их правильно собирать
  • Проведёте несложные ритуалы, которые привлекут в вашу жизнь богатство, удачу и любовь
  • Угоститесь домашними овощами, молоком и яйцами, если захотите

А ещё узнаете:

  • Почему Самара называется именно Самарой и при чём тут бобёр
  • Какую роль в процветании и развитии Самары сыграла нефть
  • Какие плелись интриги вокруг земель реликтового озера
  • Зачем изменили русло реки и какое исчезнувшее животное всё ещё живёт на острове

Организационные детали

  • От Самары до острова мы доберёмся на автомобиле Mitsubishi Pajero, а потом — на моей лодке или речном теплоходе. Вести машину и лодку мне может помогать мой муж.
  • По острову перемещаемся на машине УАЗ. Протяжённость пути — 10 км с остановками, дорога грунтовая. Туалета, кафе и магазина нет.
  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида, угощения
  • Возьмите с собой: головной убор, полотенце для отдыха на берегу, питьевую воду и перекус, средства от солнца и насекомых, ленточки и монеты для ритуалов
  • По запросу проведу индивидуальные исцеляющие практики в определённых местах острова. Цена — 1000–1500 руб., детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6 300 ₽
Дети 8-12 лет4 000 ₽
Дети до 7 лет3 000 ₽
Пенсионеры5 500 ₽
Студенты5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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