Светлана — ваш гид в Самаре

читать дальше Родители мужа создали искусственный бугор высотой 5 метров — их дом не топило весной в половодье, в отличие от всего острова. И именно поэтому мы живём тут одни. Без благ цивилизации, но в 15 минутах от города. Я, как и мой муж, обладаю даром целительства и предсказания. Являюсь известной гадалкой — ко мне часто приезжают из города.

В Самаре живу с рождения — 54 года. На острове Место силы живу с мужем-отшельником уже 11 лет. Его бабушка с дедушкой, родители и он (ему 67 лет) жили здесь.