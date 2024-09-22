Приглашаем на индивидуальную фото-прогулку по Самаре с профессиональным фотографом.
Пройдите по пешеходной улице Ленинградской, изучите улицу Венцека с её аутентичными зданиями конца 19 века и загляните в атмосферные дворики улицы Фрунзе.
Узнайте
Пройдите по пешеходной улице Ленинградской, изучите улицу Венцека с её аутентичными зданиями конца 19 века и загляните в атмосферные дворики улицы Фрунзе.
Узнайте
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
- Мы пройдём по пешеходной улице Ленинградской и оценим её контрасты между купеческой архитектурой и модными молодёжными пространствами
- Изучим улицу Венцека с колоритными и аутентичными зданиями конца 19 века
- Заглянем в атмосферные дворики улицы Фрунзе, будто застрявшие во времени
По пути поговорим об архитектуре, о роли Самары в царской и советской России. Я расскажу о знаковых именах в истории города, таких как купеческая семья Шихобаловых, архитекторы Щербачёв и Зеленко, городской голова Алабин и о том, как революция 1917 года и дальнейшие события повлияли на их наследие.
Организационные детали
- Вы получите от 30 обработанных снимков (в цветокоррекции и при необходимости лёгкой ретуши) в течение недели после прогулки
- Все фото отправлю ссылкой на облако
- По вашему желанию можем изменить маршрут или провести съёмку в конкретной локации
- Одеваться лучше по погоде, но аккуратно и красиво
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ivan — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я профессиональный фотограф с большим опытом портретных и репортажных съёмок. Живу в Самаре всю свою жизнь. Обожаю фотографировать людей и гулять по городу. Именно поэтому решил объединить эти два любимых занятия. Стараюсь, чтобы со мной было максимально комфортно, интересно и беззаботно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
22 сен 2024
Гид терпеливо и с подниманием отнесся к нашему опозданию. Потом была приятная и неторопливая прогулка по центру города, но при этом в немноголюдные места, а в подворотни. Кто любит видеть не только парадные фасады, но изнанку жизни, то это отличный вариант. Плюс бонусом чудесные фотографии, сделанные Иваном оставят надолго чудесные воспоминания. Пока добавляю тот ко собственные фото.
Ирина
30 авг 2024
Были с дочерью в Самаре проездом. Решили взять фото-прогулку и не пожалели. Иван с любовью рассказывает о своём городе, архитектуре, культурной жизни.
Показал нам необычные дворики (заброшенные и облагороженные).
Нафотографировались и нагулялись от души.
Передаём нашу благодарность и успехов Ивану в работе гида-фотографа.
Показал нам необычные дворики (заброшенные и облагороженные).
Нафотографировались и нагулялись от души.
Передаём нашу благодарность и успехов Ивану в работе гида-фотографа.
Входит в следующие категории Самары
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