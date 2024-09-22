Виктория

Гид терпеливо и с подниманием отнесся к нашему опозданию. Потом была приятная и неторопливая прогулка по центру города, но при этом в немноголюдные места, а в подворотни. Кто любит видеть не только парадные фасады, но изнанку жизни, то это отличный вариант. Плюс бонусом чудесные фотографии, сделанные Иваном оставят надолго чудесные воспоминания. Пока добавляю тот ко собственные фото.