17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самара - жемчужина Поволжья

Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Я хочу познакомить вас с колоритом и красотой моей родной Самары. На прогулке по знаковым улицам, площадям вы узнаете самое важное об основных этапах его истории.

Так путь эволюции Самары от средневековой крепости до крупного экономического, научно-образовательного и культурного центра Поволжья сложится в понятную картину. Вы увидите город во всей красе и обязательно им очаруетесь!
5
173 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Самара - жемчужина Поволжья
Самара - жемчужина Поволжья

Описание экскурсии

Программа

Я расскажу:

  • почему и кто построил самарскую крепость
  • как протекала жизнь уездного города
  • что изменилось с включением Самары в губернию
  • торговую историю Самары: как город превратился в крупный промышленный центр и какую роль в его развитии сыграли обогатившиеся купцы
  • значение Самары во время Великой Отечественной войны

Маршрут

  • Площадь Куйбышева — самая большая площадь Европы
  • Площадь Чапаева — памятник В. И. Чапаеву, театр драмы, дом Альфредо фон Вокано — пивного барона Самары конца 19 века
  • Улица Фрунзе — дом купчихи Курлиной — великолепный образец модерна старинной Самары, польский католический костёл (посещение, если открыто), литературный музей А. Н. Толстого, филармония
  • Улица Куйбышева — улица дворянской знати, бывшие банки и купеческие особняки, лютеранская немецкая кирха, самарский «Арбат», улица Ленинградская (возможна прогулка)
  • Площадь Революции

В результате вы увидите главные памятники Самары, откроете красоту и романтику города и обязательно поймёте, за что его называют жемчужиной Поволжья.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Революции, у памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1472 туристов
Я профессиональный экскурсовод. Специализируюсь на самых разных темах, начиная с обзорной экскурсии по Самаре и заканчивая заповедными тропками Жигулёвских гор. У меня очень большой опыт проведения экскурсий для разных групп:
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детских, взрослых, профессиональных, иностранных, людей бизнеса и просто любознательных туристов. Мой подход в экскурсии — влюбить слушателей в Самару, открыть завесу обыденности и показать необычные, интригующие и захватывающие страницы истории города. Моя сверхзадача: «Открой случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен!»

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 173 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5
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В
Дата посещения: 7 янв 2026
Хотим поблагодарить Розу за прекрасную экскурсию! Было интересно, информативно и позитивно. Есть желание еще раз встретиться. Были семьей из 4х человек, с детьми подростками, все остались довольны. Большое спасибо, Роза, видно что вы любите и знаете свой город
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Ирина
Очень качесвенно составлена экскурсия! Баланс между пешей и авто частями. Немного прошлись и рассмотрели старинные здания. Заглянули в Библиотеку и Костел.
Рассказ о Самаре наполнен любовью к своему городу. Рекомендую для первого знакомства с городом
Очень качесвенно составлена экскурсия! Баланс между пешей и авто частями. Немного прошлись и рассмотрели старинные здания.
Очень качесвенно составлена экскурсия! Баланс между пешей и авто частями. Немного прошлись и рассмотрели старинные здания.
Очень качесвенно составлена экскурсия! Баланс между пешей и авто частями. Немного прошлись и рассмотрели старинные здания.
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И
Супер! Спасибо, Роза!
Супер! Спасибо, Роза!
Супер! Спасибо, Роза!
Супер! Спасибо, Роза!
Супер! Спасибо, Роза!
Супер! Спасибо, Роза!
Супер! Спасибо, Роза!
Супер! Спасибо, Роза!
Супер! Спасибо, Роза!+1
Супер! Спасибо, Роза!
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Р
Хорошая экскурсия, остались довольны подачей материала, время пролетело незаметно, было интересно!
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Елена
Знакомство с Розой началось с ее улыбки и объятий прямо в холле нашего отеля, где она ждала нас на запланированную экскурсию.)). Знаете, как это приятно, когда в незнакомом городе вам
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рады словно родному?! Первые минуты такой теплой встречи определили дальнейшие наши взаимоотношения.
Обзорная экскурсия по городу была проведена профессионально, с явной любовью Розы к своему городу и его истории, к людям, что делали эту историю. Мы с подругой с интересом слушали захватывающие истории и малоизвестные нам исторические факты, связанные с Самарой и конечно же с Волгой.
Роза провезла нас на машине по исторической части города, погуляла с нами рядом со многими объектами, помогла с фотографиями, с выбором сувениров, сделала акцент на те места, которые надо посетить обязательно, посоветовала, где можно бюджетно и вкусно пообедать. Все наши просьбы и пожелания были ею учтены. Такая насыщенная экскурсия проходила в доброй, спокойной, дружественной обстановке.
Мы захотели продолжить общение с Розой и попросили ее познакомить нас с другими замечательными местами Самарской области. Она, к нашему счастью, не отказала.)))
Все дни, проведенные с Розой, оставили в наших сердцах - добро, в нашей памяти - массу интересной информации, в наших фотоаппаратах - красивые снимки.
Уезжая из Самары, мы прощались с краем, который полюбили именно благодаря такому чудесному человеку, как наша Роза! ❤️ С любовью и бесконечным уважением к Вам, Роза, пишу этот отзыв. 🌷🌷🌷. Спасибо Вам!

Знакомство с Розой началось с ее улыбки и объятий прямо в холле нашего отеля, где она
Знакомство с Розой началось с ее улыбки и объятий прямо в холле нашего отеля, где она
Знакомство с Розой началось с ее улыбки и объятий прямо в холле нашего отеля, где она
Знакомство с Розой началось с ее улыбки и объятий прямо в холле нашего отеля, где она
Знакомство с Розой началось с ее улыбки и объятий прямо в холле нашего отеля, где она
Знакомство с Розой началось с ее улыбки и объятий прямо в холле нашего отеля, где она
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Ольга
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю данная экскурсия будет полезна и познавательна для путешественников, которые впервые посещает Самару, возможно у
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кого не хватали времени обойти весь город в силу разных обстоятельств. Привлекательна будет данная экскурсия для тех кому тяжело воспринимать информацию экскурсовода в большой группе, когда нет возможности задать вопрос лично и услышать информацию интересную лично вам или кто не готов три часа пешком шагать по памятным местам Самары, учитывая, что город и историческая часть расположена на возвышенности, а набережная внизу у Волги. Подъем и спуск могут быть утомительны для туристов в возрасте и с маленькими детьми. Все эти проблемы отступают перед маршрутом предложенным Розой, так как экскурсия авто-пешеходная, за 2,5 часа вы посетите все места обозначенные в индивидуальной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья". Даже погода не испортит впечатление, единственное ограничение 4 посадочных места в машине, это нужно учитывать при бронировании. Роза, знаток города с грамотной речью, интересный рассказчик, очень вежливый и пунктуальный человек, что тоже важно и приятно. С благодарностью вспоминаю путешествие по Самаре. Это действительно ЖЕМЧУЖИНА у Волги!

Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю+2
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю
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