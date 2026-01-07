17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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рады словно родному?! Первые минуты такой теплой встречи определили дальнейшие наши взаимоотношения.

Обзорная экскурсия по городу была проведена профессионально, с явной любовью Розы к своему городу и его истории, к людям, что делали эту историю. Мы с подругой с интересом слушали захватывающие истории и малоизвестные нам исторические факты, связанные с Самарой и конечно же с Волгой.

Роза провезла нас на машине по исторической части города, погуляла с нами рядом со многими объектами, помогла с фотографиями, с выбором сувениров, сделала акцент на те места, которые надо посетить обязательно, посоветовала, где можно бюджетно и вкусно пообедать. Все наши просьбы и пожелания были ею учтены. Такая насыщенная экскурсия проходила в доброй, спокойной, дружественной обстановке.

Мы захотели продолжить общение с Розой и попросили ее познакомить нас с другими замечательными местами Самарской области. Она, к нашему счастью, не отказала.)))

Все дни, проведенные с Розой, оставили в наших сердцах - добро, в нашей памяти - массу интересной информации, в наших фотоаппаратах - красивые снимки.

Уезжая из Самары, мы прощались с краем, который полюбили именно благодаря такому чудесному человеку, как наша Роза! ❤️ С любовью и бесконечным уважением к Вам, Роза, пишу этот отзыв. 🌷🌷🌷. Спасибо Вам!