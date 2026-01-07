17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я хочу познакомить вас с колоритом и красотой моей родной Самары. На прогулке по знаковым улицам, площадям вы узнаете самое важное об основных этапах его истории.
Так путь эволюции Самары от средневековой крепости до крупного экономического, научно-образовательного и культурного центра Поволжья сложится в понятную картину. Вы увидите город во всей красе и обязательно им очаруетесь!
Так путь эволюции Самары от средневековой крепости до крупного экономического, научно-образовательного и культурного центра Поволжья сложится в понятную картину. Вы увидите город во всей красе и обязательно им очаруетесь!
Описание экскурсии
Программа
Я расскажу:
- почему и кто построил самарскую крепость
- как протекала жизнь уездного города
- что изменилось с включением Самары в губернию
- торговую историю Самары: как город превратился в крупный промышленный центр и какую роль в его развитии сыграли обогатившиеся купцы
- значение Самары во время Великой Отечественной войны
Маршрут
- Площадь Куйбышева — самая большая площадь Европы
- Площадь Чапаева — памятник В. И. Чапаеву, театр драмы, дом Альфредо фон Вокано — пивного барона Самары конца 19 века
- Улица Фрунзе — дом купчихи Курлиной — великолепный образец модерна старинной Самары, польский католический костёл (посещение, если открыто), литературный музей А. Н. Толстого, филармония
- Улица Куйбышева — улица дворянской знати, бывшие банки и купеческие особняки, лютеранская немецкая кирха, самарский «Арбат», улица Ленинградская (возможна прогулка)
- Площадь Революции
В результате вы увидите главные памятники Самары, откроете красоту и романтику города и обязательно поймёте, за что его называют жемчужиной Поволжья.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Революции, у памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1472 туристов
Я профессиональный экскурсовод. Специализируюсь на самых разных темах, начиная с обзорной экскурсии по Самаре и заканчивая заповедными тропками Жигулёвских гор. У меня очень большой опыт проведения экскурсий для разных групп:
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 173 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 7 янв 2026
Хотим поблагодарить Розу за прекрасную экскурсию! Было интересно, информативно и позитивно. Есть желание еще раз встретиться. Были семьей из 4х человек, с детьми подростками, все остались довольны. Большое спасибо, Роза, видно что вы любите и знаете свой город
Вам был полезен этот отзыв?
Очень качесвенно составлена экскурсия! Баланс между пешей и авто частями. Немного прошлись и рассмотрели старинные здания. Заглянули в Библиотеку и Костел.
Рассказ о Самаре наполнен любовью к своему городу. Рекомендую для первого знакомства с городом
Рассказ о Самаре наполнен любовью к своему городу. Рекомендую для первого знакомства с городом
Вам был полезен этот отзыв?
И
Супер! Спасибо, Роза!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Хорошая экскурсия, остались довольны подачей материала, время пролетело незаметно, было интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Знакомство с Розой началось с ее улыбки и объятий прямо в холле нашего отеля, где она ждала нас на запланированную экскурсию.)). Знаете, как это приятно, когда в незнакомом городе вам
Вам был полезен этот отзыв?
Добрый день! Хотелось поделиться впечатлениями от обзорной экскурсии "Самара - жемчужина Поволжья", которую провела Роза. Думаю данная экскурсия будет полезна и познавательна для путешественников, которые впервые посещает Самару, возможно у
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Самары
Похожие экскурсии на «Самара - жемчужина Поволжья»
Мини-группа
до 10 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Откройте для себя уникальные уголки Самары, где история встречается с современностью. Прогулка по улицам, полным легенд и культурных достопримечательностей
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
Завтра в 09:00
10 авг в 16:00
от 4226 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Самару: обзорная автопешеходная экскурсия
Познакомьтесь с Самарой через её уникальные здания и площади. Узнайте о фабриках и заводах, насладитесь видами на набережной. 🚀
Завтра в 09:30
10 авг в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
от 7350 ₽ за экскурсию