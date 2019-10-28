17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Самара — жемчужина Поволжья

Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии

Роза
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Роза – ваш гид
Я хочу познакомить вас с колоритом и красотой моей родной Самары.

На прогулке по знаковым улицам, площадям и набережной чудесного портового города вы узнаете самое важное об основных этапах его истории.

Так путь эволюции Самары от средневековой крепости до крупного экономического, научно-образовательного и культурного центра Поволжья сложится в понятную картину.

Вы увидите город во всей красе и обязательно им очаруетесь!
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
5
Самара — жемчужина Поволжья
Самара — жемчужина Поволжья

Программа

Я расскажу:

  • почему и кто построил самарскую крепость;
  • как протекала жизнь уездного города;
  • что изменилось с включением Самары в губернию;
  • торговую историю Самары: как город превратился в крупный промышленный центр и какую роль в его развитии сыграли обогатившиеся купцы;
  • значение Самары во время Великой Отечественной войны;
  • о космической промышленности Самары;
  • о современной жизни города и подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Маршрут

  • Cимвол Самары — настоящая космическая ракета
  • Площадь с Монументом Славы — храм во имя Георгия Победоносца, Вечный огонь, памятник святым Петру и Февронии — покровителям семейного очага
  • Вид на Жигулёвские горы и Самарскую Луку
  • Площадь Куйбышева — самая большая площадь Европы
  • Площадь им. В.И. Чапаеву — памятник Чапаеву, театр драмы, дом Альфредо фон Вокано- пивного барона Самары конца ХIХ века, штаб ПУРВО, бункер Сталина (возможно посещение)
  • Улица Фрунзе — дом купчихи Курлиной — великолепный образец модерна старинной Самары, польский католический костёл (посещение), литературный музей А.Н. Толстого, филармония
  • Улица Куйбышева — улица дворянской знати, бывшие банки и купеческие особняки, лютеранская немецкая кирха, самарский «Арбат», улица Ленинградская (возможна прогулка)
  • Площадь Революции
  • Речной порт — причалы, часовня во имя святого Алексия — небесного покровителя Самары, памятники Алексию и Сергию Радонежскому
  • Набережная — самая красивая на Волге, протяжённость — 5 км
  • Иверский женский монастырь
  • Жигулёвский пивзавод, «Дно» — самое популярное место в Самаре
  • Самарская ГРЭС
  • Ладья — участок Набережной

В результате вы посетите главные памятники Самары, откроете красоту и романтику портового города и обязательно поймете, за что его называют жемчужиной Поволжья.

Самара — жемчужина Поволжья
Самара — жемчужина Поволжья
Самара — жемчужина Поволжья
Самара — жемчужина Поволжья
Самара — жемчужина Поволжья
Самара — жемчужина Поволжья
Самара — жемчужина Поволжья
Самара — жемчужина Поволжья
Самара — жемчужина Поволжья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роза
Роза
Мне 55 лет. Я профессиональный экскурсовод. Специализируюсь на самых разных темах, начиная с обзорной экскурсии по Самаре и заканчивая заповедными тропками Жигулевских гор. У меня очень большой опыт проведения экскурсий для разных групп: детских, взрослых, профессиональных, иностранных, людей бизнеса и просто любознательных туристов. Мой подход в экскурсии - влюбить слушателей в Самару, открыть завесу обыденности и показать необычные, интригующие и захватывающие страницы истории города. Я провожу экскурсии, потому что люблю свою работу, потому что получаю в конце экскурсии благодарные слова и аплодисменты, получаю удовольствие от общения с гостями Самары. Моя сверхзадача- "Открой случайные черты, и ты увидишь - мир прекрасен!"
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2019
Очень понравилась экскурсия. Роза очень позитивный и профессионально подготовленный специалист. Рассказывает интересно, доступно, увлекательно. Всем рекомендую.
14 октября 2019
Хочу поблагодарить экскурсовода Наталию за интересную экскурсию по центру Самары. Примечание: экскурсия велась на хорошем немецком языке. Наш гость из Германии был очень доволен. Много интересных фактов и разной информации. Наталия очень корректный и вежливый человек. Спасибо!
7 октября 2019
Спасибо огромное за экскурсию, нам всем очень понравилась прогулка по городу. Очень много интересных мест, о которых мы и не подозревали. Отдельное спасибо за возможность побывать внутри зданий, храмов и теплую атмосферу на нашей прогулке!
6 октября 2019
Роза, спасибо Вам за интересную экскурсию! Получилось отличное знакомство с городом. Будем рекомендовать друзьям и знакомым
13 августа 2019
Мы заказывали индивидуальную экскурсию на три человека. Наш гид - Роза, встретила нас на перроне поезда, на котором мы приехали, а после экскурсии привезла на речной вокзал к нашему теплоход. Нам всем очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и подробностей, чувствовалось, что Роза любит и свой город и свою работу. Сама Роза, очень приятный человек, всегда улыбается, много знает об истории Самары, на любой вопрос у неё был ответ. Очень рекомендую этого гида, экскурсии с ней вам запомнят я только с лучшей стороны:)
9 августа 2019
Большое спасибо экскурсоводу Розе. Экскурсия была интересная и познавательная, рассказ был понятен и доступен, отлично составлен маршрут!!!
2 августа 2019
Рекомендую. Экскурсия была интересна как для взрослых, так и для подростков 14 лет. Благодаря отличным профессиональным качествам гида мои дети уехали из города Самары с пониманием (географического и исторического) значения места где они побывали. Спасибо и нашему гиду и команде Трипстер за отличную и интересную подачу материала и хорошую организацию экскурсий.
14 июля 2019
Насыщенная и очень познавательная экскурсия по центру Самары. Узнали много нового и интересного об истории этого самобытного города. Экскурсия больше интересна для взрослых. Лариса Ивановна замечательный гид, который очень любит свой город.
7 мая 2019
Очень понравилась экскурсия и подача материала, с удовольствием погуляли по городу
3 февраля 2019
Роза Юнусовна просто БОЛЬШОЙ МО-ЛО-ДЕЦ !!!!!!!!!!!!!!
Ещё 7 отзывов

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