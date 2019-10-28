17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы заказывали индивидуальную экскурсию на три человека. Наш гид - Роза, встретила нас на перроне поезда, на котором мы приехали, а после экскурсии привезла на речной вокзал к нашему теплоход. Нам всем очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и подробностей, чувствовалось, что Роза любит и свой город и свою работу. Сама Роза, очень приятный человек, всегда улыбается, много знает об истории Самары, на любой вопрос у неё был ответ. Очень рекомендую этого гида, экскурсии с ней вам запомнят я только с лучшей стороны:)