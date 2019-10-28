17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мне 55 лет. Я профессиональный экскурсовод. Специализируюсь на самых разных темах, начиная с обзорной экскурсии по Самаре и заканчивая заповедными тропками Жигулевских гор. У меня очень большой опыт проведения экскурсий для разных групп: детских, взрослых, профессиональных, иностранных, людей бизнеса и просто любознательных туристов. Мой подход в экскурсии - влюбить слушателей в Самару, открыть завесу обыденности и показать необычные, интригующие и захватывающие страницы истории города. Я провожу экскурсии, потому что люблю свою работу, потому что получаю в конце экскурсии благодарные слова и аплодисменты, получаю удовольствие от общения с гостями Самары. Моя сверхзадача- "Открой случайные черты, и ты увидишь - мир прекрасен!"
Очень понравилась экскурсия. Роза очень позитивный и профессионально подготовленный специалист. Рассказывает интересно, доступно, увлекательно. Всем рекомендую.
Елена
14 октября 2019
Хочу поблагодарить экскурсовода Наталию за интересную экскурсию по центру Самары. Примечание: экскурсия велась на хорошем немецком языке. Наш гость из Германии был очень доволен. Много интересных фактов и разной информации. Наталия очень корректный и вежливый человек. Спасибо!
Анастасия
7 октября 2019
Спасибо огромное за экскурсию, нам всем очень понравилась прогулка по городу. Очень много интересных мест, о которых мы и не подозревали. Отдельное спасибо за возможность побывать внутри зданий, храмов и теплую атмосферу на нашей прогулке!
Александра
6 октября 2019
Роза, спасибо Вам за интересную экскурсию! Получилось отличное знакомство с городом. Будем рекомендовать друзьям и знакомым
Екатерина
13 августа 2019
Мы заказывали индивидуальную экскурсию на три человека. Наш гид - Роза, встретила нас на перроне поезда, на котором мы приехали, а после экскурсии привезла на речной вокзал к нашему теплоход. Нам всем очень понравилась экскурсия. Много интересных фактов и подробностей, чувствовалось, что Роза любит и свой город и свою работу. Сама Роза, очень приятный человек, всегда улыбается, много знает об истории Самары, на любой вопрос у неё был ответ. Очень рекомендую этого гида, экскурсии с ней вам запомнят я только с лучшей стороны:)
Наталья
9 августа 2019
Большое спасибо экскурсоводу Розе. Экскурсия была интересная и познавательная, рассказ был понятен и доступен, отлично составлен маршрут!!!
ольга
2 августа 2019
Рекомендую. Экскурсия была интересна как для взрослых, так и для подростков 14 лет. Благодаря отличным профессиональным качествам гида мои дети уехали из города Самары с пониманием (географического и исторического) значения места где они побывали. Спасибо и нашему гиду и команде Трипстер за отличную и интересную подачу материала и хорошую организацию экскурсий.
Павел
14 июля 2019
Насыщенная и очень познавательная экскурсия по центру Самары. Узнали много нового и интересного об истории этого самобытного города. Экскурсия больше интересна для взрослых. Лариса Ивановна замечательный гид, который очень любит свой город.
Марина
7 мая 2019
Очень понравилась экскурсия и подача материала, с удовольствием погуляли по городу
юрий
3 февраля 2019
Роза Юнусовна просто БОЛЬШОЙ МО-ЛО-ДЕЦ !!!!!!!!!!!!!!
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Во время автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии я познакомлю вас с историей и достопримечательностями города, раскрою красоту старой и современной Самары, расскажу о ее символах и брендах, известных во всей России еще со времен Советского Союза.
Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Самара — город с богатейшей историей, но лучше всего это ощущается не в центре города, а в его самобытных двориках, которые вот уже 150 лет не меняют первозданного вида. Предлагаем вам проникнуть за самарские фасады и рассмотреть настоящую жизнь города. Вы пройдете по колоритным обветшалым лестницам, заглянете в коммунальную квартиру, узнаете, какой была дореволюционная Самара и услышите курьезные истории местных жителей, добытые из городских архивов.
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Давайте прогуляемся по старым районам Самары, где деревянные домики с древнерусскими символами соседствуют с советской архитектурой. Вы побываете на парадных улицах города и услышите местные легенды в атмосферных двориках, пройдете тропами Шаляпина и Горького, увидите знаменитый Жигулевский пивоваренный завод и храмы нескольких конфессий. Самара откроется перед вами во всей красе: многокультурная, колоритная и душевная.
Погулять по историческому центру и полюбоваться купеческой застройкой 19-20 веков
На прогулке по бывшей Дворянской улице вы увидите, как менялась Самара на протяжении столетий. Я покажу причудливые здания в стиле модерн, неоготический костел, тайные дворики и памятник Буратино, а также поделюсь местными легендами!
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Эта экскурсия состоит из идеальных компонентов: архитектурных и современных памятников, исторической информации в нескучном оформлении, нюансов из нынешней жизни города. Я раскрою вам все грани Самары купеческой, революционной, космической, поделюсь фактами и легендами и сделаю первое знакомство незабываемым.