9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города
Самара — город с богатейшей историей, но лучше всего это ощущается не в центре города, а в его самобытных двориках, которые вот уже 150 лет не меняют первозданного вида. Предлагаем читать дальшеуменьшить
вам проникнуть за самарские фасады и рассмотреть настоящую жизнь города.
Вы пройдете по колоритным обветшалым лестницам, заглянете в коммунальную квартиру, узнаете, какой была дореволюционная Самара и услышите курьезные истории местных жителей, добытые из городских архивов.
Давайте отойдем от самарских достопримечательностей и посмотрим на изнанку города, заглянув в его старые дворики. Вы увидите кирпичные клейма и дореволюционные канализационные люки, обветшалые лестницы и фотогеничные стены, попадете на задний двор современного отеля.
В самарских двориках, куда мы заглянем, время будто остановилось — здешняя застройка, архитектура и непередаваемая атмосфера сохранились в практически неизменном виде с середины 19 века.
Здесь вы узнаете:
как жил город больше века назад
где находились рынки и конные станции
где выступали актеры и музыканты, а где — подавали самый вкусный чай
Самарские истории
В Самаре появились знаменитые купеческие фамилии, здесь Максим Горький написал «Старуху Изергиль», здесь же впервые прозвучала 7-ая симфония Шостаковича, но во все времена главными героями города были самарские жители, вдохновлявшие деятелей искусства. На прогулке мы поговорим именно о самарских мещанах и их ярких жизненных историях, источником которых послужила периодическая печать прошлых веков, фельетоны Горького и даже дореволюционная реклама.
Кому подходит прогулка
Путешественникам и творческим людям, которые хотят оценить колорит города и найти его уникальные ракурсы.
Организационные детали
Прогулку также можно провести на английском языке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Улица Куйбышева, 81
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9854 туристов
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. С 2013 года занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников. Мы отличаемся нестандартным подходом и читать дальшеуменьшить
стараемся показать Самару со всех сторон. Знаем и подскажем всё: фотолокации, уютные кафе и укромные бары «для своих». Удивим историческими фактами и интересными историями. С нами вы получите наиболее полное впечатление от города!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 130 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Восхитительная экскурсия! Рекомендую теперь вас всем в Самаре) С Татьяной было очень интересно и комфортно. Прошлись по разным дворикам, которые без знающего человека и не найдешь. Послушали много историй о местных домах и местных жителях. Были еще на двух экскурсиях от других организаций - им до вас как до луны) Спасибо за отличные проведенные 2 часа!
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Е
Екатерина
Ооооочень понравилась экскурсия. В восторге были все!!!! Супер интересно пойти по дворам и углубиться в приватную скрытую от глаз прохожих жизнь. Очень рады, что выбрали именно эту программу. Оригинально. Экскурсовод кстати супер харизматичный😏😉😉😉
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Ирина
Были на экскурсии «Дворики Самары» с гидом Татьяной, увидели «изнанку» парадных фасадов, посмотрели на красивые улочки изнутри, узнали много интересных историй про город и его жителей. Экскурсовод очень понравилась, у неё правильная, красивая речь, её приятно было слушать. И саму экскурсию вполне рекомендую и тем, кто приехал впервые, и тем, кто уже бывал в Самаре.
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В
Вадим
Отлично прогулялись по дворам Самары. Город открывается с другой стороны.
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О
Ольга
Абсолютно новый и захватывающий ракурс на город. Очень понравилось это путешествие в непарадную Самару)
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И
Ирина
отличная экскурсия, погружает в особенности повседневной жизни Самары. Гид живой и невероятно интересный.