9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Дворики старой Самары

Прочувствовать самарский колорит на прогулке по потайным уголкам города

Александр и Анастасия
Задать вопрос
Александр и Анастасия – ваш гид
Самара — город с богатейшей историей, но лучше всего это ощущается не в центре города, а в его самобытных двориках, которые вот уже 150 лет не меняют первозданного вида.

Предлагаем вам проникнуть за самарские фасады и рассмотреть настоящую жизнь города.

Вы пройдете по колоритным обветшалым лестницам, заглянете в коммунальную квартиру, узнаете, какой была дореволюционная Самара и услышите курьезные истории местных жителей, добытые из городских архивов.
4400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на пересечении Ленинградской и Куйбышева
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
5
Дворики старой Самары
Дворики старой Самары

Что вас ожидает

Погружение в жизнь старой Самары
Давайте отойдем от самарских достопримечательностей и посмотрим на изнанку города, заглянув в его старые дворики. Вы увидите кирпичные клейма и дореволюционные канализационные люки, обветшалые лестницы и фотогеничные стены, попадете в коммунальную квартиру и на задний двор современного отеля, также вы увидите дореволюционную подъездную плитку и последнюю в Самаре дореволюционную железную дверь. В самарских двориках время будто остановилось — здешняя застройка, архитектура и непередаваемая атмосфера сохранились в практически неизменном виде с середины 19 века. Здесь вы узнаете, как жил город больше века назад: где находились рынки и конные станции, где выступали актеры и музыканты, а где — подавали самый вкусный чай. А в конце прогулки на память у вас останется моментальная фотография, чтобы запечатлеть день знакомства с настоящей Самарой.

Самарские истории
В Самаре появились знаменитые купеческие фамилии, здесь Максим Горький написал «Старуху Изергиль», здесь же впервые прозвучала 7-ая симфония Шостаковича, но во все времена главными героями города были самарские жители, вдохновлявшие деятелей искусства. На прогулке мы поговорим именно о самарских мещанах и их ярких жизненных историях, источником которых послужила периодическая печать прошлых веков, фельетоны Горького и даже дореволюционная реклама.

Кому подходит прогулка

Путешественникам и творческим людям, которые хотят оценить колорит города и найти его уникальные ракурсы.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у пересечения Ленинградской и улицы Куйбышева.
  • Прогулку можно провести также на английском языке.
  • Экскурсию для вас проведём мы или гид из нашей команды.
Дворики старой Самары
Дворики старой Самары
Дворики старой Самары
Дворики старой Самары
Дворики старой Самары
Дворики старой Самары

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на пересечении Ленинградской и Куйбышева.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр и Анастасия
Александр и Анастасия
Всем здравствуйте! Мы профессиональные экскурсоводы-историки и краеведы. Уже 5 лет занимаемся экскурсиями по Самаре, рассказывая путешественникам удивительные и повседневные истории города, добытые из архивных источников.
Напишите мне

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Экскурсия служит хорошим дополнением к обзорной экскурсии по городу, когда основные достопримечательности уже видели. Маршрут экскурсии проходит по интересным дворикам, закоулкам, подворотням и пр. Гид Анастасия заостряет внимание на особенностях этих объектов, которые самостоятельно вряд ли заметишь, интересно рассказывает об истории Самары. Для любителей непарадных видов экскурсия точно будет интересной.
25 июля 2019
Экскурсия понравилась , весьма необычный маршрут. Сам предмет - ужас, как так могут жить люди! Экскурсовод очень знающий, и саму историю, и архитектуру, и современное положение.
Очень рекомендую для любителей гулять вне традиционных маршрутов!
20 мая 2019
Прекрасная экскурсия! Спасибо Анастасии!
16 мая 2019
Рекомендую. Это очень интересно, гораздо круче, чем просто обзорная экскурсия. Мы попросили включить в экскурсию специальную тему - и Анастасия без проблем показала нам всё, что нас интересовало. Информативно, неформально, очень квалифицировано. Всё было отлично!
Анастасия действительно хорошо знает свой город, любит его и умеет его показать и о нем рассказать. Спасибо ей за впечатления от Самары!
15 мая 2019
Анастасия прекрасно рассказывает, интересно, все по делу, с комфортным темпом. Очень приятное дополнение в виде небольшого отдыха в кофейне. Всем рекомендую.
6 октября 2018
...Оказывается, наш город полон тайн, у него есть особая - далеко не всем известная - сторона: совсем рядом с парадными фасадами Красной линии прячутся уютные солнечные дворики и дворы- колодцы, мрачные подворотни, чудом сохранившиеся резные ставни, удивительные пристрои к старым домам, заботливо обихоженные полянки с цветами и елками, вальяжные кошки, чувствующие себя хозяйками города...Все эти открытия мой 10 Б сделал сегодня благодаря Александру, который провел для нас экскурсию « Дворики старой Самары». Согласитесь: нелегко удивить чем- то скептически настроенных современных подростков- но Александру это в полной мере удалось: слушали внимательно и с интересом, фотографировали, впечатлениями обменивались, момент « погружения в реальность»- с запахами конюшни и пыли самарских улиц- оценили по достоинству. И даже отметили то, что экскурсовод говорил подряд два часа- без пауз, запинок, красиво и правильно. Думаю, что мы еще не раз обратимся к Александру и Анастасии и сделаем под их руководством новые удивительные открытия в нашем любимом городе. А ребятам желаем творческих успехов, новых достижений и морального удовлетворения от их работы!
20 сентября 2018
Дворики старой Самары - это очень интересная и захватывающая история, полная погружения в мир русского купечества XIX века. Здесь можно потрогать историю руками, заглянуть к ней в окна, прочувствовать её запахи. Нам очень понравилась эта история и её сказитель!!! А учитывая, что опыт у нас большой и удивить уже сложно, то это просто подвиг! Хочу пожелать ребятам, экскурсоводам, побольше пытливых туристов, новых поисков, классных идей! Эта экскурсия - для вас, если вы жаждите необычного!
13 сентября 2018
Все прошло отлично. Родители, дети, учитель-все в восторге. Много новой, полезной информации. Экскурсоводы-профессионалы, увлеченные своим делом, да и просто приятные люди. В общем, спасибо Анастасии и Александру за отлично проведенное время!
11 июня 2018
Экскурсия очень понравилась! Нетривиальный маршрут, абсолютно незнакомые ракурсы города. Я живу в Самаре всю жизнь, но вид на костел из дворика, буквально в десятке метров от знакомой улицы, просто восхищает! Тропки по дворикам, когда попадаешь на другую улицу, до которой только на транспорте можно доехать, если не знать этих проходов. Деревянные старинные "заброшки", клейменые кирпичи, кошки как из 19 века... Очень богатый фактический материал, который ребята собирали по крупицам, в архивах, сведения о людях, которые тут жили сто лет назад. Маршрут довольно долгий, но не чувствуется усталости совсем, наоборот, попадаешь с улицы в такую тишину и покой и воображение разыгрывается. Экскурсоводы не торопят, долго на вопросы отвечали после экскурсии, знакомы с местными жителями. Совершенно мистические фотографии получились. Спасибо большое Анастасии и Александру за такое приключение, всем рекомендую!

Александр и Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Питер в Самаре — прогулка по параднымПитер в Самаре — прогулка по параднымПитер в Самаре — прогулка по парадным
5000 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Увидеть «столичность» города и пройти по неизведанным местам
Северная столица всегда притягивала и задавала стиль: естественно, что Петербург нашел отражение в других городах. Разложился на множество мелких отражений. Им посвящена эта дружеская экскурсия: вместе мы пройдем по нашему Невскому, по атмосферным дворам и парадным Самары, вдохновимся ее питерскими местами и поговорим о прошлом двух городов.

Обзорные экскурсии в Самаре

Обзорная экскурсия по СамареОбзорная экскурсия по СамареОбзорная экскурсия по Самаре
4500 за экскурсию
3 часа
86 отзывов
Автомобильно-пешеходное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Во время автомобильно-пешеходной обзорной экскурсии я познакомлю вас с историей и достопримечательностями города, раскрою красоту старой и современной Самары, расскажу о ее символах и брендах, известных во всей России еще со времен Советского Союза.
Самара — жемчужина ПоволжьяСамара — жемчужина ПоволжьяСамара — жемчужина Поволжья
4000 за экскурсию
3 часа
17 отзывов
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Я хочу познакомить вас с колоритом и красотой моей родной Самары. На прогулке по знаковым улицам, площадям и набережной чудесного портового города вы узнаете самое важное об основных этапах его истории. Так путь эволюции Самары от средневековой крепости до крупного экономического, научно-образовательного и культурного центра Поволжья сложится в понятную картину. Вы увидите город во всей красе и обязательно им очаруетесь!
Времена и эпохи Самары — обзорная прогулкаВремена и эпохи Самары — обзорная прогулкаВремена и эпохи Самары — обзорная прогулка
3750 за экскурсию
3 часа
19 отзывов
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Давайте прогуляемся по старым районам Самары, где деревянные домики с древнерусскими символами соседствуют с советской архитектурой. Вы побываете на парадных улицах города и услышите местные легенды в атмосферных двориках, пройдете тропами Шаляпина и Горького, увидите знаменитый Жигулевский пивоваренный завод и храмы нескольких конфессий. Самара откроется перед вами во всей красе: многокультурная, колоритная и душевная.
По старинным улицам СамарыПо старинным улицам СамарыПо старинным улицам Самары
3000 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Погулять по историческому центру и полюбоваться купеческой застройкой 19-20 веков
На прогулке по бывшей Дворянской улице вы увидите, как менялась Самара на протяжении столетий. Я покажу причудливые здания в стиле модерн, неоготический костел, тайные дворики и памятник Буратино, а также поделюсь местными легендами!
Идеальный микс по-самарскиИдеальный микс по-самарскиИдеальный микс по-самарски
4300 за экскурсию
3 часа
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Эта экскурсия состоит из идеальных компонентов: архитектурных и современных памятников, исторической информации в нескучном оформлении, нюансов из нынешней жизни города. Я раскрою вам все грани Самары купеческой, революционной, космической, поделюсь фактами и легендами и сделаю первое знакомство незабываемым.

Выбирайте и другие экскурсии в Самаре

За городомНа автомобилеИстория и архитектураВсеОбзорныеНеобычные маршрутыПешкомКрыши и панорамыИндивидуальные