1 день

Прибытие в Жигулевск. Жигули с вишневым ароматом и живописное село Ширяево

9:46 Встреча 2-этажного поезда № 65/66 на станции!ЖИГУЛЁВСК.

Город находится на Самарской Луке, охраняемой ЮНЕСКО.

Когда-то на территории современной Самарской области Волга сделала крутой поворот, опоясав Жигулёвские горы и образовав загадочную и очень красивую Самарскую Луку, признанную жемчужину Волги.

Разные древние моря омывали эту территорию, здесь купались мамонты и динозавры, менялся климат, но сюда не дошел ледник, а горы не позволили затопить Луку древним морям. Поэтому как Ноев ковчег, Самарская Лука сохранила для нас живущие здесь и поныне реликты (доледниковые растения), а уникальный климат дал жизнь эндемикам – растениям не встречающихся больше нигде, кроме Жигулевских гор.

Мы проедем по плотине Жигулёвской ГЭС – уникальном гидросооружении, разделяющее Саратовское и Куйбышевское водохранилище (наше Жигулевское море).

Поднимемся на Попову гору – маршрут Национального парка Самарская Лука, откуда открывается потрясающий вид на седые Жигули и Волгу, в месте ее самого красивого течения.

Мы осмотрим штольни, уходящие вглубь до 5 километров, в которых в XIX веке организовал добычу известняка местный купец Ванюшин.

Сейчас здесь нашли приют летучие мыши Самарской Луки, которые прячутся от шума туристов, и не покажутся на глаза.

Любуясь заснеженной Волгой с одной из вершин Жигулевских гор, мы попробуем «Самарскую Луку на вкус».

Нас ждет экспресс-кружка горячего глинтвейна из Жигулевской вишни.

Жигулевская вишня – уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, который вывел Алексей Бещев в середине прошлого века. Растет бещевская вишня только на известняковых почвах Жигулевских гор.

С Поповой горы открывается не только великолепный вид на горы и Волгу, но и на живописное село Ширяево, которое получило статус «самого красивого села России».

Именно оно стало «местом силы» художника Ильи Репина, который целое лето писал с натуры здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге».

Об этом нам расскажут в музее, расположенного в доме, где останавливался Илья Репин с друзьями летом 1870 года.

После зимнего приключения на экологическом маршруте – мы приедем в единственный город в Жигулях, Жигулевск.

Здесь в атмосферном ресторане «Конь-огонь» нас ждет горячий обед (ориентировочно в 14:30) со стопочкой настойки из Жигулевской вишни.

Возвращение в Тольятти.

Размещение в отеле (ориентировочно в 18:30).

19:30 (ориентировочно) Ужин (подарки мужчинам или дамам в праздничные заезды).