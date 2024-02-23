Вас ждут просторы Самарской Луки, запорошенные снегом Жигулевские горы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, вкус Жигулевской вишни и освежающего Жигулевского, потрясающий замок, построенный на Волге потомком Гарибальди и яркая коллекция концептов и раритетов АВТОВАЗа. В праздничные заезды 23 февраля и 8 марта памятные сувениры для мужчин и женщин.
фев
мар
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Жигулевск. Жигули с вишневым ароматом и живописное село Ширяево
9:46 Встреча 2-этажного поезда № 65/66 на станции!ЖИГУЛЁВСК.
Город находится на Самарской Луке, охраняемой ЮНЕСКО.
Когда-то на территории современной Самарской области Волга сделала крутой поворот, опоясав Жигулёвские горы и образовав загадочную и очень красивую Самарскую Луку, признанную жемчужину Волги.
Разные древние моря омывали эту территорию, здесь купались мамонты и динозавры, менялся климат, но сюда не дошел ледник, а горы не позволили затопить Луку древним морям. Поэтому как Ноев ковчег, Самарская Лука сохранила для нас живущие здесь и поныне реликты (доледниковые растения), а уникальный климат дал жизнь эндемикам – растениям не встречающихся больше нигде, кроме Жигулевских гор.
Мы проедем по плотине Жигулёвской ГЭС – уникальном гидросооружении, разделяющее Саратовское и Куйбышевское водохранилище (наше Жигулевское море).
Поднимемся на Попову гору – маршрут Национального парка Самарская Лука, откуда открывается потрясающий вид на седые Жигули и Волгу, в месте ее самого красивого течения.
Мы осмотрим штольни, уходящие вглубь до 5 километров, в которых в XIX веке организовал добычу известняка местный купец Ванюшин.
Сейчас здесь нашли приют летучие мыши Самарской Луки, которые прячутся от шума туристов, и не покажутся на глаза.
Любуясь заснеженной Волгой с одной из вершин Жигулевских гор, мы попробуем «Самарскую Луку на вкус».
Нас ждет экспресс-кружка горячего глинтвейна из Жигулевской вишни.
Жигулевская вишня – уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, который вывел Алексей Бещев в середине прошлого века. Растет бещевская вишня только на известняковых почвах Жигулевских гор.
С Поповой горы открывается не только великолепный вид на горы и Волгу, но и на живописное село Ширяево, которое получило статус «самого красивого села России».
Именно оно стало «местом силы» художника Ильи Репина, который целое лето писал с натуры здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге».
Об этом нам расскажут в музее, расположенного в доме, где останавливался Илья Репин с друзьями летом 1870 года.
После зимнего приключения на экологическом маршруте – мы приедем в единственный город в Жигулях, Жигулевск.
Здесь в атмосферном ресторане «Конь-огонь» нас ждет горячий обед (ориентировочно в 14:30) со стопочкой настойки из Жигулевской вишни.
Возвращение в Тольятти.
Размещение в отеле (ориентировочно в 18:30).
19:30 (ориентировочно) Ужин (подарки мужчинам или дамам в праздничные заезды).
АВТОВАЗ, замок Гарибальди и первое знакомство с Самарой
Завтрак в отеле, шведский стол.
Сдача номеров.
9:00 Посадка в автобус с вещами.
Продолжение знакомства с Тольятти – с историей автомобильной столицы: проедем по широким проспектам самого молодого района Тольятти, Автозаводского, который создавали как город мечты, город будущего, увидим как к лицу ему величественные храмы, экскурсовод расскажет об основных вехах истории Тольятти, о том, чем гордятся его жители.
АВТОВАЗ–лидер по продажам легковых автомобилей в России.
Яркие красивые концепты, гоночные и спортивные машины, раритеты и концепты – это музей АВТОВАЗа.
Мы увидим яркую корпоративную коллекцию – от «копейки» до LADA Vesta и Xray.
Выезд к замку Гарибальди (35 км).
Удивительные легенды хранит Самарская Лука: о таинственных городах, появляющихся перед взором случайных свидетелей уникального явления, именуемого фата-моргана.
Вот и мы приглашаем вас в потрясающий мир неоготического замка Гарибальди, который строится на берегу Волги, в селе Хрящевка под Тольятти…
Перед входом в замок вас встретят мифологические крылатые существа Грифо́ны с туловищем льва и головой орла.
Изящные башни венчают готические шпили, крыши которых покрыты натуральным камнем.
Статуи героев старинных легенд украшают комплекс.
Мы приглашаем прогуляться по парку, насладиться великолепными видами, услышать историю и легенды его создания и сделать уникальные фотографии европейского средневековья в волжской глубинке.
Обед со стопочкой и дегустацией волжской рыбки.
Выезд в Самару (80 км).
Первое знакомство с Самарой, мы будем жить в самом центре и обзорно проедем по нему, чтобы самостоятельно прогуляться по самым красивым местам вечером.
Заселение в отель.
Завершение программы. Экскурсия по Самаре
Завтрак в отеле.
09:00 Посадка в автобус, начало автобусно-пешеходной экскурсии с посещением музеев и прогулкой по пешеходной улице.
Самара – город, в котором самое высокое здание железнодорожного вокзала и самая большая площадь в Европе.
Город, сочетающий энергетику современного делового центра, очарование старины и курортную расслабленность.
"Никогда сей град разрушен не будет," – предрек святой Алексий судьбу будущего города, и войны, бунты, сражения обходят город стороной.
Особый мир – это набережная Волги.
Почти пять километров песчаных пляжей, прогулочных аллей, велодорожек, спортивных площадок, уютных кафе. Разнообразие масштабных памятников, оригинальных скульптур и креативных артобъектов.
12:00 Самарский областной художественный музей входит в число крупнейших музеев российской провинции.
Здание музея, построенное в начале ХХ века, – памятник архитектуры федерального значения, одно из красивейших и самых узнаваемых зданий Самары, расположенное в исторической сердцевине города.
Коллекция музея насчитывает более 18 тысяч экспонатов основного фонда, с конца XVI по начало ХХI века.
Основная экспозиция органично вписана в интерьеры здания.
13:30 Обед в ресторане с дегустацией Жигулевского пива.
Пиво с таким названием выпускали десятки заводов по всей стране. Но настоящее "Жигулевское", с его неповторимым вкусом и по традиционной технологии приготовления, производит только один завод в мире!
Во время дегустации вы узнаете историю пивоварения с древнейших времен, историю рождения самой известной марки пива в России – «Жигулевское», почему именно в Самаре, потомственный пивовар из Австрии, Альфред фон Вакано, создал крупнейший пивоваренный завод.
Попробуете на вкус по 100 г. 5 сортов пива, услышите интересные факты и забавные истории о пиве и его пользе.
Прогулка по историческому центру – Ленинградской улице, с временем для покупки самарских сувениров.
Далее мы отправимся в Музей Модерна – единственный в России, посвященный этому стилю.
Особняк Курлиных, в котором расположен музей, образец изысканного стиля.
На первом этаже воссозданы интерьеры конца XIX – начала XX века. В трех комнатах первого этажа (будуар, кабинет, столовая) туристы познакомятся с предметами мебели, живописи, декоративно-прикладным искусством той эпохи, в том числе, созданным мастерами знаменитой «Школы Нанси» (Франция).
Особый интерес представляют внутренние украшения потолков и стен, которые сохранились до наших дней.
А еще – это удивительная история четы Курлиных, знаменитых купцов Самары…
17:30 Окончание программы.
Трансфер на железнодорожный вокзал Самары.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Тольятти (1 ночь) и г. Самаре (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отели/размещение
|Взрослый (½ DBL)
|До 14 лет, ½ DBL
|1-местный номер
|Отели Амакс Юбилейная 3* (Тольятти) и СамаРА 3* (Самара)
|19900
|18900
|22900
|Отели 5* Альпен Парк в Тольятти и Holiday Hаll 4* в Самаре
|24900
|24400
|29900
Варианты проживания
Отель Амакс Юбилейная 3*, г. Тольятти
В этой гостинице, расположенной в Автозаводском районе города Тольятти, к вашим услугам крытый бассейн, сауна и прокат велосипедов. Прогулка до городского Парка Победы займет 10 минут.
Светлые номера гостиницы АМАКС "Юбилейная" обставлены деревянной мебелью и декорированы коврами, а также уникальными произведениями искусства. В каждом номере в распоряжении гостей кабельное телевидение, гостиный уголок с диваном и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Завтрак для гостей сервируется в ресторане гостиницы, в декоре которого использовались цветы и белые скатерти. Вечером в ресторане подают блюда европейской кухни, а в баре предлагается широкий выбор напитков.
Отели Альпен Парк 5*, г. Тольятти
Комплекс для отдыха Alpen Park с общим лаунджем и сезонным открытым бассейном расположен в 15 км от автобусного вокзала Тольятти. На территории работают бар и ресторан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей балкон и собственная ванная комната с душем и феном. Полотенца и постельное белье предоставляются за дополнительную плату.
По утрам сервируется завтрак «шведский стол». Для гостей 5-звездочного комплекса для отдыха Alpen Park оборудован крытый бассейн и обустроена терраса.
Отель СамаРА 3*, г. Самара
Этот отель расположен в центре Самары, в 10 минутах ходьбы от Самарской площади. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и пивной ресторан. На территории обустроена частная парковка.
Все номера отеля "Самара" оформлены в классическом стиле и оснащены мини-баром и рабочим столом. В ванной комнате предоставляется фен.
Железнодорожный вокзал Самары – в 8 минутах езды. До набережной реки Волги можно дойти за 10 минут, а расстояние до аэропорта Курумоч составляет 53 км.
Отель Holiday Hаll 4*, г. Самара
Гостиница HolidayHall расположена в городе Самара в 1,1 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, сейф, отопление, терраса, мини-бар.
В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал и крытый бассейн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание завтраки и обеды по программе
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Интерактивные программы
- Все входные билеты
- Что не входит
- Ж/д билеты до г. Жигулёвска и авиа- или ж/д билеты обратно из г. Самары
- Ужины
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Самарская область, Жигулёвск
- На чем будем передвигаться в туре?
Переезды по программе осуществляется на комфортабельных автобусах туристического класса с кондиционером и микрофоном 18 или 49 мест, биотуалет отсутствует.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.