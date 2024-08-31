Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки

Приглашаем провести увлекательные выходные в Самарской области! Все краски этого яркого региона в одном туре.

Вас ждут исторические места, где творил великий Репин, и знакомство с шедеврами мэтров российского художественного искусства, вкуснейший торт «Паутинка» и настойка из жигулевской вишни, Жигулевское море, Жигулевские горы и невероятной красоты волжские пейзажи, которые так и просятся на фотографии.
4.67
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
Железнодорожный круиз в Самару с посещением Самарской луки
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд №924/923 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

20:50 Отправление туристического поезда №924/923 в г. Сызрань с Казанского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Сызрань и Тольятти

Сызрань и Тольятти (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).

Завтрак в поезде.

09:48 Прибытие туристического поезда в г. Сызрань.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Сызрань, третий по величине город Самарской области, и в наши дни сохраняет очарование провинциального купеческого города XIX столетия. Основанный в 1683 году как военная крепость, город впоследствии становится известен удачной торговлей, процветающим земледелием и славными мастерами. Сегодня Сызрань причудливым образом сочетает комфорт современного города и очарование старинной купеческой провинции.

А еще Сызрань считается гастрономической столицей региона. Она славится своей вкусной водой, сызранской «помидорой» (так называют ее местные) и местным лакомством – тортом «Паутинка», в состав его крема входит джем из сызранских яблок. Вам обязательно захочется увезти этот вкусный тортик с собой и угостить им своих друзей и знакомых.

Переезд на Самарскую Луку.

Когда-то на территории современной Самарской области Волга сделала крутой поворот, опоясав Жигулевские горы и образовав загадочную и очень красивую Самарскую Луку, признанную жемчужину Волги. Именно по ней мы отправимся в путешествие.

Экскурсия на Попову гору в Национальном парке Самарская Лука, откуда открывается потрясающий вид, вдохновивший знаменитого художника Илью Ефимовича Репина. У вас будет возможность сделать фотографии на фоне живописных волжских просторов, а также у скульптурных композиций Национального парка.

Сельский обед с пирожком и настойкой из жигулевской вишни.

Жигулевская вишня – уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, который вывел Алексей Бещев в середине прошлого века. Растет бещевская вишня на известняковых почвах Жигулевских гор.

Посещение села Ширяево – «места силы» художника Ильи Репина, который целое лето 1870 года создавал здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Об этом вам расскажут в музее, расположенном в доме, где он останавливался с друзьями-художниками.

Трансфер в г. Тольятти.

Вы проедете по плотине Жигулевской ГЭС – уникальному гидросооружению, разделяющему Саратовское и Куйбышевское водохранилища – в народе его зовут Жигулевское море.

Свободное время в центре города для самостоятельного ужина и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Тольятти.

Посадка в поезд с 23:00.

Сызрань и ТольяттиСызрань и ТольяттиСызрань и ТольяттиСызрань и Тольятти
3 день

Самара

Самара (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).

04:10 Отправление туристического поезда в г. Самару.

Завтрак в поезде.

07:35 Прибытие туристического поезда в г. Самару.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Самаре – городу, в котором расположены самое высокое здание железнодорожного вокзала и самая большая площадь в Европе. Столица региона сочетает в себе энергетику современного делового центра, очарование старины и курортную расслабленность.

Посещение Самарского областного художественного музея, который входит в число крупнейших российских музеев. Его здание, одно из красивейших и самых узнаваемых зданий Самары, построено в начале ХХ века и на сегодняшний день является памятником архитектуры федерального значения.

Обед с дегустацией Жигулевского пива.

«Жигулевское» – пиво с таким названием выпускают десятки заводов по всей стране. Но настоящее «Жигулевское», приготовленное по традиционной технологии и с тем самым неповторимым вкусом, производит только Жигулевский пивоваренный завод, один из старейших пивоваренных заводов России.

Затем вас ждет прогулка по историческому центру – пешеходной улице Ленинградской и свободное время для покупки самарских сувениров.

Особый мир – это набережная Волги.

Почти пять километров песчаных пляжей, прогулочных аллей, велодорожек, спортивных площадок, уютных кафе. Здесь сосредоточены разнообразные памятники, оригинальные скульптуры и креативные арт-объекты. Единожды оказавшись на самарской набережной, вы захотите возвращаться сюда вновь и вновь.

Речная прогулка по Волге.

Трансфер на ж/д вокзал г. Самары.

20:10 Отправление туристического поезда в г. Москву.

СамараСамараСамараСамараСамараСамара
4 день

Возвращение в Москву

Завтрак в поезде.

11:15 Прибытие туристического поезда на Казанский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Возвращение в МосквуВозвращение в МосквуВозвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:


Категория		Четырехместное купеДвухместное размещение

Двухместное размещение

Одноместное размещение

Для взрослых36 30056 90098 200
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)35 50056 200-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)17 20017 200-

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе 16 690 руб.

Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.

КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Сызрань - Тольятти - Самара - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в четырехместном купе 16 690 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
31 авг 2024
Тур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, на мой взгляд, ещё какой-нибудь музей по ходу наших длительных пеших передвижений по городу. Самой
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непоказательной была Сызрань - кроме выхода на набережную, мы видели город только из окна автобуса, видимо, тк основной достопримечательностью у нас была Волга с Жигулёвскими горами и водохранилищем в Тольятти. Очень понравилось Ширяево с несколькими музеями и обедом - пироги с вишнями ели все 2 дня. Волга оставила самое неизгладимое впечатление - по сути, главный герой этой сказки. И наши экскурсоводы Оксана и Анна играли роль сказочниц.

Тур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, наТур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, наТур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, наТур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, наТур состоял из 3 городов, из которых более насыщенным была Самара, хотя можно было добавить, на
М
31 авг 2024
Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7 человек, поэтому нас сразу отделили в маленький автобус, и при нас было 2 отличных
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экскурсовода. Остальные, как оказалось. купили всё по-отдельности и оплачивали те экскурсии, которые хотели, на "борту" или сами себя обслуживали. В поезде мы завтракали (с вечера мы выбирали одно из двух блюд) и ещё получали перекус с собой (чай, кофе из машины, сливки сахар нам выдавали бесплатно и по первой просьбе). Обеды были в ходе экскурсий, а также был ужин сюрпризом в первый день, хотя и очень поздно. Что хочу отметить с радостью, душ был в каждом из наших немногочисленных вагонов, поэтому, даже если в нашем была очередь, можно было пойти в другой. Вентиляция и горячая вода отсутствовали только когда мы стояли на запасном пути в Тольятти до отправления в 4 утра в Самару (в купе было 26 гр) - несколько спасала открытая в коридор дверь. Про проводника Татьяну нашего вагона 4 могу сказать много лестных слов. Всё было чисто и исполнялось быстро. В целом, впечатления о туре только положительные.

Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7
Л
30 авг 2024
Все просто на высшем уровне, спасибо огромное.

Тур входит в следующие категории Самары

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