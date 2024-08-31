2 день

Сызрань и Тольятти

Сызрань и Тольятти (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).

Завтрак в поезде.

09:48 Прибытие туристического поезда в г. Сызрань.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

Сызрань, третий по величине город Самарской области, и в наши дни сохраняет очарование провинциального купеческого города XIX столетия. Основанный в 1683 году как военная крепость, город впоследствии становится известен удачной торговлей, процветающим земледелием и славными мастерами. Сегодня Сызрань причудливым образом сочетает комфорт современного города и очарование старинной купеческой провинции.

А еще Сызрань считается гастрономической столицей региона. Она славится своей вкусной водой, сызранской «помидорой» (так называют ее местные) и местным лакомством – тортом «Паутинка», в состав его крема входит джем из сызранских яблок. Вам обязательно захочется увезти этот вкусный тортик с собой и угостить им своих друзей и знакомых.

Переезд на Самарскую Луку.

Когда-то на территории современной Самарской области Волга сделала крутой поворот, опоясав Жигулевские горы и образовав загадочную и очень красивую Самарскую Луку, признанную жемчужину Волги. Именно по ней мы отправимся в путешествие.

Экскурсия на Попову гору в Национальном парке Самарская Лука, откуда открывается потрясающий вид, вдохновивший знаменитого художника Илью Ефимовича Репина. У вас будет возможность сделать фотографии на фоне живописных волжских просторов, а также у скульптурных композиций Национального парка.

Сельский обед с пирожком и настойкой из жигулевской вишни.

Жигулевская вишня – уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, который вывел Алексей Бещев в середине прошлого века. Растет бещевская вишня на известняковых почвах Жигулевских гор.

Посещение села Ширяево – «места силы» художника Ильи Репина, который целое лето 1870 года создавал здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Об этом вам расскажут в музее, расположенном в доме, где он останавливался с друзьями-художниками.

Трансфер в г. Тольятти.

Вы проедете по плотине Жигулевской ГЭС – уникальному гидросооружению, разделяющему Саратовское и Куйбышевское водохранилища – в народе его зовут Жигулевское море.

Свободное время в центре города для самостоятельного ужина и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Тольятти.

Посадка в поезд с 23:00.