Вас ждут исторические места, где творил великий Репин, и знакомство с шедеврами мэтров российского художественного искусства, вкуснейший торт «Паутинка» и настойка из жигулевской вишни, Жигулевское море, Жигулевские горы и невероятной красоты волжские пейзажи, которые так и просятся на фотографии.
Программа тура по дням
Отправление из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд №924/923 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
20:50 Отправление туристического поезда №924/923 в г. Сызрань с Казанского вокзала г. Москвы.
Сызрань и Тольятти
Сызрань и Тольятти (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).
Завтрак в поезде.
09:48 Прибытие туристического поезда в г. Сызрань.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу.
Сызрань, третий по величине город Самарской области, и в наши дни сохраняет очарование провинциального купеческого города XIX столетия. Основанный в 1683 году как военная крепость, город впоследствии становится известен удачной торговлей, процветающим земледелием и славными мастерами. Сегодня Сызрань причудливым образом сочетает комфорт современного города и очарование старинной купеческой провинции.
А еще Сызрань считается гастрономической столицей региона. Она славится своей вкусной водой, сызранской «помидорой» (так называют ее местные) и местным лакомством – тортом «Паутинка», в состав его крема входит джем из сызранских яблок. Вам обязательно захочется увезти этот вкусный тортик с собой и угостить им своих друзей и знакомых.
Переезд на Самарскую Луку.
Когда-то на территории современной Самарской области Волга сделала крутой поворот, опоясав Жигулевские горы и образовав загадочную и очень красивую Самарскую Луку, признанную жемчужину Волги. Именно по ней мы отправимся в путешествие.
Экскурсия на Попову гору в Национальном парке Самарская Лука, откуда открывается потрясающий вид, вдохновивший знаменитого художника Илью Ефимовича Репина. У вас будет возможность сделать фотографии на фоне живописных волжских просторов, а также у скульптурных композиций Национального парка.
Сельский обед с пирожком и настойкой из жигулевской вишни.
Жигулевская вишня – уникальный, необыкновенно вкусный и сладкий сорт, который вывел Алексей Бещев в середине прошлого века. Растет бещевская вишня на известняковых почвах Жигулевских гор.
Посещение села Ширяево – «места силы» художника Ильи Репина, который целое лето 1870 года создавал здесь свою знаменитую картину «Бурлаки на Волге». Об этом вам расскажут в музее, расположенном в доме, где он останавливался с друзьями-художниками.
Трансфер в г. Тольятти.
Вы проедете по плотине Жигулевской ГЭС – уникальному гидросооружению, разделяющему Саратовское и Куйбышевское водохранилища – в народе его зовут Жигулевское море.
Свободное время в центре города для самостоятельного ужина и покупки сувениров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Тольятти.
Посадка в поезд с 23:00.
Самара
Самара (разница во времени + 1 час / время в программе указано местное).
04:10 Отправление туристического поезда в г. Самару.
Завтрак в поезде.
07:35 Прибытие туристического поезда в г. Самару.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Самаре – городу, в котором расположены самое высокое здание железнодорожного вокзала и самая большая площадь в Европе. Столица региона сочетает в себе энергетику современного делового центра, очарование старины и курортную расслабленность.
Посещение Самарского областного художественного музея, который входит в число крупнейших российских музеев. Его здание, одно из красивейших и самых узнаваемых зданий Самары, построено в начале ХХ века и на сегодняшний день является памятником архитектуры федерального значения.
Обед с дегустацией Жигулевского пива.
«Жигулевское» – пиво с таким названием выпускают десятки заводов по всей стране. Но настоящее «Жигулевское», приготовленное по традиционной технологии и с тем самым неповторимым вкусом, производит только Жигулевский пивоваренный завод, один из старейших пивоваренных заводов России.
Затем вас ждет прогулка по историческому центру – пешеходной улице Ленинградской и свободное время для покупки самарских сувениров.
Особый мир – это набережная Волги.
Почти пять километров песчаных пляжей, прогулочных аллей, велодорожек, спортивных площадок, уютных кафе. Здесь сосредоточены разнообразные памятники, оригинальные скульптуры и креативные арт-объекты. Единожды оказавшись на самарской набережной, вы захотите возвращаться сюда вновь и вновь.
Речная прогулка по Волге.
Трансфер на ж/д вокзал г. Самары.
20:10 Отправление туристического поезда в г. Москву.
Возвращение в Москву
Завтрак в поезде.
11:15 Прибытие туристического поезда на Казанский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное размещение
Двухместное размещение
Одноместное размещение
|Для взрослых
|36 300
|56 900
|98 200
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|35 500
|56 200
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|17 200
|17 200
|-
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе 16 690 руб.
Подселение в купе смешанное (не отдельно женские и мужские).
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные купейные вагоны.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Сызрань - Тольятти - Самара - Москва
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе 16 690 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.